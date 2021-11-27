У ЄС вважають, що новий південноафриканський варіант COVID-19 може бути досить небезпечним
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Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що виявлений на півдні Африки новий варіант COVID-19, який назвали Omicron, становить ризик "від високого до дуже високого".
Про це повідомили в суботу ЗМІ країн Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У своїй доповіді ECDC зазначає, що "для країн ЄС та Європейського економічного простору (включно з Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном. - Ред.) загальний рівень ризику, пов'язаного з варіантом Omicron SARS-CoV-2, оцінюється від високого до дуже високого".
Раніше ЗМІ повідомляли, що, крім ПАР, Omicron виявлено у Малаві. Випадок зараження цим штамом COVID-19 зареєстровано в Ізраїлі у людини, яка прилетіла з Малаві. Зафіксовано випадки зараження варіантом Omicron у Гонконгу та Бельгії.
У суботу нідерландська влада оголосила, що 61 пасажир, який прибув двома рейсами з Південної Африки до Амстердама, здав позитивні тести на COVID-19. Заражених пасажирів помістили на карантин до готелю поблизу аеропорту Схіпгол. У перших повідомленнях не уточнюється, чи йдеться про зараження варіантом Omicron. Тривають відповідні дослідження.
Низка країн обмежила або призупинила повітряне сполучення з півднем Африки.
У п'ятницю Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу тимчасово перервати авіасполучення з деякими південноафриканськими країнами через виявлення там нового штаму коронавірусу COVID-19. З такою пропозицією виступила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.
"Ми знаємо, що мутації можуть призвести до поширення важчих різновидів вірусу, і він може поширитися всім світом протягом кількох місяців. Наразі важливо, щоб ми всі в Європі діяли дуже швидко, рішуче та єдиним фронтом. Єврокомісія сьогодні запропонувала країнам-членам задіяти опцію екстреного розриву авіасполучення з країнами півдня Африки та іншими країнами, щоб обмежити поширення нової мутації", - сказала вона журналістам у Брюсселі.
"Усі авіаперельоти до цих країн має бути призупинено. Їх має бути призупинено доти, доки у нас не з'явиться ясне розуміння небезпеки, яку становить цей новий варіант. Мандрівники, які повертаються з цих регіонів, повинні будуть дотримуватися суворих правил карантину", - додала фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн знову закликала європейців, які не зробили щеплення від коронавірусу, зробити це якнайшвидше.
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Біотехнологічна американська компанія Moderna почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це 26 листопада повідомили у компанії.
У Moderna запевняють, ще з початку 2021 року фахівці компанії розробили комплексну стратегію, яка передбачала появу нових штамів коронавірусу.
Ця стратегія включає три етапи. Зокрема, Moderna протестувала бустерну вакцину із підвищеною дозою ліків. Також компанія вивчає створення мультивалентної вакцини, розробленої для боротьби з деякими з мутацій вірусу. Як третій крок розробляють потужнішу бустерну вакцину.
«Компанія швидко працює, щоб перевірити здатність поточної дози вакцини нейтралізувати варіант Omicron, і дані очікуються в найближчі тижні», - заявили у Moderna.
Що за штам?
Штам, який наразі має назву B.1.1.529 або «Омікрон», вперше виявили у Ботсвані, а потім у Південно-Африканській Республіці та Гонконзі - в мандрівника з Південної Африки. Наразі у Південній Африці зафіксували приблизно 100 випадків інфікування новим варіантом.
Вчені заявили, що новий штам має 32 мутації в білку-«шипі» коронавірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини та розмножується. Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID-19.
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
Pfizer/BioNTech обещают за 100 дней создать вакцину, которая будет эффективна против нового штамма. Конечно, если обнаруженный в ЮАР омикрон окажется устойчив к уже созданным вакцинам.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/27/c45o-aktsii-pfizer-dostigli-rekordnoj-tseny-v-pyatnitsu.html
https://youtu.be/xEPUvVCd-Sk?t=337
те кто проснулся все это понимают, обмануть-напугать уже не получится!!!
Лікарі це знають, і тому 80% лікарів вакцинуватися не хотять.