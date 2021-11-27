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Новини Політика України
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Велика Британія (1342) Росія (28488) енергетика (580) Північний потік (1018) Сіммонс Мелінда (62)

Для Великої Британії дуже важливо, щоб Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу, - посол Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для Великої Британії дуже важливо, щоб Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу, - посол Сіммонс

Велика Британія у найближчому майбутньому не запроваджуватиме додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у Великій Британії розуміють, що РФ може спробувати послабити Україну і вже намагається це зробити багатьма способами.

"Це не тільки про військову силу, а й про постачання енергоносіїв. І саме тому ми стурбовані "Північним потоком-2", ми від початку пропонували відмовитися від розвитку цього газопроводу, бо бачили, як легко його можна використовувати як зброю", - сказала Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це велика трагедія для нас. Він може стати ще одним ресурсом, який РФ використовуватиме в переговорах, - Зеленський

Дипломат зазначила, що Велика Британія навряд чи запроваджуватиме санкції проти трубопроводу найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно, враховуючи обставини".

При цьому Мелінда Сіммонс запевнила, що для Великої Британії дуже важливо, щоби Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу.

Посол вважає, що для цього західні партнери мають інвестувати в зелену енергетику, що може допомогти Україні у довгостроковій перспективі.

"Україна має можливість у довгостроковій перспективі навіть стати провайдером, наприклад, зеленого водню. Тому для мене це саме той момент, де питання безпеки можуть стати економічними можливостями, - розповіла Сіммонс.

Також читайте: Україна має непогані карти на руках проти "Північного потоку-2", - посол Мельник

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Топ коментарі
+14
Мы все время покупали российский газ в россии - просто используя европейскую прокладку, переплачивая им за посредничество. Не нужно обманываться.
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27.11.2021 19:25
+11
В **** засуньте свою *зельоную енергетику*. Украина в отличии от Британии находится не на острове со всех сторон обдуваемая океанскими ветрами и теплым микроклиматом. Посмотрел бы я на вас как бы вы в 20-ти градусный мороз и по пояс в снегу грелись солнечными панелями и крутили свои ветряки без ветра. Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть.
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27.11.2021 19:28
+7
Какой уморительный бред. О независимости Германии от рассейского газа лучше позаботьтесь и туда же идите со своей зелёной энергетикой.
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27.11.2021 19:24
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вот спасибочки!
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27.11.2021 19:04 Відповісти
мы никогда не сомневались в западных ценностях Разрешите пожалуйста использовать байрактары?
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27.11.2021 19:06 Відповісти
Про Байрактары - к верховному говнокомандующему.
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27.11.2021 19:11 Відповісти
але хтось заборонив надсупертурбоверховному їх використовувати?
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27.11.2021 19:16 Відповісти
И кто же это?
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27.11.2021 19:20 Відповісти
Запретил его хозяин, фюрер репоедов *****.
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27.11.2021 19:21 Відповісти
Зеленая єнергетика уже нанесла сильньій удар по украинскому ТЄК , пока єто слишком дорогое для нас удовольствие . Сегодня для Украиньі актуальнее єнергозбережение и наращивание добьічи собственного газа , в чем та же британская "Шелл" может хорошо помочь своими технологиями.
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27.11.2021 19:19 Відповісти
какой удар? все работает, кроме центрэнерго, который намеренно банкротят под продажу. за что боролись
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27.11.2021 19:59 Відповісти
Финансовьій удар , "зеленая генерация" вьімьівает деньги с Єнергорьінка и не балансирует мощности АЄС. Я бьі назвал єто диверсией .
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27.11.2021 20:26 Відповісти
ой, хватит лепить этот зеленый в обоих смыслах бред-прикрытие.
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27.11.2021 20:31 Відповісти
zelionaja jesli na prodazu v ES tak ocen vygodno ejio prodovat,dlia sebia konecno dorogo dlia vas.Dlia exporta eto xoroso.
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27.11.2021 20:13 Відповісти
Так Украина, благодаря Яценюку и стала независимой от кацапского газа. Арсений Петрович сказал фюреру репоедов ***** : *****, засунь свой газ себе в тухес. ***** молча сглотнуло и засунуло кацапский газ себе в тухес. А Банин говорящий тухес, бубочка оманский все похерил. При Порохе и электричество продавали за бугор, и экономика росла 16 кварталов подряд. А стоило ЗЕбанутым идиотам дорваться до власти, они сразу все похерили.
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27.11.2021 19:20 Відповісти
Мы все время покупали российский газ в россии - просто используя европейскую прокладку, переплачивая им за посредничество. Не нужно обманываться.
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27.11.2021 19:25 Відповісти
Самая страшная тайна это цена газа который мы так независимо закупали и закупаем сейчас.
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27.11.2021 19:27 Відповісти
Не факт, что Россия нам продавала б дешево, но эта чушь об отказе от российского газа смешна.
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27.11.2021 19:35 Відповісти
байка о невозможности отказаться от рашкованского газа придумана в самой рашковании и продвигается через коллаборационистские политические силы
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27.11.2021 20:00 Відповісти
Тем не менее мы до сих пор от него не отказались и продолжаем покупать российский газ. Если смотреть трезво на ситуацию - то это не "байка" - нам в самом деле очень трудно от него отказаться, потому что наша труба прокачивает газ только в одну сторону..
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27.11.2021 20:09 Відповісти
Тебе из кацапии неведомо, что до 16 года наши премьеры ездили к лапотным репоедам на поклон перед каждым новым годом и упрашивали ***** поддать нам газ. А когда Арсений Петрович сказал ***** : *****, засунь свой газ себе в жопу, ***** сглотнуло и засунуло свой газ себе в жопу. Твоего начального образования не хватает, что-бы вспомнить пословицу : лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И после этого уже лаптекопытные репоеды начали просить Пороха, что-бы он купил хоть немножко ихнего газа, так как орду нечем кормить. Болезный, поменяй методичку и скажи своему куратору, что порохоботы посылают тебя в анал, а скоро еще и бить начнут.
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27.11.2021 19:45 Відповісти
Наверно до 14
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27.11.2021 20:21 Відповісти
Не знаете вьі реальную ситуацию : еще в 90-х Тимошенко Ю.В. и ее ЕЄСУ заложили хороший фундамент правильньіх деловьіх отношений с Газпромом. Потом стараниями Кучмьі и Ющенко бьіли сданьі позиции Украиньі и Москва начала вьікручивать руки и шантажировать. Контракт 2009г должен бьіл положить єтому конец , но пришедший к власти Янукович снова продал интересьі Украиньі , а Тимошенко бросил в тюрьму , чтобьі не мешала сдавать государственньіе интересьі. Яценюк и руководство Нафтогаза просто использовали контракт Тимошенко , которьій оказался отнюдь не "кабальньім" , и через Арбитраж разули Газпром на 5 млрд.долл.
Таковьі фактьі ...
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27.11.2021 20:37 Відповісти
Ваня Сулима, ты? А я уже начал волноваться, совсем забыли о бабе Дуле, никто о ней доброго слова не прокукарекает, кроме тебя.
Не напрягайся ты так о старухе-воровке, то что ты написал - давно отработанный материал. Да, передай бабе Дуле, что выборы в парламент еще не скоро, пусть лучше внуками займется. Да и пусть не тужится зря, рановато еще, и больше своих бютанутых поклонников не тревожит, она по любому, за последние 10 лет не набирала больше 8%
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27.11.2021 21:36 Відповісти
Прикрути! - кричали істерично лаптєкопитні, коли Порох закрутив кацапський вентиль...
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28.11.2021 00:35 Відповісти
и какой газ покупал яйценюк с переплатой, случайно не пуйловский?
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27.11.2021 21:16 Відповісти
Як всігда! Спасіба за стурбованість.
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27.11.2021 19:22 Відповісти
Рассказывайте что вы хотите енергонезависимость Украины. Посмотрите в магазинах на цены на товары для енергосбережения. Кусок пенопласта или другого утеплителя и утепление дома стоит как ракета. Волосы дыбом встают. Вместо того чтобы снять хотябы 20% ПДВ с енергосберегающих технологий и товаров и хоть как то помочь народу, власть наоборот делает все чтобы не дать слезть с газовой иглы.
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27.11.2021 19:22 Відповісти
ПДВ вообще нужно отменять, как предлагает Юлия Тимошенко в своем "Новом экономическом курсе Украины". Это налог направленный против ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА, а где оно, наше производство. Кроме того, это превратилось в коррупционную кормушку на теме возврата.
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27.11.2021 20:55 Відповісти
Вот по теме возврата я с Вами полностью солидарен.
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27.11.2021 22:08 Відповісти
Какой уморительный бред. О независимости Германии от рассейского газа лучше позаботьтесь и туда же идите со своей зелёной энергетикой.
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27.11.2021 19:24 Відповісти
В **** засуньте свою *зельоную енергетику*. Украина в отличии от Британии находится не на острове со всех сторон обдуваемая океанскими ветрами и теплым микроклиматом. Посмотрел бы я на вас как бы вы в 20-ти градусный мороз и по пояс в снегу грелись солнечными панелями и крутили свои ветряки без ветра. Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть.
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27.11.2021 19:28 Відповісти
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27.11.2021 19:37 Відповісти
"Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть."

=============

Вот это поддержу. А начет солнечных электростанций вы не правы, они могут частично заменять угольные ТЭС, особенно в летний период, но это очень длинный разговор.
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27.11.2021 20:57 Відповісти
АЭС могут обеспечить хоть 100% генерации страны, но только если уровень потребления постоянный. Балансировать ими суточные перепады потребления - нельзя. Если реактору снизить мощность, безопасно поднять её нельзя будет около двух суток. НЕВОЗМОЖНО с помощью АЭС обеспечить более уровня минимального спада потребления. Можно конечно строить гидроаккумулирующие станции, но это - дорого, и никто в Украине этого делать не будет. А можно вводить в строй энергоёмкие производства, которые будут увеличивать потребление во время минимального спада (но скорее всего этого в Украине тоже никто делать не станет)
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27.11.2021 21:13 Відповісти
Америку открыли )))))))))))

Ну почему не построить энергоёмкие предприятия? Например нам крайне необходимо САМИМ выплавлять титановый металл из титановой руды, а не вывозить стратегическое, дефицитное сырье для выплавки в РФ.

Переводить более 10 млн домов частного сектора, на электрические котлы, которые будут больше работать в ночной период.

Видите, уже есть куда сбалансировать производство энергии АЭС, особенно в отопительный период.

А в летний период, баланс в дневное время можно и нужно поддерживать солнечными электростанциями, для чего надо нарастить их мощность еще примерно в три раза. Тогда и потребление угля в летний период на ТЭС можно хорошо сократить.
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27.11.2021 22:04 Відповісти
Тоже верно но при таком законодательном и правовом бардачке никто не захочет в Украине строить завод по выплавке титана,разве что просить американцев вложиться при долевом участии и определенных льготах тогда мы получим и рабочие места налоги и свой титан
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27.11.2021 23:06 Відповісти
А вы думаете для чего Вестингауз решила построить два блока АЭС на Хмельницкой площадке, так близко от крупнейших месторождений ильменита (титановая руда) в Житомирской области, которых хватит на 400 лет разработки?

Сегодня руда отправляется в РФ, там выплавляется и примерно ее половина перепродается, уже в виде металла, в США, а из второй половины делают ракеты и самолеты направленные как против Украины и ЕС, так и против США...
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27.11.2021 23:27 Відповісти
Идея выглядит здравой. Но в себестоимости титана решающую роль играет стоимость электричества. А у РФ электричество будет по любому дешевле (учитывая избыток газа и нефти, и полный цикл строительства АЭС и производства топлива к ним). Как Украине конкурировать на этом рынке?

Конкуренцию в производстве алюминия (где тоже главное - стоимость электричества) она РФ уже проиграла.
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27.11.2021 23:52 Відповісти
То, что у РФ электроэнергия может быть дешевле, не имеет НИКАКОГО значения. Месторождения у нас, в Украине. Имея свои мощности по производству электроэнергии мы сами будем решать. А решим, однозначно в пользу выплавки в Украине, потому что сегодня вывозим эту руду в РФ за бесценок.

Тоже самое в производстве алюминия, в котором, вы абсолютно правы, велика составляющая электроэнергии.

Теперь, даже отбросив политику, рассмотрим чисто экономический аспект.
Титан сырьё стратегическое и за ним бегают покупатели, а не продавцы ищут клиента. Кроме того, продавец (в разумных пределах) диктует цену на титановый металл.
Вывозя руду Украина исчерпывает то, что не возобновляется, а РФ, выплавив металл, увеличивает стоимость в несколько раз.

Поэтому, даже если киловатт будет нам обходиться в два и даже в три раза дороже, чем РФ, то строительство завода, рабочие места, налоги, увеличение мирового влияния, получится гораздо большая прибыль ( а ведь можно еще и сразу готовые изделия для тех же США отливать), чем сегодня.
Ну и украинская авиация и ракетостроение (в том числе и ОТРК) сразу станут гораздо конкурентнее аналогичной продукции из РФ, потому что титан мы конкуренту конечно же станем продавать по очень высокой цене.

Как альтернативу в далеком будущем, мы конечно можем закупать часть электроэнергии для наших титановых и алюминиевых заводов у РФ, но по действительно низким ценам и только для ограниченного использования и только в мирных целях. Хотя лично я не вижу смысла даже в этом.
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28.11.2021 12:38 Відповісти
В солнечных электростанциях сохраняющая составная слишком ресурсозатратна (по деньгам), дороговата на данный момент. И на летний период в том числе. Ведь это не только аккумуляторы.
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27.11.2021 22:17 Відповісти
Нет, не так.
В Сумской области есть огромное месторождение самого чистого кварцита в Европе. То, что Янукович дал Дерипаске лицензию на его разработку (но НЕ владение), понятно, но почему и Порошенко и Зеленский ее продляют - не понятно. Это сырье для завода по полупроводникам, на которые ныне вообще огромный дефицит, и для солнечных панелей.
Постройка завода решает проблему цены. А сегодня ВЕСЬ этот кварцит Дерипаска вывозит в РФ...

Аккумуляторы нужны для домовладения, которое не хочет брать электроэнергию у электростанций. А вот солнечной электростанции, работающей в ЕДИНОМ цикле с АЭС, аккумуляторы не нужны, но!
Но если строить рядом с АЭС еще и огромные аккумулирующие электростанции, которые АЭС может накачивать ночами, то это очень перспективно, особенно учитывая, что в Днепропетровской области есть огромное и пока не разрабатываемое месторождение лития (для литиевых батарей)

Когда с утра включаются фабрики, заводы, городской электротранспорт, офисы... то энергии АЭС не хватит (ну так из-за технических особенностей АЭС, если упрощенно), и вот с восходом Солнца СЭС начинают производить электроэнергию, причём лет 20 СЭС не требует ремонта, управления человеком, только охрана от воровства и очистка панелей от мусора и снега. А летом, когда из-за перегрева воды в охлаждающих прудах приходится снизить мощность на АЭС, то тут как раз коэффициент солнечной инсоляции на севере Украины 5,24 а на юге 6,05, (в декабре в Киеве и меньше единицы) позволяет дать в систему много электроэнергии. Но СЭС и АЭС должны работать в единой связке, управляясь диспетчерами АЭС.

Так что при грамотном подходе, без коррупции, СЭС окупится достаточно быстро, да еще и уменьшает нашу зависимость от кацапского газа.
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27.11.2021 23:24 Відповісти
Так ведь тут дело не столько в кварците, сколько в литие. На его переработку нужны соответствующие мощности, причём не только на производство аккумуляторов, но и их утилизацию.
По моему мнению, работа АЭС с "зелёными эквивалентами" просто не осуществима, чисто технически. Или же энергию, которую вырабатывают АЭС в любом случае придётся аккумулировать, что будет дороже до фантастических размеров. Их генерацию нельзя просто отключить.
Да и посезонный переход тоже не очень актуален, тут вся зависимость полностью ложится на погодные условия.
На мой взгляд, в масштабах страны это не выход.
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27.11.2021 23:42 Відповісти
На ваш вопрос надо страницами отвечать)))
Попытаюсь максимально коротко.

Да, надо строить карьер по добыче лития, близко к нему горнообаготительный комбинат и тоже рядом завод по выплавке лития и фабрику по производству аккумуляторов.
Рядом самая мощная в Украине, Запорожская АЭС.
А у нас выбрасывают свинцовые, автомобильные аккумуляторы? Нет, так как в Украине нет залежей свинца и закупают его в Чили. Вышедшие из строя аккумуляторы свозят на завод в Днепре и там свинцовые пластины плавят, стоимость полученного свинца в два раза ниже, чем купить в Чили (был у меня несколько месяцев жизни период, когда я занимался сбором аккумуляторов для отправки в Днепр и тогда еще в Донецк).

Зеленая энергетика. Ветровая для Украина не актуальна (ну разве для частных, удаленных хозяйств, типа в Карпатах). СЭС - начинают вырабатывать электроэнергию с восхода и заканчивают после заката. Грамотная их ориентация, по отношению к "движению Солнца по небосклону" даст, в дневное время примерно одинаковое количество электроэнергии. АЭС так же регулируемая, а не управляемая реакция, потому не как "кран закрыл - кран открыл". Но диспетчера прекрасно знают, сколько было вчера и предполагают, сколько будет произведено завтра.
Сегодня АЭС работают в теснейшей связке с угольными ТЭС, которыми регулируют суточный баланс. СЭС могут уже сегодня (при правильном управленческом подходе министерства) замещать днём часть энергии, которое вырабатывается на ТЭС. ТЭС же на ночное время, технологически может оперативно снижать количество вырабатываемой электроэнергии. И тогда АЭС практически полностью обеспечивают всю страну электроэнергией (потому кстати, ночной тариф и дешевле).
Есть еще и ГЭС, с самой дешёвой электроэнергией, но гидро у нас в крайне запущенном и ставшем убыточной виде, там надо срочно навести порядок, в первую очередь заменив руководство... ГЭС, работая в связке с АЭС, ТЭС и СЭС, сможет очень быстро подхватывать пик нагрузок...

Как раз сезонность и подсказала мне эту идею.
Дело в том, что летом нынче который год жарко, вода в прудах охлаждения на АЭС нагревается выше 29 градусов и блоки вынуждены снижать мощность, чтобы избежать перегрева. Но в районе Киева, солнечная инсоляция в декабре 0,86, а в июле 5,25!!!

У панелей есть зависимость от наклона к горизонту. Летом надо ставить с малым углом, зимой, для получения бОльшего количества электроэнергии, почти вертикально. Но зимой у нас АЭМ могут работать на полную мощность. Тогда изначально, пластины СЭС надо ставить под углом 30 а не 70 градусов и брать от Солнца по максимуму именно летом.

Тучи почти не мешают. А вот снег накрывший панели, полностью прекращает выработку ими электроэнергии - лично мной проверено ))
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28.11.2021 13:58 Відповісти
В Ваших рассуждениях резон безусловно есть. Но всё упирается в одно "но" - если бы. Это всё лишь на уровне "хотелось бы", но уровне общегосударственной практики это автоматически превращается в "большое строительство". Это я так, утрирую. ))
А на счёт Карпат Вы в своих рассуждениях верны. Поскольку я проживаю в Черновцах, то по поводу ветров знаю не по наслышке. ))
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28.11.2021 14:23 Відповісти
Да, при нынешней власти то, о чем я тут написал, нереализуемо.

Знал я уже несколько лет, что Октябрьский переворот сделали евреи. Но вот вчера, к дню памяти про Голодомор, скинули тут информацию - так все правительство, полностью всё было из евреев.
И утром я для себя сделал вывод, что и сейчас во власти засилье евреев и привести они могут лишь к огромным жертвам среди украинской нации.
Только досрочные парламентские выборы. Ну и хочу, чтобы те партии, где будет больше двух-трех евреев в списке, просто пролетели мимо ВР.
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28.11.2021 14:57 Відповісти
И как давно вы были по пояс в снегу и в 20 градусный мороз? И как долго те морозы и снег были?А ещё ведь есть ветряки,и достаточно даже небольшого ветерка что бы они крутились,у нас сдесь и панели и ветряков полно вы думаете британцы насколько глупые чтобы строить не рентабельности? От атомной электростанции ещё нужно куда-то девать радиоактивные отходы подумайте.
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27.11.2021 23:00 Відповісти
У нас тут давненько минус 20, на наше счастье не было.

Ветряки Украине, при 15 блоках АЭС нужны как телеге пятое колесо, мы не Британия, ни Дания, ни Нидерланды, не те у нас ветра, да и ветряки требуют много усилий и средств на обслуживание.

Есть в Харькове НИИ, которое занимается проблемой превращения отработанного ядерного топлива, в топливо нового поколения, для атомных реакторов нового поколения, намного более безопасных, так как в них реакция не регулируемая, как сейчас, а инициируемая нейтронными потоками, а потому уже управляемая - тоже в Харькове НИИ, только другое, разрабатывает. И мы теперь отходы уже в РФ не вывозим - построены хранилища на ЧАЭС.
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27.11.2021 23:33 Відповісти
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27.11.2021 19:33 Відповісти
не тягне воно на брехача
брехати теж треба вміти
просто - чмо
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27.11.2021 20:20 Відповісти
Не просто чмо, а чмо, ЗЕбануте на всю його пусту голову.
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27.11.2021 20:27 Відповісти
Понятно. Англия хочет иметь газ с одной стороны и водород с другой.
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27.11.2021 19:55 Відповісти
впн отклеился, лапотник)
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27.11.2021 20:01 Відповісти
ахахах, смешная ситуация, не проследил бот)
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27.11.2021 20:13 Відповісти
зеплісінь це прекрасно розуміє, тому і робить все, щоб цього не сталося
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27.11.2021 20:16 Відповісти
Главное порезать трубу, и сразу Украина станет энергонезависимой
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27.11.2021 20:17 Відповісти
Ну да, в зеленую энергетику... Которая дороже в несколько раз. А не проще будет посадить Нелоха на велосипед и этим способом выробатывать энергию?
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27.11.2021 20:24 Відповісти
Норвежская компания GASSCO обогнала ГрязьПром по суточной добыче газа 331 млн кубиков...,в Европе газу завались...РАБссия наоборот закріла вентили... Мавзолейніе кормильцы..у норвежской компании еще 4 кважины резерва,и плюс 6 в стадии запуска...,болваны крутите вентили дальше...
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27.11.2021 21:20 Відповісти
Ага, в ЗЕЛЕНУЮ, там где тариф для граждан Украины шкурообдирательский. Благодетели сраные.
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28.11.2021 15:12 Відповісти
 
 