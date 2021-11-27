Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екснардепу Семену Семенченко адвокат на суді показав новину, де президент Володимир Зеленський заявляє, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, до якого нібито причетне оточення Ріната Ахметова та втягує олігарха.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп.
"Я завжди боровся проти негативного впливу на Україну таких людей як Ахметов, а він відповідав нескінченними серіалами про "кривавого пройдисвіта Семенченка" на ТРК Україна.
Але це явище, яке не залежить від персоналій - це те, що характеризує всю "політику" нинішньої влади.
1) Це продовження серіалу "Слуга народу", тільки вже у реальному житті. Тобто банальний обман. Згадайте "злих націоналістів" та "олігархів, що стоять за ними" у серіалі. Згадайте їх "перевороти" і відправку "народного президента Голобородька" в тюрму. Один до одного, все збігається. Виборці повірять і згадають сюжет.
2) Це дискримінація будь-якого народного протесту проти зради у вищих ешелонах влади. Точно так само, як мене за допомогою "зливного бачка СБУ" Слідство.Інфо намагалось прив‘язати до Коломойського. Тепер інших "неугодних" можна буде прив‘язати до Ахметова.
Люди не люблять олігархів? Ні. Вони і тих, хто "за командою олігархів" нападає на "народного президента" теж не полюблять і за ними не підуть. На це і розрахунок.
3) Відволікання уваги від скандалу з "Вагнергейтом" - новою, більш резонансною (на думку сценаристів) темою. Ну і на пункті 4 хочеться зупинитись окремо.
4) "Державний переворот" - це тема, якою будуть лякати олігархів, дискредитувати патріотів і "саджати" тих, хто заважає, чи кого влада боїться", - вважає Семенченко.
Він нагадав, що йому закидають "підготовку захоплення урядового кварталу", "стеження за Офісом Президента".
"Правда це все у 2020 році і без жодного доказу. Але і там, і тут - "...на хвилі протестних настроїв...захопити владу".
Теж саме - у звинуваченнях на адресу групи "Шведа", яка складалася зі співробітників ГУР МОУ і готувала штурм в’язниці Донецька. Яких звинувачували в тероризмі і підготовці до дестабілізації ситуації в Україні. І порівняння їх формулювання з нашими (у додатках). У нас навіть прокурор один і той же - Синюк (той, кого ОП просуває на посаду антикорупційного прокурора, а він відпрацьовує лояльність). Тобто, "державні перевороти" в нас вже поставлені на потік. Але не як засіб зміни влади, а як засіб її утримання.
Мене завжди турбувало питання: невже Зеленський сам вірить у цю нісенітницю? Чи йому все це підсовували? Чи він сам стоїть за цим всім?
У моїх та "Шведа" справах ці версії фальсифікував департамент з захисту державності СБУ. Виконував замовлення Баканов, а Єрмак "контролював ситуацію". Вливали це все у вуха президентові Зеленському. Хто це робив, чи він був ініціатором - я не знаю (не був присутнім).
Але, подивившись вчора пресконференцію по ТБ, перерахував кількість зірваних операцій української розвідки, кількість ветеранів за ґратами, зламаних життів, я подумав: а хіба це вже має значення для держави?", - зауважив Семенченко.
Нагадаємо, 26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".
Будь ласка, зачекайте...
За що сидить СЕМЕН ???
Для того, щоб показати - ось що буде із тими, хто захищатиме Україну, хто критикуватиме пропарашну владу за корупцію і зрадництво, хто виконуватиме обов'язки народного депутата належним чином, хто допомагатиме булоруським патріотам, хто протидіятиме ворожій агентурі, хто не боятиметься тупих фсбушників, прокурворів і суддів-сєпарів.
Знайшли "військово-політичного "ікспьорда"! Ще-б від таксиста з привокзальної площі "просвіщонну мисль" отримали!
27.11.2021 22:14 Відповісти Видалити 10
для всех остальных зебилов "переворот" зашел на ура
Щодо 73%, то це ми (стецьки, порохоботи і інше), котрі своїми злобними опусами, заставили ідіотів об'єднатись за Зе!Беню... Із самого початку, не хотячи дурної полеміки не по темі, лестимо Зе!білам, що їх більшість доповзла до кабінок.
Він просто смішний у свої недолугій брехні та маячні
https://youtu.be/PyK7LWhyy6U
Точно так же как часто, к месту и ни к месту, упоминается Порошенко. Это воздействие на подсознание. Делается ставка на второй тур будущих выборов.
В паре с Порошенко Зе снова побеждает.
Точно так же, как высмеивают и нападают на Кличко. У того очень высокий рейтинг , угрожающий выборам.
Вы как дети маленькие, глазкамт хлоп хлоп, а с вами уже работают наперед
Тут всё ясно.
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
...классика, короче...*)
саме Чалого дивитися з 1-00-00
Надо просто протереть глаза и почитать в Конституции, что власть - это не президент...и не другие выбранные чиновники ....Носитель власти - народ.Так сказано в Основном Законе. Остальное - туфта от зели. А как народ может покушаться сам на себя ? Шо за хрень зелёная ?
А это очень и очень жаль.
Болван,он и в Африке Шариков...