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Новини Політика України
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геноцид (99) голодомор (213) Денісова (492) Росія (28488)

Політика РФ на нашій землі – не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політика РФ на нашій землі – не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова

Сьогодні Україна знову бореться зі спробами руйнування української незалежності: військовою агресією та окупацією значної частини території суверенної держави.

Про це у День пам'яті жертв голодоморів заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що мільйони невинних жертв Голодоморів є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини.

"Тоталітарна комуністична влада свідомо пішла на злочин проти людяності та намагалася знищити українців як націю, викорінити нашу мову та культуру. Ми продовжуємо відстоювати власні права та свободи своїх громадян, адже політика РФ на нашій землі – це не що інше, як геноцид громадян України, винищення їхнього етнічного та національного духу", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що Україна та весь світ мають пам’ятати про страшну ціну, яку заплатив наш народ у 1932-1933 роках, аби трагедія ніколи не повторилася.

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Топ коментарі
+5
Она что-то не так сказала?
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27.11.2021 19:27
+4
Спасібо, що сказали. А то, ми так би і не знали, мадам Денисова.
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27.11.2021 19:16
+3
меня не интересуют термины большевиков.. чего и вам желаю
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27.11.2021 19:31
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Спасібо, що сказали. А то, ми так би і не знали, мадам Денисова.
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27.11.2021 19:16 Відповісти
Політика РФ на нашій землі - не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова
************
Нє, ну, аби так всі кацапи думали, то було б добре...
Дєнісова уроджена кацапка з Архангельська, яка переїхала до Криму, а потім вже влізла в українську політику.
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27.11.2021 19:25 Відповісти
Она что-то не так сказала?
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27.11.2021 19:27 Відповісти
Про "крокодилячі сльози" чули?
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27.11.2021 19:29 Відповісти
Вы слышали о таком термине большевиков как "коренизация"?
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27.11.2021 19:29 Відповісти
меня не интересуют термины большевиков.. чего и вам желаю
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27.11.2021 19:31 Відповісти
Верно. Меньше знаешь - лучше спишь.
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27.11.2021 19:33 Відповісти
Навіть, якщо вас не цікавлять "терміни" большевиків, то їхні наслідки все одно даються взнаки до сих пір...
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27.11.2021 19:34 Відповісти
Сказала не українців, а громадян України. Ті ж євреї, скажімо, є громадянами України, а отже за Денисовою Росія здійснює геноцид євреїв. Ти згоден з цим?
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27.11.2021 19:44 Відповісти
Ой, та сматрітє, що б якась бабка там не виявилась Зільбертшухер. Тоді точно забанят.
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27.11.2021 19:36 Відповісти
Коли Іван Баканов заламає руки Ермаку,Татарову і Подоляку і пенкем в СІЗО?
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27.11.2021 19:24 Відповісти
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27.11.2021 19:25 Відповісти
Українці та громадяни України - це те ж саме?
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27.11.2021 19:25 Відповісти
Всі, однаково, Президенти...
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27.11.2021 19:26 Відповісти
учиться тебе надо
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27.11.2021 19:29 Відповісти
"Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами" - за якою, по твоєму, з цих ознак, росіяни здійснюють геноцид в Україні?
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27.11.2021 19:40 Відповісти
по всем
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27.11.2021 20:21 Відповісти
саме страшне що є на Українські землі зараз, це Зеленський президент. це моя суб,єктивна думка, але проаналізувавши деякі факти, прийшов до такого висновку. шо саме страшне, жахливе та жорстоке в світі? лев, носоріг, удав, акула? ні. це людина, недоросток яка всього боїться та при цьому наділена великою владою і повноваженнями.нагадаймо що робив сталін. він фізично знищив усіх видатних людей та воєнначальників яких любили чи поважали люди бо боявся що вони або уб,ють його або зроблять переворот.таких дюдей були тисячі. я не про геноцид і не про терор.
про путіна. теж недоросток. розловів якийсь російський аналітик. народ боїться ментів, менті бояться спецслужбу, та боїться фсо, федеральна служба охороні боїться кадирова, кадиров боїться путіна. А путін боїться їх УСІХ.
зеленський не поїхав на зустріч з евреями, бо боїться що його вб,ють. він марить переворотами та майданом які на його думку мають статися, він вже прибирає людей які мають повагу народу та, багато знають та не мовчать.
ШАНОНІ УКРАЇНЦІ. ми маємо другого сталіна. мала, засрана, та дуже жорстока істота.
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27.11.2021 19:35 Відповісти
Осуществляемый рашской администрацией зеленского - взяточника и афериста (или как он там разведчика - с*ка - называл)
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27.11.2021 19:53 Відповісти
Ковидна політика жи понимаеш довського уродя на нашій землі - це геноцид українського народу.
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27.11.2021 20:00 Відповісти
РФ перебросила войска на Камчатку, ожидая глобальной войны после вторжения в Украину.
Камчатский край расположен рядом с Японией и США.
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27.11.2021 20:03 Відповісти
Был я почти недавно в Сибирском Военном Округе... -- служил там кадысь, когда он был ещё ЗабВо. ...давно это было...
Как было -- так и осталось. Красная Армия всех страшней... -- со страху. *)
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27.11.2021 20:09 Відповісти
Ноя 26, 2021 АПЛ ВМФ России в срочном порядке покинули базу на Камчатке. Российские атомные подводные лодки, базирующиеся в Вилючинске, экстренно отправлены в море. Об этом сообщает портал avia.pro. В «MilitaryMaps» сообщается, что на фоне обострения ситуации между Россией и НАТО все АПЛ Тихоокеанского флота ВМФ РФ в состоянии боеготовности покинули места дислокации и вышли на боевые дежурства. Последнее фотодоказательство с космического аппарата Sentinel-2 датируется 23 ноября 2021 года. АПЛ проектов 955 «Борей», 955А «Борей-А» и 949А «Антей» начали оперативно покидать место своего постоянного базирования и выходить в море, теряясь на просторах Мирового океана.
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27.11.2021 20:14 Відповісти
Дура (или специально) уничтожает само понятие "геноцид".
Тварь.
(*****, уполномоченная по правам человека каталась по грузии дискредитируя должность)
тварь.
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27.11.2021 20:24 Відповісти
Столько лет ждать, пока рашка развалиться, столько лет ждать, пока выдадут Шария, надоело...
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27.11.2021 20:27 Відповісти
Московія-це чухонсько-мордовська комуно-фашистсько-нацистська недоімперія.
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27.11.2021 20:38 Відповісти
и помните Украинцы -
от голода в то время не умер ,
ни один
-краснозадый вертухай
-синеголовый чекист
-гэбнявый партиец
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27.11.2021 21:05 Відповісти
Что бы она не сказала,как институт власти она НОЛЬ.
Доказано на практике.
Кроме защиты прав Саакова - никого и никак. Одни отписки.
Фуфло...
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28.11.2021 05:21 Відповісти
А 170 тысяч штрафа за отсутствие какой-то бумажки у гражданина, это не геноцид?
Нищета- высшая форма насилия над человеком. - Ганди
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28.11.2021 11:57 Відповісти
 
 