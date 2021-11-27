Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії
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У Великій Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Обидва вони пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки.
Про це міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам стало відомо про два випадки інфікування штамом "Омікрон" у Великій Британії. Ці випадки пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки. Зараз ці дві особи перебувають на самоізоляції зі своїми сім'ями, тривають подальші тестування та відстеження контактів", - зазначив Джавід.
Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве будуть припинені з полудня 26 листопада через новий штам COVID-19.
Він зазначив, що шість цих країн будуть внесені до "червоного списку" - усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин власним коштом.
"UKHSA (Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства. - ред.) вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів", - сказав Джавід, додавши, що варіант, виявлений у Південній Африці, "може передаватися більш активно" ніж штам "Дельта", і що "вакцини, які ми маємо зараз, можуть бути менш ефективними".
Будь ласка, зачекайте...
Из-за роста заражений Португалия с 1 декабря вводит "режим бедствия" - максимальный уровень чрезвычайной ситуации в невоенное время !!! ..
Короче обнуляем все и всех - у нас новая тема с новым штаммом, с новыми вакцинами и уколами !!! ****** !!! Скоро достанут видосики с падающими замертво больными и с толпами у крематория.
БЕРЕЖІТЬ НЕРВИ!
Поки не подихатимуть, здебільшого старші їх родичі... Але мене це навіть не дивує... Здатність спостерігати щось довкола себе за рамками власних інтересів, це рідкість.. Не тільки в Україні, і в Європі та на в США.. Але там саме ті хто здатні -- працюють в урядових чи інших владних установах.. а піпл на них плюється, що вони бариги..
Хто у дурці навчив заходити на цензор.нет?
КАЦАПСЬКИЙ ПІ...ДЬОЖ.
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В Ірландії провакциновано 77(76) відсотків.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
- Спасибо доктор, отлично, палец не успеваю вытащить.
И он на многие годы. Врач Анатолий Якименко в ютубе даёт массу информации по данному вопросу.