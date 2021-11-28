УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
60542 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
1439 7
війна (7386) ОБСЄ (1837) Донбас (14568) найманці РФ (1480)

Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого та Молодіжного, - звіт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого та Молодіжного, - звіт

Уранці 27 листопада збройні формування РФ в Луганській області не пропустили два патрулі СММ до окупованої території. Обидва патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 27 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша заборона доступу відбулася о 09:10 приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте. Друга заборона доступу відбулася об 11:10 на блокпості збройних формувань на автошляху Т0504, орієнтовно за 1,5 км на південний захід від н. п. Молодіжне. В обох випадках члени збройних формувань мотивували це "наказами від своїх командирів". У першому випадку вони також послалися на "відсутність гарантій безпеки", - сказано у звіті.

Крім того, дещо раніше зранку, о 08:40, на блокпості збройних формувань неподалік південного краю ділянки розведення в районі Золотого член збройних формувань не пропустив інший патруль Місії на ділянку розведення, пославшись на "накази від своїх командирів". Цей патруль мав посприяти потраплянню зазначеного патруля Місії у непідконтрольні урядові райони.

"Місія знову констатує, що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи", - зазначають в ОБСЄ.

Читайте також: Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого, - звіт СММ

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки не потрібно висловлювань стурбованості, вже "приїлося".
показати весь коментар
28.11.2021 09:13 Відповісти
не буде стурбованості, буде занепокоєння))
показати весь коментар
28.11.2021 09:29 Відповісти
..Не буде занепокоєння, не буде КРАЙНЬОЇ стурбованості))
показати весь коментар
28.11.2021 09:34 Відповісти
А наблюдатели такие: "Вызываем подмогу - вертолёты и боевые дроны.
******** их, ребята, а мы поехали - нас не пустили."
показати весь коментар
28.11.2021 09:34 Відповісти
Экскурсия по аду. Видят, в двух котлах варятся грешники. Около одного котла - ватага чертей с вилами, а около другого - никого.
- Почему вы все у одного котла?
- Да тут евреи варятся. Стоит на секунду отойти, как они все собираются, подсаживают другдруга,один вылезет - других вытаскивает. Если их не сторожить - все разбегутся!
- А почему тогда второй котел не охраняете?
-Там варятся русские. Отличные ребята! Если один пробует удрать, другие его назад тащат:«Ты чё, лучше других быть хочешь?!»
показати весь коментар
28.11.2021 13:07 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
показати весь коментар
28.11.2021 17:02 Відповісти
 
 