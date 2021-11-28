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Два великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ зафіксовано у Середземному морі, - журналіст Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Два великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ зафіксовано у Середземному морі, - журналіст Клименко

Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що в Середземному морі зафіксовано 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ - ВДК "Корольов" (130) та ВДК "Мінськ" (127).

Про це повідомив в фейсбуці головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів", - зазначає він.

Клименко також нагадує, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили 4 ВДК - 2 Північного флоту та 2 Балтийського флоту РФ. Перебували в Чорному морі з 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

"Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Качатка) декілька днів тому екстренно вийши в море. Підвищення ставок продовжується", - додав він.

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Два великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ зафіксовано у Середземному морі, - журналіст Клименко 01

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Топ коментарі
+20
Давненько у Рашки не тонули корабли. Нынешний год - это Год российской авиации (накрылось 29 самолетов, а год еще не кончился), а наступающий может стать годом российского ВМФ.
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28.11.2021 09:07
+13
Запускайте "Ашота"!
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28.11.2021 09:11
+12
зеЛох офшорный как раз и является ПРИЧИНОЙ Майдана-3 и опосредственно - активизацией кацапов.

так что чем быстрее этого клована оправим под следствие за гос.измены и развал ВСЕХ отраслей в Украине (включая военный бюджет!) - тем лучше для Украины.
Или вам подоляк советует подождать пока зеЛох доведет развал до нужной расеи кондиции?
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28.11.2021 10:57
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28.11.2021 08:56 Відповісти
Рашка планує дестабілізувати ситуацію всередині України, скинути слабкого Зеленського, спричинити Майдан 3 і атакувати, щоб захопити ще Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську... області. Скоріш за все, з Ахметовим знову домовились та наобіцяли йому царювання на "Юго-Востоке". Українці, як завди в усі часи історії, у самий відповідний момент роз'єднані та пересварені.
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28.11.2021 10:44 Відповісти
зеЛох офшорный как раз и является ПРИЧИНОЙ Майдана-3 и опосредственно - активизацией кацапов.

так что чем быстрее этого клована оправим под следствие за гос.измены и развал ВСЕХ отраслей в Украине (включая военный бюджет!) - тем лучше для Украины.
Или вам подоляк советует подождать пока зеЛох доведет развал до нужной расеи кондиции?
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28.11.2021 10:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
На даний момент (із рашистськими військами навколо кордонів України) Майдан 3 буде більшим злом, ніж ще два роки Зеленського. Він не зробив того, чого я боявся на початку його каденції: не змінив прозахідний курс, не обмежує використання української мови, не дав воду на Крим. Чомусь всі рашистські боти прагнуть анархії, дестабілізації та Майдан 3 саме зараз... Не дивно, ге ?
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28.11.2021 11:02 Відповісти
Чомусь вся зільона шушера після вдалої пресухи намагається всіх переконати,що "бєз нєво будет ісчо хуже", і ***** нападьот і Порох вєрньотца......
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28.11.2021 11:08 Відповісти
Не шипи від злісті; кацапів видно наскрізь. "***** нападе" зараз кажуть американці, британці та европейці. Зеленим ніколи не був - мова іде про національну безпеку, а не політичні уподобання. Я так само на цензорі в 19 році захищал Порошенка, як зараз мені доводиться прикривати шмарклю. Бо наша країна не варта кар'єри якогось Зеленського чи навіть Порошенка.
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28.11.2021 11:16 Відповісти
Кажеш, зеленим не був? А що, достигаєш потроху чи в подоляка червону фарбу завезли?
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28.11.2021 12:04 Відповісти
Пане Зеленський! Шанс ще є! Ідіть собі тихо у відставку...
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28.11.2021 12:07 Відповісти
тим потрібніший Майдан-3 !

маємо негайно поновити на чолі ВСУ Гетьмана !
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28.11.2021 17:11 Відповісти
чи корисний ідіот чи кацап...
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28.11.2021 17:28 Відповісти
Просто, українець при тямі, патріот, на відміну від тебе.
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28.11.2021 22:04 Відповісти
Все колись трапляється ВПЕРШЕ.
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28.11.2021 22:02 Відповісти
Так зелена влада й провокує протести і постання. Системно, послідовно, на догоду кремлю. В тому і є її завдання - хаос, безлад, кровопролиття. Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". А далі чекаємо що більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію...
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28.11.2021 12:02 Відповісти
А Україниа провокує, щоб на неї напали. Така схожа риторика... ВгадайТЕ з трьох раз на кого? Чому тоді Зеленський не поступає як Овощ - не утискає українську мову, як Табачник, чи не змінює курс від Євросоюзу та НАТО на зближення з рашкою ? Чому на всіх пропагандонських каналах рашки обісрують та лають Зеленського, якщо він їх там так влаштовує, а ? Більш того, зараз вони як мантру повторюють, що українські війська завойовують село за селом та планують захопити ОРДЛО
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28.11.2021 13:16 Відповісти
Реально, ти повний зелений ідіот.
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28.11.2021 14:29 Відповісти
коли нема аргументів
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28.11.2021 14:34 Відповісти
Тобі, придурку, мало того, що воно витворяє? Реально, впоротий ідіот...
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28.11.2021 15:04 Відповісти
Тю, так всі розумні люди ще тоді казали що він і не буде змінювати курс на захід. Це занадто підозріло. Його мета- затормозити вступ до нато і звести нанівець реформи. Зробити так щоб нас нікуди не взяли і потім сказати- От бачте, в Європу не пускають так що давайте вернемось до росії. Там і дешевий газ і захист і промисловість підіймемо, і взагалі все буде як в совку з дешевою ковбасою і пломбіром
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28.11.2021 13:10 Відповісти
Ось коли скаже про "повернення до росії", тоді я перший піду на барикади і буду проклинати Зеленського тут. Іноді мені здається, що із Зеленьским нам навіть ще повезло в 19 році, проросійське населення на нього так покладалось, але тепер я задоволенний їх скигленням. Ось кого піпл вибере після Зеленського: Бойка чи Тимошенко - це болючіше питання .
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28.11.2021 13:20 Відповісти
Когда и куда ты пойдешь- на это начхать. То что ты смотришь каналы казламордых и при этом у тебя не развито мышление,- говорит о многом
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28.11.2021 14:02 Відповісти
Бот, ти спочатку свій "язык" вивчи кАзламодих, а потім будеш теребенити щось про розвиток мислення.
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28.11.2021 14:11 Відповісти
Раз у більшості мізків немає, то вони саме такого і заслуговують; понавибрали ж.
А нам прийдеться далі битись з ордою; хто діванно, хто зі броєю.
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28.11.2021 11:18 Відповісти
Завжди саме так і було. На всіх виборах і 30 і 300 років тому. Чернь 73% хотіла дешевої ковбаси і обирала дурнів і зрадників типу Брюховецького (замість Виговського) або ж Кравчуків замість Чорноволів...
А козаки 25% завжди відстоювали свободу і ставали на захист закриваючи собою всіх, в тому числі і ту чернь що навибирала дурнів. Хіба що чернь тоді право голосу не мала окрім так званих "Чорних рад" тому частіше допомагала козакам в їх походах, аніж самовільно щось робила. А зараз чернь не обов'язково це біднота- це можуть бути доволі забезпечені люди але аполітичні #мояхатаскрайнюки або з ментальністю малороса-хохла. А козаків звели на маргінес, принаймні до Майдану було так
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28.11.2021 13:18 Відповісти
Нация не доросла до демократии ,быдло не должно иметь право голоса.
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28.11.2021 14:04 Відповісти
надеюсь пара тройка субмарин заблудится ....
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28.11.2021 09:00 Відповісти
Давненько у Рашки не тонули корабли. Нынешний год - это Год российской авиации (накрылось 29 самолетов, а год еще не кончился), а наступающий может стать годом российского ВМФ.
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28.11.2021 09:07 Відповісти
всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Качатка) декілька днів тому екстренно вийши в море.

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28.11.2021 09:27 Відповісти
Запускайте "Ашота"!
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28.11.2021 09:11 Відповісти
На перехоплення при виході з Босфору
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28.11.2021 13:16 Відповісти
Тільки не в самій протоці, щоб не було перешкод для судноплавства!
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28.11.2021 13:50 Відповісти
база Качатка ?
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28.11.2021 09:15 Відповісти
десант напевне скинуть на Кіпр..

там рузьке много-значіт 'рузьке інтєрєси'
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28.11.2021 09:18 Відповісти
Все атомные подлодки вышли в море, дружно обратив на себя внимание.
Путин решил дёрнуться в ответ на американские корабли, вошедшие в Чёрное море.
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28.11.2021 09:18 Відповісти
Саме час просинатися японцям...
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28.11.2021 09:44 Відповісти
Интересно они бесшумные или как надводный Кузя?
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28.11.2021 10:08 Відповісти
Хочет новый Курск
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28.11.2021 10:12 Відповісти
Болтаются туда-сюда,как гавно в проруби. "Кузю" ещё пусть притащат на буксире.
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28.11.2021 09:20 Відповісти
Не хочется каркать, но лучше бы атомные лодки стояли у пирса. :D
Целее будут - руккожопость экипажей никто не отменял.
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28.11.2021 09:27 Відповісти
це такий путінський спосіб шантажу-єслі вистрєліть нє удастся-взорвьом!
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28.11.2021 09:29 Відповісти
№103
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28.11.2021 09:59 Відповісти
Теперь понятно почему зе-упыри саботировали гос заказ для армии все последние два года, вчастности на покупку дивизионов нептунов. зе-сепары ждут освободительную армию их кацапских братушек.
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28.11.2021 09:27 Відповісти
Якби ж то тільки це! Вперше за рік, в серпні було оголошено тендер на закупку пального!
А два дні тому 70% тендерів відмінили.
Якщо це не диверсія і зрада то тоді що?
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28.11.2021 13:22 Відповісти
Десант- это детская игра по запугиванию серым волком. Эрзя- монголы всегда отличались самыми тупыми военноначальниками во Вселенной , особенно на флоте- бесконечная чреда позорных поражений и потоплений флота без единого выстрела по противнику( русская морская слава). Ну высадится десант из 3 кораблей , кто то доберётся до берега , ну что дальше? Бессмысленная авантюра , заранее обреченная на провал и позор. Если на этот раз Европа и Штаты поиграют до конца - нагнетание на нагнетание , у Раши будут огромные проблемы. Раша тупо движется к своему закономерному распаду. Главное, что бы с ними не ,,цацкались,, не велись на из детские страшилки.
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28.11.2021 09:54 Відповісти
Пане Віталій, ви в багато чому праві...В криму також "зелені чоловічки" як невеличкий десант, візьми і захопи весь Крим. І біля руля були самі найсміливіші і найпатріотичні.Я б сказав самі найсміливіші,які до сьогоднішнього дня настрашують і пуйла і всіх його шойгух,лаврових і скотобєєвих.
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28.11.2021 13:09 Відповісти
От такого перемещения Московия скоро потеряет свои территории на на земле и на водном пространстве.
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28.11.2021 10:06 Відповісти
Пхнуться в Чорне море.
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28.11.2021 10:13 Відповісти
кацапии лучше покончить с собой,
пока не поздно....
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28.11.2021 10:27 Відповісти
Якось мокшанці мабуть й досі не зрозуміли?!
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28.11.2021 10:50 Відповісти
Если на Балтике десантники не нужны, значит с немцами есть какой-то молотоврибентроп?
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28.11.2021 10:54 Відповісти
Орда готуэться до нападу.
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28.11.2021 12:20 Відповісти
коли читаю такі новини , мені , тут в Одесі якось не по собі. Зрозуміло ж що попруть до мене. А місто жеве як і раніше : жре-гуляє , Мамону прославляє.
Ніфіга не видно що якось готуємось чинити спротив. Ті навчання десятків водолазів з парашутистами що висвітлюються на Думській - не зараховуються. навали вони не зупинять. потрібні навчання бригад на полігонах
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28.11.2021 13:07 Відповісти
Зелені саботажники повторюють долю УНР. Точніше грають за сценарієм. Тоді франко-грецький десант відтіснив українські частини від Одеси й Миколаєва аж до Бірзули. І тоді в українців в тилу не було Придністров'я
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28.11.2021 13:25 Відповісти
Борису Бойда. В Крыму, как во многом и на Донбассе главной проблемой ( даже большей чем отсутствие армии......)было то ,что за время советов из украинцев Гулагами , Голодоморами, пропагандой, карательной психиатрией - выбили то , что смертельными врагами могут быть,,братья,, , что они будут убивать и грабить. Сейчас другое время- врага есть чем и кому убивать и есть мотивация. То о чем я говорю относится и к 5 колонне - ее тоже целовать не будут ( стрелять в спину не получится)- это враг.
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28.11.2021 13:24 Відповісти
А чого нам, в нас є крилаті ракети.
Булочку постарався.
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28.11.2021 15:23 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:03 Відповісти
почему их пропускают это кораблри организации кооператив озеро которая нелегетимная террорестическая организация с 1917и1993 года...
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28.11.2021 17:52 Відповісти
 
 