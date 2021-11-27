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"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про стягування "тисяч російських солдатів" до кордону з Україною і закликав Москву до деескалації. Водночас він зазначив, що альянс, як і раніше, відкритий для взаємодії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Welt.

"Вже вдруге за цей рік ми спостерігаємо, що Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Сюди входить військова техніка, така як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська. Я не можу робити припущення про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше вже застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не впевнені, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

За словами лідера Північноатлантичного альянсу, вони готові надавати Україні "політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії".

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Топ коментарі
+9
Переляканорозлючена істота на пресмарафоні приписує собі з Єрмаком ,як заслуги співучасть США у тиску на Рашистляндію , НЕ ОБМОВИВШИСЬ НІ РАЗУ ЯК ПРО АГРЕСОРА ПРО САМУ РАШИСТЛЯНДІЮ
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27.11.2021 16:31
+8
может пора уже не языком трепать ?
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27.11.2021 16:24
+8
1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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27.11.2021 18:01
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если тебе приходится "вкотре застерігати", то ты делаешь что-то не так.
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27.11.2021 17:06 Відповісти
Или просто имитируешь.
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27.11.2021 17:22 Відповісти
Анналега Бербок,глава МИД Германии.Рюссешэ фашистэн сдавайся
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27.11.2021 17:09 Відповісти
Ты дэ. бил?
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27.11.2021 18:57 Відповісти
Кстати условием создания Коалиции в Германии было условие Олафа Шольца..50% женщин 50 % мужчин в правительстве...
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27.11.2021 17:13 Відповісти
Тебе, дэ. билу, от этого что? Сколько женщин в твоём правительстве? Хотя, о каком правительстве в психушке может идти речь...
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27.11.2021 19:00 Відповісти
А що в нас війна вже вісім років? А де військовий стан? Чи може НАТО повинно його оголосити
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27.11.2021 17:15 Відповісти
Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил текст : РАБссия ...вон нафиг из Крыма и Донбасса...,Анналена Бербок аж вскочила с Кресла аплодирую канцлеру...

Бедная РАБссия...
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27.11.2021 17:16 Відповісти
Поганий перегній буде до весни, але і не таким удобрювали.
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27.11.2021 17:22 Відповісти
Дней через 10 президент Германии Штаймайер утвердит новый состав правительства Германии...

Кулеба...срочно в Берлин к Анналене Бербок на аудиенцию....в Германии наши люди...
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27.11.2021 17:22 Відповісти
24 сентября я на цензоре загадал желание,за 2 дня до выборов в Германии...канцлер Олаф Шольц...главой МИД станет Анналена Бербок...
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27.11.2021 17:28 Відповісти
Чекаємо на наступний перфоменс від Єрмака-продюусера -ЗАСІДАННЯ ВР з голосами СН за їхні забаганки... ОДИН ДЕНЬ ВІВТОРОК.
А ПОТІМ ЧАСТИНА ТРЕТЯ 1 Грудня - вова на трибуні ВР!
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27.11.2021 17:31 Відповісти
Цирк Шапито продлится еще 2,5 года... Кучмисты не сдаюцца...
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27.11.2021 17:33 Відповісти
коли кажуть "ми не впевнені",
то означає що "у нас немає розвідки "
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27.11.2021 17:34 Відповісти
100 метров в сторону Украины...сразу Адские санкции Госдепа против Крыс Путлера и арест 1 триллиона долларов в банках США... отключение от SWIFT///тут я верю Андрей Адреевичу Пиотковскому...
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27.11.2021 17:38 Відповісти
с таким главнокомандующим....вернее верхоооооовным главнокомандующим))) даже партнеры не знают что предпринять... (а нам *** его еще до 1 декабря терпеть))) скорее бы уже тот пунш... патч.. путч... ****** )
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27.11.2021 17:44 Відповісти
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27.11.2021 18:22 Відповісти
Україна демократична країна...,а Демократію захищати треба Серцем..а не рейтингом Голобородьки...
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27.11.2021 17:49 Відповісти
Дерево Свободы должно время от времени омываться кровью патриотов и тиранов ©
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27.11.2021 18:15 Відповісти
1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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27.11.2021 18:01 Відповісти
Я ось думаю якщо лапатнікі ризикнуть на подальше вторгнення,де їх всіх отут ховати...
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27.11.2021 18:09 Відповісти
Послухай , Столтенберг ...

Не заважай нашему ЗЕ-нелоху ловити 4-х тараганів-заколотників й своїй голові !
Бо саме це питання номер один на Банковій , а ти тут лізешь зі своїми дрібними питаннями ....
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27.11.2021 18:15 Відповісти
да. пох.. как я уже говорил - зайти то зайдут, но удержаться не смогут !!! Да, авиацией и ракетами разрушений много причинят Нам, но закрепится смогут только не НА ЗЕМЛЕ - а В ЗЕМЛЕ !!! Крапка
....Ибо некуй звенеть своими мокшанскими копытами по Нашей Украинской земле !!!
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27.11.2021 18:15 Відповісти
главное бомбилам,которых собьют - не попадать в руки благодарных граждан Украины,их будут очень стыдить..
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27.11.2021 18:25 Відповісти
мы не звери) доставим в суд для избрания меры пресечения)
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27.11.2021 18:51 Відповісти
100%
в Печерский,мля..
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27.11.2021 20:11 Відповісти
Не факт. Думаю харьков, днепр, одесса и николаев воевать не станут. Не согласных зачистят и отправят в жмеринку....
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01.12.2021 23:31 Відповісти
...і одночасно - Виктор Янукович подал в суд, чтобы оспорить отстранение его от президентства в 2014 году...і щось там з пенсіями в ордло...
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27.11.2021 18:25 Відповісти
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27.11.2021 18:26 Відповісти
а хоронить их опять будут за деньги налогоплательщиков Украины?(
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27.11.2021 18:40 Відповісти
А есть уверенность, что крыворыгский вован не договорился с питерским вованом, и стягивание к нашим границам ватовойск не результат договоренности? Он же сам свистанул, что из-за публикаций Бутусова вынужден постоянно отвечать на звонки из НАТО, а питерский вован очень мечтает, чтобы с ним пообщались из НАТО после отвала бабушки меркель
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27.11.2021 18:41 Відповісти
вовчик хотел повод для введения военного положения. судьба его бенефициара висит на волоске, выборы он уже следующие проиграл. а куда петлять то?
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27.11.2021 18:51 Відповісти
Ваше крыворыгский краще замінити на кріворожій
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27.11.2021 21:20 Відповісти
перепрошую))
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27.11.2021 23:55 Відповісти
*...мы не уверены, что это просто блеф...*. Вот те и на. А мы долго были уверены, что вы во всём уверены. И как вроде к вам идём уверено. А оказалось не уверено там у вас товарисчь тейбл-тен-берг!
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27.11.2021 18:44 Відповісти
Нужно посмотреть из космоса, что делается на пустырях под Ростовом. Если там уже накопали могил, то это точно не блеф.
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27.11.2021 19:32 Відповісти
если посмотреть с космоса ,то вы увидите, как госдура, в которой 31 гей- кормит своих рабов страхом про геев ,чтоб они не смели думать о другом...
как их сраная воровская элита детей своих отправила в гейропу в лучшие вузы и шлёт туда им доллары для шлюх и кабаков...
как забитые и запуганные геленджикским сцарём - патриоты засранска и мухосранска в фуфайках и кирзачах бродят бухими по размытым грунтовкам за боярой, да в лес , за валежником , а протрезвев - сосут у фуйла " величие " возле телеящика и ругают страшную Европу во всех своих бедах...
и им пох, что кооператив "озеро" готовит это быдло - сгнить мясом в плодородной земле Украины ...
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27.11.2021 20:02 Відповісти
**** видит, что у зе и его говнокоманды ничего не получается, когда тут все повалится, он и нападет. Вот в чем вся фишка. Либо терпеть ету гниду либо стрелять москалей.
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27.11.2021 20:22 Відповісти
Наверное бункерный пердун опять хочет с Байденом поговорить, не знает как ему это передать, у сцаря телефон сломался)
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27.11.2021 21:06 Відповісти
Уверены вы или не уверены,вам то какое дело? Вы же воевать за Украину не будите.
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27.11.2021 21:51 Відповісти
Нет не будИм) Мы будем, защищать свое гнездышко
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27.11.2021 23:02 Відповісти
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