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Референдум по скасуванню деяких обмежень, пов'язаних із коронавірусом, відбудеться у Швейцарії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Референдум по скасуванню деяких обмежень, пов'язаних із коронавірусом, відбудеться у Швейцарії

У Швейцарії в неділю відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

У Швейцарії, де повністю вакциновано трохи менше двох третин населення, один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.

З самого початку пандемії швейцарський уряд намагався зберегти баланс, запроваджуючи заходи щодо контролю за поширенням коронавірусу, і залишаючись при цьому вірним швейцарській системі прямої демократії.

Обмеження у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. Людям дозволялося виходити на прогулянку будь-коли, а школи закривалися лише кілька тижнів.

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Влітку у Швейцарії було запроваджено COVID-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.

Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити COVID-сертифікат на недільному референдумі.

Зі зростанням кількості випадків захворювання уряд рекомендував лікарням збільшити кількість місць у палатах інтенсивної терапії. У відповідь профспілки медсестер заявили, що у лікарнях і так не вистачає персоналу для догляду за пацієнтами.

За оцінками, 10% швейцарських медсестер та медичних працівників залишили професію з початку пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство. ФОТОрепортаж

Але на відміну від інших європейських країн, які мають аналогічну нестачу в секторі охорони здоров'я, швейцарські медсестри можуть все змінити. Вони зібрали підписи щодо національного референдуму з вимогою збільшення інвестицій та поліпшення умов праці. У неділю це питання також буде на референдумі.

Опитування громадської думки свідчать, що майже 70% респондентів проголосують за вимоги медсестер.

З COVID-сертифікатом справи трохи складніші, але близько 60% виборців, схоже, мають намір проголосувати за нього, а разом з ним і зберегти чинні обмеження.

Також читайте: У 2021 році кількість надлишкових смертей через COVID-19 може перевершити торішній показник. Без урахування осінньої хвилі зафіксовано понад 24 тис. смертей, - аналіз УЦОЗ

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Ковид обнулил заслуги, звания, должности, святость церковных, религиозных и светских чиновников, политиков и иных общественных деятелей.
Как в фильме "Обитель зла" весь мир очень быстро был разделен на миллиардные тучи зомбиковидников и немногих уцелевших, чей критический разум и здравомыслие смогли противостоять всеобщему зомбированию, которое осуществляется под дирижированием ВОЗ всей мощью государственного аппарата властями почти всех стран, а также с их подачи практически всеми СМИ и руководством всех мировых соц. сетей.
КОВИД ПОДЕЛИЛ ВЕСЬ МИР НА ЗОМБИ И ЛЮДЕЙ!
А ПОТОМУ:
С целью защиты рода человеческого от всемирной психической пошести, охватившей весь мир и известной всем здравомыслящим людям как фейк пандемия (fake pandemic), под воздействием которой человечество массово теряет рассудок и, покорно отказываясь от своих неотъемлемых прав и свобод (включая право на собственность, жизнь и предпринимательскую деятельность), добровольно и кротко превращается в рабов своих правительств и разного рода межгосударственных, надгосударственных и международных структур;

с целью противодействия уничтожению здоровья, иммунитета и рассудка всех людей (где бы они не находились и кем бы они не были!), которое осуществляют руководители государств, принуждающие своих граждан к ношению масок и вакцинированию и цинично при этом попирающие их права и свободы посредством введения принудительного карантина и самоуправного применения других подобных насильственных и противоречащих букве и духу Всеобщей декларации прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) ограничений их прав и свобод под предлогом борьбы с фактически не существующей пандемией коронавируса (Covid-19),
Я, Нео Дионис Анастасий(новый Дионис Воскресший) как прямой потомок легендарного короля Англии - Короля Артура,

ОБЪЯВЛЯЮ О СОЗДАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ - «Нафиг Королеву!», который также известен в народе, как - «Вы можете засунуть свой барановирус в Ж…»

Это решение принято мною в здравом уме, при твердой памяти и трезвом рассудке, а также как следствие осознанного и хорошо обдуманного решения перейти к решительным и реальным действиям по спасению человечества от всемирного геноцида, который осуществляется чиновниками почти всех государств под вывеской борьбы с де-факто несуществующей пандемией Covid-19.
ЛЕКАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ!
Как и 1000 лет назад Вифлеемская звезда снова на небе. И что бы она не предвещала, ясно одно - близится Решающая Битва.
Лицемерие, фальш, маски, карантин, вакцинация - пора с этим заканчивать.
Пришло время положить конец этому ковидному балагану карантинной трагикомедии и отправить в карантин строгого режима самих кукловодов и их приспешников.Не зря Путин закрылся в бункере.

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27.11.2021 14:29 Відповісти
швейцарцы жгите ковидобесов гоните эту нечисть нах!
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27.11.2021 14:31 Відповісти
Обитель зла Т Вирус.ТВирус начал зомби ковид апокалипсис
Сокращенно ТВ.

ТВиРус-ТелеВидение Рус.

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27.11.2021 14:33 Відповісти
На "первый-второй" рассчитайсь!
Первый-второй
Первый, шаг вперед! - и в рай"
Первый,второй
они все сдохнут а мы в Рай попадем"(с)Путин

А каждый Второй - тоже Герой
В рай попадет вслед за тобой(с)Христос

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27.11.2021 14:39 Відповісти
вот к примеру еще один выродок жидомасонский

Академик А. Л. Гинцбург: родителей, которые не хотят прививать своих детей, надо лишать родительских прав. Детей - отправлять в детские дома
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27.11.2021 15:29 Відповісти
Бред какой то вы пишете ребята. Можно ведь уколоться и жить спокойно… и никому не нужны ваши вопли и сопли! И при чем здесь выродки хоть жидомасонские хоть не жидомасонские? Ковид он не разбирает кто ты еврей обрезанный мусульманин или католик, ему (ковиду) откуда ты из Швейцарии Гондураса или Новой Зеландии
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27.11.2021 22:04 Відповісти
Абсолютно по барабану!!!
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27.11.2021 22:05 Відповісти


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28.11.2021 00:36 Відповісти
Та падай куда угодно - хоть в колодец, хоть в реанимацию, мне твоя судьба по юух!!!
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28.11.2021 23:09 Відповісти
 
 