Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба
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Росія прагне провалити мінські домовленості. Таким чином Москва хоче забезпечити собі свободу дій.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінські домовленості, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не приносили користі.
"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, тому що він розв'язав би їй руки і дав велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що "існує тільки одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне до війни".
"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару", - сказав міністр.
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Кулебе респект !
І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
и согласилась рашка их подписать только когда поняла, что война проиграна
Куме! Чим відрізняється великосвітська шалава від "трьохрубльовки" з підворіття?
- "Галантерейним обхождєнієм"! З великосвітською шалавою можна вести себе так само як і "трьохрубльовкою" - однак не варто напряму називать деякі речі своїми іменами!
А що робить Зелене наволочь? Перелякане відкриває кримінальні справи проти тих,хто боронить країну!
Рашка давным давно подтерлась этими бумажками и совершенно не обращает на них внимания!
Напомню, что минские соглашения подписывались после поражения под Дебальцево и под угрозой масштабного разгрома. При обсуждении этих соглашений Порошенко несколько раз выходил из комнаты совещаний и звонил а Киев - справлялся как ситуация на фронте. Меркель и Олланд были заинтересованы лишь в возможно скорейшей ликвидации уже крупномасштабного конфликта рядом с границами ЕС. Минские соглашения продиктовал Путин. Порошенко не виноват - ему ничего другого не оставалось, но после того, как непосредственная военная опасность миновала, украинские политики внимательно прочитали, что они подписали, схватились за голову и решили потиху саботировать минские соглашения.
Вот это России и надо было! Россия хотела сохранения "тлеющего" конфликта на Данбассе как гарантии того, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Западники прекрасно поняли (а может, до них и довели), что в случае реальных шагов по присоединению Украины к ЕС или к НАТО, "тлеющий" конфликт моментально перестанет быть тлеющим. Это им надо? И что? Вас когда обещают принять в ЕС или в НАТО? Что, уже и не обещают? Вот, вот.
Виктор Ющенко недавно охарактеризовал Россию, как "страну с опасно эффективной дипломатией". Виктор Андреевич хорошо знаком с вопросом - имеет опыт.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"