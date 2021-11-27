За добу від COVID-19 в Києві померло 45 осіб, виявлено 1 630 нових випадків захворювання, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві за минулу добу виявлено 1 630 хворих на коронавірус (загалом 296 193), зафіксовано 45 летальних випадків (загалом 7 417).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 932 жінки віком від 18 до 97 років, 590 чоловіків віком від 18 до 87 років, 47 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 61 хлопчик від 2 місяців до 17 років.
Зафіксовано 45 летальних випадків від вірусу (загалом 7 417). Серед них: 26 жінок від 46 до 91 року, 19 чоловіків від 51 до 84 років.
До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 137 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 1 262 подолали коронавірус (загалом 253 102).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (265), Деснянському (261) та в Оболонському (233).
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Треба ще масочний режим відмінити, обмежити кількість одиниць громадського транспорту, аби як шпроти в банці катались. А головне - почати проводити масові народні гуляння за новою традицією - кожен учасник повинен поцілувати всіх інших учасників. А хто не поцілує хоча б половину - тому штрафну.