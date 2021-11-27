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Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 30 танків в районі Тернового та 2 САУ в районі Комісарівки, - СЦКК. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 30 танків в районі Тернового та 2 САУ в районі Комісарівки, - СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як повідомляється, спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 32 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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Так, в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, поза межами визначених районів зберігання зафіксовано:

в районі Тернове:

- танки невизначеного типу – 30 одиниць.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, з порушенням лінії відведення зафіксовано:

в районі Комісарівка:

- САУ 2С1 – 2 одиниці.

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"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про нехтування окупантами взятих на себе зобов’язань у рамках Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь та створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 30 танків в районі Тернового та 2 САУ в районі Комісарівки, - СЦКК 01

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Топ коментарі
+3
Разве это не повод применить байрактары и джавелины ?
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27.11.2021 14:05
+3
даже не произносите это слово вслух!!! а то и Вас преЗЕ обвинит в обострении на фронте ...ну его внеплановой замене памперса..
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27.11.2021 14:28
+2
30 одиниць...?
та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...
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27.11.2021 13:45
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Кроме Т-72 и Т-64 , других танков у "гибридньіх" российских войск нет .
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27.11.2021 13:29 Відповісти
30 одиниць...?
та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...
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27.11.2021 13:45 Відповісти
Разве это не повод применить байрактары и джавелины ?
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27.11.2021 14:05 Відповісти
та ну...зачем весь корпус поднимать? хватило б и одного байрактара...да жаль преЗЕнелох так испугался такого точного попадания...что наверное Президенту Эрдогану придется их домой забирать... ну чтоб не обиделся, что бубося ссыкливо слил спец/операцию а не попросил помощи у него...лично...
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27.11.2021 14:26 Відповісти
Бутылку своей сракой ты уже уничтожил.
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27.11.2021 14:58 Відповісти
А ты в каком подразделении на Параше служишь? "Ракомстоящих" или "слопатожрущих"?
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27.11.2021 14:58 Відповісти
Если они находятся вне зоны, разрешенной Минскими соглашениями, значит "Ихтамнет", а раз их там нет, значит можно поработать Бацрак тарам, ведь все равно их там нет.
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27.11.2021 14:21 Відповісти
даже не произносите это слово вслух!!! а то и Вас преЗЕ обвинит в обострении на фронте ...ну его внеплановой замене памперса..
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27.11.2021 14:28 Відповісти
Ну есть же беспилотники, не надо скромничать, на России это не любят. Долбонули и очень удивились. Да как вы могли на нас такое подумать,!?. Надо действовать по русски.
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27.11.2021 14:46 Відповісти
їх там немає, так що можна підтвердити джевеліном
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27.11.2021 14:52 Відповісти
Не надо переживать. Ведь кое-кто может в стопятый раз промычать,что он "законновыбранныйпрезидент Украины".
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27.11.2021 14:57 Відповісти
Так что у вас нету 30 авиабомб для Байрактаров?
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27.11.2021 14:57 Відповісти
***** свои танки скоро в Киеве разместит, а зеленое чмо, будет говорить, что нужно не стрелять и говорить! Лошара недоделанная!
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27.11.2021 15:15 Відповісти
Парадигму мирного балабольства придумал вовсе не Зеленский, а херой Крыма Турчинов. Эта парадигма Турчинова пару лет висела на сайте СНБО. Гуглите.
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27.11.2021 16:29 Відповісти
Ну а чего бы нет? Байрактары молчат,Джавелины молчат.Так можно размещать.
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27.11.2021 21:39 Відповісти
 
 