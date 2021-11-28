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США (14430) коронавірус (16711) Фаучі (18)

Штам COVID-19 "Омікрон", ймовірно, поширюється і в США, - провідний інфекціоніст країни Фаучі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Штам COVID-19

У США, можливо, вже циркулює новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це заявив напередодні провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не здивуюсь, якщо це так", - сказав він в ефірі NBC.

За словами Фаучі, у США цей варіант коронавірусу "ще не знайшли". "Однак, коли ви маєте справу з видом вірусу, що так легко розповсюджується, і коли його виявлено в Ізраїлі, Бельгії, інших місцях, то в результаті штам неминуче почнуть знаходити всюди", - сказав він.

Фаучі закликав уважно вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус.

Читайте також: Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Німеччині та Італії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Ваксы, быстро готовить все доступные места для новых уколов, старые вакцины не помогают от нового "штамма".
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28.11.2021 10:17
+5
Даешь каждый день по новому штамму МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО???!!!!
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28.11.2021 10:46
+5
А статистику вам хіба не зі ЗМІ заливають,чи ви бігаєте по трупарнях і рахуєте небіжчиків, і берете у них проби на що хто помер...)
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28.11.2021 11:04
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Омичо? вот так вот забухай на выходных, а там новый штамп каранавириса падвезле
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28.11.2021 10:11 Відповісти
Бухай-не бухай, греческие буквы на ближайшей неделе вполне могут закончиться.
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28.11.2021 10:50 Відповісти
C1V2B3N4W...... а таких.....
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28.11.2021 10:54 Відповісти
Таких - нескоро, ну дык, и недель после следующей может очень много быть, у них там созвездия или галактики или туманности... Впрочем, слишком много недель у них может и не быть, или может быть, но не у них
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28.11.2021 10:59 Відповісти
Полнейший бред про страшнейший! Короновирус будет постоянно мутировать пока не превратится в сопли с кашлем!!!!! Постоянно. Как и все остальные вирусы!!
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28.11.2021 10:54 Відповісти
ну не все мягко скажем так
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28.11.2021 10:58 Відповісти
Ваксы, быстро готовить все доступные места для новых уколов, старые вакцины не помогают от нового "штамма".
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28.11.2021 10:17 Відповісти
Антиваксы, бронируйте свободные места на кладбищах. А пока вас будут пытаться спасти в реанимациях, вас уколят во все места.
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28.11.2021 10:33 Відповісти
а дєньгі в раши нє кончаются...наняти ще придурків з України...
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28.11.2021 10:36 Відповісти
я не антивакс, но смотри сам не отьедь от нового штамма
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28.11.2021 10:45 Відповісти
Шмурдота бабло косить? Кисневу маску тобі на рожу.
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28.11.2021 13:04 Відповісти
А не выведет? Останемся без вакцин. Ты первый будешь выть, что нечем лечиться. Что не сделай - все не так. Вот так, бабло и зарабатывают боты.
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28.11.2021 13:06 Відповісти
С каких это пор вакцины начали лечить??
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18.12.2021 22:18 Відповісти
без сомнения, у кацапских вирусологов - выходных не бывает,
да и шпили вилли - работают в три смены ...
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28.11.2021 10:24 Відповісти
дійсно..на кожну новину про ковід відразу,як на мед злітаються мінімум три боти-антиваксера..
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28.11.2021 10:34 Відповісти
неправильные пчелы разлетелись куда хто....прямо из БОТсваны африканской
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28.11.2021 10:35 Відповісти
Більше кольорових картинок і мультиків...Перестрашені вже в чергах за новою дозою...Але деякі із них почали щось запідозрювати, "невже по телевізору можуть брехати"...)
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28.11.2021 10:35 Відповісти
є одна річ,котра не бреше..

статистика моргів

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28.11.2021 10:39 Відповісти
то він що вилазить із помершого - чи в грунтові, і дальше.....
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28.11.2021 10:57 Відповісти
А статистику вам хіба не зі ЗМІ заливають,чи ви бігаєте по трупарнях і рахуєте небіжчиків, і берете у них проби на що хто помер...)
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28.11.2021 11:04 Відповісти
Доктор Борменталь,вы куда поместили контейнер с тем ддерьмом из БОТсваны?

Филипп Филиппыч,его сперли Шариков и Швондер,видать бухают в москальской подворотне...или в кафе на Арбате...
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28.11.2021 10:40 Відповісти
Цей переплюнув бритів та італійців з німцями. Там випидки хоча б зафіксовані і вони розкручують паніку, а цей: Можливо новий штам, який можливо є біль контагіозним, від якого ефективність вакцин можливо нижча, можливо вже мутує у США.

А це вже звіздець: "вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус."

То він підказує висновки, які треба отримати?
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28.11.2021 10:43 Відповісти
Даешь каждый день по новому штамму МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО???!!!!
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28.11.2021 10:46 Відповісти
СПИДы Холеры Оспы и Чумы,и куряче-свинячые гриппы вылечили,пришла эпоха короны с виРУСом...,каждой эпохе по 100 тонн дерьма в Атмосферу на ракете Союз-Аполлон...
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28.11.2021 10:47 Відповісти
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28.11.2021 10:55 Відповісти
Мєдлєннєє,чуть помєдлєннєє...коні...Бо так ваші штамми жодна вакцина не дожене...
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28.11.2021 11:00 Відповісти
Одна из пяти кник которую рекомендует Билл Гейтс купить к Новому Году - «Взломщик кода: Дженнифер Дудна, редактирование генов и будущее человеческой расы».
Совпадение? Не думаю
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28.11.2021 11:06 Відповісти
Хто привезе той мікрон, той перший і подохне від нього.
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28.11.2021 11:07 Відповісти
Этот омикрон уже давно привезли в Украину....просто пока не обнаружили...
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28.11.2021 11:22 Відповісти
То есть меньше знаешь - крепче спишь?
Начни секвенировать на макрона и спад превратится в рост?
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28.11.2021 11:34 Відповісти
То есть мутация вируса происходит не в конкретном месте планеты...а потом разносится....мутация происходит везде....и Украина не исключение...
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28.11.2021 11:44 Відповісти
А, ну да, не, это ясно. Но панику-то они разгоняют. В день, когда первый раз о микроне написали сразу же окрестили его "мы ничего не знаем, но он самый опасный, 32 мутации, эффективность вакцин неизвестна".
Просто может быть технологическая отсталость в этом смысле нам на руку? Может тут уже десятки штаммов появились и вымерли себе тихо, а у нас не было секвенатора до дельты, мы об этом не знали и жили себе без излишней паники?
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28.11.2021 11:57 Відповісти
Есть один нюанс о котором в этой новости не написали! Вирус "Омикрон" произошел именно от полностью привитых, именно у привитых выявили первые заражения!
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28.11.2021 11:29 Відповісти
Вот теперь антиваксеров и маскалей станет меньше на 30%.
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28.11.2021 11:31 Відповісти
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28.11.2021 11:41 Відповісти
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28.11.2021 12:02 Відповісти
Штамм ***** будет или нет?
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28.11.2021 12:20 Відповісти
 
 