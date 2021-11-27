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карантин (15166) смерть (3653) ЦГЗ (235) коронавірус (15936)

У 2021 році кількість надлишкових смертей через COVID-19 може перевершити торішній показник. Без урахування осінньої хвилі зафіксовано понад 24 тис. смертей, - аналіз УЦОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У 2021 році кількість надлишкових смертей через COVID-19 може перевершити торішній показник. Без урахування осінньої хвилі зафіксовано понад 24 тис. смертей, - аналіз УЦОЗ

В Українському центрі охорони здоров'я (УЦОЗ) прогнозують, що після осінньої хвилі ковіду кількість надлишкових смертей перевищить торішній показник.

Про це повідомила прес-служба УЦОЗ на основі аналізу ситуації з COVID-19 в Україні в період із 18 до 24 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, серед госпіталізованих лише одна особа з десяти в Україні вакцинована.

У 2020 році було зафіксовано 33,5 тис. надлишкових смертей, з яких понад 31 тис. було зафіксовано з вересня до грудня. У 2021 році лише за дев’ять місяців ця кількість досягла 24 тис., без урахування осінньої хвилі захворювань.

В УЦОЗ вважають, що кількість надлишкових смертей може різко збільшитись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані

Понад 90% госпіталізованих та людей з підозрою на захворювання – невакциновані під час осінньої хвилі COVID-19, згідно з даними МОЗ. Такі показники притаманні і Україні, і іншим країнам Європи.

Дослідження засвідчують, що кількість смертей у країнах Європи залежить від вакцинованих, зазначають в УЦОЗ. У країнах з успішною вакцинальною кампанією показник смертності від COVID-19 низький, в аутсайдерів, відповідно, – високий. Водночас аналітики УЦОЗ зазначають, що на ці фактори не впливає кількість захворювань у країні.

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Топ коментарі
+13
Для дохторов сейчас бархатный сезон. Они любой свой косяк из за тупости списывают на ковид. Кто проверит и докажет что они дибилы, которым мамочка купила диплом
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27.11.2021 12:32
+9
так может вы наконец начнете лечить людей от всего, а не только от этой ОРЗ? Люди на плановые операции третий год попасть не могут, бойцы с ветряными мельницами, мля...
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27.11.2021 12:25
+7
У знакомого мать лежала в больнице после химиотерапии. Буквально за пару дней до ожидаемой выписки, завезли к ней в палату какую-то кобылу с ковидом. Потом она естественно заразилась короной и позавчера умерла потому, что после химии организм был очень слабым. А вы еще спрашиваете откуда такая смертность? Из-за долпоепов врачей в том числе.
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27.11.2021 13:45
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нюанс..
40% померлих від ковіду(?) не роблять розтин, а причину смерті визначають за позитивним (я так розумію прижиттєвим) тестом.
хтось пояснить чому?
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Для дохторов сейчас бархатный сезон. Они любой свой косяк из за тупости списывают на ковид. Кто проверит и докажет что они дибилы, которым мамочка купила диплом
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27.11.2021 12:32 Відповісти
як варіант.
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27.11.2021 12:36 Відповісти
Мне справку про причины смерти отца давали в больничке в которой никто его не видел.
Расскажите мне ещё чтото интересное о статистике.
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27.11.2021 12:40 Відповісти
Якби вона була та статистика.
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27.11.2021 13:52 Відповісти
так может вы наконец начнете лечить людей от всего, а не только от этой ОРЗ? Люди на плановые операции третий год попасть не могут, бойцы с ветряными мельницами, мля...
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27.11.2021 12:25 Відповісти
Сам себя оперируй и лечи - ты же самый умный, антивакцинатор херов.
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27.11.2021 12:40 Відповісти
Ляшко, ти?
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27.11.2021 12:52 Відповісти
а ты обычный идиот
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27.11.2021 14:37 Відповісти
При чому падає по тій же статистиці смертність від інших хвороб)))
От воно довгождане покращення медицини)
Чи все таки маніпуляції статистикою?
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27.11.2021 12:44 Відповісти
Конечно манипуляция статистикой.
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27.11.2021 14:33 Відповісти
И это невзирая на вакцину, которой даже на вокзалах готовы прививать...
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27.11.2021 12:49 Відповісти
7 млн привитых, а 30 млн - нет. Мозги не пробовал включать?!
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27.11.2021 13:48 Відповісти
Пробовал. При наличии хоть какого-то мало-мальски значительного процента вакцинированных (а 7 млн от 30 довольно большой процент как ни крути) должно быть что?
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27.11.2021 15:15 Відповісти
Только Вовочке ное давайте сводку, что превзошел показатель, а то по бестолковке себе припишет.
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27.11.2021 12:49 Відповісти
Колітеся проколоті
Вам Білл помогає
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27.11.2021 12:51 Відповісти
Никак не могу понять слова КОЛИЧЕСТВО ИЗБЫТОЧНЫХ СМЕРТЕЙ.Это как выше плана?Или у вас уже и смертность в стране плановая и если в месяц столько не умрет то и премии не будет?
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27.11.2021 12:56 Відповісти
Это значит выше показателя прошлого года...
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27.11.2021 13:00 Відповісти
По заголовку не скажешь.
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27.11.2021 13:03 Відповісти
Смертность.Да только на днях в коментариях нашего МОЗ впервые за полтора года оказалось что украинцы-то еще умирают и от туберкулеза и инфарктов а не только от КОВИДа только вот долю умерших от тех или иных заболеваний забыли указать.
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27.11.2021 13:08 Відповісти
В этом году смертность и без смертей от ковида будет тысяч на 20-30 выше...это уже видно по статистике за 8 месяцев...
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27.11.2021 12:59 Відповісти
Боже, какую ахинею несут эти т.н. "медики"
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27.11.2021 13:12 Відповісти
так конечно, если неделями фиксировать 600-800 трупиков в день...
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27.11.2021 13:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
ботов-антивакцинаторов, свинособакостаном проплаченных набежало как свиней нерезаных
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27.11.2021 13:27 Відповісти
А что по смертям от вакцины?
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27.11.2021 13:32 Відповісти
У знакомого мать лежала в больнице после химиотерапии. Буквально за пару дней до ожидаемой выписки, завезли к ней в палату какую-то кобылу с ковидом. Потом она естественно заразилась короной и позавчера умерла потому, что после химии организм был очень слабым. А вы еще спрашиваете откуда такая смертность? Из-за ********* врачей в том числе.
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27.11.2021 13:45 Відповісти
как они ей могли положить в палату дуру с ковидом?? придурки....
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27.11.2021 15:04 Відповісти
Звичайно,ви ж вчасно не надаєте допомогу,а від цього люди і помирають.
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27.11.2021 17:01 Відповісти
 
 