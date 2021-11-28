Штам COVID-19 "Омікрон", ймовірно, поширюється і в США, - провідний інфекціоніст країни Фаучі

У США, можливо, вже циркулює новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це заявив напередодні провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не здивуюсь, якщо це так", - сказав він в ефірі NBC.

За словами Фаучі, у США цей варіант коронавірусу "ще не знайшли". "Однак, коли ви маєте справу з видом вірусу, що так легко розповсюджується, і коли його виявлено в Ізраїлі, Бельгії, інших місцях, то в результаті штам неминуче почнуть знаходити всюди", - сказав він.

Фаучі закликав уважно вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус.

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