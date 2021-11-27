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Гідрометцентр (117) погода (469) туман (19)

Майже по всій Україні завтра очікується сильний туман, видимість 200-500 м, - Укргідрометеоцентр

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже по всій Україні завтра очікується сильний туман, видимість 200-500 м, - Укргідрометеоцентр

Вночі та вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей очікується туман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентра.

Уточнюється, що видимість 200-500 м, а це - перший рівень небезпечності, жовтий.

Також завтра і післязавтра в Закарпатській області очікується підвищення рівнів води у річках.

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"28-29 листопада на річках Закарпатської області, внаслідок очікуваних опадів, спостерігатиметься підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в нижній течії р.Боржава до 2,0 м над рівнями на 8 год 27 листопада в межах корінних берегів, без негативних наслiдкiв", - йдеться у повідомленні.

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на картинке такое показалось, присмотрелся - пес)))
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27.11.2021 20:37 Відповісти
і що привидилось?
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27.11.2021 21:15 Відповісти
да что ?
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27.11.2021 22:30 Відповісти
Собака с телохранителем на фоне личного самолёта.
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28.11.2021 00:30 Відповісти
Готуйте фотоапарати! -- поспілкуємось...
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27.11.2021 20:40 Відповісти
Шумахерам по побоку туман....мама любит скорость...
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27.11.2021 21:23 Відповісти
***
Туман пливе над сонним містом,
Покрив будівлі і сади.
З гілок, із калини намиста
Стікають крапельки води.

Похмуре небо, мокрі хмари,
В природі смуток, тишина,
І на порожнії бульвари
Задума клаптями зрина.

Бреду один пустим Майданом
І для душі шукаю дім.
Покрито все густим туманом,
І я загублений у нім.
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27.11.2021 22:42 Відповісти
Украина в тумане и без прогнозов метеорологов ...
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27.11.2021 23:20 Відповісти
Может, Ермак в столб вырулит - будет красный день календаря.
Ермак в тумане.
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28.11.2021 00:32 Відповісти
Поэтому в Киеве ночью быстро провели "природные явления"
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28.11.2021 10:23 Відповісти
 
 