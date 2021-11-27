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Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як інформує видання, два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій:

З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні прокоментували активність РФ навколо України і підтвердили відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО

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Топ коментарі
+41
"...Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань..."

Кошмар.
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27.11.2021 15:35
+34

Ну "очень жёстко" Байден собирается реагировать на агрессию Мордора в Украине - уменьшить количество учений в Европе, чтобы не провоцировать Хуйла.
Вместо того чтобы разместить подразделения военных США на территории Украины, чтобы Хуйло даже не думало сунуться дальше чем есть сейчас, власти США будут умиротворять агрессора?!
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27.11.2021 15:38
+27
Офигенные сценарии,особенно второй
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27.11.2021 15:41
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Самсон..попий водички...
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27.11.2021 16:30 Відповісти
Палай кацапіна.
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27.11.2021 16:33 Відповісти
Будем надеяться что ничего не понадобится,война это страшное дело, особенно если тебе есть за кого переживать, ладно если сам один это не так страшно.
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27.11.2021 16:24 Відповісти
я человек простой. Вижу ключевое слово "порохоботы" - сразу баню.
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27.11.2021 16:40 Відповісти
Осталось только почитать - кто может баллотироваться в президенты США
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27.11.2021 16:33 Відповісти
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27.11.2021 16:34 Відповісти
траву поменяй,хахаха.
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27.11.2021 16:42 Відповісти
Оце міцна допомога. Ну точно як і Грузії "допомогли".
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27.11.2021 16:30 Відповісти
А Ви б на місці Байдена допомагали народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники? Вдумайтесь! Державою керують люди, котрі ту державу завжди ненавиділи! Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Для чого американцям озброювати військо, де десятки тисяч зрадили Присязі і перекинулися на сторону ворога? Америка не знає, що завезений юга-васток спить і бачить, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально повернулася в Україну і рже... Ага, а тепер ще й китайський вектор-95 наставився. А ви питаєте, чому Америка нам не допомагає? Ну дадуть вони нам ті "Патріоти", і що? Через двадцять хвилин усі секретні коди, паролі, та інші таємні штучки будуть знати у Москві. Американці про це не здогадуються? А ви кажете НАТО...
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27.11.2021 16:35 Відповісти
Це хто там зібрався захищати Україну? 73% ???
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27.11.2021 16:44 Відповісти
Неужели...а нарид утилизируется ?
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27.11.2021 16:53 Відповісти
"Третий срок Обамы" способствует расползанию рашистской чумы далее на запад. Дело не только в Украине, дело в ослаблении защиты стран НАТО.
А ещё есть Будапештский меморандум - США заставили Украину отдать всё ядерное оружие Мордору...
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27.11.2021 16:47 Відповісти
Афганцам помогали и не мало . На 86 миллиардов одного оружия оставили , не считая инфраструктуры . Украина гораздо более патриотично настроена и готова защищаться .
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28.11.2021 04:09 Відповісти
Не выходите на улицу, не провоцируйте преступников.
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27.11.2021 17:01 Відповісти
Шото дедушка херню сморозил
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27.11.2021 17:05 Відповісти
Перший варіант: надати Україні допомогу
Другий варіант: повестися на шантаж рабсії. Дуже послідовно.
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27.11.2021 17:20 Відповісти
Предлагаю Штатам запретить воробьям петь на территории России, это будут куда круче санкции
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27.11.2021 17:27 Відповісти
в цій інфі відчувається рука Керрі, довголітнього дружбана Лаврова та Єрмака у Обами, та учнів. Його вже засунули спецпредставником США по звязках з Гретою Тунберг, а саме кліматом (старе та мале найдуть спільну мову) памятається як веселун Обама проговорився Дімону при включеному мікрофоні - от виберуть мене повторно, тоді все буде інакше. Вибрали, і фюрер попер на Україну, а Керрі в Женеві стояв з виразом обличчя Грети Тунберг і брехав в очі МІДу України-нічого страшного, Путін ферштейн. І зараз Керрі сотоварищи портять свіже повітря. Неможливо вірити цій клінтонівській мафії.
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27.11.2021 17:31 Відповісти
Украину нагло кинули с "Будапештским меморандумом". Посмотрим еще на Британию.
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27.11.2021 17:44 Відповісти
Прочитайте что такое меморандум,а потом врубитесь,что если вы выбираете себе ,в войну,главнокомандующего наркомана,то кто вам доктор
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27.11.2021 17:57 Відповісти
Когда росссия напала на Крым Зеленского не было. Но россия гарантировала нам безопасность,и сама же и напала. и Зеленског я не выбирал. Иногда лучше молчать.
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27.11.2021 21:08 Відповісти
Когда кацапы напали на Крым -был овоч...Да ,иногда кому то лучше молчать-...
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27.11.2021 21:22 Відповісти
Был Турчинов,и,о президента.Лучше таки молчать.
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27.11.2021 21:25 Відповісти
А что не так? Янукович убежал в феврале,Россия напала в мае. Так кто был президентом?
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28.11.2021 08:26 Відповісти
Россия зашла в Крым 2 марта 2014 г.баран ты конченый.Я просто ошибся в прошлом посте и написал в мае.Если мне не веришь читай Википедию и статьи в инете шнырь тупоголовый.
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01.12.2021 10:14 Відповісти
ТВАРЬ - ИЗВИНИСЬ , ПАДЛА!!! )))
ты такое конченное кацапское гавно, шо аж просто удивляюсь, как так долго тут продержался.. Скоро у тебя деактивация, олень.
И ложь твоя видна всем, смотри МАЙ с МАРТОМ перепутал, мудак набутылочный мокшанский...
В феврале 2014 кацапы начали отжимать Украинский Крым и даже медальку такую выточили - перечитай свое"Если мне не веришь читай Википедию и статьи в инете шнырь тупоголовый."
в нете сам найдешь, ущербный моральный калека?
нищебродское мокшанское ничто...
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13.12.2021 00:29 Відповісти
Твои слова мудак ?-
"- А что не так? Янукович убежал в феврале,Россия напала в мае. Так кто был президентом?"
"-Россия зашла в Крым 2 марта 2014 г.баран ты конченый.Я просто ошибся в прошлом посте и написал в мае."

Ты реально считаешь всех вкруг такими тупыми как твои кацапосожители?
Ты эталонное конченное кацапское гавно, тут тебе не там, имбецил
медали рф - дата - 20.02.2014 заранее медали не штампуются - а только к дате!!!
Заранее батя твой забыл корнишон свой из твоей мамки вынуть - ты и появился...
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18.12.2021 08:05 Відповісти
Хорошо,даже если был овощ,причем тут наркоманы?
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27.11.2021 21:27 Відповісти
Притом, намного страшнее ,что самим придется выгребать,когда главнокомандующий наркоман,который ,ожидаемо ,просрал буквально все
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27.11.2021 21:30 Відповісти
Другий варіант, як в анекдоті про їжачка, якого налякали голою дупою.
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27.11.2021 17:51 Відповісти
Есть третий вариант успокоения кремлёвской взбесившейся крысы - распустить НАТО, уничтожить всё американское вооружение, ввести в США русский язык, как второй государственный.
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27.11.2021 17:56 Відповісти
Американці з боягузством ховають голову в пісок . Боїться Байден ЕРеФієї. Це не Маккейн, сумно.
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27.11.2021 18:00 Відповісти
В последнее время , левые ,во всем мире выполняют роль , полезных идиотов ,забывая , что с бандитами договориться нельзя , от слова совсем
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27.11.2021 18:05 Відповісти
Украина, РФ, развалит...вопрос времени
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27.11.2021 18:06 Відповісти
Агов - шановні !!! Не сійте зрадофільську паніку : Слава Богу США - це не якась там рашкостанія, де плішивий недоцарьок визначає ГЕТЬ УСЕ!! Американські владні інституції гарно збалансовані, і навіть якщо "сонний Джо" шось там собі придумав - на всі його "придумки і хотєлки" є гарна противага у вигляді Сенату і Конгресу(згадайте як вони свого часу загнуздали трампойоба - коли він хотів "лягти" під *****). Тому не сприймате за "чисту монету" усі ці інфовкиди - ВСЕ В НАС БУДЕ УКРАЇНА!!💛💙 Просто уважно придивіться як нам намагаються нав'язати кремлядський нарратив про "фсьопрапало", "васфсєбросілі", "ніктовамнєпаможет"🤔 Як ви думаєте - кому це потрібно щоб ми зневірились у всіх і всьому та опустили руки???
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27.11.2021 18:06 Відповісти
США повинні враховувати що росія буде на стороні Китаю. Тому вже зараз немішало б відключити росіян від свіфт та знищити їх економіку під нуль. Потім за ніжки буша їх повністю розброїти і зробити купою незалежних державок які будуть буфером між Європою і Китаєм.
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27.11.2021 18:13 Відповісти
расскажи мне как отключение от свифта поможет победить росию ?
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28.11.2021 03:58 Відповісти
Свіфт не вимикатимуть,бо дехто в ЄС проти(певно,німці ,італія,франція)
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13.02.2022 14:41 Відповісти
Маккейна на них нет !
Джо был лучший !
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27.11.2021 18:15 Відповісти
А ви впевнені, що американці кажуть правду, знаючи, що в нас найвище керівництво є зрадники?
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27.11.2021 18:30 Відповісти
Ограничение учений - точно разгромит врага!
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27.11.2021 18:33 Відповісти
Ну не кажіть, це все одно навіть більше ніж просто занепокоєння європейських лідерів, а другий варіант навіть подібний до боягузтва, от у всьому цьому і є пріоритети США . Раз Україна не має чим платити за серйозну зброю, то вся ця занепокоєність - просто байки, навіть на лендліз годі розраховувати, а ті $350 млн. - це 3 американські винищувачі, або якийсь списаний есмінець, навіть на залізний купол не варто розраховувати, бо може розгніватись пукін.
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27.11.2021 19:35 Відповісти
Ничего личного, только бизнес.
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27.11.2021 22:35 Відповісти
У Дырявого Бидона протекает очко
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27.11.2021 18:47 Відповісти
Что вы от него хотите? Они в нас второй Афганистан видят
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27.11.2021 19:36 Відповісти
не повторюйте дурниць сепарської пропаганди,що винувата америка,бо це вона віджала крим та роздула вогнище на Донбасі своїми бородаями,гіркіними,моторолами та своїми іхтамнетами
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13.02.2022 14:50 Відповісти
це всього на всього стаття а газеті і не факт що буде саме так
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27.11.2021 19:47 Відповісти
"посилення оборонних можливостей України коштом за рахунок збільшення постачання засобів протиповітряної оборони"

Виженіть нах того редактора-москаля...
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27.11.2021 19:55 Відповісти
Ага, мог бы и не говорить, а просто стать раком перед Мацковией и позволить делать им всё что хотят. Впрочем, он и так уже позволил.
Всё здешнее стадо, радовавшееся тому что Трампа свергли, будете теперь один на один с Кацапстаном - ваш кумир Байден уже объяснил как будет "противостоять паРаше". Поздравляю ещё раз!
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27.11.2021 20:27 Відповісти
Третій варіант висловити глибоку стурбованість.
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27.11.2021 20:37 Відповісти
первый сценарий - "глубокая озабоченность"
второй сценарий - "очень сильно глубокая озабоченность"

неужели не понятно, что нам самим прийдется расхлебывать все ? самим воевать ?
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27.11.2021 21:05 Відповісти
Зачем эти полумеры, нужен третий сценарий - сдаться, вывести все войска из Европы или что-то в таком духе )))
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27.11.2021 21:09 Відповісти
А что ж не написали о самом главном???

Также при реализации второго варианта США приостановит программу военной помощи Украине.
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27.11.2021 22:13 Відповісти
Амеры посмотрят на наше поведение. Если хохлы ручки вгору и "Сдаёёёмсуууу", то будет второй вариант.
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27.11.2021 22:32 Відповісти
українці хоробрі воїни ,провчать кремльовських щурів
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13.02.2022 14:54 Відповісти
сценарій № 3 :
Перемога - любить Підготовку !

(серйозну та в повній тиші )
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27.11.2021 22:34 Відповісти
Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС
Деменция поразила всю бидоновскую администрацию . Тут оружие надо поставлять и штурмовую авиацию , а не санкции . Привет всем тупым поклонникам байдена !
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28.11.2021 03:56 Відповісти
А чому ж вони не передбачили жодного в Афганістані влітку ?

Не варто покладатися на цю тріпологію.
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28.11.2021 08:41 Відповісти
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