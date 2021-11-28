Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.

"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

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