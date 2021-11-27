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Західні союзники можуть допомогти Україні різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Західні союзники можуть допомогти Україні різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення, - Порошенко

На Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі була представлена потужна делегація із США - члени Конгресу США, очільники американських збройних сил.

Про це в інтерв’ю для програми The Week на телеканалі Прямий розповів п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили. Він також повідомив, що закликав союзників якомога швидше надати Україні озброєння.

"Під час зустрічі у Галіфаксі - а там були 8 чотиризіркових генералів, починаючи від командира United States special operations forces (американський спецназ), United States Air Force, командувача United States Coast Guard (берегової охорони) і завершуючи Національною гвардією. Це було топове вище керівництво збройних сил США. Ми мали можливість детально поспілкуватись з ними. І головна позиція разом з конгресменами і сенаторами: чим допомогти?", - повідомив Порошенко.

Він зазначив: для того, щоб зупинити Путіна, необхідно різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення в Україну.

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"Я наголошую - це єдиний спосіб зупинити Путіна. На жаль, поки що я вимушений констатувати, що українська влада діє неефективно. Я це кажу не для того, щоб критикувати. Навпаки. Зараз час, коли українське суспільство має перед загрозою вторгнення Путіна об’єднатися. І я готовий весь свій досвід, я готовий всі свої зв’язки терміново задіяти для того, щоб підвищити ціну для Путіна, якщо він нападе", - говорить Порошенко.

"На сьогоднішній день ми точно маємо отримати із США починаючи від контрбатарейних станцій для підвищення ефективності дій української артилерії, і завершуючи станціями радіоелектронної боротьби. Починаючи від зенітних ракет Patriot - і завершуючи сучасним летальним оборонним озброєнням, якого конче потребують українські Збройні сили", - перераховує Порошенко.

"Ми різко можемо збільшити обсяг військової допомоги, і це не лише США, а й Великобританія, Франція, інші країни НАТО, які вже заявили про це", - зазначає п’ятий президент.

"В мене є детальний план, який я представив у Галіфаксі, - що саме Україна потребує. Для того, щоб це зробити у відповідь на численні запити, бо Захід готовий нам допомоги. Захід готовий бути разом з нами", - говорить Порошенко.

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"Причому допомогти не так, як деякі вважають, що вони направлять своїх солдат, які мають воювати разом з українцями. Ми воювати можемо самі. Ми створили армію, і я пишаюся цим. Але підвищити ефективність відсічі російській агресії - ми це можемо зробити за дуже короткий термін", - резюмує п'ятий президент.

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Топ коментарі
+31
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27.11.2021 22:47
+29
цікаво а хто тут у вас президент?
Порошенко в Канаді, Порошенко в Німечині а Зеленський бухає на днюхе у Ермака.
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27.11.2021 22:46
+27
Петя станет лучшим Президентом,если вернувшись на должность перестанет играть в демократию,станет жестче,требовательнее к расслабленым любителям сериальной халявы и беспощадным к внутренним врагам Украины,время сладеньких решений прошло,на кону судьба страны и народа..
Веление времени в том,что в его окружении должны появиться ястребы,реальный проукраинский силовой блок,которого будут опасаться недруги за бугром и от которого будет сраться жидким пятая колонна,которая должна быть тотально уничтожена..
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27.11.2021 22:54
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У Байдена хотят ограничить военную помощь Украине из-за России
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27.11.2021 23:41 Відповісти
В частности, представители НАТО и Государственного департамента считают, что агрессивное поведение Москвы может остановить еще большая поддержка Украины.
_А вот в Белом доме выступают за ограничение помощи и уменьшения количества учений США в Европе. У Байдена выразили мнение, что именно такой путь приведет к снижению риска конфронтации с Российской Федерацией.
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27.11.2021 23:42 Відповісти
Три сенатора Конгресса США выступили за увеличение военной помощи Украине с 300 до 350 млн долларов,а Глава Пентагона согласно военно-стратегическому Договору Блинкэн-Кулеба отправляет в Украину грузы ежедневно...

Хватит рисовать туфту...
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27.11.2021 23:45 Відповісти
Россию эти дополнительные 50 млн не остановят -нужно больше.
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28.11.2021 01:04 Відповісти
СССР сдох,сдохнет и РАБссия вонючка...

Карма такая... у Шариковых Швондеров...без Вариантов...
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27.11.2021 23:52 Відповісти
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чего ты такой обиженный? Это факт.
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27.11.2021 23:55 Відповісти
Обиженое твоё любимое *****, на бункере
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28.11.2021 07:03 Відповісти
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а он Сенатор постоянно ахинею несет , но его не банят
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28.11.2021 07:50 Відповісти
ПНХ козломордый
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28.11.2021 00:11 Відповісти
нє, то тюльковульвий.
втім, "акакаяразніца", все-одно 73/43%зебіл
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28.11.2021 01:48 Відповісти
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И Вам всего хорошего
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28.11.2021 07:51 Відповісти
Задолбали тупые кремлевские троли, из штанов выпрыгивают, все никак ***** и гринпоцу не налижут, все им Петя срет в штаны, не дает полноценно стоять перед русней раком
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28.11.2021 00:32 Відповісти
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28.11.2021 05:45 Відповісти
если НАТО объявит воздушное пространство Украины бесполетной зоной, цапы аэродромы будут ломами и перфораторами что-ли разрушать? С DeathStar стрельнут?
Реально поразить цель сможет только баллистическая боеголовка (ядерная/безъядерная). Это Точка-У (либо современные аналоги) или стратеги. У Точки дальности не хватит. Про стратеги вообще молчу, плюс есть AEGIS.
Вдобавок Байрактару хватит для взлета и посадки километра обычной шоссейной дороги, а с дорогами у нас в последнее время наладилось, бубочка знал, он предвидел
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27.11.2021 23:56 Відповісти
Да, кстати тут лахтинские говноботы визжали об уничтожении аэродромов, хотя байрактару достаточен небольшой участок дороги, а с этим у нас сейчас всё очень даже неплохо
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28.11.2021 07:07 Відповісти
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А Искандер Забыли
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28.11.2021 07:54 Відповісти
У Искандера ракеты двух типов - крылатые низколетящие и баллистические, как Точка. Первый тип обнаруживается самолетами ДРЛО с громадного расстояния, как бы низко они не летели. Способов их уничтожения несколько, если есть точное целеуказание, с этим говном даже наш СУ-27 из пушки 30 мм легко разберется, чтобы не переводить ракеты. Баллистическую да, перехватить очень сложно. Тут уже помощник Aegis нужен
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28.11.2021 11:11 Відповісти
Крысы Путлера не спать...бдеть порохоботов... идиоты зачуханные
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27.11.2021 23:57 Відповісти
Судячи з активності влади, у випадку нової навали ординців, вся відповідальність за захист населення і підтримку армії знову ляже на плечі волонтерів і активістів. Так що, будьмо готові, бо на Єрмака і його президента надії мало.

Це ще не все, бо якбы Нам цього Ермака з його офісом ще й нейтралізувати доведеся в першу чергу.











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28.11.2021 00:00 Відповісти
перший і найпотужніший волонтер в Україні - Порошенко
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28.11.2021 00:40 Відповісти
Сегодня Украина сделала три залпа ракетами "Ольха" все три поразили услвную Цель... Слава Україні!!!
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28.11.2021 00:00 Відповісти
Дак было уже вторжение полномасштабное в 2014-ом. Только никто не поднял цену для Путина, а всем миром уговаривали Порошенка подписать Минские соглашения. И я могу с уверенностью заявить, что ничего в этих союзниках не изменилось за 7 лет.
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28.11.2021 00:30 Відповісти
Ну как сказать... В 2014 году США всё видело что там происходит (со спутников даже лысины на макушках мокшан было видно как показала нам гуглкарта впоследствии), но спокойно давало РФ карт-бланш нас сожрать, как дали Чечню, Грузию. Мол, не наше оно дело, мы далеко и вне политики. А Украиной мокшане подавились и обосрались.
Сейчас уже другая картина в США, другие политики играют, которые видят аппетиты людоеда, и поэтому насыпают нам вооружение.
ЕС тоже поняла, кто пойдёт под нож если Украину сожрут, особенно хорошо это поняли поляки.
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28.11.2021 02:31 Відповісти
Vsio verno skazal.Patriot bylo bi klasno imet.Patriot prakticeski nemozno unictozit jesli radar unictozit,zapusk vsio ravno on zdelajet po celi.Iskanderi raketi on podbjiot takze,tam umnaja sistema liubuju trajektoriju racytajet paliota krylatoj ili balisticeskoj raketi ..Ecio i F-35 s amerikancev,takze interesno ,u ruskix netu ego cem sbyt.Tut primer kak Izrael bombit po Siriji ,ruskije ix nemozet sbit
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28.11.2021 00:41 Відповісти
Знову різко виросте ціна на газ і нафту????
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28.11.2021 01:02 Відповісти
В 2014-15 году Порошенко решил главную задачу...быдло Путлера обосралось и это признал даже Хмырь Гиркин...,остальное можете лицезреть на перекошеной от злобы роже Ольги **********...,причем каждый дент в ее обосраном эфире... Крыса 5 лет последних СкрепОНОСом брызжет нехило...в тиливизире для быдла рюсскаго Мира.. вояки сраные...
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28.11.2021 04:53 Відповісти
На Дальнем востоке и Сибири с прилавкос исчезли продукты питания...процесс пошел... Стадо рюссо идиото... где вяличиЕ?
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28.11.2021 05:06 Відповісти
Парадокс в том, что опросы выборов Президента показывают, что Зе - на первом месте ???
Интересно, что покажут опросы после ,,бесед,, Зе с журналистами....должен провалиться ниже плинтуса.
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28.11.2021 06:15 Відповісти
Заказать себе рейтинг можно по телефону... 322 223 322 223,спросить Розу Марковну...
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28.11.2021 06:24 Відповісти
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28.11.2021 06:25 Відповісти
Вже вісім років війна, а союзники все співчувають і співчувають
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28.11.2021 06:43 Відповісти
Юрий Швец.свежайшее видео...https://youtu.be/XogQX-iQo-w...Флот НАТО в Черном море на постоянной основе...крысы мавзолейные ФАСс...
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28.11.2021 06:51 Відповісти
Андрей Пионтковский.РАБссия в безнадежной ситуации... https://youtu.be/oOeZ-IKNNtA
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28.11.2021 06:56 Відповісти
не дадут амеры ПРО, или надумают дать с опозданием, в чем сильно сомневаюсь,(размещение, обучение и тренировки персонала, времени немалого потребуют) и тогда мало не покажется...перехватывать и сбивать ракеты чухонцев практически нечем....даже "купола", им ненужные, и те зажали, ..какая то игра малопонятная идет, кажется устаканивая германских урядников ждут и на них свалить все вопросы "защиты" Украины намереваются, а сами на Тихий свой океан по тихому свалят, китаем и тайванем заниматься...только немцам эти вопросы глубоко до жопы, да и нет у них особо ничего ценного из ПРО этого...одна надежда на КБ наши Луч, и другие...
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28.11.2021 08:31 Відповісти
Украинцы очень быстро учатся, если ты не заметил
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28.11.2021 08:40 Відповісти
не могу согласится что быстро, но учатся)...ракет РСМД современных, запроектировать и наделать, времени немало по любому нужно, а орки уже искандеры свои и сушки- бомберы, к границе подгоняют, в этом проблема...
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28.11.2021 08:54 Відповісти
Проблема для кого, позвольте поинтересоваться? Такое же вооружение будет и со стороны запада, иногда охотник превращается в жертву
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28.11.2021 11:00 Відповісти
будет, не будет..ромашка однако....))
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29.11.2021 22:54 Відповісти
Шашлык из тебя будет, даже не сомневайся
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29.11.2021 23:02 Відповісти
о себе побеспокойся....
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30.11.2021 02:02 Відповісти
Да ты никак угрожаешь, петушок зауральский? Трупами вашей мрази удобрим землю Украины
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30.11.2021 05:01 Відповісти
Могут?
Чего ждут, не поднимают?
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28.11.2021 08:44 Відповісти
...Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
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28.11.2021 08:47 Відповісти
Ну дык ***** твоё из бункера не вытащить, кто ему доктор? Да, лаптеногое?
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28.11.2021 11:01 Відповісти
У вас петухов, швабру уже никто не вытащит, падаль набутылочная
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28.11.2021 13:33 Відповісти
Шо петушок мордовский, на горловку свет провели?
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28.11.2021 17:39 Відповісти
Война - это не вопрос ЦЕНЫ, а дело ПРИНЦИПА!
В современном БАРЫЖНОМ и БЕСПРИНЦИПНОМ мире БАБЛА и зажравшегося МЕЩАНСТВА нельзя рассчитывать и ни на ЧЕСТЬ, на на ДОСТОИНСТВО, и тем более ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ не только от партнеров, а даже от собственного руководства и населения!
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28.11.2021 12:35 Відповісти
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