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Ахметов (655) Зеленський (10071) переворот (102) ФСБ (713)

Екссиловик-пенсіонер Федосов заперечує причетність до перевороту: Перебуваю в Києві, Ахметова бачив лише по ТБ, готовий пройти поліграф

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екссиловик-пенсіонер Федосов заперечує причетність до перевороту: Перебуваю в Києві, Ахметова бачив лише по ТБ, готовий пройти поліграф

Ексначальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов, якого журналіст медіапроєкту Buzzfeed News вказав як одного з ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, каже що перебуває на пенсії і свою причетність до якихось протиправних дій заперечує.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі "УП".

"Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів", - сказав він.

Федосов зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) перебуває в Києві, востаннє був у Криму в 2012 році.

Ексміліцянт стверджує, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим (за даними Федосова перебуває за межами України. – Ред.) спілкувався по телефону кілька днів тому на різні теми.

Олігарха Ріната Ахметова бачив лише по телевізору. Федосов каже, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ. Федосов наголосив, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський марить замахами та переворотами, - Данилюк. ВIДЕО

Нагадаємо, напередодні журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер опублікував імена осіб, як нібито готовали переворот в Україні. 

"Змову про переворот, про яку сьогодні заявив президент Володимир Зеленський, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які базуються в Криму", - написав він.

Журналіст озвучив імена заколотників.

"Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського, - Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму", - написав він.

Читайте також: Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков

Також повідомлялось, що раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

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Топ коментарі
+66
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27.11.2021 15:15
+40
Вы че! Аншлаг срывается Квартала. Лысый уже билеты продал.
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27.11.2021 14:56
+40
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27.11.2021 15:39
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27.11.2021 17:46 Відповісти
Янукович подав до суду на Верховну Раду України

Позбавлений звання президента України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва на Верховну Раду через своє усунення з посади глави держави.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник президента-втікача Юрій Карасір.
"Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - пояснив Карасір.
За його словами депутати Ради ухвалили постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" 22 лютого 2014 року. "Це антиконституційне рішення ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими - у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - підкреслив представник Януковича.

Раніше суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у справі за фактом захоплення державної влади.

Крім того, у 2020 році суд підтвердив, що Янукович вчинив державну зраду
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27.11.2021 19:58 Відповісти
коротко. при 2 виборах Кучми головою СБУ був Деркач старший, Кучма хресний деркача молодшого. Старший організував так звану "справу грибників" для рейтингу Кучми. Знайшли трьох військових-пенсіонерів, які ляпали язиками і швидко організували кримінал- теракт, бо хотіли взірвати небагато не мало аж Дніпрогес. При обшуку в них знайшли аж одну гранату і карту з відміченими стратегічними об"єктами. Сміялася вся Україна в тому числі і Кучма. Однак таки засадили надовго, прапвда потім кучма прогнав Деркача і помилував "грибників". Зараз Деркач юніор ошивається біля Єрмака то і запропонував повторити абсурд. Може хто знає, а що це за такий активний журналіст-вперше чую про такого, то може Сірожа Лещ перевдягнувся ?.
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27.11.2021 17:57 Відповісти
... А ще він мусить добавити, - А вам слабо? Разом зі мною! :D
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27.11.2021 17:58 Відповісти
Ось навіщо він виправдовується - увесь гомеричний регіт зіпсував !!!
Бо раніше усе було так комедно ...
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27.11.2021 18:11 Відповісти
Якийсь Лаптєв з Росіі і два відставних пенсіонери з Криму готували переворот?Це Зеленський сприйняв серйозно? Значиь таки він повне сикло і телепень.
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27.11.2021 18:18 Відповісти
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27.11.2021 19:30 Відповісти
- Брехло
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28.11.2021 05:25 Відповісти
Нєлоха підключити б до поліграфа... Хоча спочатку хай нарколога пройде
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27.11.2021 20:07 Відповісти
Нарколога не пройде, ну хіба що в Евролабі Пальчевського.
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27.11.2021 21:05 Відповісти
ЗЕ-бенський - генератор випадкових заколотників та "примкнувшего к ним Ахметова"
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28.11.2021 03:51 Відповісти
куратор ФСБ Лаптев! ....символически)) ...где то ржут над лошарами ушастыми креатиавные ребятишки....
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28.11.2021 07:36 Відповісти
зелегский сбрехал чуток ...
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28.11.2021 08:58 Відповісти
Може це в дурдомі сидять пацієнти з такими прізвищами? Які не ******* Наполейончика Не Лоха
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28.11.2021 10:49 Відповісти
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