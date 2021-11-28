Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Німеччині та Італії

Лікарі в Італії та ФРН повідомили в суботу про виявлення пацієнтів з новим штамом коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За повідомленням італійського телебачення, в Італії новий тип вірусу виявили у вакцинованого від COVID-19 жителя області Кампанія. Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину – отримав позитивний тест на "омікрон".

У ФРН двох пацієнтів із новим штамом, за повідомленням європейських ЗМІ, виявлено в Баварії. Раніше повідомлялося, що штам, ймовірно, знайдено і у землі Гессен.

Нагадаємо, вперше "омікрон" було знайдено на півдні Африки.

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