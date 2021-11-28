Два великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ зафіксовано у Середземному морі, - журналіст Клименко
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Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що в Середземному морі зафіксовано 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ - ВДК "Корольов" (130) та ВДК "Мінськ" (127).
Про це повідомив в фейсбуці головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів", - зазначає він.
Клименко також нагадує, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили 4 ВДК - 2 Північного флоту та 2 Балтийського флоту РФ. Перебували в Чорному морі з 17.04.2021 по 07-11.07.2021.
"Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Качатка) декілька днів тому екстренно вийши в море. Підвищення ставок продовжується", - додав він.
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так что чем быстрее этого клована оправим под следствие за гос.измены и развал ВСЕХ отраслей в Украине (включая военный бюджет!) - тем лучше для Украины.
Или вам подоляк советует подождать пока зеЛох доведет развал до нужной расеи кондиции?
маємо негайно поновити на чолі ВСУ Гетьмана !
А нам прийдеться далі битись з ордою; хто діванно, хто зі броєю.
А козаки 25% завжди відстоювали свободу і ставали на захист закриваючи собою всіх, в тому числі і ту чернь що навибирала дурнів. Хіба що чернь тоді право голосу не мала окрім так званих "Чорних рад" тому частіше допомагала козакам в їх походах, аніж самовільно щось робила. А зараз чернь не обов'язково це біднота- це можуть бути доволі забезпечені люди але аполітичні #мояхатаскрайнюки або з ментальністю малороса-хохла. А козаків звели на маргінес, принаймні до Майдану було так
там рузьке много-значіт 'рузьке інтєрєси'
Путин решил дёрнуться в ответ на американские корабли, вошедшие в Чёрное море.
Целее будут - руккожопость экипажей никто не отменял.
А два дні тому 70% тендерів відмінили.
Якщо це не диверсія і зрада то тоді що?
пока не поздно....
Ніфіга не видно що якось готуємось чинити спротив. Ті навчання десятків водолазів з парашутистами що висвітлюються на Думській - не зараховуються. навали вони не зупинять. потрібні навчання бригад на полігонах
Булочку постарався.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"