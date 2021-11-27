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Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський

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Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців запалити сьогодні свічку, вшановуючи пам’ять жертв Голодоморів.

Про це глава держави написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко

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Топ коментарі
+43
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27.11.2021 11:18
+40
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27.11.2021 11:12
+34
Ми пам'ятаємо.

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27.11.2021 11:18
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27.11.2021 11:08 Відповісти
Зробить хтось мем, як він стоїть біля дзеркала і балака з верховним головнокомандувачем
https://twitter.com/burnter/status/1464291937763139584
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27.11.2021 11:10 Відповісти
ЛИЦЕМЕР зеленский 🤡🤢🎪95 бегал на сцене и насмехался "СЕНЬЕР ГОЛОДОМОР"
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27.11.2021 11:45 Відповісти
Не знищив Голодомор ,то знищит зеленомор !!!)))
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27.11.2021 12:12 Відповісти
уверен,забеётся..
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27.11.2021 16:32 Відповісти
всі 6,5 годин зеЛох офшорний смачно плював в україну, українців, а особливо - в Українську Армію та Розвідку.

Ту саму розвідку та людей, які знищили всяких там моторол, гіві, захарченків та іншу наволочь.. Тих самих розвідників - які кожного дня ЗАХИЩАЮТЬ Україну, ризикуючі своїм життям - в той час як твоє обдовбане зеЛох офшоний - спочатку танцював по баням у расейских чінуш, а потім (там же) висміював Україну та загиблих захістників України.

Та й зараз нічого НЕ змінилося - війскові захищають України, вовка-шмаркля нюхає "кокоси", краде гроші з бюджету та висміює захистників України..
А в перервах - вдосталь ссить тобі у рота з відосиків..
Бо таким як ти зебілам це дуже подобається..
А коли журналісти мокають зеЛоха в його ж лайно - у нього починає підгорати, та подоляк кидає своїх ботів на захист обіср*них памперсів клована з комплексом неполноценності та наполеона
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27.11.2021 11:26 Відповісти
💯🎯
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27.11.2021 12:10 Відповісти
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27.11.2021 11:09 Відповісти
Зеленський - "ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом" -
На́ція (лат. natio - плем'я, народ) - етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності (національною самосвідомістю)[1][2].
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27.11.2021 11:11 Відповісти
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27.11.2021 11:12 Відповісти
Це дуже складно для криворагульного!
На пальцях йому у ВРУ пояснив Лерос!
Воно одразу зрозуміло.
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27.11.2021 11:16 Відповісти
Щодо нації він правий: його нація, представники якої взяли активну участь у сталінському терорі, не була упокорена голодомором.
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27.11.2021 11:32 Відповісти
Навпаки, жирувала і організовувала терор.
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27.11.2021 12:16 Відповісти
Давай, эта нация тебе клоуну ещё покажет, где раки зимуюют. И правильно сделает.
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27.11.2021 11:11 Відповісти
Дурінь думкою багатіє. Еге ж, покаже - ця отара, тобто нація, обрала це непорозуміння, та вже третій рік мовчки спостерігає за руйнуванням України, заливши зеленою сечею собі очі.
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27.11.2021 11:32 Відповісти
весь движ в Истории создают 3-5% населения..
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27.11.2021 16:33 Відповісти
Так этот чмошник еще и под "сеньор голодомор" косит?!
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27.11.2021 11:12 Відповісти
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27.11.2021 11:18 Відповісти
бессовестная ложь.не могут иметь правнуков умершие от голода.а за зелю голосовали
ХАЛЯВЩИКИ.они приехали на землю измученную голодом и репрессиями вселились в хаты умерших они выжили потому что жрали хлеб который ОТНЯЛИ у хлеборобов.Они это знают и помнят об этом.Именно потому они зовут сралина или любого другого кто вновь будет кормить на халяву.Эта саранча сожрет Украину и полетит дальше жрать и размножаться.Я помню слова матери.Есть люди и есть воши людские.И когда вшей больше чем людей то воши и людей съедят
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27.11.2021 15:02 Відповісти
умершие от голода могли оставить после себя и детей и внуков, спасая их последней крошкой еды...
а с остальными Вашими словами..с криком души - согласен...
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27.11.2021 15:09 Відповісти
Зрадивший один раз,зраджуватиме й надалі...
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27.11.2021 11:12 Відповісти
І тому в хід пішов телевізор...
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27.11.2021 11:13 Відповісти
С новым достижением в истории Голодомора к сегодняшней дате пришёл директор Украинского института национальной памяти Дробович.Он и несколько учоных высказали гипотезу, что в книге, изданной Музеем Голодомора, число жертв Голодомора завышено в несколько раз. Это достижение подвигнет коллег Дробовича на его исторической родине к пересмотру числа жертв Холокоста в сторону уменьшения в несколько раз и к прояснению белых пятен и противоречий. В частности , Русским охранным корпусом командовал генерал-лейтенант вермахта Борис Штейфон , харьковский еврей.
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27.11.2021 11:16 Відповісти
Несколько УЧОНЫХ -меня улыбнуло... Каароч, трындеть на Волгу, там тебя поймут.
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27.11.2021 11:40 Відповісти
Вали, учоный, в день Голодомора улыбаться на историческую родину-в Израиль.
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27.11.2021 11:43 Відповісти
Ідеологом голодомору був єврей Лазар Каганович, уродженець Радомишльського району Житомирської області.
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27.11.2021 12:09 Відповісти
Голодомор як він є. / В. СОКУР 21.11.2008.- З протоколу допиту Оксани Г., 36 років, неписьменна, селянка, біднячка, вдова, 3 душі сім'ї, хата, несудима ,1933 року, лютого, 28 дня с. Лозова Липовського району Вінницької області."Я залишилася вдома зі своєю дівчинкою Олександрою, якій 4 роки, і коли моя дівчинка спала , я зарізала свою дівчинку Олександру. Пусля чого я, вийняла печінку та серце, а кров вийняла з неї руками в горщик.Після чого я взяла зарізану дитину, винесла в комору у положила в ночви. Все це зробила для того, оскільки я вмирала з голоду. До цього я з'їла два кота та дві собаки, яких я їла разом зі своїми дітьми. Більш додати до справи нічого не маю. Хліб, який був у мене, був забраний сільрадою.

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27.11.2021 12:16 Відповісти
Про жахіття голодомору я знаю з розповідей моєї бабусі і мами, які пережили голодомор. Спогади моєї мами про голодомор записані в Книзі пам'яті в Музеї жертв голодомору в Києві.
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27.11.2021 13:18 Відповісти
Вот интересно , на Поволжье не меньшие были жахи, но кацапы их не осуждают.
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27.11.2021 14:56 Відповісти
Вот интересно , на Поволжье не меньшие были жахи /Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В начале 30-х гг. началась деукраинизации Кубани.А вот что писала "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места.
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27.11.2021 16:46 Відповісти
Украинцы это не твоя нация, чудо.
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27.11.2021 11:16 Відповісти
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27.11.2021 11:16 Відповісти
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27.11.2021 11:21 Відповісти
а чЬО , верно...
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27.11.2021 11:43 Відповісти
Шо це було?
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27.11.2021 11:41 Відповісти
желудкоочищающее от преЗЕ...
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27.11.2021 11:51 Відповісти
Худшее решение - это ********ить на пустом месте в этот трудный момент. Это никого не трогает,а раздражает.Особенно на наглядных провальных обещаний.
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27.11.2021 11:16 Відповісти
Это на что эта гундосонаркоманская рожа намекает?
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27.11.2021 11:17 Відповісти
Знаючи люди попереджають про дуже складний період у 2023-2024 роках. Будем бачити, бо пліснява наобрала нам
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27.11.2021 11:36 Відповісти
Голодный умом, сморозил очередную херню
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27.11.2021 11:17 Відповісти
Зе, ти до української нації не належиш
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27.11.2021 11:17 Відповісти
Ми пам'ятаємо.

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27.11.2021 11:18 Відповісти
в прошлом веке зерно вывозили продотряды, в веке нынешнем - "бизнесмены"...
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27.11.2021 11:20 Відповісти
24.10.2021.

Украина будет вынуждена импортировать пшеницу из-за рубежа, несмотря на то, что отечественные аграрии в этом году собрали рекордный урожай.

По словам эксперта, отсутствие государственной стратегии в сфере регуляции объемов экспорта зерна за границу привело к тому, что большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.

Прогнозируется, что уже в январе отечественные отрасли, связанные с переработкой пшеницы и муки, непременно столкнутся с нехваткой сырья для производства. Из-за этого Украине придется закупать пшеницу в других странах.

Эксперт также напомнил, что у Украины уже есть опыт приобретения пшеницы за рубежом. Ранее наше государство закупало ее у Беларуси. Однако, поскольку теперь отношения между государствами ухудшились, сотрудничество с этим рынком маловероятно. Украина «по понятным причинам» не будет импортировать зерно и из России, а в Казахстане, например, в этом году вообще неурожай пшеницы. Из-за этого придется искать предложение в других странах, которые расположены от Украины на большем расстоянии, поэтому, вероятно, будут устанавливать на зерно более высокую цену.
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27.11.2021 11:24 Відповісти
будут печь хлеб из полбы 8-го сорта... разрыхлители/уплотнители/склеиватели/ароматизаторы, идентичные вкусу хлеба...
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27.11.2021 11:40 Відповісти
і вагою в половину натурального... відкусив... і воно, як солодка вата, десь зникло)))
а до шлунку тільки слина зі смаком хліба потрапила ))))
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27.11.2021 11:50 Відповісти
Тю , дык это еще для сладкоежек, хотя ваву за это - на эшафот... Вон кацапы смешивают третьи-четвертые сорта пшеницы для производства хлеба с фуражными сортами(пятый сорт), где предусмотрены мех примеси, семена дикорастущих растений, в том числе и семян дурмана...
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27.11.2021 11:51 Відповісти
Тепер зрозуміло діяння ЗЕ відносно українського народу.
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27.11.2021 11:22 Відповісти
Так, після всього, що пережив наш нарід, підкорити нас не зможе ніхто
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27.11.2021 11:25 Відповісти
Ну почему? идосики, и оп - ты **********
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27.11.2021 11:29 Відповісти
тому і намагаються просто знищити.
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27.11.2021 11:33 Відповісти
лякає?
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27.11.2021 11:28 Відповісти
Ты уже вчера все всем доказал.
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27.11.2021 11:30 Відповісти
Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3301967

.
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27.11.2021 11:31 Відповісти
Це фото нагадування про смерть Журавля, коли Зе жерло у два горла не знайшлось того, хто би дав команду прикрити пораненого військового зустрічним вогнем і вивести з під обстрілу
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27.11.2021 11:39 Відповісти
а ты то тут при чем?
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27.11.2021 11:31 Відповісти
а якої нації були конторщики у торгсінах періоду голодомору? де за відібраний у селян хліб, у них же ,видурювали срібні хрестики і золоті обручки....
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27.11.2021 11:32 Відповісти
щось у мене стійке відчуття, що ви - не наша нація
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27.11.2021 11:32 Відповісти
По поводу шуток про сеньор-голодомор,я бы не стал так клевать.Молодежь она аполитичная. И до определенного момента воспринимает жизнь в упрощеном виде. Говорю так,потому что сужу по себе - никогда не был фанатом Бандеры,пока не произошли события с участием кацапов. Вот тогда и случился пересмотр вещей,которые никогда не интересовали. Так,что человек тот,кем он является на сегоднешний момент. Конечно эта теория не касается уголовников или преступников. Там все происходит умышленно и осознанно-корыстно. Так же ,неприемлимо менять свои политические взгляды. Например с комсомольского работника, на религиозного .А после на военного . Это же смешно. И каждая из последущих должностей взаимоисключает предыдущую ))
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27.11.2021 11:33 Відповісти
Україна та українці, а також люди інших національностей, хто вважає Україну своєю батьківщиною, так, довели, а ти, "найвеличніший" у світі малорос, яким чином до цього?
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27.11.2021 11:35 Відповісти
Ти йолоп чи ідіот?!
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27.11.2021 13:32 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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27.11.2021 11:40 Відповісти
Голодомор змінив національне самовизначення. Вже третє покоління безнаціональних українців саме цурається свого русинства на користь викрадачам усього руського...
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27.11.2021 11:43 Відповісти
Середньовічна назва української держави Русь. Тому мешканці середньовічної київської держави називали себе русинами, русичами, русами. ******* назва Україна і ******* мешканці (громадяни) України називають себе українцями.
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27.11.2021 13:01 Відповісти
Какое отношение имеет евгей зельцман к украинцам?
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27.11.2021 11:44 Відповісти
ніякого
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27.11.2021 11:46 Відповісти
УкГаинец, твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2021 11:48 Відповісти
Зеленский, фирташ, бойко, рабинович и т.д. - потомственные запорожские козаки.
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27.11.2021 11:56 Відповісти
Ми-українці-ТАК. А от ти - "зелене чмо","сеньйор-галадамор" тут то до чого?
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27.11.2021 11:51 Відповісти
Лео Герос правильно сказал...чем больше трепет языком Голобородько на пресс-дерьморенции ,тем хуже для него...
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27.11.2021 11:51 Відповісти
Хоть и правильно сказано, но они - обое-рябое.
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27.11.2021 11:54 Відповісти
Яке відношення це обрізне має до моєї нації?
(Какое отношение это обрезное имеет к моей нации?)
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27.11.2021 11:54 Відповісти
пряме, його племя й організувало це для українців.
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27.11.2021 13:26 Відповісти
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27.11.2021 11:56 Відповісти
Таке враження, буцім прес-служба сама топить Зеленського...
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27.11.2021 11:57 Відповісти
Зачем вы пишите,что это сказал Зеленский, он и текст написанный не читал.
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27.11.2021 11:57 Відповісти
Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом - сказал наследник пархатых комиссаров.
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27.11.2021 11:57 Відповісти
гляньте видео - оно того стОит
это не про гундосика
это про память и воинов

https://twitter.com/i/status/1464510671538823170
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27.11.2021 12:01 Відповісти
Час "Х" для Зелемойских настанет совсем внезапно и неожиданно...
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27.11.2021 12:05 Відповісти
Його одноплеменці юдо-комуняки вчинили оті голодомори-геноциди, а воно зараз влаштовує дешеву виставу. Оперетковий блазень і нащадок вбивць
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27.11.2021 12:16 Відповісти
Сіньор голодомор, йди нах.. з президентів,розбійнику!
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27.11.2021 12:20 Відповісти
Голод в Україні організовували Каганович і жб СО°, а співчуває Зеленський із жк шоблою!
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27.11.2021 12:20 Відповісти
Зрадник України, дворазовий потєрпєлий, розповідає нам про велич нашої нації...яке відношення ти маєш до моєї нації???😠
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Олексій Гончаренко

19 год ·

Зручно бути розумним "потім". І робити висновки через 7 років. Ти, президент, кажеш, що Олександр Турчинов причетний до здачі Криму?

Турчинов - професіонал та патріот. Якби тоді була можливість зробити ще більше для України, то він би це неодмінно зробив би.

Поки ти знімав свої "8 нових побачень", Олександр Турчинов робив усе, щоб не здати наш Крим Росії. Я нагадаю, це відбувалось, поки ти облизував Путіна та хвалив сепаратистів. А люди, які взяли на себе обов'язки з керування країною, робили усе, щоб запобігти людським та територіальним втратам.

А ти пам'ятаєш, де ти був у 2014 році? Я пам'ятаю, я був у серці конфлікту - в Криму. А ось на якому черговому роялі ти грав у Москві в той час - згадуй сам.

P.S.: на фото верховний головнокомандувач у 2014 році.
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27.11.2021 12:30 Відповісти
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27.11.2021 13:18 Відповісти
Слова блазняя, нащадка кагановичівкосіорів в такий день сприймаються як наруга і глумління.
"Сєньйор-галадамор"
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27.11.2021 13:55 Відповісти
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27.11.2021 16:04 Відповісти
вовочкина нация как раз и устраивала тотальный голод
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27.11.2021 23:04 Відповісти
 
 