Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

Росія прагне провалити мінські домовленості. Таким чином Москва хоче забезпечити собі свободу дій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінські домовленості, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не приносили користі.

"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, тому що він розв'язав би їй руки і дав велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що "існує тільки одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне до війни".

"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару", - сказав міністр.

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