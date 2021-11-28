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Новини Політика України
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голодомор (213) Трюдо Джастін (113)

Злочини Голодомору надто довго приховувалися від світу, кожен з нас відповідальний за те, аби тепер не допустити забуття, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Злочини Голодомору надто довго приховувалися від світу, кожен з нас відповідальний за те, аби тепер не допустити забуття, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади у День пам’яті жертв Голодомору закликав співгромадян згадати про значний внесок української діаспори у зміцнення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися. Нині кожен з нас відповідальний за те, аби не допустити забуття цієї темної сторінки історії та продовжувати боротьбу за права людини й демократію, коли вони перебувають під загрозою", - сказав Джастін Трюдо з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Він наголосив, що організований Сталіним Голодомор мав на меті встановити повний контроль над Україною, зламати волю людей та стерти їхню ідентичність, проте українці вистояли.

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"Витривалість українського народу, збереження своєї культури, мови й ідентичності є підтвердженням його мужності й сили", - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо закликав співгромадян вшанувати жертв Голодомору та згадати про значний внесок українських канадців у зміцнення країни. "Я також підтверджую непохитну відданість Канади суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - ще у 2008 році. Відтоді в Канаді на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодомору.

Також читайте: Байден зробив заяву на вшанування пам'яті жертв Голодомору

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Топ коментарі
+8
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Бо це зовсім не веселе.
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28.11.2021 06:00
+8
Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
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28.11.2021 06:22
+7
Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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28.11.2021 06:22
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Бо це зовсім не веселе.
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28.11.2021 06:00 Відповісти
Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
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28.11.2021 06:22 Відповісти
Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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28.11.2021 06:22 Відповісти
Так саме деякі країни Європи й купували те зерно яке забирали в українців,прирікаючи їх на голодну смерть...
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28.11.2021 06:36 Відповісти
По словам фюрера Сталіна в країні "побєдівшєго пролетар'ята" все було просто чудово... тільки перевірити це було неможливо, бо країна була повністю закрита для закордонних гостей
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28.11.2021 11:26 Відповісти
Очень давно смотрел, уж не помню названия, совдеповский кинофильм про их "дипломатов". Последние там договорились о поставке паровозов в обход санкций непризнаной "стране" живодеров-большевиков.
С германией. С фирмой сименс, если не ошибаюсь.
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28.11.2021 12:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
Обратите внимание на Украину, сейчас реально Голодомор, люди денег не видят по пол года
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28.11.2021 06:54 Відповісти
Пора создавать трибунал по рашкованским преступлениям
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28.11.2021 10:14 Відповісти
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу наступні держави: Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Литва, Латвія, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Угорщина, Україна. Будь яка влада в Україні повинна робити все можливе для визнання Голодомору геноцидом в УСІХ країнах світу.
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28.11.2021 11:30 Відповісти
А ещё бы список стран, которые слышать об этом не хотят.
Человеколюбцы...
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28.11.2021 17:36 Відповісти
Целенаправленно не признают Голодомор те, кто его организовал.
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28.11.2021 17:37 Відповісти
В 1933 году в фашистской Германии был неурожай. Гестапо (у живших при СССР холодок по коже: это те самые изуверы, что в черной форме, череп и кости на фуражке) докладывало фюреру, что из-за нехватки зерна булочники подняли цены на хлеб, население недовольно. Бесноватый тут же распорядился увеличить импорт зерна...
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28.11.2021 15:54 Відповісти
Если бы Гитлер ввёл продразвёрстку - долго бы он продержался ?
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28.11.2021 17:34 Відповісти
 
 