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війна (7386) Росія (28488) мінські угоди (1225) Кулеба Дмитро (1769)

Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

Росія прагне провалити мінські домовленості. Таким чином Москва хоче забезпечити собі свободу дій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінські домовленості, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не приносили користі.

"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, тому що він розв'язав би їй руки і дав велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що "існує тільки одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне до війни".

"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару", - сказав міністр.

Читайте також: Україна закликає міжнародних партнерів працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, - Кулеба

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Топ коментарі
+14
Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
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28.11.2021 09:01
+11
стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
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28.11.2021 08:49
+11
Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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28.11.2021 08:54
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Министр прав , Минские договоренности сегодня действуют против России , которая не хочет , да и не может вьіполнить ключевьіе пунктьі соглашений , касающиеся безопасности.
Кулебе респект !
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28.11.2021 08:39 Відповісти
))))за что тут респект кулебе?
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28.11.2021 09:35 Відповісти
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Кулеба ідіот,він певно не читав зрадницьких мінських угод які підписав Порох а згодом підтвердив Бубочка
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28.11.2021 08:43 Відповісти
Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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28.11.2021 08:54 Відповісти
Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
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28.11.2021 09:01 Відповісти
наступление остановила армия, а не какие то там писульки.
и согласилась рашка их подписать только когда поняла, что война проиграна
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28.11.2021 09:19 Відповісти
А ДЕ ти бачив АРМІЮ у 2014-му? Ти "армію" бачиш тільки по телевізору а інші бачили її такою яка вона була тоді насправді!
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28.11.2021 09:30 Відповісти
Замполит Холодньій , армии у Украиньі в 2014г "не бьіло" , зато генералов бьіло , как грязи. Да и вьі исправно получали немаленькую военную пенсию . Парадокс ?
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28.11.2021 10:05 Відповісти
Была только мотивация---а армии не было запросто лет за 10 до этого уже. Если бы не добровольцы, волонтёры и народ---шваль бы с севера пошла свободно. Отдельные в\ч и отдельные офицеры конечно взяли тогда на себя тоже много. А вот вся верхушка МО просто провалила всё не проваленое накануне но много лет. Когда народ встаёт на защиту своей страны массово, это и заставляет врага задуматься. Тогда сработало и сейчас работает.
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28.11.2021 19:10 Відповісти
Яр, а те що підписане треба виконувати?
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28.11.2021 10:58 Відповісти
Мені цікаво - ти дійсно "недоганяючий"? Чи вирішив у мене "в сраці поколупаться"? Коли угода підписана з нормальним партнером - ТАК! А якщо з "неадекватом" - то все залежить від ситуації! От тільки "балабанить" при цьому на весь світ - не обов"язково!
Куме! Чим відрізняється великосвітська шалава від "трьохрубльовки" з підворіття?
- "Галантерейним обхождєнієм"! З великосвітською шалавою можна вести себе так само як і "трьохрубльовкою" - однак не варто напряму називать деякі речі своїми іменами!
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28.11.2021 11:21 Відповісти
точно!...той що підписане не виконує і є сама справжня шалава!
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28.11.2021 12:35 Відповісти
Я зрозумів! Ти прийшов щоб "поколупаться у мене у сраці"! Сумніваюся що ти отримуєш від цього задоволення!
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28.11.2021 14:28 Відповісти
якщо немає аргументів необов"язково хамити
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28.11.2021 15:09 Відповісти
А я не "хамив" Я просто "констатував факт"! Ти вирішив "повумнічать"? Я тобі відповів "у тому ж ключі" Я не винен що тобі не сподобалася моя відповідь (прямо по Дюма: "Не пробуйте отримать відповіді на всі питання - вони можуть вам не сподобаться!")
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28.11.2021 15:16 Відповісти
А по закону робили не пробовували ? Військовий стан , мобілізація , утворення Ставки , офіційний статус війни ? Озброєння на складах вистачало . Але як тоді торгувати ? І якщо власного народу , тим більше зі зброєю боїшся більше , ніж Путіна.
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28.11.2021 13:31 Відповісти
"Стратиг"!!! І де ти був у 1940-му! Ти-б Манергейму дав пораду йти на Москву!
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28.11.2021 14:16 Відповісти
Кулеба зовсім не на своєму місті. Що йому шмаркля говорить, те він і робить. Своєї клепки геть нема.
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28.11.2021 08:44 Відповісти
стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
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28.11.2021 08:49 Відповісти
первые минские соглашения в сентябре 2014-го подписывал кучма, а вторые в феврале 2015-го - парашник
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28.11.2021 12:44 Відповісти
Кулеба лось робить,ще ббільше робить Порошенко.
А що робить Зелене наволочь? Перелякане відкриває кримінальні справи проти тих,хто боронить країну!
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28.11.2021 08:49 Відповісти
он бы давно нас сдал кацапам если бы у него получилось сформулировать текст капитуляции
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28.11.2021 09:59 Відповісти
дало велику свободу дій/Типа Путин связан минскими соглашениями по рукам и ногам.Специалист в математике доказывает другое. Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина/ Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, - Зеленский
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28.11.2021 08:49 Відповісти
Минские соглашения не могут запретить уничтожать с помощью Байрактаров находящуюся в "серой зоне" бронетехнику, потому, что согласно этим же Минским соглашениям "ихтамнет".
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28.11.2021 09:00 Відповісти
неадекватний зєблан і створене ним ОЗУ керується каломойським. Жодна високопосадова дупа не є самостійною. Але це дуже важко вбити в зєлені плисняві мізки((((
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28.11.2021 09:03 Відповісти
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Вот дурачина, позорные Минские соглашения, это капитуляция и в случае их выполнения приведёт к развалу Украины. Когда читаю высказывания этих идиотов у власти, становится страшно за страну.
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28.11.2021 09:10 Відповісти
БРЕДЯТИНА!
Рашка давным давно подтерлась этими бумажками и совершенно не обращает на них внимания!
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28.11.2021 09:31 Відповісти
Что же там такого хорошего для Украины в минских договорняках, где практически фиксируется отход ордло вместе с двумя областными центрами Луганском и Донецком под контроль кремля? И только негативная реакция на эти договорняки украинского общества не позволила воплотить их в жизнь в 2015 году. Что все уже забыли протест и гранату под Верховной Радой?
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28.11.2021 09:37 Відповісти
Хорошего в них только то, что Украина получила время на восстановление. А раненый зверь опасен вдвойне. Сейчас это понимаю и в кремле. Понимают и боятся теперь.
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28.11.2021 09:48 Відповісти
Головне, що після гранатного протесту тодішнє керівництво проявило гнучкість і остаточно перейшло на позиції справжнього патріотизму.
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28.11.2021 09:49 Відповісти
И об этом . 13% нарида Украины до сих пор убеждены, что являются гражданами несуществующей страны - Советского Союза. Еще 39% мечтают, чтобы советский гулаг вернулся. И можно было бы просто посочувствовать этим людям, которые каждый день просыпаются и засыпают с чувством ненависти к стране, в которой живут, если бы не одно но. Мы живем рядом с ними и ....
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28.11.2021 10:15 Відповісти
Алиев тридцать лет терпел свои Минские угоды, пока не выкинул немцев и французиков на мороз. Зачем врать и изобретать велосипед, это все уже было. Наша сраная элитка, что зеленая, что шоколадная, вся в парадигме ссаных пораженцев.
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28.11.2021 10:19 Відповісти
Хіба росія їх ще не провалила? А у чому тоді полягає виконання Мінських угод росією на погляд Кулеби?
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28.11.2021 10:29 Відповісти
А дибіли досі лаять Петра за ті в край не вигідні для Мордору умови...
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28.11.2021 10:59 Відповісти
Розвязало б руки? А рашку сдерживают какие-то договоры и обязательства, они их выполняют?
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28.11.2021 11:39 Відповісти
Минские соглашения, безусловно, крайне не выгодны Украине, более того, по-моему, они просто не выполнимы. Для этого они и подписывались.
Напомню, что минские соглашения подписывались после поражения под Дебальцево и под угрозой масштабного разгрома. При обсуждении этих соглашений Порошенко несколько раз выходил из комнаты совещаний и звонил а Киев - справлялся как ситуация на фронте. Меркель и Олланд были заинтересованы лишь в возможно скорейшей ликвидации уже крупномасштабного конфликта рядом с границами ЕС. Минские соглашения продиктовал Путин. Порошенко не виноват - ему ничего другого не оставалось, но после того, как непосредственная военная опасность миновала, украинские политики внимательно прочитали, что они подписали, схватились за голову и решили потиху саботировать минские соглашения.
Вот это России и надо было! Россия хотела сохранения "тлеющего" конфликта на Данбассе как гарантии того, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Западники прекрасно поняли (а может, до них и довели), что в случае реальных шагов по присоединению Украины к ЕС или к НАТО, "тлеющий" конфликт моментально перестанет быть тлеющим. Это им надо? И что? Вас когда обещают принять в ЕС или в НАТО? Что, уже и не обещают? Вот, вот.
Виктор Ющенко недавно охарактеризовал Россию, как "страну с опасно эффективной дипломатией". Виктор Андреевич хорошо знаком с вопросом - имеет опыт.
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28.11.2021 12:38 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:02 Відповісти
 
 