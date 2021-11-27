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вибух (1384) Миколаївська область (523) ДСНС (2235)

Рятувальники виявили непритомну жінку у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, де стався вибух газу, - ДСНС

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Рятувальники виявили непритомну жінку у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, де стався вибух газу, - ДСНС

У п'ятиповерхівці в Новій Одесі, де сьогодні зранку стався вибух побутового газу, рятувальники виявили непритомну жінку.

Про це йдеться в помідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі. На даний час підрозділи ДСНС з залученням важкої інженерної техніки (кран ДСНС) продовжують роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку, вилученню виявленої особи та пошуку можливих 2 заблокованих осіб", - зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані). 

Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

Також читайте: Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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нахера лізти до газу, якщо ти непритомна???
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27.11.2021 14:05 Відповісти
Вона тут при чому? Газ вибухнув у квартирі 80-річної пари, які грілися газовою духовкою
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27.11.2021 18:38 Відповісти
 
 