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У ЄС вважають, що новий південноафриканський варіант COVID-19 може бути досить небезпечним

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У ЄС вважають, що новий південноафриканський варіант COVID-19 може бути досить небезпечним

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що виявлений на півдні Африки новий варіант COVID-19, який назвали Omicron, становить ризик "від високого до дуже високого".

Про це повідомили в суботу ЗМІ країн Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У своїй доповіді ECDC зазначає, що "для країн ЄС та Європейського економічного простору (включно з Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном. - Ред.) загальний рівень ризику, пов'язаного з варіантом Omicron SARS-CoV-2, оцінюється від високого до дуже високого".

Раніше ЗМІ повідомляли, що, крім ПАР, Omicron виявлено у Малаві. Випадок зараження цим штамом COVID-19 зареєстровано в Ізраїлі у людини, яка прилетіла з Малаві. Зафіксовано випадки зараження варіантом Omicron у Гонконгу та Бельгії.

У суботу нідерландська влада оголосила, що 61 пасажир, який прибув двома рейсами з Південної Африки до Амстердама, здав позитивні тести на COVID-19. Заражених пасажирів помістили на карантин до готелю поблизу аеропорту Схіпгол. У перших повідомленнях не уточнюється, чи йдеться про зараження варіантом Omicron. Тривають відповідні дослідження.

Низка країн обмежила або призупинила повітряне сполучення з півднем Африки.

У п'ятницю Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу тимчасово перервати авіасполучення з деякими південноафриканськими країнами через виявлення там нового штаму коронавірусу COVID-19. З такою пропозицією виступила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Ми знаємо, що мутації можуть призвести до поширення важчих різновидів вірусу, і він може поширитися всім світом протягом кількох місяців. Наразі важливо, щоб ми всі в Європі діяли дуже швидко, рішуче та єдиним фронтом. Єврокомісія сьогодні запропонувала країнам-членам задіяти опцію екстреного розриву авіасполучення з країнами півдня Африки та іншими країнами, щоб обмежити поширення нової мутації", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Читайте також: Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі

"Усі авіаперельоти до цих країн має бути призупинено. Їх має бути призупинено доти, доки у нас не з'явиться ясне розуміння небезпеки, яку становить цей новий варіант. Мандрівники, які повертаються з цих регіонів, повинні будуть дотримуватися суворих правил карантину", - додала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн знову закликала європейців, які не зробили щеплення від коронавірусу, зробити це якнайшвидше.

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Топ коментарі
+16
Все как в прошлом году: Дельта из ЮАР, Омикрон из Ботсваны , перед Рождеством и Новым Годом. Прервать, отменить, запретить и колоть, колоть, колоть.
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27.11.2021 14:51
+7
и так до бесконечности... потом каждой мутации присвоят свое имя ...
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
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27.11.2021 14:52
+7
Новий світовий порядок, про який говорять деякі навіжені, вже не виглядає настільки фантастично.
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27.11.2021 15:36
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27.11.2021 14:33 Відповісти
а давайте перестреляем всех,и тогда ковид,не найдя носителя,тоже сдохнет.
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27.11.2021 14:45 Відповісти
Зачем всех - только ВОЗ. И думаю такое может случиться...
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27.11.2021 15:13 Відповісти
Скільки за маячню платять?))
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27.11.2021 14:59 Відповісти
Moderna взялася за розробку вакцини проти нового штаму коронавірусу «Омікрон». Результати обіцяють у найближчі тижні
Біотехнологічна американська компанія Moderna почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це 26 листопада повідомили у компанії.

У Moderna запевняють, ще з початку 2021 року фахівці компанії розробили комплексну стратегію, яка передбачала появу нових штамів коронавірусу.

Ця стратегія включає три етапи. Зокрема, Moderna протестувала бустерну вакцину із підвищеною дозою ліків. Також компанія вивчає створення мультивалентної вакцини, розробленої для боротьби з деякими з мутацій вірусу. Як третій крок розробляють потужнішу бустерну вакцину.

«Компанія швидко працює, щоб перевірити здатність поточної дози вакцини нейтралізувати варіант Omicron, і дані очікуються в найближчі тижні», - заявили у Moderna.

Що за штам?

Штам, який наразі має назву B.1.1.529 або «Омікрон», вперше виявили у Ботсвані, а потім у Південно-Африканській Республіці та Гонконзі - в мандрівника з Південної Африки. Наразі у Південній Африці зафіксували приблизно 100 випадків інфікування новим варіантом.

Вчені заявили, що новий штам має 32 мутації в білку-«шипі» коронавірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини та розмножується. Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID-19.
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27.11.2021 17:11 Відповісти
Все как в прошлом году: Дельта из ЮАР, Омикрон из Ботсваны , перед Рождеством и Новым Годом. Прервать, отменить, запретить и колоть, колоть, колоть.
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27.11.2021 14:51 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус…🙄
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27.11.2021 15:11 Відповісти
и так до бесконечности... потом каждой мутации присвоят свое имя ...
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
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27.11.2021 14:52 Відповісти
Акции Pfizer достигли рекордной цены в пятницу



Pfizer/BioNTech обещают за 100 дней создать вакцину, которая будет эффективна против нового штамма. Конечно, если обнаруженный в ЮАР омикрон окажется устойчив к уже созданным вакцинам.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/27/c45o-aktsii-pfizer-dostigli-rekordnoj-tseny-v-pyatnitsu.html
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27.11.2021 14:53 Відповісти
Круто! И так до бесконечности(
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27.11.2021 15:06 Відповісти
Вобще-то пока не помрешь и в этом нет ничего нового, большинство людей принимают кучу таблеток начиная с 40 лет, а то и раньше, которые позволяют продлить жизнь и поддерживать функции организма. Самое простое это таблетки для регуляции давления или тот же аспирин от тромбов. Ну и диабетиков можно вспомнить.
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27.11.2021 15:15 Відповісти
Ну не говорите так за всех! Мой отец в 63 не имеет ни одной болезни и ни одного отклонения, сердце как у 20 летнего. Хорошая генетика. Моя прабабушка по матери умерла в 90 лет и никогда не обращалась к врачам и не имела ни одного заболевания. До смерти имела идеальное давление, прекрасно передвигалась, хорошо видела и слышала. Даже волосы были не все седыми. Умерла резко. Бабуля по соседству схватила инсульт уже в 83 и умерла, а до этого никогда не обращалась к врачам и даже простудой не болела. Пила отвар шиповничка и малинки, видимо ей это долго помогало. Так что тут как карта ляжет.
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27.11.2021 16:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
и сколько тебе было лет когда умерла прабабка что ты так точно знаешь что там у нее болело и как она видела? если она не обращалась к врачам и ее никто не диагностировал и не обследовал - откуда информация что прям "ни одного заболевания"?
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27.11.2021 18:07 Відповісти
Прикинь, когда умерла моя прабабка моей маме было 15 лет и она жила в одном доме со своей бабушкой и, представь, она знает болела она или нет! Меня тогда не было еще и что?
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27.11.2021 19:22 Відповісти
Ты сейчас усираясь пытаешься доказать, что нет здоровых людей, которые реально имеют сильный организм или хорошую наследственность? Тогда ты глупец и идиот. Хорошо, мой отец реально абсолютно здоров в свои 63 года ! (он только проходил полную диагностику для профосмотра), хотя многие в его возрасте просто руины. Так что не метушись и ешь свои таблетки. Я же не говорю что все здоровы в мире, но есть те кому везет прожить до старости без таблеток.
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27.11.2021 19:26 Відповісти
простой анализ некрологов, опубликованных в местных СМИ США, показал рост числа умерших В 4 РАЗА за последние 6 месяцев
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27.11.2021 15:02 Відповісти
Про Дельту тоже самое терли. А оказалось нет просто нормальной вакцины против коронавируса. И вряд ли будет. Зато землян на уши поставили. А фармкомпании переживаю свой наилучший расцвет.
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27.11.2021 15:08 Відповісти
Ну порадуйся може за них? Не все ж продавцам вонючей жижы и газа банковать!
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27.11.2021 18:10 Відповісти
Германия на грани обязательной принудительной вакцинации | премия 500 евро за укольчик
https://youtu.be/xEPUvVCd-Sk?t=337
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27.11.2021 15:35 Відповісти
блин, за 500 евро я бы точно уколося это не сраная 1000 грн еще и в Дие
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27.11.2021 18:11 Відповісти
Новий світовий порядок, про який говорять деякі навіжені, вже не виглядає настільки фантастично.
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27.11.2021 15:36 Відповісти
про нього говорить тільки навіжена кацапська гебня
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27.11.2021 18:12 Відповісти
Tретья Мировая началась.
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27.11.2021 15:57 Відповісти
Ты кенгуру уже подоил?
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27.11.2021 18:13 Відповісти
Не вижу ни каких причин волноваться....пара-тройка бустеров и все...
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27.11.2021 17:46 Відповісти
А кто то сомневается что сейчас где-то к зиме-весне будет новая волна с новым штаммом вируса? И те прививки что уже укололи - будут не действительны и нужно будет делать новые и новые от нового штамма. Все эти новые штаммы на поверку оказались совсем не новыми... Просто им нужна новая порция страха для Нас...

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27.11.2021 18:08 Відповісти
Если вы такие бздливые - чего б вас новыми порциями не кормить каждый раз?
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27.11.2021 18:14 Відповісти
я как раз то не из пугливых и решение по овценации для себя принял..
те кто проснулся все это понимают, обмануть-напугать уже не получится!!!
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27.11.2021 18:20 Відповісти
може бути, а може і не бути...але вакцинка вже готова.
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27.11.2021 19:07 Відповісти
Приспело время обратить внимание и принять строгие, жесткие законодательные меры по отношению руководителей государств, которые внедряют в сознание люмпена дегенерата имперские поползновения, что равнозначно призывам к канибаллизму. ПС. А также к одноклеточной дебилизированной биомассе которая оддерживает кремлевских трупоедов падальщиков.....
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27.11.2021 20:40 Відповісти
шо
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27.11.2021 20:54 Відповісти
На данний час будь який варыант штаму ковыд не страшныший за банальний ГРВІ. І якщо його так само не зволікаючи лікувати, то шанси на легкий перебіг хфороби зростають в рази. Ключове не зволікати та не очікувати ускладнення у вигляді пневмонії.
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28.11.2021 01:13 Відповісти
Природний імунітет найпотужніший. І зберігається роками.
Лікарі це знають, і тому 80% лікарів вакцинуватися не хотять.
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28.11.2021 01:50 Відповісти
 
 