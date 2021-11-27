Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський закликав українців запалити сьогодні свічку, вшановуючи пам’ять жертв Голодоморів.
Про це глава держави написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+43 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар27.11.2021 11:18
+40 Міністр безкультур'я
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+34 Чайка Київ
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Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/burnter/status/1464291937763139584
Ту саму розвідку та людей, які знищили всяких там моторол, гіві, захарченків та іншу наволочь.. Тих самих розвідників - які кожного дня ЗАХИЩАЮТЬ Україну, ризикуючі своїм життям - в той час як твоє обдовбане зеЛох офшоний - спочатку танцював по баням у расейских чінуш, а потім (там же) висміював Україну та загиблих захістників України.
Та й зараз нічого НЕ змінилося - війскові захищають України, вовка-шмаркля нюхає "кокоси", краде гроші з бюджету та висміює захистників України..
А в перервах - вдосталь ссить тобі у рота з відосиків..
Бо таким як ти зебілам це дуже подобається..
А коли журналісти мокають зеЛоха в його ж лайно - у нього починає підгорати, та подоляк кидає своїх ботів на захист обіср*них памперсів клована з комплексом неполноценності та наполеона
На́ція (лат. natio - плем'я, народ) - етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності (національною самосвідомістю)[1][2].
На пальцях йому у ВРУ пояснив Лерос!
Воно одразу зрозуміло.
ХАЛЯВЩИКИ.они приехали на землю измученную голодом и репрессиями вселились в хаты умерших они выжили потому что жрали хлеб который ОТНЯЛИ у хлеборобов.Они это знают и помнят об этом.Именно потому они зовут сралина или любого другого кто вновь будет кормить на халяву.Эта саранча сожрет Украину и полетит дальше жрать и размножаться.Я помню слова матери.Есть люди и есть воши людские.И когда вшей больше чем людей то воши и людей съедят
а с остальными Вашими словами..с криком души - согласен...
Украина будет вынуждена импортировать пшеницу из-за рубежа, несмотря на то, что отечественные аграрии в этом году собрали рекордный урожай.
По словам эксперта, отсутствие государственной стратегии в сфере регуляции объемов экспорта зерна за границу привело к тому, что большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.
Прогнозируется, что уже в январе отечественные отрасли, связанные с переработкой пшеницы и муки, непременно столкнутся с нехваткой сырья для производства. Из-за этого Украине придется закупать пшеницу в других странах.
Эксперт также напомнил, что у Украины уже есть опыт приобретения пшеницы за рубежом. Ранее наше государство закупало ее у Беларуси. Однако, поскольку теперь отношения между государствами ухудшились, сотрудничество с этим рынком маловероятно. Украина «по понятным причинам» не будет импортировать зерно и из России, а в Казахстане, например, в этом году вообще неурожай пшеницы. Из-за этого придется искать предложение в других странах, которые расположены от Украины на большем расстоянии, поэтому, вероятно, будут устанавливать на зерно более высокую цену.
а до шлунку тільки слина зі смаком хліба потрапила ))))
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
(Какое отношение это обрезное имеет к моей нации?)
это не про гундосика
это про память и воинов
https://twitter.com/i/status/1464510671538823170
19 год ·
Зручно бути розумним "потім". І робити висновки через 7 років. Ти, президент, кажеш, що Олександр Турчинов причетний до здачі Криму?
Турчинов - професіонал та патріот. Якби тоді була можливість зробити ще більше для України, то він би це неодмінно зробив би.
Поки ти знімав свої "8 нових побачень", Олександр Турчинов робив усе, щоб не здати наш Крим Росії. Я нагадаю, це відбувалось, поки ти облизував Путіна та хвалив сепаратистів. А люди, які взяли на себе обов'язки з керування країною, робили усе, щоб запобігти людським та територіальним втратам.
А ти пам'ятаєш, де ти був у 2014 році? Я пам'ятаю, я був у серці конфлікту - в Криму. А ось на якому черговому роялі ти грав у Москві в той час - згадуй сам.
P.S.: на фото верховний головнокомандувач у 2014 році.
"Сєньйор-галадамор"