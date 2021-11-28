Під завалами п’ятиповерхівки на Миколаївщині знайшли ще одне тіло, - ДСНС
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Рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів будинку у місті Нова Одеса Миколаївської області, де 27 листопада стався вибух.
Як уточнюють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжується пошук ще двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вибуху загинуло 2 особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя - госпіталізований до лікарні, 2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, двоє з них померли.
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была утечка из газопровода, газ заполнил долину в нужном соотношении и ждал искры
Газовщики должны сесть (либо жильцы что самовольно что то с газом делали)
гкчп - это немного годом попозже, уже после избрания сепаратистами рсфср себе президентом ельцина...
страна уже год, как была на лопатках...и в беловежской пуще их лишь оформили...
а преемник уставшего и ушедшего сепаратиста, с 2000 -го рулит и до сих пор...