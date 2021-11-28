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Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Німеччині та Італії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лікарі в Італії та ФРН повідомили в суботу про виявлення пацієнтів з новим штамом коронавірусу "омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За повідомленням італійського телебачення, в Італії новий тип вірусу виявили у вакцинованого від COVID-19 жителя області Кампанія. Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину – отримав позитивний тест на "омікрон".
У ФРН двох пацієнтів із новим штамом, за повідомленням європейських ЗМІ, виявлено в Баварії. Раніше повідомлялося, що штам, ймовірно, знайдено і у землі Гессен.
Нагадаємо, вперше "омікрон" було знайдено на півдні Африки.
Топ коментарі
+9 Zemer
показати весь коментар28.11.2021 09:51
+7 Папєрєднік
показати весь коментар28.11.2021 09:51
+6 Garry Grant
показати весь коментар28.11.2021 09:50
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Будь ласка, зачекайте...
Вибачте, але ж глобалізація захоплює світ.
той самий Сіменс мусить обслуговувати німецьке електронне обладнання по всьому світу...
Ххх
Ой! А шож теперь идиот по имени Ляшко(якобьі миристр) кукарекать будет?
правда пох совершенно где ты
У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3301353
Мутации вирусов происходят случайно, а дальше просто действуют факторы отбора.
Це дуже цікава обмовочка. У п'ятницю ще його хотіли назвати цю найновішу версію ню та волали, що нічого не знають про нього, а в суботу вже є тести і це нанебезпечніший штам **********.
Паніку нагнітають. Зараз цей мікрон всю дельту з новин викосить. З формулюваннями "може вакцини не діють," "може це найстрашніший з найстрашнішого."
час виявлення ІСНУЮЧОГО може бути від 0 до безкінечності(ніколи)
За роботу! Жені ж не можуть лише вдвох працювати, вони зазвичай підгавкують, за це їх і тримають.