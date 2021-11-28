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Меркель обрала три композиції для церемонії прощання з посадою, зокрема панк-рок пісню виконавиці зі Східної Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель обрала три композиції для церемонії прощання з посадою, зокрема панк-рок пісню виконавиці зі Східної Німеччини

Для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН Ангела Меркель обрала пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на DW, вона вибрала пісні зірки п'ятдесятих років минулого століття Гільдеґард Кнеф (Hildegard Knef) та культової панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен (Nina Hagen), повідомив 26 листопада тижневик Der Spiegel.

Урочиста церемонія відбудеться 2 грудня у дворі міністерства оборони в Берліні. Оркестр Бундесверу (збройних сил ФРН) виконає композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") німецької актриси та співачки Кнеф, а також "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") - шлягер 1970-х, який прославив панк-рок співачку Гаґен. Крім того, музиканти мають зіграти "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") - християнський гімн, парафраз Te Deum, слова якого написав німецький католицький священик і теолог XVIII століття Іґнац Франц (Ignaz Franz).

У зв'язку з пандемією коронавірусу проводи Меркель з посади канцлерки Німеччини пройдуть у доволі камерному форматі - запрошені близько 200 гостей, зокрема 52 міністри, які входили до уряду на різних етапах її правління, а також інші члени її команди. Меркель виступить з короткою промовою. Традиційний прийом після офіційної церемонії прощання не відбудеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель каже, що політика нового уряду ФРН щодо України буде незмінною. Вважаю, що вона має бути кращою, - Зеленський

Вже відомо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка до 2019 року обіймала посаду міністра оборони ФРН, швидше за все, не зможе бути присутньою. У неї цього дня запланована інша зустріч на найвищому рівні.

Військовий церемоніальний акт проводів "Der Große Zapfenstreich" вважається найвищою шаною, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування президентів і міністрів оборони ФРН після звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та супроводжується кількома музичними композиціями, включно з національним гімном і маршем. Крім того, за традицією запалюються смолоскипи.

Попередники Меркель на посаді канцлера також обирали по три музичні композиції. Так, у 2005 році Гергард Шредер замовив "Summertime" з опери Джорджа Гершвіна "Поргі та Бесс", а також "Die Moritat von Mackie Messer" ("Баладу про Меккі-Ножі") з "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. Заключною композицією стала пісня Френка Сінатри "My Way".

Коли в 1998 році Гельмут Коль залишав посаду канцлера звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерійський марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Тепер віддайте подяку Богу") та "Ода до радості" Людвіга ван Бетховена.

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Топ коментарі
+28
включіть фрау Рібентроп "калінку-малінку"-нехай молодість у штазі згадає.. Тьху!!
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28.11.2021 02:09
+14
Падмасковниє вєчєра (3)
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28.11.2021 02:39
+13
Діяльність Меркель , це (фактично) - "Заупокойна" щодо "європейської Європи" (і Німеччини - зокрема!) Хай тепер спробують німці повернуть сірійців назад у Сірію Вони жили у Сірії гірше , працюючи , ніж живуть зараз - "б"ючи байдики" - у Європі А до "халяви" людина звикає дуже швидко! То який сенс їм повертаться назад?
А можна ж було "відкрутить голову" Асаду , посадить нормальну людину на його місце і все було прекрасно - газ по трубопроводу з Катара , Росія - "в жопі" і не "пирхає", а селяни сірійські сіють бавовну і пшеницю з ячменем на своїх полях А Меркель , вибираючи між "ганьбою" і "війною", вибрала "ГАНЬБУ" І тепер Європа (як і в 1939-му) має і війну і ганьбу!!!
НЕ вийшла з "комсомольської функціонерки" нової Тетчер!
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28.11.2021 08:07
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включіть фрау Рібентроп "калінку-малінку"-нехай молодість у штазі згадає.. Тьху!!
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28.11.2021 02:09 Відповісти
Чи «Катюша».
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28.11.2021 02:23 Відповісти
Падмасковниє вєчєра (3)
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28.11.2021 02:39 Відповісти
Випередили!

Хотів як варіант "Калінку" под стопар Столічной 😏
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28.11.2021 03:53 Відповісти
там ще була "дасвіданья наш грьобаний мішка". якось так,можливо помиляюсь ))
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28.11.2021 15:25 Відповісти
Шостаковича,лебедине озер
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28.11.2021 06:41 Відповісти
вона на веф201 із-за бугра слухала ніну хаген,
яку брати гадюкіни свого часу називали мамою
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28.11.2021 10:18 Відповісти
Для німців Меркель в памяті залишиться пані-мама., для нас фрау Шмеркель. Всім не догодиш.
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28.11.2021 10:35 Відповісти
В исполнении Линдемана
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28.11.2021 10:29 Відповісти
лучше Дорожную со Шнуром...
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28.11.2021 10:46 Відповісти
Повезло бабульке, теперь в Газпром!
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28.11.2021 02:24 Відповісти
Скоріши би... !
А то та стара комсомолка,що на зарплаті в *****, задовбала всіх. Вона винна в міграційній кризі, в дестабілізації в світі ,що зробив її друг мокшанін *****.
Світ де довго буде розгрібати її промахи...
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28.11.2021 02:43 Відповісти
Не промахи - а преступления!
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28.11.2021 05:20 Відповісти
може, лише шальке04 довірять, бо не з усім справилась під завісу
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28.11.2021 10:21 Відповісти
или сама споёт, как тот прыдурок рабиновичь - "Встава-а-а-й страна огромная... "
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28.11.2021 02:26 Відповісти
Скільки років пройшло після падіння стіни, а все одно поділяють Німеччину на східну і західну. Якщо ми вважали, що це проблема виключно українська, то ось наявний приклад, що вплив Московії швидко не зникає
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28.11.2021 02:43 Відповісти
Попса это все - Вагнера сыграли и в газенваген
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28.11.2021 02:58 Відповісти
Новина прийшла до нас до падіння Берлінської стіни?
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28.11.2021 03:49 Відповісти
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28.11.2021 06:50 Відповісти
Йость вариант попроще, мол, до, ре, ми, до, рэ-э, до-о ... F, переходящее в FF...
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28.11.2021 08:22 Відповісти
Пусть эта бабка проваливает, от неё никакой пользы, кроме вреда.
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28.11.2021 07:13 Відповісти
Діяльність Меркель , це (фактично) - "Заупокойна" щодо "європейської Європи" (і Німеччини - зокрема!) Хай тепер спробують німці повернуть сірійців назад у Сірію Вони жили у Сірії гірше , працюючи , ніж живуть зараз - "б"ючи байдики" - у Європі А до "халяви" людина звикає дуже швидко! То який сенс їм повертаться назад?
А можна ж було "відкрутить голову" Асаду , посадить нормальну людину на його місце і все було прекрасно - газ по трубопроводу з Катара , Росія - "в жопі" і не "пирхає", а селяни сірійські сіють бавовну і пшеницю з ячменем на своїх полях А Меркель , вибираючи між "ганьбою" і "війною", вибрала "ГАНЬБУ" І тепер Європа (як і в 1939-му) має і війну і ганьбу!!!
НЕ вийшла з "комсомольської функціонерки" нової Тетчер!
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28.11.2021 08:07 Відповісти
Так Яре ! для того,щоб бути "Тетчер" треба мати мізки, а не "камсамольскає прошлоє". Вибачайте,трохи я заматюкався...
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28.11.2021 11:39 Відповісти
Прелставьте: Буш-младший подобрал 3 композиции на свое венчание инаугурацию

Никак фрау Ангела не может отделаться от гендерных стереотипов
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28.11.2021 08:44 Відповісти
интернационал и гимн совка подошли бы
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28.11.2021 09:16 Відповісти
Давай до свидания !
С Януковичем.
У него накопилось много нестиранных носков.
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28.11.2021 10:28 Відповісти
срань в молодости
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28.11.2021 10:38 Відповісти
Наверное и Брежнева видела
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28.11.2021 10:45 Відповісти
Меркель нудистка - гугл
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28.11.2021 11:58 Відповісти
Дякую, трясця. Дуже блть дякую. Як тепер це розгуглити взад?

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29.11.2021 05:05 Відповісти
Интересно а бывшие сотрудники ШТАЗИ будут приглашены? ,хотя бывших не бывает
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28.11.2021 10:42 Відповісти
Пронести гроб с чучелом Меркель по улицам Берлина.
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28.11.2021 11:07 Відповісти
Зачем с чучело? Оригинал. Только оригинал.
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28.11.2021 11:44 Відповісти
Я б її вмикнув похороний марш.
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28.11.2021 11:18 Відповісти
Сыграйте ей песню -" Августин",на губной гармошке.
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28.11.2021 11:22 Відповісти
Лучшая композиция для её проводов это Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор Фредерика Шопена.
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28.11.2021 11:43 Відповісти
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28.11.2021 12:07 Відповісти
Типо такая сырая, тяжелая ... вредная для нее (пенсия), а мимо пробегал зайчик с циррозом печени, бесы с Майорки , где спальчевский спрятал свою неофициальную пассию на незасвеченной в налоговой вилле... ЗЫ прослушайтелекцию, не пожалеете... Но самое главное, как по меркельше соната чревата уходом с тональности (под конец)... Каарочи , я еще не слыхивал такой веселой попсы для своего времени...
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28.11.2021 12:11 Відповісти
да-с, походу, и сама соната для ШОпингистов...-
Ф. Шопен соната √ 2 си бемоль минор - YouTube
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28.11.2021 12:13 Відповісти
Див. комент нижче - ця соната у потужному макабричному німецькому виконанні
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29.11.2021 04:26 Відповісти
Власне воно (перший і другий треки) у монументально похмурому виконанні на альбомі Rasluka (2011 року) широко відомої у вузьких колах німецької групи Nargaroth...

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29.11.2021 04:23 Відповісти
Лебединое озеро она заслужила!!!!
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28.11.2021 11:51 Відповісти
Нину Хаген всегда с Неной путал.. Родилась в западногерманском городе Хаген и стиль одинаковый.. Все же Нена более талантлива!!!
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28.11.2021 11:57 Відповісти
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28.11.2021 12:11 Відповісти
 
 