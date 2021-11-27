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Новини Політика України
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Зеленський (10456) ПВК "Вагнер" (638) Єрмак Андрій (912)

Єрмак не має повноважень. Як він міг акцептувати з приводу операції? - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час спілкування з журналістами 26 листопада президент Володимир Зеленський розповів про спецоперацію українських спецслужб із затримання 33 найманців російської ПВК "Вагнер".

Серед іншого, він підкреслив, що не затверджував операцію, а Андрій Єрмак її не переносив, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Що міг акцептувати (затвердити. - Ред.) Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він (ексголова ГУР Василь Бурба. - Ред.) його слухався... Як це він міг його слухатись? Немає повноважень. Міністр оборони і президент - все", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, також на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я змушений звернутися до суду", - ексголова ГУР Бурба буде позиватися до Зеленського

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Топ коментарі
+119
Так это вопрос как раз к тебе, крыса ты гнусавая!!!! Как и почему Дерьмак выполняет функции, к которым не может иметь отношения?
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27.11.2021 20:27
+97
Ти ж сам назвав Єрмака другою особою в державі. Якщо він такий безправний, то чому проводить перемовини з послами, представниками влади інших держав ?
Може ти настільки тупий, що країною фактично керує цей нахал ?
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27.11.2021 20:28
+83
А ты как его слушаешься? Он же заправщик картриджей, но тем не менее ты у него в подчиненных. И ничего.
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27.11.2021 20:27
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Ще раз й ще раз закликаю активістів йти до кабінетів соціологів з плакатами - НАДАТИ ЧЕСНІ ОЦІНКИ НАРОДУ ПРО ВЛАДУ , бо інакше кінець буде й їм!
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27.11.2021 22:39 Відповісти
Ця вже спущена з цепури пропоганда подоляків , як останній шанс, вмовила Єрмака дати слово абіженому без прикрас й без ретуші , впевнивши ЩО САМЕ ВІН ПІДНІМЕ РЕЙТИНГ .

Головним знаряддям ПЕРШОГО КРОКУ ВОВИ ДО ПОВНОЇ ВЛАДИ БУВ РОЗГІН ВР ЗА СОЦІОЛОГІЄЮ ПРО НЕПІДТРИМКУ

ЦЕ ЙОГО ОДНА НАДІЯ Й ОДНЕ СПОДІВАННЯ - ПІДВИЩИТИ БАБЛОМ КУПЛЕНИЙ РЕЙТИНГ !

НЕСПРАВЕДЛИВА НЕЧЕСНА РОБОТА СОЦІОЛОГІВ - ЦЕ ШЛЯХ ДО ПОВНОГО КІНЦЯ УКРАЇНИ В СИЛОВИХ РОЗБІРКАХ ВОВОЮ СВОЇМИ ВЕНЕДІКТОВИМИ
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27.11.2021 22:46 Відповісти
інакше , немє пояснення, чому так ризикували ОПУ , випустивши його у такому стані.
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27.11.2021 22:49 Відповісти
Тим гірше для Єрмака. Голова адміністрації президента не має права приймати рішення за президента і давати розпорядження силовим структурам від імені президента. Але Єрмак вийшов до Бурби і Баранецького і передав розпорядження від імені президента. У даному разі він як мінімум перевищив свої службові повноваження та увів в оману голову розвідки МО та прокурора СБУ, результатом чого стався провал спецоперації, а державі Україна нанесені матеріальні та репутаційні збитки.
Але Бурба стверджує, що задіяні в спецоперації розвідники МО регулярно доповідали особам, яких визначив президент, а це був Єрмак.
Оскільки згідно Конституції України президент не має права передавати виконання конституційних повноважень президента іншій особі, то Зеленський порушив конституцію України коли наказав про хід справи доповідати Єрмаку. Але управління розвідки при міністерстві оборони доповідає виключно президенту та міністру оборони. У даному разі Зеленський усунувся від виконання своїх прямих президентських обов'язків коли частину з них поклав на виконання головою ОП, що не передбачено Конституцією і законом про президента України.

Але найгірше для обох цих кадрів клоунського жанру те, що разом з Бурбою прийшов прокурор СБУ Баранецький. А прокурор прийшов тому, що на усіх вагнерівців, яких планували захопити, СБУ відкрило кримінальні справи. А кримінальну справу може закрити тільки суд. Не президент, не голова офісу президента, а суд.
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27.11.2021 22:39 Відповісти
відповідь на це вже лунала, ***** допустив бубочка сам набагато раніше.
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27.11.2021 22:40 Відповісти
Відповідь очевидна -- "Арлекіно" і "Козирь" працюють в одній парі і "підуть разом".
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29.11.2021 03:07 Відповісти
Все,алібі знайшли. Тепер довести щось без документу, який мав узяти Бурбак, неможливо.
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27.11.2021 22:48 Відповісти
Ви так хитро розбираєтеся в дворцових інтрігах?
Ви просто чудовий кандидат на вакантну посаду
Бурби! Такий знаток!
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Логічний ланцюг роздумів на кшталт "...срала, мазала місила, глини не вистачило".
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28.11.2021 23:47 Відповісти
Вумний аж жах!
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29.11.2021 03:39 Відповісти
Я, уже запутался. Ермак не мог отменить, а Зеленский лично не отменял операцию. Получается операция должна была состояться? А как же пламенная речь о потенциальной ссоре с Эрдоганом?
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27.11.2021 22:55 Відповісти
Ребенок заигрался. Есть статья за использование бюджетных средств не по статье... Интересно, какМЧС списывало топливо на полет вертолета для перевозки президента на банкет... Поосто интересно...
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27.11.2021 23:01 Відповісти
И снова манипуляция.... Так передавал Ермак слова президента Бурбе или нет? Пусть выступит и скажет.... А сейчас либо Бурбу развели, как котенка, либо Бурба заврался.
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27.11.2021 23:45 Відповісти
Зеленский, вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
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27.11.2021 23:59 Відповісти
Ми всі стали свідками неймовірної брехливості Зеленського!
Так нагло перекручувати факти , звинувачувати всіх кого не
ліньки крім самого себе найвеличнійшего? Він просто схож
на базарну бабу,яка торгує гнилими помидорами! Ганьба!
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28.11.2021 17:37 Відповісти
1. Єрмак не має права бути присутнім у делегаціях з країнами партнерами та вести переговори з союзниками, але робить це.
2. Сам Зе учора сказав, що Єрмаку начебто довіряють розвідки ведучих країн світу, тому Єрмак поза підозр. Чи це не доказ, що Єрмак таки узяв на себе повноваження приймати рішення у власній ГУР.
3. Виникає висновок, що Єрмак більше ніж завгосп і керує країною замість Зе
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28.11.2021 00:24 Відповісти
шо він використовує всюди слово акцептувати? Він думає шо розумнішим виглядає? він хоч знає шо воно означає? АКЦЕПТУВА́ТИ - Затверджувати до оплати грошові документи (платіжні вимоги, рахунки, векселі і т. ін.) словник української мови.
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28.11.2021 01:19 Відповісти
не тільки
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28.11.2021 07:31 Відповісти
Акцептувати - затверджувати до оплати або погоджувати договір, пропозицію. Все, більше значень в українські мові немає! Чи ти можеш довести протилежне, поціновувач зеленого анілінгуса?
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28.11.2021 07:43 Відповісти
Ну штотш, по итогам того совещания с переносом операции, Бурба вполне может, нет, ДОЛЖЕН! подать в суд на Ермака за попытку узурпации власти.
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28.11.2021 02:16 Відповісти
Вот тут, Игорь Лапин, достаточно толково опровергает тезисы зеленого ублюдка по Ермаку. Причем на упреждение
https://youtu.be/Jiv_P8xzfro?list=PL6KWMT2yONPHPiUNKF0-cTUmi-kuFv6uf
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28.11.2021 02:36 Відповісти
Як він міг акцептувати з приводу операції? - Зеленський.

Жахіття ! Що воно хотіло сказати ?

Ніколи не чула accept у значенні затверджувати.
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28.11.2021 02:45 Відповісти
Акце́пт (лат. acceptus - прийнятий) - згода на оплату або гарантування оплати документів.

Згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти договір.
Форма розрахунків, за якої платіжна вимога, виписана постачальником, оплачується банком тільки після згоди боржника.
Акцепт векселя - підпис платника на переказному векселі, що засвідчує його згоду на сплату поданого векселя. Акцепт чека або комерційного векселя банком означає, що банк гарантує його оплату.
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28.11.2021 06:21 Відповісти
І що ви мені хотіли цим сказати ???
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28.11.2021 06:56 Відповісти
Мабуть те, що Зе намагався сховатися за "красівим", з його точки зору, слівцем іщоб заплутати сліди. Як восьминіг, який, тікаючи, випускає чорнила...
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28.11.2021 07:24 Відповісти
Ну Ви молодець! Ви вірно підмітили як то кажуть істинні наміри пана ЗЕ.
Тут вже почали демонструвати свої філологічні знання слова "акцепт" та
його вжиток в український мові. Що хіба не можна сказати "дати згоду",
"погодитися","згодитися з чим -небудь"? Дуже багато слів іноземного
походження з'явилися в український мові,яки вживаються де не треба,так
сказати для"красного словца". Я ж такий розумний і красивий!
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28.11.2021 17:55 Відповісти
Що слово латинського походження, а не англійського і є полісемічним
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28.11.2021 07:33 Відповісти
Я в курсі.
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28.11.2021 07:36 Відповісти
Висловлюються зарозумілими словами, коли хочуть обдурити. Хоча в данному випадку слово вийшло таке ж тупе, як і Бубочка.
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28.11.2021 22:28 Відповісти
Знаєте, я згадую кучу банів на цензорі і вважаю, що банити їх теж можна, щоб усі були рівними. Дня на три.
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28.11.2021 06:36 Відповісти
Шо за бардак в державе?В любой мало-мальски уважающий себя конторе на любом совещании ведётся протокол.Есть учёт приходящих в контору людей.Где это все?Где записи,стенограммы,протоколы.Что это за междусобойчик?Слышал-не слышал,имел право или нет и тд. ПРОТОКОЛЫ НА БОЧКУ.Если нет -всех в тюрьму!
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28.11.2021 06:49 Відповісти
Нема судів, хто посадить, так само як і змі мають право писати що вважають і не несуть за це відповідальності. Це інфо війна і всі мають відповідати, а гарант цього хто? Не нагадаєте?
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28.11.2021 06:57 Відповісти
Причём,секретность не исключает ведения протокола - только режим хранениЯ.
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28.11.2021 06:51 Відповісти
Когда мудаки у власти, могло быть что угодно
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28.11.2021 07:08 Відповісти
зеленский забрехался, какая тебе Янина ?
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28.11.2021 09:09 Відповісти
Них¥я непонятно,но очень интересно.
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28.11.2021 08:52 Відповісти
А кто же создал ситуацию, при которой президент не принял Бурбу ?
Какие у верховного главнокомандующего "более важные дела" ?
Напоминает насильную вакцинацию, за последствия которой
строго формально государство не отвечает.
Этот такой фирменный стиль?
Остап Бендер доволен учениками.
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28.11.2021 09:06 Відповісти
Весь час брешить брехло.
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28.11.2021 09:15 Відповісти
Тут самое смешное только начинается. Ведь как известно, дерьмак руководит страной вместо зеупыря. Теперь все чиновники будут посылать нахер дерьмака с его распоряжениями. Вообщем, из-за своей природной тупости, зе-*******, сам открыл ящик Пандоры
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28.11.2021 09:21 Відповісти
Пандора спрашивать не будет.
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28.11.2021 09:29 Відповісти
АКЦЕПТУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док., перех., фін. Затверджувати до оплати грошові документи (платіжні вимоги, рахунки, векселі і т. ін.).
http://sum.in.ua/s/akceptuvaty
Робіть висновок самі
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28.11.2021 09:33 Відповісти
Акцептуй, не акцептуй - усе одно одержиш
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28.11.2021 10:00 Відповісти
Відразу видно що Ваша професія бухгалтер! А що ви скажете про це;
accepter> прийняти,згодитися acceptation> згода. прийнятність
acceptable> дозволений бути прийнятим (з французської)? В український
мові повно слів якими можна замінити іноземні. Не вимахуйтесь!
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28.11.2021 18:15 Відповісти
Цитати сонцесяйного:


"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"

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28.11.2021 10:35 Відповісти
Брехун в кубі
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28.11.2021 11:03 Відповісти
+5
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28.11.2021 14:13 Відповісти
Яке ж це паскудне чмо - він делегував Єрмака на цю зустріч, по суті, передати Бурбі своє рішення, а зараз ************* що той не мав повноважень. Якщо той дійсно не мав повноважень, то які дії мав би зробити будь який нормальний президент? Звичайно, для початку, відсторонити Єрмака від обов'язків та почати розлідування. Але ж нічого такого не було зроблено. По суті це і є явкою з повиною.
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28.11.2021 11:17 Відповісти
Пане Зеленський! Ви тоже не маєте повноважень порушувати Конституцію і Закони України. А скільки разів ви уже їх порушили?
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28.11.2021 12:13 Відповісти
Якщо Єрмак не мав права зупиняти операцію, а Бурба його послухався, то Зеленський, як Президент і Верховний Головнокомандувач мав би поцікавитись: а чому операція не продовжується? Дізнавшись про розпорядження Єрмака від свого імені - покарати і його і Бурбу як мінімум за порушеня субординації. Якщо ж нічого цього ним не було зроблено, то напрошується висновок: Зеленський говорить неправду!
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28.11.2021 12:30 Відповісти
На каждом этапе операция согласовывалась с президентом и продолжалась после его разрешения. Проводить заключительный этап без разрешения президента Бурба не имел права, что он и сделал, не имея разрешения от президента. Если бы Гринпоц-членограй имел настоящий диплом юриста, то понимал бы, что для него гораздо предпочтительней было самому отдать прямой приказ или отложить операцию или отменить, а не отмораживаться.
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28.11.2021 15:41 Відповісти
Субординація? Та за таке бьють канделябром по голові
та дають пендля нижче спини і виганяють з роботи!
А що повинен чи не повинен був робити Бурба то думаю
що він ліпше знає як себе поводити,ніж всиляки доморощені
коментатори.Можна подумати що вони шляються по президентським
паркетам.
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28.11.2021 18:27 Відповісти
Якщо Бурба не мав права виконувати накази через других осіб (навіть Президента!), а Єрмак не мав права передавати накази від президента, то тоді чому один поніс покарання і був звільнений, а другий до сих пір працює??? Ще й до того Гарант його намагається всіляко відмазати?
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28.11.2021 13:15 Відповісти
Тому що у нас при владі злочинці, брехуни, зрадники та ласі до державних коштів покидьки. Що не зрозумілого? Зелох з єрмачиною давні "корєша" .
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29.11.2021 02:00 Відповісти
Проходит операция, и вот начинается её финал.
Пришёл с докладом нач. ГУР.
Но у еленского не нашлось!!!!!! времени встретится с нач. ГУР.
Ровно год, операции не было, операция была, но она российская, операция была, но других спец. служб, дальше поехали, операция была но это была операция лично нач. ГУР.
Он мне не докладывал, ходил ермак, но ермак то кто? он ни кто. Кто же сорвал операцию, зеленский говорит, сорвал нач. ГУР и враги ОП, журналисты.
Увольняют разведчиков принимающих участие в операции, увольняют нач. ГУР, снимают охрану.
Небольшой вывод:
Своими рассуждениями ОП и еленский, по вопросам операции, ермаку, демченко хотят показать себя не предателями, а просто ДЕБИЛАМИ.
Это же год дебильного вранья на всю страну.
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28.11.2021 13:26 Відповісти
Они могут уже себя показывать кем угодно. Всем умным людям давно всё с этой шарагой понятно.
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29.11.2021 02:04 Відповісти
Когда президент сранный кусок говна , его место кто то занимает , и так было всегда и в любой стране.
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28.11.2021 13:41 Відповісти
Президент "включает" дурака, какой позор...
Хотя он это режим и не выключал вовсе
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28.11.2021 14:08 Відповісти
На конференции у него был прямо турборежим с нитрой.
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29.11.2021 02:06 Відповісти
Таких номеров я даже в цирке не видел.
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28.11.2021 15:00 Відповісти
Формально він не мав права,але ж фактично вирішує усе, і кадрові,і фінансові питання,навіть міжнародного характеру,підміняючи собою Держслужбу,Мінфін і МЗС.
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28.11.2021 15:09 Відповісти
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28.11.2021 15:17 Відповісти
Якщо Єрмак не має повноважень, то що він робив на зустрічі під час обговорення операції?
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28.11.2021 15:30 Відповісти
Правильный вопрос.
Почему секретутка ермак возглавляет делегацию в США , а не министр иностранных дел Кулеба?
Зачем везде тягают демченко. Кто его подсунул по рекомендации нелоху.
На фронт возили подписанта харьковских соглашений.
Этот кадр ещё УБД получил от зеленского.
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28.11.2021 16:07 Відповісти
Ярмак агент фсб... має доступ до всього...
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28.11.2021 16:43 Відповісти
Те що Зеленський тепер каже , що Єрмак не має повноважень давати вказівки розвідникам ні про що не говорить . Тому що "не має права" , але "дає вказівки" за дорученням (чи без доручення) Зеленського - це зовсім різні речі ! Я не вірю жодному слову брехунів з Банкової !!! І Вам не раджу вірити , бо багато раз вони брехали .
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28.11.2021 17:54 Відповісти
Тре ввести посаду "прем'єр-президент"для товарища віце-преЗЕдента
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28.11.2021 19:54 Відповісти
Що міг акцептувати (затвердити. - Ред.) Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень Джерело: https://censor.net/ua/n3302013
ххх
Зеленое чмо, ты на етой же прессухе заявляло что Ермак "дуже потужна людина і провідни розвідки світу ведуть з ним перемовини"

Тобто провідни розвідки світу ведуть перемовини та консультації з людиной, що не має повноважень?
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28.11.2021 20:03 Відповісти
Голова ГУР не может попасть на прием к ПРЕЗИДЕНТУ-в какой блин СТРАНЕ такое может быть и при каком ПРЕЗИДЕНТЕ? Да еще и во время войны. Да у глав силовых ведомств(СБУ,ГРУ,ВСУ,МВС) болжжна быть прямая линия с Президентом 24 часа в сутки.
Зеленский создал такую систему при которой его подчиненные решают допустить-ли главу ГРУ к аудиенции с Президентом-это ******!!
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28.11.2021 21:56 Відповісти
Нельзя дёргать микронаполеона со всякими сложными делами, пока тот нежится в своей ваночке.
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29.11.2021 01:55 Відповісти
.
Зе-чмо! будеш сидiти разом з дЄрьмаком!
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28.11.2021 22:07 Відповісти
Підла і Брехлива Зелена ****
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28.11.2021 22:09 Відповісти
Беги Вова -Бегииии!!!
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29.11.2021 01:00 Відповісти
А этот дурак такой, что и вправду может дать дёру куда шары глядят.
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29.11.2021 01:53 Відповісти
Це ще одне підтвердження того, що дєрмак слуга Мордору, а зеленський просто ЛОХ, лялька в чужих руках.
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29.11.2021 01:51 Відповісти
Позор.У нас Зеленский - предатель, брехло и провокатор.
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29.11.2021 04:47 Відповісти
При всём при том этот чел или будет корректно сказать его команда хлопнула Шария и Медведчука как мух,вот и скажи где они сейчас у нас в политике,сейчас они в жопе.А при гетьмане у них всё было норм особенно у Медведчука с заправками,это конечно не всё что надо сделать ну ты раньше мог подумать что такое возможно что-бы кума путина слили в унитаз?Так что я бы не стал говорить что кто-то там прямо предатель особенно в 2021.Сейчас другая проблема ковид произвол и нарушение прав и свобод принудительно фашистская вакцинация аусвайсы и всё в таком духе.
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29.11.2021 05:31 Відповісти
нелох хлорпнул Кузьменко, Антоненко, Семенченко .....
а Мертвяк неплохо себя чувствует, нелох и Ярмак
стараются за него, так что вранье нелоха Зеленскаго
это только прикрытие его случки с кремлядями
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29.11.2021 05:45 Відповісти
Ну наверно всё таки это были суды которые у нас такие какие есть,он может сказать я тут не причем и будет как не странно прав.У нас же судебная власть независимая типа.Честно говоря я даже не знаю зачем этих людей надо было сажать возможно у Авакова надо спросить от тогда тусил с зе командой.
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29.11.2021 11:59 Відповісти
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