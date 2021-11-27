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З початку доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

З початку доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби загинув воїн від ворожого обстрілу. Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

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Зелене перемир"я триває !!! )))
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27.11.2021 17:26 Відповісти
Оккупанты продолжают убивать нечистотами крымские реки.

«Комсомольская правда».
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27.11.2021 17:26 Відповісти
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь. Доброї ніченьки.
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27.11.2021 17:41 Відповісти
Хто заборонив Верховному говнокомандувачу використовувати байрактари? Макрон, Меркель, *****?
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27.11.2021 17:50 Відповісти
***
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої.

Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.

Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючи за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.

Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.

Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто -
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся,...і все тут.

ІРИНА Цілик
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27.11.2021 18:04 Відповісти
 
 