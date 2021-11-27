Політика РФ на нашій землі – не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова
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Сьогодні Україна знову бореться зі спробами руйнування української незалежності: військовою агресією та окупацією значної частини території суверенної держави.
Про це у День пам'яті жертв голодоморів заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що мільйони невинних жертв Голодоморів є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини.
"Тоталітарна комуністична влада свідомо пішла на злочин проти людяності та намагалася знищити українців як націю, викорінити нашу мову та культуру. Ми продовжуємо відстоювати власні права та свободи своїх громадян, адже політика РФ на нашій землі – це не що інше, як геноцид громадян України, винищення їхнього етнічного та національного духу", - зазначила Денісова.
Вона додала, що Україна та весь світ мають пам’ятати про страшну ціну, яку заплатив наш народ у 1932-1933 роках, аби трагедія ніколи не повторилася.
Будь ласка, зачекайте...
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Нє, ну, аби так всі кацапи думали, то було б добре...
Дєнісова уроджена кацапка з Архангельська, яка переїхала до Криму, а потім вже влізла в українську політику.
про путіна. теж недоросток. розловів якийсь російський аналітик. народ боїться ментів, менті бояться спецслужбу, та боїться фсо, федеральна служба охороні боїться кадирова, кадиров боїться путіна. А путін боїться їх УСІХ.
зеленський не поїхав на зустріч з евреями, бо боїться що його вб,ють. він марить переворотами та майданом які на його думку мають статися, він вже прибирає людей які мають повагу народу та, багато знають та не мовчать.
ШАНОНІ УКРАЇНЦІ. ми маємо другого сталіна. мала, засрана, та дуже жорстока істота.
Камчатский край расположен рядом с Японией и США.
Как было -- так и осталось. Красная Армия всех страшней... -- со страху. *)
Тварь.
(*****, уполномоченная по правам человека каталась по грузии дискредитируя должность)
тварь.
от голода в то время не умер ,
ни один
-краснозадый вертухай
-синеголовый чекист
-гэбнявый партиец
Доказано на практике.
Кроме защиты прав Саакова - никого и никак. Одни отписки.
Фуфло...
Нищета- высшая форма насилия над человеком. - Ганди