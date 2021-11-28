Злочини Голодомору надто довго приховувалися від світу, кожен з нас відповідальний за те, аби тепер не допустити забуття, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади у День пам’яті жертв Голодомору закликав співгромадян згадати про значний внесок української діаспори у зміцнення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися. Нині кожен з нас відповідальний за те, аби не допустити забуття цієї темної сторінки історії та продовжувати боротьбу за права людини й демократію, коли вони перебувають під загрозою", - сказав Джастін Трюдо з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Він наголосив, що організований Сталіним Голодомор мав на меті встановити повний контроль над Україною, зламати волю людей та стерти їхню ідентичність, проте українці вистояли.

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"Витривалість українського народу, збереження своєї культури, мови й ідентичності є підтвердженням його мужності й сили", - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо закликав співгромадян вшанувати жертв Голодомору та згадати про значний внесок українських канадців у зміцнення країни. "Я також підтверджую непохитну відданість Канади суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - ще у 2008 році. Відтоді в Канаді на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодомору.

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