Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal
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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як інформує видання, два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій:
З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.
Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ).
Будь ласка, зачекайте...
А ещё есть Будапештский меморандум - США заставили Украину отдать всё ядерное оружие Мордору...
Другий варіант: повестися на шантаж рабсії. Дуже послідовно.
ты такое конченное кацапское гавно, шо аж просто удивляюсь, как так долго тут продержался.. Скоро у тебя деактивация, олень.
И ложь твоя видна всем, смотри МАЙ с МАРТОМ перепутал, мудак набутылочный мокшанский...
В феврале 2014 кацапы начали отжимать Украинский Крым и даже медальку такую выточили - перечитай свое"Если мне не веришь читай Википедию и статьи в инете шнырь тупоголовый."
в нете сам найдешь, ущербный моральный калека?
нищебродское мокшанское ничто...
"- А что не так? Янукович убежал в феврале,Россия напала в мае. Так кто был президентом?"
"-Россия зашла в Крым 2 марта 2014 г.баран ты конченый.Я просто ошибся в прошлом посте и написал в мае."
Ты реально считаешь всех вкруг такими тупыми как твои кацапосожители?
Ты эталонное конченное кацапское гавно, тут тебе не там, имбецил
медали рф - дата - 20.02.2014 заранее медали не штампуются - а только к дате!!!
Заранее батя твой забыл корнишон свой из твоей мамки вынуть - ты и появился...
Джо был лучший !
коштомза рахунок збільшення постачання засобів протиповітряної оборони"
Виженіть нах того редактора-москаля...
Всё здешнее стадо, радовавшееся тому что Трампа свергли, будете теперь один на один с Кацапстаном - ваш кумир Байден уже объяснил как будет "противостоять паРаше". Поздравляю ещё раз!
второй сценарий - "очень сильно глубокая озабоченность"
неужели не понятно, что нам самим прийдется расхлебывать все ? самим воевать ?
Также при реализации второго варианта США приостановит программу военной помощи Украине.
Перемога - любить Підготовку !
(серйозну та в повній тиші )
Деменция поразила всю бидоновскую администрацию . Тут оружие надо поставлять и штурмовую авиацию , а не санкции . Привет всем тупым поклонникам байдена !
Не варто покладатися на цю тріпологію.