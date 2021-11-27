"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про стягування "тисяч російських солдатів" до кордону з Україною і закликав Москву до деескалації. Водночас він зазначив, що альянс, як і раніше, відкритий для взаємодії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Welt.
"Вже вдруге за цей рік ми спостерігаємо, що Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Сюди входить військова техніка, така як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська. Я не можу робити припущення про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше вже застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не впевнені, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.
За словами лідера Північноатлантичного альянсу, вони готові надавати Україні "політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії".
Будь ласка, зачекайте...
Бедная РАБссия...
Кулеба...срочно в Берлин к Анналене Бербок на аудиенцию....в Германии наши люди...
А ПОТІМ ЧАСТИНА ТРЕТЯ 1 Грудня - вова на трибуні ВР!
то означає що "у нас немає розвідки "
Не заважай нашему ЗЕ-нелоху ловити 4-х тараганів-заколотників й своїй голові !
Бо саме це питання номер один на Банковій , а ти тут лізешь зі своїми дрібними питаннями ....
....Ибо некуй звенеть своими мокшанскими копытами по Нашей Украинской земле !!!
в Печерский,мля..
как их сраная воровская элита детей своих отправила в гейропу в лучшие вузы и шлёт туда им доллары для шлюх и кабаков...
как забитые и запуганные геленджикским сцарём - патриоты засранска и мухосранска в фуфайках и кирзачах бродят бухими по размытым грунтовкам за боярой, да в лес , за валежником , а протрезвев - сосут у фуйла " величие " возле телеящика и ругают страшную Европу во всех своих бедах...
и им пох, что кооператив "озеро" готовит это быдло - сгнить мясом в плодородной земле Украины ...