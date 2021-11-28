Два великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ зафіксовано у Середземному морі, - журналіст Клименко

Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що в Середземному морі зафіксовано 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ - ВДК "Корольов" (130) та ВДК "Мінськ" (127).

Про це повідомив в фейсбуці головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів", - зазначає він.

Клименко також нагадує, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили 4 ВДК - 2 Північного флоту та 2 Балтийського флоту РФ. Перебували в Чорному морі з 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

"Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Качатка) декілька днів тому екстренно вийши в море. Підвищення ставок продовжується", - додав він.

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