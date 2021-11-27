З початку доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".
Будь ласка, зачекайте...
«Комсомольская правда».
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої.
Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючи за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.
Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.
Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто -
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся,...і все тут.
ІРИНА Цілик