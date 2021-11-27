Майже по всій Україні завтра очікується сильний туман, видимість 200-500 м, - Укргідрометеоцентр

Вночі та вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей очікується туман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентра.

Уточнюється, що видимість 200-500 м, а це - перший рівень небезпечності, жовтий.

Також завтра і післязавтра в Закарпатській області очікується підвищення рівнів води у річках.

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"28-29 листопада на річках Закарпатської області, внаслідок очікуваних опадів, спостерігатиметься підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в нижній течії р.Боржава до 2,0 м над рівнями на 8 год 27 листопада в межах корінних берегів, без негативних наслiдкiв", - йдеться у повідомленні.