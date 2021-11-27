Політика РФ на нашій землі – не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова

Сьогодні Україна знову бореться зі спробами руйнування української незалежності: військовою агресією та окупацією значної частини території суверенної держави.

Про це у День пам'яті жертв голодоморів заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що мільйони невинних жертв Голодоморів є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини.

"Тоталітарна комуністична влада свідомо пішла на злочин проти людяності та намагалася знищити українців як націю, викорінити нашу мову та культуру. Ми продовжуємо відстоювати власні права та свободи своїх громадян, адже політика РФ на нашій землі – це не що інше, як геноцид громадян України, винищення їхнього етнічного та національного духу", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що Україна та весь світ мають пам’ятати про страшну ціну, яку заплатив наш народ у 1932-1933 роках, аби трагедія ніколи не повторилася.