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В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінздраву, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 456 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 400;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 одужало – 10 270 осіб.

За даними МОЗ, завесь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 захворіло – 3 422 023 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 одужало – 2 910 237 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 85 117;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 08

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Топ коментарі
+13
Вакцинация повреждает мозг!
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
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28.11.2021 09:13
+11
Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
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28.11.2021 10:18
+10
самый "плодотворный" и косящий людей ежедневно и еженощно, мутирующий под давлением и без, вирус - это вирус страха...
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28.11.2021 09:40
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- Куме! А Ви чули новину про "ковід"?
- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?

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28.11.2021 08:29 Відповісти
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28.11.2021 09:31 Відповісти
Тут важливо не те скільки померло , а те що всі померлі були не вакцинованими.
Це головне . Бо ситуація постійно буде тільки покращуватися , завдяки стрімкому зменшенню кількості антиваксерів.
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28.11.2021 08:55 Відповісти
В Израиле все умершие тоже были невакцинированы ?
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28.11.2021 09:14 Відповісти
Антиваксер запорєбріковий, хто тебе буде слухати, якщо ти таку діч несеш. Вас ольгинців з притулку для розумово відсталих набирають, в першому класі вас навчають писати матюки, а у другому вже беруть у бригаду ботів.

Ще раз запитую, як ти залишаєш коментарі, якщо у твоєму акаунті 404?
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28.11.2021 13:11 Відповісти
давайте бути точними..Щоб антиваксери не мали аргументів!

3-6 відсотка госпіталізованих вакциновані.

але ліків від вірусів не існує.

лише вакцинація.
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28.11.2021 09:35 Відповісти
Тут была статья про эффективность вакцинированния

https://censor.net/ua/news/3301268/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77271403
если посчитать по той табличке что в статье, то
10-17 лет 0,6% вакцинированных составляют 17,6% госпитализированных
18-29 лет 32,4% вакцинированных составляют 18,2% госпитализированных
30-49 лет34,1% вакцинированных составляют 33,6% госпитализированных
50-64 лет 36,6 вакцинированных составляют 38,1 % госпитализированных
65+ лет 24,3% вакцинированных составляют 36,1% госпитализированных

Для Украины при вакцинации населения на 24 ноября 31,66% доля госпитализации вакцинированных составляет 34,5 %

так что вакцинированные в тяжелой форме болеют даже больше чем не вакцинированные
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28.11.2021 11:13 Відповісти
Ты сам себе перечишь! Ты написал статистику где вакцинированные болеют меньше чем невакцинированные. Штирлиц никогда не был так близко к провалу
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28.11.2021 12:18 Відповісти
Природный иммунитет переболевших на порядок мощнее, сохраняется на долгие годы и готов к борьбе с новыми мутациями. Врач Анатолий Якименко даёт массу профессиональной информации на соём канале.
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28.11.2021 08:57 Відповісти
Особенно "сильный" природный имунитет у пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Как правило, ковид - это последнее заболевание в их жизни.
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28.11.2021 09:02 Відповісти
Кому надо - пусть колет себе что хочет.
А выкручивать руки, не пуская в метро и увольняя с работы -
это точно не забота о здоровье людей.
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28.11.2021 09:09 Відповісти
ККУ. Статья 130
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28.11.2021 09:15 Відповісти
чтоб тебя специально никто не заразил - ходи в маске, а лучше вообще не ходи никуда.
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28.11.2021 09:50 Відповісти
лепрозории не так работают) в резервации всех антиваксеров, пусть там и заражают друг друга
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28.11.2021 10:00 Відповісти
Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
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28.11.2021 10:18 Відповісти
Ловко ты сбрил железным аргументом не разумного!
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28.11.2021 16:18 Відповісти
конечно выгодно , один министр вон купил курточку за пол-лимона забыли что ли
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28.11.2021 09:45 Відповісти
Вирус пройдёт сквозь всех! Колоть молодых не вижу смысла.
Родителей прмвил и брата с кардио стимулятором.
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28.11.2021 09:07 Відповісти
є зміст,тому що вони активні перенощики,і "дельта" більше "заточена" на всі вікові категорії..
В США щепитимуть дітей. А в Україні щодня коронавірус виявляють в 1000 дітей
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28.11.2021 10:04 Відповісти
Вирус и прошёл сквозь всех - как могло быть иначе ?
Просто есть много таких, кто делает себе и родным сертификат,
не вакцинируясь, но заставляя это делать других.
Знакомая политика.
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28.11.2021 09:12 Відповісти
Вакцинация повреждает мозг!
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
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28.11.2021 09:13 Відповісти
Иди лечи мозги, кацапский бот
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28.11.2021 09:39 Відповісти
А антиваксерам чего бояться? Там даже повреждать нечего.
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7181
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28.11.2021 10:29 Відповісти
самый "плодотворный" и косящий людей ежедневно и еженощно, мутирующий под давлением и без, вирус - это вирус страха...
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28.11.2021 09:40 Відповісти
Страх - идеальный товар для продажи.
Главное - обеспечить всемирный маркетинг.
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28.11.2021 09:57 Відповісти
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але ВИБІР Є!

вакцинація або реанімація!

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28.11.2021 10:07 Відповісти
Значить померлі після вакцинації, померли від загострення хронічного захворювання яке аж ніяк не пов'язані з вакцинацією, просто так співпало так? А от коли загострилась хронічна хвороба під час ковіду, то це він 100% помер саме від ковіду??? Ну не ідіотизм?
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28.11.2021 09:53 Відповісти
оргнiзм цiкава штука
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28.11.2021 10:04 Відповісти
український МОЗ цікава штука.
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28.11.2021 10:05 Відповісти
а шо моз нe так робить нiж моз-и iнших краiн?
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28.11.2021 11:20 Відповісти
а віруси занадто малі,щоб від них помирали..

помирають власне від ускладнень..

ВІРУСИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ...
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28.11.2021 10:09 Відповісти
при чому тут розмiр вiруса? хто тобi в голову насрав чи сам придумав?
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28.11.2021 11:21 Відповісти
Когда гопники кого то хотят обдурить, а он не ведется, то его уже начинают запугивать что бы тот отдал ценность "за боюсь". Так и с вакцинами, в начале говорили, что они будут платными . Но оказалось что людей даже заставить все сложней и сложней. Запугивают увольнениями, ограничевают передвижение, делят на сорта, скоро штрафы придумают если не вакцинированн и т.д.
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28.11.2021 12:49 Відповісти
 
 