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Велика Британія (1342) коронавірус (16042)

Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

У Великій Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Обидва вони пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки.

Про це міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам стало відомо про два випадки інфікування штамом "Омікрон" у Великій Британії. Ці випадки пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки. Зараз ці дві особи перебувають на самоізоляції зі своїми сім'ями, тривають подальші тестування та відстеження контактів", - зазначив Джавід.

Також читайте: Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве будуть припинені з полудня 26 листопада через новий штам COVID-19.

Він зазначив, що шість цих країн будуть внесені до "червоного списку" - усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин власним коштом.

Також читайте: Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

"UKHSA (Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства. - ред.) вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів", - сказав Джавід, додавши, що варіант, виявлений у Південній Африці, "може передаватися більш активно" ніж штам "Дельта", і що "вакцини, які ми маємо зараз, можуть бути менш ефективними".

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Топ коментарі
+22
Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову (с)
Тепер нагнітатимуть істерику за цей, дельта вже не вставляє.

Якщо він - найнебезпечніший, як повідомляли вчора, і воозка скликала через це екстрене збіговисько, то вже мали б бути сотні тисяч заражених і з них - половина трупів. Я - не людожер і не фахівець - як, до речі, фактично всі "борці", але якщо мислити логічно (чого якраз бракує "борцям") то саме такий висновок випливає.

Знайшли 10 людей на цілий світ і тепер тріщатимуть 24/7, бо піпл розслабився і готується до Різдва та Нового Року.
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27.11.2021 18:21
+21
пфайзер с модерной радостно потирают потные ручонки! миру нужно больше вакцин, поновее и побустернее
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27.11.2021 18:17
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Шмурдяк "спутнік 5 чи то V" розумні люди собі не колють. Ти даремно писав Українською кацапчег, пиши це на срюсскіх ресурсах.
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27.11.2021 20:23 Відповісти
Здрисни. У вас як проти ЛгБТ чи вакцини, то вже агент кремля.
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29.11.2021 20:15 Відповісти
нічого не знайшов, може спробувати яндексом?
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27.11.2021 20:23 Відповісти
Шмурдяк у тебя на России, скоро как в Австрии не вакцинируешся, выбросят из Испании к чертовой матери
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27.11.2021 20:28 Відповісти
Шо ти можеш знати, узькомовне?…
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29.11.2021 20:16 Відповісти
Люди не слухайте ідіотів, провокаторів різних , що ковід "вигадка" вакцина "нічого не дає" . вакцинуйтеся й будьте обережні.
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27.11.2021 20:21 Відповісти
Одна из самых провaкцuнuрованных стран мира (86% населения) окончательно поломалась.
Из-за роста заражений Португалия с 1 декабря вводит "режим бедствия" - максимальный уровень чрезвычайной ситуации в невоенное время !!! ..
Короче обнуляем все и всех - у нас новая тема с новым штаммом, с новыми вакцинами и уколами !!! ****** !!! Скоро достанут видосики с падающими замертво больными и с толпами у крематория.
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27.11.2021 20:38 Відповісти
Не дивись кацапський зомбоТВ, може ще є шанс у тебе не стати повним ідіотгм.
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27.11.2021 21:17 Відповісти
викидуйте на...уй у спам планих антивакцинаторів.

БЕРЕЖІТЬ НЕРВИ!
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27.11.2021 21:37 Відповісти
Здається, ти живеш у ідеальнім світі. І сцяки в очі за божу росу маєш.
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29.11.2021 20:18 Відповісти
Але такі закиди (заклики) не дієві, для "інаковрних" (а мова не про віру а про "тупу" науку.. Доведено вашим сраним сересер навіть!..
Поки не подихатимуть, здебільшого старші їх родичі... Але мене це навіть не дивує... Здатність спостерігати щось довкола себе за рамками власних інтересів, це рідкість.. Не тільки в Україні, і в Європі та на в США.. Але там саме ті хто здатні -- працюють в урядових чи інших владних установах.. а піпл на них плюється, що вони бариги..
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27.11.2021 22:42 Відповісти
Новые штаммы будут появляться очень долго, пока не станет извесно кто создал коронавирус. В природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же коронавирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Он либо случайно сбежал с лаборатории в Ухане, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
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27.11.2021 20:29 Відповісти
Миравойзагавар. Насвсєххатятубіть.....
Хто у дурці навчив заходити на цензор.нет?
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27.11.2021 21:18 Відповісти
Какой еще заговор? Это бизнес.
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27.11.2021 21:22 Відповісти
ДАЮ ПЕРШОДЖЕРЕЛО.

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27.11.2021 21:39 Відповісти
короновирус который заражает летучих мышей не передается человеку .
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28.11.2021 03:49 Відповісти
Давно уже известно откуда он сбежал и как его создавали . Летучие мыши тут ни при чем .
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28.11.2021 03:48 Відповісти
В ирландии вакцинированы практически все (93%)кроме младенцев. И там сейчас объявляют карантин с комендатской годыной. Так что миф о вакцинации как панацее рушится на глазах. ( Хотя собственно я не антиваксер я лишь против принудиловки и нарушения всех прав прикрываясь шо это для моего же блага)
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27.11.2021 20:34 Відповісти
Вакцинация помогает максимум на пол года, это если она вообще помогает. У всех иммунитет разный, вакцина одним может помочь, другим нет.
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27.11.2021 21:06 Відповісти
В ирландии вакцинированы практически все (93%)кроме младенцев

КАЦАПСЬКИЙ ПІ...ДЬОЖ.

-----------------------------

В Ірландії провакциновано 77(76) відсотків.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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27.11.2021 21:47 Відповісти
- Как вам новые свечи от безсонницы?
- Спасибо доктор, отлично, палец не успеваю вытащить.
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27.11.2021 21:36 Відповісти
Всім антивакцінаторам пропоную на волонтерских засадах піти попрацювати у COVIDну реанімацію один день. Вас же не бере COVID-19, що вам хвилюватися. Чи хвилюєтесь що вас там чіпірують? Бо х...ю пишете. Чи сьогодні повний Місяць і вас ковбасить?
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27.11.2021 21:46 Відповісти
антивакцинаторів-пропагандистів не переконувати,а пора пи..дити..(
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27.11.2021 21:48 Відповісти
ні, це просто показує що ******** світ з усіма інста, блого та всією "цифровізацією" -- дичавіє...
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27.11.2021 22:49 Відповісти
Так ты вакцинированный сходи . Не хочешь испытать не себе эффективность вакцины ?
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28.11.2021 03:50 Відповісти
ось один з "невіруючих" -- https://censor.net/ru/video_news/3301767/burba_prines_mne_informatsiyu_s_formuloyi_kovida_i_formuloyi_vaktsiny_zelenskiyi_video
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27.11.2021 22:50 Відповісти
Природный иммунитет переболевших самый мощный.
И он на многие годы. Врач Анатолий Якименко в ютубе даёт массу информации по данному вопросу.
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28.11.2021 00:41 Відповісти
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