Під завалами п’ятиповерхівки на Миколаївщині знайшли ще одне тіло, - ДСНС

Рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів будинку у місті Нова Одеса Миколаївської області, де 27 листопада стався вибух.

Як уточнюють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжується пошук ще двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху загинуло 2 особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя - госпіталізований до лікарні, 2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, двоє з них померли.

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