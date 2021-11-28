Штам COVID-19 "Омікрон", ймовірно, поширюється і в США, - провідний інфекціоніст країни Фаучі
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У США, можливо, вже циркулює новий штам COVID-19 "Омікрон".
Про це заявив напередодні провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не здивуюсь, якщо це так", - сказав він в ефірі NBC.
За словами Фаучі, у США цей варіант коронавірусу "ще не знайшли". "Однак, коли ви маєте справу з видом вірусу, що так легко розповсюджується, і коли його виявлено в Ізраїлі, Бельгії, інших місцях, то в результаті штам неминуче почнуть знаходити всюди", - сказав він.
Фаучі закликав уважно вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус.
Топ коментарі
+10 wittmann1980
показати весь коментар28.11.2021 10:17
+5 BaktriyaKavkaz
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+5 Планета Земля-Рай
показати весь коментар28.11.2021 11:04
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Будь ласка, зачекайте...
да и шпили вилли - работают в три смены ...
статистика моргів
Филипп Филиппыч,его сперли Шариков и Швондер,видать бухают в москальской подворотне...или в кафе на Арбате...
А це вже звіздець: "вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус."
То він підказує висновки, які треба отримати?
Совпадение? Не думаю
Начни секвенировать на макрона и спад превратится в рост?
Просто может быть технологическая отсталость в этом смысле нам на руку? Может тут уже десятки штаммов появились и вымерли себе тихо, а у нас не было секвенатора до дельты, мы об этом не знали и жили себе без излишней паники?