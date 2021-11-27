Референдум по скасуванню деяких обмежень, пов'язаних із коронавірусом, відбудеться у Швейцарії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Швейцарії в неділю відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.
У Швейцарії, де повністю вакциновано трохи менше двох третин населення, один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.
З самого початку пандемії швейцарський уряд намагався зберегти баланс, запроваджуючи заходи щодо контролю за поширенням коронавірусу, і залишаючись при цьому вірним швейцарській системі прямої демократії.
Обмеження у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. Людям дозволялося виходити на прогулянку будь-коли, а школи закривалися лише кілька тижнів.
Влітку у Швейцарії було запроваджено COVID-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.
Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити COVID-сертифікат на недільному референдумі.
Зі зростанням кількості випадків захворювання уряд рекомендував лікарням збільшити кількість місць у палатах інтенсивної терапії. У відповідь профспілки медсестер заявили, що у лікарнях і так не вистачає персоналу для догляду за пацієнтами.
За оцінками, 10% швейцарських медсестер та медичних працівників залишили професію з початку пандемії.
Але на відміну від інших європейських країн, які мають аналогічну нестачу в секторі охорони здоров'я, швейцарські медсестри можуть все змінити. Вони зібрали підписи щодо національного референдуму з вимогою збільшення інвестицій та поліпшення умов праці. У неділю це питання також буде на референдумі.
Опитування громадської думки свідчать, що майже 70% респондентів проголосують за вимоги медсестер.
З COVID-сертифікатом справи трохи складніші, але близько 60% виборців, схоже, мають намір проголосувати за нього, а разом з ним і зберегти чинні обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
Как в фильме "Обитель зла" весь мир очень быстро был разделен на миллиардные тучи зомбиковидников и немногих уцелевших, чей критический разум и здравомыслие смогли противостоять всеобщему зомбированию, которое осуществляется под дирижированием ВОЗ всей мощью государственного аппарата властями почти всех стран, а также с их подачи практически всеми СМИ и руководством всех мировых соц. сетей.
КОВИД ПОДЕЛИЛ ВЕСЬ МИР НА ЗОМБИ И ЛЮДЕЙ!
А ПОТОМУ:
С целью защиты рода человеческого от всемирной психической пошести, охватившей весь мир и известной всем здравомыслящим людям как фейк пандемия (fake pandemic), под воздействием которой человечество массово теряет рассудок и, покорно отказываясь от своих неотъемлемых прав и свобод (включая право на собственность, жизнь и предпринимательскую деятельность), добровольно и кротко превращается в рабов своих правительств и разного рода межгосударственных, надгосударственных и международных структур;
с целью противодействия уничтожению здоровья, иммунитета и рассудка всех людей (где бы они не находились и кем бы они не были!), которое осуществляют руководители государств, принуждающие своих граждан к ношению масок и вакцинированию и цинично при этом попирающие их права и свободы посредством введения принудительного карантина и самоуправного применения других подобных насильственных и противоречащих букве и духу Всеобщей декларации прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) ограничений их прав и свобод под предлогом борьбы с фактически не существующей пандемией коронавируса (Covid-19),
Я, Нео Дионис Анастасий(новый Дионис Воскресший) как прямой потомок легендарного короля Англии - Короля Артура,
ОБЪЯВЛЯЮ О СОЗДАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ - «Нафиг Королеву!», который также известен в народе, как - «Вы можете засунуть свой барановирус в Ж…»
Это решение принято мною в здравом уме, при твердой памяти и трезвом рассудке, а также как следствие осознанного и хорошо обдуманного решения перейти к решительным и реальным действиям по спасению человечества от всемирного геноцида, который осуществляется чиновниками почти всех государств под вывеской борьбы с де-факто несуществующей пандемией Covid-19.
ЛЕКАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ!
Как и 1000 лет назад Вифлеемская звезда снова на небе. И что бы она не предвещала, ясно одно - близится Решающая Битва.
Лицемерие, фальш, маски, карантин, вакцинация - пора с этим заканчивать.
Пришло время положить конец этому ковидному балагану карантинной трагикомедии и отправить в карантин строгого режима самих кукловодов и их приспешников.Не зря Путин закрылся в бункере.
Сокращенно ТВ.
ТВиРус-ТелеВидение Рус.
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