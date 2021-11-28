Минулої доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь. Ворог стріляв із 120-мм мінометів і дистанційно мінував місцевість біля Золотого-4, - ООС

Упродовж минулої доби, 27 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Як зазначається, в напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь і.з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл вз мінометів калібру 82 мм.

"В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - підкреслюють в штабі.

Повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 28 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.