Рятувальники виявили непритомну жінку у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, де стався вибух газу, - ДСНС

У п'ятиповерхівці в Новій Одесі, де сьогодні зранку стався вибух побутового газу, рятувальники виявили непритомну жінку.

Про це йдеться в помідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі. На даний час підрозділи ДСНС з залученням важкої інженерної техніки (кран ДСНС) продовжують роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку, вилученню виявленої особи та пошуку можливих 2 заблокованих осіб", - зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані).

Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

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