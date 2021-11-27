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Евакуйованим із багатоповерхівки, де вибухнув газ, запропонували кімнати в гуртожитку, - мер Нової Одеси Поляков

Новини Цензор.НЕТ Події

Евакуйованим із багатоповерхівки, де вибухнув газ, запропонували кімнати в гуртожитку, - мер Нової Одеси Поляков

Евакуйованим мешканцям п'ятиповерхового будинку у Новій Одесі Миколаївської області, де стався вибух, запропонували тимчасове житло - в гуртожитку аграрного ліцею.

Про це журналістам повідомив міський голова Нової Одеси Олександр Поляков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі з постраждалого будинку евакуйовано 54 людини. Для них ми вже пропонуємо кімнати у гуртожитку аграрного ліцею, де вони зможуть тимчасово пожити. Далі - будемо думати, що робити. Гуртожиток розрахований на 500 осіб, там мешкають учні ліцею, але він недозавантажений, тож місця вистачить усім", - сказав Поляков.

За його словами, зараз для потерпілих на місці організовано харчування - бутерброди та гарячий чай. Квартири в будинку, де стався вибух, мали індивідуальне газове опалення.

Нагадаємо,  зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу. Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані).

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н-да...под новый год людям привалило "счастье"...
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27.11.2021 15:47 Відповісти
 
 