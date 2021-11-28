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Під завалами п’ятиповерхівки на Миколаївщині знайшли ще одне тіло, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Під завалами п’ятиповерхівки на Миколаївщині знайшли ще одне тіло, - ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів будинку у місті Нова Одеса Миколаївської області, де 27 листопада стався вибух.

Як уточнюють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжується пошук ще двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху загинуло 2 особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя - госпіталізований до лікарні, 2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, двоє з них померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку на Миколаївщині

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Співчуття сімям загиблих....
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28.11.2021 01:24 Відповісти
Газ сам по себе не взрывается - обязательно есть виновный
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28.11.2021 08:28 Відповісти
помнится в первые месяцы работы горбачева генсеком, где-то в башкирии, в долине встретились два пассажирских поезда...и взорвались..
была утечка из газопровода, газ заполнил долину в нужном соотношении и ждал искры
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28.11.2021 10:13 Відповісти
так не должно быть утечки .Ни в Башкирии 1989 ни в Новой Одессе в 2021
Газовщики должны сесть (либо жильцы что самовольно что то с газом делали)
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28.11.2021 13:38 Відповісти
Все правильно. Пророчества сбылись: приход к власти меченого Михаила означал конец света для большинства жителей СССР. Рванул Чернобыль. Петр Васев разрезал пополам Новороссийск, бахнул газ в Башкирии, паром врезался в мост на Волге, сложился как карточный домик Спитак, повсеместно пошла резня на национальной почве. К моменту путча ГКЧП страна уже была на лопатках...
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28.11.2021 14:58 Відповісти
раньше была на лопатках...к 12 июня 1990 года, к моменту сепаратистских законов первого сборища народных депутатов рсфср...
гкчп - это немного годом попозже, уже после избрания сепаратистами рсфср себе президентом ельцина...
страна уже год, как была на лопатках...и в беловежской пуще их лишь оформили...
а преемник уставшего и ушедшего сепаратиста, с 2000 -го рулит и до сих пор...
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28.11.2021 16:27 Відповісти
 
 