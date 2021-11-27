Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 30 танків в районі Тернового та 2 САУ в районі Комісарівки, - СЦКК. КАРТА
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Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як повідомляється, спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 32 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
Так, в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, поза межами визначених районів зберігання зафіксовано:
в районі Тернове:
- танки невизначеного типу – 30 одиниць.
В зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, з порушенням лінії відведення зафіксовано:
в районі Комісарівка:
- САУ 2С1 – 2 одиниці.
"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про нехтування окупантами взятих на себе зобов’язань у рамках Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь та створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
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та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...