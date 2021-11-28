В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінздраву, інформує Цензор.НЕТ
Як зазначається, також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 456 осіб;
летальних випадків – 400;
одужало – 10 270 осіб.
За даними МОЗ, завесь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 422 023 особи;
одужало – 2 910 237 осіб;
летальних випадків – 85 117;
проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.
Топ коментарі
+13 Альфред Соломонович
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+11 Олег Розгонов
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+10 piligrim
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Будь ласка, зачекайте...
- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?
Це головне . Бо ситуація постійно буде тільки покращуватися , завдяки стрімкому зменшенню кількості антиваксерів.
Ще раз запитую, як ти залишаєш коментарі, якщо у твоєму акаунті 404?
3-6 відсотка госпіталізованих вакциновані.
але ліків від вірусів не існує.
лише вакцинація.
https://censor.net/ua/news/3301268/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77271403
если посчитать по той табличке что в статье, то
10-17 лет 0,6% вакцинированных составляют 17,6% госпитализированных
18-29 лет 32,4% вакцинированных составляют 18,2% госпитализированных
30-49 лет34,1% вакцинированных составляют 33,6% госпитализированных
50-64 лет 36,6 вакцинированных составляют 38,1 % госпитализированных
65+ лет 24,3% вакцинированных составляют 36,1% госпитализированных
Для Украины при вакцинации населения на 24 ноября 31,66% доля госпитализации вакцинированных составляет 34,5 %
так что вакцинированные в тяжелой форме болеют даже больше чем не вакцинированные
А выкручивать руки, не пуская в метро и увольняя с работы -
это точно не забота о здоровье людей.
Родителей прмвил и брата с кардио стимулятором.
В США щепитимуть дітей. А в Україні щодня коронавірус виявляють в 1000 дітей
Просто есть много таких, кто делает себе и родным сертификат,
не вакцинируясь, но заставляя это делать других.
Знакомая политика.
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7181
Главное - обеспечить всемирный маркетинг.
вакцинація або реанімація!
помирають власне від ускладнень..
ВІРУСИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ...