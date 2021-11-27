Для Великої Британії дуже важливо, щоб Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу, - посол Сіммонс
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Велика Британія у найближчому майбутньому не запроваджуватиме додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у Великій Британії розуміють, що РФ може спробувати послабити Україну і вже намагається це зробити багатьма способами.
"Це не тільки про військову силу, а й про постачання енергоносіїв. І саме тому ми стурбовані "Північним потоком-2", ми від початку пропонували відмовитися від розвитку цього газопроводу, бо бачили, як легко його можна використовувати як зброю", - сказала Сіммонс.
Дипломат зазначила, що Велика Британія навряд чи запроваджуватиме санкції проти трубопроводу найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно, враховуючи обставини".
При цьому Мелінда Сіммонс запевнила, що для Великої Британії дуже важливо, щоби Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу.
Посол вважає, що для цього західні партнери мають інвестувати в зелену енергетику, що може допомогти Україні у довгостроковій перспективі.
"Україна має можливість у довгостроковій перспективі навіть стати провайдером, наприклад, зеленого водню. Тому для мене це саме той момент, де питання безпеки можуть стати економічними можливостями, - розповіла Сіммонс.
Будь ласка, зачекайте...
Таковьі фактьі ...
Не напрягайся ты так о старухе-воровке, то что ты написал - давно отработанный материал. Да, передай бабе Дуле, что выборы в парламент еще не скоро, пусть лучше внуками займется. Да и пусть не тужится зря, рановато еще, и больше своих бютанутых поклонников не тревожит, она по любому, за последние 10 лет не набирала больше 8%
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Вот это поддержу. А начет солнечных электростанций вы не правы, они могут частично заменять угольные ТЭС, особенно в летний период, но это очень длинный разговор.
Ну почему не построить энергоёмкие предприятия? Например нам крайне необходимо САМИМ выплавлять титановый металл из титановой руды, а не вывозить стратегическое, дефицитное сырье для выплавки в РФ.
Переводить более 10 млн домов частного сектора, на электрические котлы, которые будут больше работать в ночной период.
Видите, уже есть куда сбалансировать производство энергии АЭС, особенно в отопительный период.
А в летний период, баланс в дневное время можно и нужно поддерживать солнечными электростанциями, для чего надо нарастить их мощность еще примерно в три раза. Тогда и потребление угля в летний период на ТЭС можно хорошо сократить.
Сегодня руда отправляется в РФ, там выплавляется и примерно ее половина перепродается, уже в виде металла, в США, а из второй половины делают ракеты и самолеты направленные как против Украины и ЕС, так и против США...
Конкуренцию в производстве алюминия (где тоже главное - стоимость электричества) она РФ уже проиграла.
Тоже самое в производстве алюминия, в котором, вы абсолютно правы, велика составляющая электроэнергии.
Теперь, даже отбросив политику, рассмотрим чисто экономический аспект.
Титан сырьё стратегическое и за ним бегают покупатели, а не продавцы ищут клиента. Кроме того, продавец (в разумных пределах) диктует цену на титановый металл.
Вывозя руду Украина исчерпывает то, что не возобновляется, а РФ, выплавив металл, увеличивает стоимость в несколько раз.
Поэтому, даже если киловатт будет нам обходиться в два и даже в три раза дороже, чем РФ, то строительство завода, рабочие места, налоги, увеличение мирового влияния, получится гораздо большая прибыль ( а ведь можно еще и сразу готовые изделия для тех же США отливать), чем сегодня.
Ну и украинская авиация и ракетостроение (в том числе и ОТРК) сразу станут гораздо конкурентнее аналогичной продукции из РФ, потому что титан мы конкуренту конечно же станем продавать по очень высокой цене.
Как альтернативу в далеком будущем, мы конечно можем закупать часть электроэнергии для наших титановых и алюминиевых заводов у РФ, но по действительно низким ценам и только для ограниченного использования и только в мирных целях. Хотя лично я не вижу смысла даже в этом.
В Сумской области есть огромное месторождение самого чистого кварцита в Европе. То, что Янукович дал Дерипаске лицензию на его разработку (но НЕ владение), понятно, но почему и Порошенко и Зеленский ее продляют - не понятно. Это сырье для завода по полупроводникам, на которые ныне вообще огромный дефицит, и для солнечных панелей.
Постройка завода решает проблему цены. А сегодня ВЕСЬ этот кварцит Дерипаска вывозит в РФ...
Аккумуляторы нужны для домовладения, которое не хочет брать электроэнергию у электростанций. А вот солнечной электростанции, работающей в ЕДИНОМ цикле с АЭС, аккумуляторы не нужны, но!
Но если строить рядом с АЭС еще и огромные аккумулирующие электростанции, которые АЭС может накачивать ночами, то это очень перспективно, особенно учитывая, что в Днепропетровской области есть огромное и пока не разрабатываемое месторождение лития (для литиевых батарей)
Когда с утра включаются фабрики, заводы, городской электротранспорт, офисы... то энергии АЭС не хватит (ну так из-за технических особенностей АЭС, если упрощенно), и вот с восходом Солнца СЭС начинают производить электроэнергию, причём лет 20 СЭС не требует ремонта, управления человеком, только охрана от воровства и очистка панелей от мусора и снега. А летом, когда из-за перегрева воды в охлаждающих прудах приходится снизить мощность на АЭС, то тут как раз коэффициент солнечной инсоляции на севере Украины 5,24 а на юге 6,05, (в декабре в Киеве и меньше единицы) позволяет дать в систему много электроэнергии. Но СЭС и АЭС должны работать в единой связке, управляясь диспетчерами АЭС.
Так что при грамотном подходе, без коррупции, СЭС окупится достаточно быстро, да еще и уменьшает нашу зависимость от кацапского газа.
По моему мнению, работа АЭС с "зелёными эквивалентами" просто не осуществима, чисто технически. Или же энергию, которую вырабатывают АЭС в любом случае придётся аккумулировать, что будет дороже до фантастических размеров. Их генерацию нельзя просто отключить.
Да и посезонный переход тоже не очень актуален, тут вся зависимость полностью ложится на погодные условия.
На мой взгляд, в масштабах страны это не выход.
Попытаюсь максимально коротко.
Да, надо строить карьер по добыче лития, близко к нему горнообаготительный комбинат и тоже рядом завод по выплавке лития и фабрику по производству аккумуляторов.
Рядом самая мощная в Украине, Запорожская АЭС.
А у нас выбрасывают свинцовые, автомобильные аккумуляторы? Нет, так как в Украине нет залежей свинца и закупают его в Чили. Вышедшие из строя аккумуляторы свозят на завод в Днепре и там свинцовые пластины плавят, стоимость полученного свинца в два раза ниже, чем купить в Чили (был у меня несколько месяцев жизни период, когда я занимался сбором аккумуляторов для отправки в Днепр и тогда еще в Донецк).
Зеленая энергетика. Ветровая для Украина не актуальна (ну разве для частных, удаленных хозяйств, типа в Карпатах). СЭС - начинают вырабатывать электроэнергию с восхода и заканчивают после заката. Грамотная их ориентация, по отношению к "движению Солнца по небосклону" даст, в дневное время примерно одинаковое количество электроэнергии. АЭС так же регулируемая, а не управляемая реакция, потому не как "кран закрыл - кран открыл". Но диспетчера прекрасно знают, сколько было вчера и предполагают, сколько будет произведено завтра.
Сегодня АЭС работают в теснейшей связке с угольными ТЭС, которыми регулируют суточный баланс. СЭС могут уже сегодня (при правильном управленческом подходе министерства) замещать днём часть энергии, которое вырабатывается на ТЭС. ТЭС же на ночное время, технологически может оперативно снижать количество вырабатываемой электроэнергии. И тогда АЭС практически полностью обеспечивают всю страну электроэнергией (потому кстати, ночной тариф и дешевле).
Есть еще и ГЭС, с самой дешёвой электроэнергией, но гидро у нас в крайне запущенном и ставшем убыточной виде, там надо срочно навести порядок, в первую очередь заменив руководство... ГЭС, работая в связке с АЭС, ТЭС и СЭС, сможет очень быстро подхватывать пик нагрузок...
Как раз сезонность и подсказала мне эту идею.
Дело в том, что летом нынче который год жарко, вода в прудах охлаждения на АЭС нагревается выше 29 градусов и блоки вынуждены снижать мощность, чтобы избежать перегрева. Но в районе Киева, солнечная инсоляция в декабре 0,86, а в июле 5,25!!!
У панелей есть зависимость от наклона к горизонту. Летом надо ставить с малым углом, зимой, для получения бОльшего количества электроэнергии, почти вертикально. Но зимой у нас АЭМ могут работать на полную мощность. Тогда изначально, пластины СЭС надо ставить под углом 30 а не 70 градусов и брать от Солнца по максимуму именно летом.
Тучи почти не мешают. А вот снег накрывший панели, полностью прекращает выработку ими электроэнергии - лично мной проверено ))
А на счёт Карпат Вы в своих рассуждениях верны. Поскольку я проживаю в Черновцах, то по поводу ветров знаю не по наслышке. ))
Знал я уже несколько лет, что Октябрьский переворот сделали евреи. Но вот вчера, к дню памяти про Голодомор, скинули тут информацию - так все правительство, полностью всё было из евреев.
И утром я для себя сделал вывод, что и сейчас во власти засилье евреев и привести они могут лишь к огромным жертвам среди украинской нации.
Только досрочные парламентские выборы. Ну и хочу, чтобы те партии, где будет больше двух-трех евреев в списке, просто пролетели мимо ВР.
Ветряки Украине, при 15 блоках АЭС нужны как телеге пятое колесо, мы не Британия, ни Дания, ни Нидерланды, не те у нас ветра, да и ветряки требуют много усилий и средств на обслуживание.
Есть в Харькове НИИ, которое занимается проблемой превращения отработанного ядерного топлива, в топливо нового поколения, для атомных реакторов нового поколения, намного более безопасных, так как в них реакция не регулируемая, как сейчас, а инициируемая нейтронными потоками, а потому уже управляемая - тоже в Харькове НИИ, только другое, разрабатывает. И мы теперь отходы уже в РФ не вывозим - построены хранилища на ЧАЭС.
брехати теж треба вміти
просто - чмо