Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

У Великій Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Обидва вони пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки.

Про це міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам стало відомо про два випадки інфікування штамом "Омікрон" у Великій Британії. Ці випадки пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки. Зараз ці дві особи перебувають на самоізоляції зі своїми сім'ями, тривають подальші тестування та відстеження контактів", - зазначив Джавід.

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Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве будуть припинені з полудня 26 листопада через новий штам COVID-19.

Він зазначив, що шість цих країн будуть внесені до "червоного списку" - усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин власним коштом.

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"UKHSA (Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства. - ред.) вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів", - сказав Джавід, додавши, що варіант, виявлений у Південній Африці, "може передаватися більш активно" ніж штам "Дельта", і що "вакцини, які ми маємо зараз, можуть бути менш ефективними".