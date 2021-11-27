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Янукович (9808) Окружний адмінсуд Києва (341)

Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір

Адвокати експрезидента-утікача Віктора Януковича оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар Януковича Юрій Кірасір, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий Президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав він.

Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув’язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.

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Топ коментарі
+46
янык посмотрел вчерашнюю прессуху и решил - хуже не будет 🤦
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27.11.2021 21:28
+21
И поверьте, вовчий суд удовлетворит иск. Батя, я стараюсь :D

Превратили страну в шапито.. Уроды..
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27.11.2021 21:31
+21
Такі да , в порівнянні з віслюком , він проффессор 🙂
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27.11.2021 21:34
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Богатырёва, уже, выиграла суд. Янык следующий? Во времена, во нравы!
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28.11.2021 00:21 Відповісти
Реформированный суд Януковича-Порошенко?
Ничего удивительного - всё заблаговременно схвачено

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28.11.2021 08:06 Відповісти
Ты никак не угомонишься, придурок? Уже 2,5 года рулит твой зебил, под которым все прокуратура, СБУ, суды, полиция, но у подобного дурачья виноваты кто угодно только не клоун и его зебилоиды.. Недоумок, ты еще бегство палача "изоляции"Д. Куликовского тоже Порошенко припиши.
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28.11.2021 08:58 Відповісти
Суды "под" теми, кто их коррупционно-документально назначал пожизненно, гопник

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28.11.2021 09:49 Відповісти
А почему Зеля не изменд статус кво, а холоп?
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28.11.2021 10:12 Відповісти
1. Потому что честный человек - живёт по законам, а не по понятиям.
2. Как, научИте, гопник.

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28.11.2021 10:35 Відповісти
Холуй. Ты еще здесь? Что и кому что ты хочешь доказать? Что ты продажное, совковое дерьмо? Так это из твоего рабского ника и так видно. Спартак и есть раб-христопродавец
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28.11.2021 11:45 Відповісти
Порошенко не успел провести судебную реформу. Прежде чем писать глупости, изучите вопрос.
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28.11.2021 10:36 Відповісти
Только потому, что местные суды ему были не нужны, от слова совсем

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28.11.2021 11:24 Відповісти
Холуй. А откуда тебе ведомо, что и кому нужно было. Из своего копыта новость высосал, зебил
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28.11.2021 11:47 Відповісти
Слился? Ну, и сиди тихо.
Больше конспектируй, лет через 10 поумнеешь

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28.11.2021 13:02 Відповісти
Дешевый холуй. Гниль с рабской душонкой и подлой натурой. Какой ник, такой и хозяин. Торчок обдолманный, приколист безмозглый.
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28.11.2021 14:56 Відповісти
Попей успокоительного, воришка

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28.11.2021 19:22 Відповісти
У тебя что-то украли? Только не говори что мозги. У тебя их сроду не было. Да они рабам и очколизам и не нужны
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28.11.2021 19:54 Відповісти
Ну, раб-то ты. В банде. Мелкий воришка у больших воров

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28.11.2021 20:01 Відповісти
кризис жанра? точно детство в загоне для скота провел. Тебя уже даже чмырить не интересно. Вся твоя характеристика в трех словах, зебил, тупица и неуч. Хотя, это одно и то же
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28.11.2021 20:15 Відповісти
Под шконку, гопни

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28.11.2021 20:17 Відповісти
Ого. Фуфельница на арго перешла. Додик, твое место на дальнике. Еще раз хлебало раззявишь, пойдешь марухой без второго слова
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28.11.2021 21:27 Відповісти
Точно гопни

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28.11.2021 22:05 Відповісти
холуй,щаз я тебя гобзать буду. Как,ночь провела, маруха биксатая?
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29.11.2021 09:15 Відповісти
Гопник, таблеточку утреннюю прими

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29.11.2021 09:22 Відповісти
Шнырь, парашу примарафетил? Мухой на бродвей букетник
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29.11.2021 10:28 Відповісти
Есип усе судилава и прокурваторы висели за узурацию власти, то таких предъяв бы не было.
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28.11.2021 00:31 Відповісти
Нічого ви не зрозуміли... Януку байдуже яке рішення прийме суд. Сам формальний факт звернення до українського суду є необхідною умовою для звернення до Європейського суду. Чекайте, скоро будуть цікаві новини коли Європа формально зобов"яже уряд України виплатити компенсацію Януку за усунення з президентства. А Україна буде зобов"язана виконати таке рішення під страхом повного блокування європейського напрямку, що і намагався зробити Янук у 2013.

Україна опиниться у пастці - або заплатити гроші Януку, або стати поряд з ним у блокуванні євроінтеграції. Це - шах і мат.
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28.11.2021 00:31 Відповісти
Блин, я вот сижу и задаю сам себе вопрос. Кто хуже, Янык или Зелик?...
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28.11.2021 02:08 Відповісти
Янык жил по понятиям. Зоновским, но все же. А зеля просто ЧМО. Страной правит Дермак
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28.11.2021 09:00 Відповісти

Что же очень внимательно рассмотрим вопрос обжалования постановления поданного уважаемым ..резидентом - проФфесором ЗЕКОМ...януком (Иудой). И порешаем всё как надо.
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28.11.2021 05:05 Відповісти
ипучие холуи олигархов, навозники вчерашние, превратили страну в посмешище мировое! Пиночета к власти на 5 лет и стадионы заполнить ублюдками продажными, с конфискацией всей движухи и недвижухи, "непосильным" трудом нажитой!...
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28.11.2021 07:19 Відповісти
інститут преза в Україні не працює, але як це вбити в зєлені плиснявв мізки(((
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28.11.2021 10:15 Відповісти
Боже! За что нам это все!( Ещё и Новый Год мы встретим с Веркой Сердючкой. Зеля вытащил быдло - шоумена с Рашки где он бедствовал. Какой то бесконечный день сурка. В этой стране народ тормозит свое осознание, народ тупит, не желает ничего знать и боится перемен. Гребаная украинская Кали-Юга.
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28.11.2021 10:18 Відповісти
Как пойдет...Кое кто-НГ,с лопатой,в *опе встретить,может.
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28.11.2021 10:59 Відповісти
Правильно Витя-"твои"все уже,реабилитированы,на должностях,один ты как лох.
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28.11.2021 10:57 Відповісти
В нормальній державі суддя би викликав до суду Яника( позивача) , а не захоче приїжджати то справу би не розглядали поки позивач не явився до суду. Нажаль це не у нас.
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28.11.2021 12:05 Відповісти
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