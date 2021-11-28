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Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Німеччині та Італії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Німеччині та Італії

Лікарі в Італії та ФРН повідомили в суботу про виявлення пацієнтів з новим штамом коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За повідомленням італійського телебачення, в Італії новий тип вірусу виявили у вакцинованого від COVID-19 жителя області Кампанія. Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину – отримав позитивний тест на "омікрон".

У ФРН двох пацієнтів із новим штамом, за повідомленням європейських ЗМІ, виявлено в Баварії. Раніше повідомлялося, що штам, ймовірно, знайдено і у землі Гессен.

Нагадаємо, вперше "омікрон" було знайдено на півдні Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

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Топ коментарі
+9
В Италии и ФРГ омикрон, а во Франции уже есть вирус под названием о Макрон
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28.11.2021 09:51
+7
Вийшла нова прошивка з кацапських лабораторій
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28.11.2021 09:51
+6
Какого хрена шляются по миру? Да ещё в Африку. Сиди у себя там в Германии-сосиски жри.
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28.11.2021 09:50
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Какого хрена шляются по миру? Да ещё в Африку. Сиди у себя там в Германии-сосиски жри.
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28.11.2021 09:50 Відповісти
Родственники из СС проживают, навещать нужно иногда
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28.11.2021 10:02 Відповісти
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28.11.2021 10:10 Відповісти
Gute Enkel.
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28.11.2021 10:27 Відповісти
Ну хтось народився, виріс та вивчився, а потім усе життя працював у одному місці. А хтось працює, мандруючи країнами та континентами...
Вибачте, але ж глобалізація захоплює світ.
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28.11.2021 10:06 Відповісти
Ковід захоплює світ. Причому вже в різноманітних варіантах та мутаціях. Може глобалізація трохи пригальмує,якщо такі справи?
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28.11.2021 10:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
може підеш ти нах?
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28.11.2021 10:47 Відповісти
А ти що за придурок? Дебіл бл...
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28.11.2021 10:49 Відповісти
сиди дома і п'ятак свій не висорвуй не заражай людей
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28.11.2021 10:50 Відповісти
Та дуло своє заліпи,чмо.
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28.11.2021 10:51 Відповісти
розказує воно що робити іншим, само не самоізолювалось ходить всіх заражає
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28.11.2021 10:54 Відповісти
німці,як жителі високотехнологічної країни,МУСЯТЬ подорожувати..

той самий Сіменс мусить обслуговувати німецьке електронне обладнання по всьому світу...
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28.11.2021 10:44 Відповісти
Ну а я про що?
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28.11.2021 10:58 Відповісти
Вийшла нова прошивка з кацапських лабораторій
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28.11.2021 09:51 Відповісти
В Италии и ФРГ омикрон, а во Франции уже есть вирус под названием о Макрон
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28.11.2021 09:51 Відповісти
Протесты ускорили "мутации".
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28.11.2021 09:52 Відповісти
ну да чим більше будуть власть пінати ногами тим бестріше будуть проявлятися нові скоро зараз по два будуть викідувати разних штамов.
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28.11.2021 10:44 Відповісти
Мабуть в грецькому алфавіті скоріше закінчаться букви чим припинить плодититися ця зараза (чи припинять плодити)
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28.11.2021 09:54 Відповісти
Хоч би до китайських ієрогліфів не дійшло - там їх біля 12 тисяч.
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28.11.2021 10:42 Відповісти
в Італії новий тип вірусу виявили у вакцинованого від COVID-19 жителя області Кампанія. Джерело: https://censor.net/ua/n3302037
Ххх

Ой! А шож теперь идиот по имени Ляшко(якобьі миристр) кукарекать будет?
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28.11.2021 09:59 Відповісти
Рвет свой сфинктер за вакцинацію
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28.11.2021 10:37 Відповісти
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28.11.2021 21:22 Відповісти
я так думаю ты в етой десятке.
правда пох совершенно где ты
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28.11.2021 21:41 Відповісти
Я вважаю, шлюшко буде на ось це збуджуватися

У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3301353
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28.11.2021 10:13 Відповісти
Следующая буква греческого алфавита после Омикрона....это буква Пи...
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28.11.2021 10:02 Відповісти
Випус Пистетсон
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28.11.2021 10:03 Відповісти
Эпохальное открытие Вы сделали, просто эпохальное!
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28.11.2021 10:18 Відповісти
Для вас это открытие??? Сочувствую...но помочь ничем не могу..
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28.11.2021 10:31 Відповісти
Вы - человек без чуства юмора. Тут уже никто не поможет.
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28.11.2021 16:09 Відповісти
Бангладеш подает нулевую смертность от телевируса. У кого-то есть сомнения, что скоро Бангладеш накроется Омикроном?
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28.11.2021 10:06 Відповісти
"Вакцины справляются с мутантами, только нужно ещё раз уколоться. Иначе мы все умрем. На этот раз точно"- скоро новое постановление от ВОЗ в лентах мировых СМИ.
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28.11.2021 10:07 Відповісти
Досить мутагенний вірус. Це погано. Вакцини постійно спізнюються.
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28.11.2021 10:08 Відповісти
Ничего страшного, стойло резиновое, все влезем
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28.11.2021 10:08 Відповісти
версии вируса с эпсилон по кси были признаны как не оправдавшие надежд...
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28.11.2021 10:09 Відповісти
Да, антиваксеры все время надеются, что следующие мутации будут давать штамм с большей контагиозностью и меньшей летальностью. Но те, что Вы перечислили имеют меньшую контагиозность и примерно равную летальность. А вот дельта имеет большую контагиозность и большую летальность.
Мутации вирусов происходят случайно, а дальше просто действуют факторы отбора.
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28.11.2021 10:24 Відповісти
те, которые я обозначил, в классификации ВООЗ мною обнаружены не были от слова совсем...
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28.11.2021 10:36 Відповісти
порылся... таки нашел часть... в списке всего лишь "вызывающих интерес"... что не отменяет сути мною написанного.
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28.11.2021 10:42 Відповісти
"Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину - отримав позитивний тест на "омікрон"."- брешуть і оком не моргнуть! Як можна виявити що то омакарон якщо тільки почали говорити про нього ,а тест мав би бути зроблений під нього через 2-4 місяці навіть у часи ковідозу мікробіОлухами- стахановцями.
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28.11.2021 10:13 Відповісти
Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину - отримав позитивний тест на "омікрон".

Це дуже цікава обмовочка. У п'ятницю ще його хотіли назвати цю найновішу версію ню та волали, що нічого не знають про нього, а в суботу вже є тести і це нанебезпечніший штам **********.

Паніку нагнітають. Зараз цей мікрон всю дельту з новин викосить. З формулюваннями "може вакцини не діють," "може це найстрашніший з найстрашнішого."
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28.11.2021 10:31 Відповісти
То вони до того щоб сказати ,що в Африці факснуто тільки 6% населення ( по оф. даних )- подивіться як мол мутує неіснуюча фірусяка , треба всіх терміново ширнути закуркодити.
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28.11.2021 10:56 Відповісти
Але українцям не потрібно хвилюватись,адже в нас є найвеличніший лідер **********,чемпін по боротьбі з цими вірусами Вовка Зелений,а якщо на поміч йому прийде ще й Єрмак Новонароджений,то жоден вірус не проскочить на нашу територію і акваторію.
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28.11.2021 10:22 Відповісти
Да они есть, а еще есть более половины жителей дегенератов, которые насмехаются над вакцинацией, придумывая всякие забавные истории о ее вреде. Тут уж политики и при желании ненавредят, люди сами это сделают.
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28.11.2021 10:37 Відповісти
Всего 3 дня назад я на цензоре первым нацарапал об этом штамме из Ботсваны...интересно каким образом эта дрянь из Африки приползла так бычтро на другие континенты?самолетом,ракетой или в ж/д вагоне поезда-экспресса?автобус исключен с трамвайем...такси также...,вывод...значит эта дрянь находится в Атмосфере...,вместе с Азотом 78%,кислородом 21% и другими примесями углексислого газа...типа Радон,Гелий, Неон,Криптон и прочие Водороды....с кем из них именно молекулы Штаммы приходят без проблем в химическую реакцию... вычислить при современных технологих не вопрос...Ей академики и Лауреаты Нобелевский премий...,это ваша работа...
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28.11.2021 10:24 Відповісти
особливо тупим..

час виявлення ІСНУЮЧОГО може бути від 0 до безкінечності(ніколи)
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28.11.2021 10:48 Відповісти
небесная канцелярия по ночам обновляет в рамках планеты вирусные базы на основании стрельб дня предыдущего...
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28.11.2021 10:53 Відповісти
Дуже просто -думки психопатів мігрують швидше ніж світло!
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28.11.2021 11:56 Відповісти
во всем виноваты неправильные пчелы
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28.11.2021 10:33 Відповісти
Все думали, что мир это деревня, а мир оказался коммунальной квартирой, где твои соседи бывают у тебя ежедневно по самому разному поводу.
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28.11.2021 11:08 Відповісти
главное что эти новые вирусы обнаружили именно у вакцинированных!
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28.11.2021 17:03 Відповісти
Антиваксери! Тут новий штам вже у Німеччині та Їталіі, а ви ще не заспамили всі коментарі на Цензорі.

За роботу! Жені ж не можуть лише вдвох працювати, вони зазвичай підгавкують, за це їх і тримають.
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28.11.2021 17:21 Відповісти
 
 