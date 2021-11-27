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Новини Політика України
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Зеленський (10456) переворот (108) Семен Семенченко (207)

Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко

Екснардепу Семену Семенченко адвокат на суді показав новину, де президент Володимир Зеленський заявляє, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, до якого нібито причетне оточення Ріната Ахметова та втягує олігарха.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп.

"Я завжди боровся проти негативного впливу на Україну таких людей як Ахметов, а він відповідав нескінченними серіалами про "кривавого пройдисвіта Семенченка" на ТРК Україна.

Але це явище, яке не залежить від персоналій - це те, що характеризує всю "політику" нинішньої влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США знають, що Зеленський заявив про підготовку спроби держперевороту в Україні, - Держдеп

1) Це продовження серіалу "Слуга народу", тільки вже у реальному житті. Тобто банальний обман. Згадайте "злих націоналістів" та "олігархів, що стоять за ними" у серіалі. Згадайте їх "перевороти" і відправку "народного президента Голобородька" в тюрму. Один до одного, все збігається. Виборці повірять і згадають сюжет.

2) Це дискримінація будь-якого народного протесту проти зради у вищих ешелонах влади. Точно так само, як мене за допомогою "зливного бачка СБУ" Слідство.Інфо намагалось прив‘язати до Коломойського. Тепер інших "неугодних" можна буде прив‘язати до Ахметова.

Люди не люблять олігархів? Ні. Вони і тих, хто "за командою олігархів" нападає на "народного президента" теж не полюблять і за ними не підуть. На це і розрахунок.

3) Відволікання уваги від скандалу з "Вагнергейтом" - новою, більш резонансною (на думку сценаристів) темою. Ну і на пункті 4 хочеться зупинитись окремо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський марить замахами та переворотами, - Данилюк. ВIДЕО

4) "Державний переворот" - це тема, якою будуть лякати олігархів, дискредитувати патріотів і "саджати" тих, хто заважає, чи кого влада боїться", - вважає Семенченко.

Він нагадав, що йому закидають "підготовку захоплення урядового кварталу", "стеження за Офісом Президента".

"Правда це все у 2020 році і без жодного доказу. Але і там, і тут - "...на хвилі протестних настроїв...захопити владу".

Теж саме - у звинуваченнях на адресу групи "Шведа", яка складалася зі співробітників ГУР МОУ і готувала штурм в’язниці Донецька. Яких звинувачували в тероризмі і підготовці до дестабілізації ситуації в Україні. І порівняння їх формулювання з нашими (у додатках). У нас навіть прокурор один і той же - Синюк (той, кого ОП просуває на посаду антикорупційного прокурора, а він відпрацьовує лояльність). Тобто, "державні перевороти" в нас вже поставлені на потік. Але не як засіб зміни влади, а як засіб її утримання.

Також дивіться: Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк

Мене завжди турбувало питання: невже Зеленський сам вірить у цю нісенітницю? Чи йому все це підсовували? Чи він сам стоїть за цим всім?

У моїх та "Шведа" справах ці версії фальсифікував департамент з захисту державності СБУ. Виконував замовлення Баканов, а Єрмак "контролював ситуацію". Вливали це все у вуха президентові Зеленському. Хто це робив, чи він був ініціатором - я не знаю (не був присутнім).

Але, подивившись вчора пресконференцію по ТБ, перерахував кількість зірваних операцій української розвідки, кількість ветеранів за ґратами, зламаних життів, я подумав: а хіба це вже має значення для держави?", - зауважив Семенченко.

Нагадаємо, 26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Також читайте: Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков

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Топ коментарі
+22
після вчорашньої пресухі, вже зовсім не розумію,
За що сидить СЕМЕН ???
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27.11.2021 22:11
+20
Не треба було дивитися. Це шкодить здоров"ю
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27.11.2021 23:54
+19
Дивлюсь і слухаю зелика і реально стаю антісімітом від цього спасають мене тількт Портніков з Ганапольським
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27.11.2021 22:59
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після вчорашньої пресухі, вже зовсім не розумію,
За що сидить СЕМЕН ???
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27.11.2021 22:11 Відповісти
работа у него такая. его достанут, когда он будет нужен
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27.11.2021 22:12 Відповісти
РГК-резерв головного командування !!!)))
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27.11.2021 22:17 Відповісти
верховного,як уточнював зелебоба
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27.11.2021 22:22 Відповісти
Вище лише Господь !!!)))
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27.11.2021 22:24 Відповісти
І то тимчасово.
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28.11.2021 09:46 Відповісти
Дивлюсь і слухаю зелика і реально стаю антісімітом від цього спасають мене тількт Портніков з Ганапольським
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27.11.2021 22:59 Відповісти
А ти погугль матеріали Ганапольского часів помаранчевого майдану 2004 року, коли він ще на масковії працював - і луюбові до нього в тебе поубавітся
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28.11.2021 11:31 Відповісти
Не треба було дивитися. Це шкодить здоров"ю
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27.11.2021 23:54 Відповісти
Семенченко де сам пише: "Він нагадав, що йому закидають "підготовку захоплення урядового кварталу", "стеження за Офісом Президента"". Джерело: https://censor.net/ua/n3302018
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28.11.2021 00:18 Відповісти
Більше не "за що" (тут - за захист України і антикорупційну діяльність), а "для чого".
Для того, щоб показати - ось що буде із тими, хто захищатиме Україну, хто критикуватиме пропарашну владу за корупцію і зрадництво, хто виконуватиме обов'язки народного депутата належним чином, хто допомагатиме булоруським патріотам, хто протидіятиме ворожій агентурі, хто не боятиметься тупих фсбушників, прокурворів і суддів-сєпарів.
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29.11.2021 10:12 Відповісти
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Знайшли "військово-політичного "ікспьорда"! Ще-б від таксиста з привокзальної площі "просвіщонну мисль" отримали!
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27.11.2021 22:14 Відповісти
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скоро надписи со стены подъезда начнут цитировать..
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27.11.2021 22:34 Відповісти
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Якась **** "заспамила"!!!

Знайшли "військово-політичного "ікспьорда"! Ще-б від таксиста з привокзальної площі "просвіщонну мисль" отримали!

27.11.2021 22:14 Відповісти Видалити 10
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27.11.2021 23:34 Відповісти
Живи ,родник,живи !!!))))
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27.11.2021 23:49 Відповісти
Дякую!
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27.11.2021 23:54 Відповісти
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омелюх, ти правий, спам знятий
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27.11.2021 22:52 Відповісти
Заколот чи проросійський Майдан ,це параноїдна маячня ,калька з російської казки про воржу облогу клятих імперіалістів "матушки России" !!!)))
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27.11.2021 22:16 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FFMyrNUWQAMlUZ-?format=png&name=small
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27.11.2021 22:56 Відповісти
прошу розкрити посилання вище - ЛАЙКНІТЬ, ХТО В ЦЕ ВІРИТЬ
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27.11.2021 22:57 Відповісти
Будет вам Разумков -- Зелю простите, с нуля начнёте...
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27.11.2021 22:18 Відповісти
повезло ж вам, одні німці в паранжі та курди...
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27.11.2021 23:08 Відповісти
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Кайн проблєм! ...головне, щоб ти, особисто, к нам не перся в Європу...*)
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27.11.2021 23:15 Відповісти
к вам Вася, у кацапстан, де ти народився? Складно цю територію назвати Європою.
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28.11.2021 04:39 Відповісти
ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий ( как он себя раз десять назвал за время интервью) выглядит смешным когда заявляет что один заезжий ФСБшник и трое бывших ментов в состоянии устроить, нет не покушение, не теракт, а цельный государственный переворот, да еще и с ними возможно будет ( не будет) Ахметов ( чудило,, как будто Ринат будет с этой мелочью общаться). Типа у нас даже не выезжавших за эти 8 лет ФСБшников и бывших предателей из силовиков мало внутри страны ( и даже в ближнем окружении гаранта).. Смех и грех одним словом. Жаль что у нас "95 квартал" не является независимым.. а то бы поводов для юмора, смеха и пародий ( по поводу пресс конференции) хватило бы до лета.
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27.11.2021 22:18 Відповісти
смешным он выгдядит только для людей с IQ выше размера обуви.
для всех остальных зебилов "переворот" зашел на ура
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27.11.2021 22:34 Відповісти
Да там тоже не все так однозначно, у нас же как цифры на выборах подают.. от пришедших ( а нужно еще и от общего числа имеющих право на выборы) Так вот в 1 туре за Зелю проголосовало 19% от имеющих право голоса, а во втором 44,9% Много, не спорю,, но какие нах-н 73,22% Поэтому все относительно. Просто уверен что на следующих выборах явка будет еще ниже, чем было прошлый раз 61% ( и значительней, 47- 53, максимум), но тут если честно удивляться нечему. Просто народ " устал" и тут может произойти что угодно.
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27.11.2021 22:51 Відповісти
на те , ви і Андерсен, щоб казки від правди відрізняти...
Щодо 73%, то це ми (стецьки, порохоботи і інше), котрі своїми злобними опусами, заставили ідіотів об'єднатись за Зе!Беню... Із самого початку, не хотячи дурної полеміки не по темі, лестимо Зе!білам, що їх більшість доповзла до кабінок.
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27.11.2021 23:15 Відповісти
Про те, що Зеленський надає купу сюжетів для обігрування "ржачок" 95-го кварталу", але "кварталовці" не можуть їх втілить в реальні програми , анекдот уже існує років два!
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27.11.2021 22:47 Відповісти
Согласен.. там за эти два года можно творческих "наработок" насобирать на 10 лет, минимум. Нужно было создать что то подобное , альтернативное... ( но без Сивохи конечно)
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27.11.2021 22:53 Відповісти
У мене анекдотів і віршиків про нього - "колекція" на 74 сторінки!
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28.11.2021 00:01 Відповісти
Якщо у нас і буде переворот, то точно не чотири мусора з намкришу це влаштують. Навіть з підтримкою рудої гниди .
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27.11.2021 22:20 Відповісти
Знаєте, якби Зе дійсно воював з Ахметовим, то, перш за все, вигнав би ахметовського Шмигаля, який в уряд з ДТЕК прийшов...
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27.11.2021 22:26 Відповісти
На руду гниду багато хто працював. Тут цікавава поведінка павуків у банці.
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27.11.2021 22:29 Відповісти
Ти працюєш на подоляка-це давно відомо. Я одного не розумію-чому ви ніки не міняєте?
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27.11.2021 23:01 Відповісти
Мій нік - це такий сікрєтний сікрєт, що його неможна мінять. Навіть цифєрки не можна добавлять. Бо вся ж контора спалиться
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27.11.2021 23:16 Відповісти
Ну, тут секрет Полішенеля, Зеленський бреше як дихає. Бреше, гундосить та кривляється ...
Він просто смішний у свої недолугій брехні та маячні
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27.11.2021 22:20 Відповісти
Чому публічно ніхто не говорить про вже очевидну наркотичну залежність Зеленського та розпад особистості?
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27.11.2021 22:26 Відповісти
Мамо! Наркумани на городі...
https://youtu.be/PyK7LWhyy6U
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27.11.2021 22:31 Відповісти
Да это обычный трюк с подсознанием: Ахметов = переворот.
Точно так же как часто, к месту и ни к месту, упоминается Порошенко. Это воздействие на подсознание. Делается ставка на второй тур будущих выборов.
В паре с Порошенко Зе снова побеждает.
Точно так же, как высмеивают и нападают на Кличко. У того очень высокий рейтинг , угрожающий выборам.
Вы как дети маленькие, глазкамт хлоп хлоп, а с вами уже работают наперед
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27.11.2021 22:29 Відповісти
95 квартал-це вже вся УкраЇна
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27.11.2021 22:29 Відповісти
Цензор, де новина дня: Бомба, яку підкинули під офіс партії Шарія в Маріуполі, виявилась фалоімітатором
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27.11.2021 22:29 Відповісти
який діяч-такі і бонби
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27.11.2021 22:41 Відповісти
Бімби)
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27.11.2021 22:47 Відповісти
ні.бібми в вагіні,а це фалоімітатор
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27.11.2021 22:49 Відповісти
Хто обирає у владу клоунів, той житиме в цирку.
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27.11.2021 22:30 Відповісти
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27.11.2021 22:36 Відповісти
Нормально Папа Коломойский рулит... ...Зелю на Ахмета натравил!
Тут всё ясно.
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
...классика, короче...*)
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27.11.2021 22:39 Відповісти
Контора штампує? Як можна порівнювати Іловайськ із Вагнергейт!? Подоляк -кінчений ідіот.
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27.11.2021 22:59 Відповісти
Та сиди там тихо, ти таке саме ЧМО як і зЄлЄпукін!!!!!!!! маю надію що це зелене створіння буде твоїм сусідом!!!!!!!!
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27.11.2021 22:46 Відповісти
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27.11.2021 22:46 Відповісти
заяви зеленського про "державний переворот" це повторення заяв януковича про "державний переворот". враження як вiд дежавю: зе-брехунець - це light-версiя януковича, масштаб 1:2.
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27.11.2021 22:52 Відповісти
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вомбат сиди ты медиа хлебало
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27.11.2021 22:55 Відповісти
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Хватит уже пиарить этого гопника семёна, цензор вы в своём уме
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27.11.2021 22:58 Відповісти
По темі є щось?
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27.11.2021 23:00 Відповісти
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тому що семенченко це хєр нікому не цікавий, але його пхають таким американцям як ти
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27.11.2021 23:03 Відповісти
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27.11.2021 23:06 Відповісти
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з заголовної фотки семенченка не вистачає лише хреста за спиною. Це ж авантюрист чистої води, продавало в Донецьку товар, і стало на шлях понту.
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27.11.2021 22:59 Відповісти
По-моему проект "бубочка у власти" терпит жесточайшее крушение!!!!!! Привет бене!!!!!
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27.11.2021 23:06 Відповісти
Подъем с переворотом ... Ну никак ...
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27.11.2021 23:06 Відповісти
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27.11.2021 23:09 Відповісти
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27.11.2021 23:12 Відповісти
вот зачем на марше такое -лол А тебе люком с гвоздики по голова танко шлем рулит но ***** на ночных
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27.11.2021 23:15 Відповісти
Дуже зважений завжди у міжнародних оцінках звільнений з посла у США Чалий у Портнікова в п"ятницю за результатами пресконференції Зеленського, дав дуже загрозливий прогноз з намірів істоти про які він заявив учора та й з намірів Євросоюзу також ... здихатися геморою з Україною
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27.11.2021 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TiqRo_WZMeQ

саме Чалого дивитися з 1-00-00
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27.11.2021 23:20 Відповісти
Вы представляете уровень мышления Зеленых стратегов - цены, тарифы, война и т.д. все уходит на 10-й план и выходит на 1-й - Ахмет готовит гос-переворот !!! И пипл жует-жует... а США и ЕС говорят им - че вы там курите !?
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27.11.2021 23:52 Відповісти
""государственные перевороты" у нас уже поставлены на поток. Но не как средство смены власти, а как средство ее удержания." Браво, Семён !
Надо просто протереть глаза и почитать в Конституции, что власть - это не президент...и не другие выбранные чиновники ....Носитель власти - народ.Так сказано в Основном Законе. Остальное - туфта от зели. А как народ может покушаться сам на себя ? Шо за хрень зелёная ?
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27.11.2021 23:57 Відповісти
Перечитал фсё... Жесть...
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28.11.2021 00:48 Відповісти
Очевидно, что никто ничего против Зелика не замышлял.

А это очень и очень жаль.
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28.11.2021 02:12 Відповісти
Акции ведущих украинских компаний упали от 12 до 20% через полчаса после спитча Голобородьки,сообщило агентво Блумберг...,а это значит в Украине инвесторов не будет...

Болван,он и в Африке Шариков...
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28.11.2021 06:38 Відповісти
Де боротьба ? У тебя было оружие. Люди прошедшие боя. Нужно было стрелять. А не бороться языком. Сейчас бы не сидел.
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28.11.2021 07:23 Відповісти
Заявление ЗЕ о готовящемся перевороте очень хитрое заявление,теперь все недовольство народа о бездеятельности и тупости ЗЕ и ЗЕкоманды и о практически угнетении народа Украины будут сваливать на происки врагов страны.
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28.11.2021 08:43 Відповісти
зелннский неадекват
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28.11.2021 09:07 Відповісти
Да после заявления ЗЕ,даже плевок в его сторону является покушением на Государственный строй в Украине.Завта или даже сейчас приедут как за Вами так и за мной сотрудники СБУ.
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28.11.2021 15:29 Відповісти
Пресуха ветеранів- однозначно злочин.Захищаючи країну вони заслужили, як мінімум ,повагу. Кого захищає зеля+кремлівські прислужники- свою шайку і декількох приближених олігархів,все інше йому пофіг.Я впевнений,що хлопці вийдуть на волю і скажуть своє слово.Шайка-лєйка- сидітиме,якщо Ростов не прийме.
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28.11.2021 09:37 Відповісти
 
 