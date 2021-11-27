Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 30 танків в районі Тернового та 2 САУ в районі Комісарівки, - СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як повідомляється, спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 32 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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Так, в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, поза межами визначених районів зберігання зафіксовано:

в районі Тернове:

- танки невизначеного типу – 30 одиниць.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, з порушенням лінії відведення зафіксовано:

в районі Комісарівка:

- САУ 2С1 – 2 одиниці.

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"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про нехтування окупантами взятих на себе зобов’язань у рамках Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь та створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.