Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.
Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.
"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.
При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.
"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.
За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.
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Шерлок Холмс сказал бы: "Очевидно, Ватсон!"
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- це тупі покидьки, а не цинічні злодії.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.(с)
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!
тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
во-первых: рашка никогда не думает, а тем более два раза об одном и то же...
во-вторых: бла-бла-бла сукирашкиных ихтамнетов не остановит... только отпор...по зубам...
в-третьих: пока очередные санкции начнут действовать и не первый сигнал четкий дойдет до *****....его военщину может сдержать только боеспособная, мотивированная и не преданная наша Армия (если не будет мешать дебилсбулавой и паркетные да штабные) плюс добровольцы, ветераны, волонтеры и украинцы, которым здесь жить...
в четвертых: при такой власти (абышо украсти) и таких казнокрадах, звидунах и брехунах закордонье скоро перестанет слышать ваши бравурные речи и неприкрытые требования денег и помощи...
ви бачили на що перетворилися Ірак з Сирією при такій війні?
моя думка, треба докінця триматися купи і воювати централізовано по європейськи
Ви знаєте, що ветерани АТО вже обзвонюють друг друга і домовляються про пункти сбору якщо щось завариься? (і це не пафос - це життя)
23/07/2007
«Мы покупаем лучшее оружие для вас и в будущем продолжим модернизацию наших Вооруженных сил… Сфера обороны Грузии получает серьезное финансирование», - подчеркнул Саакашвили.
І буде нам - чергова "Глибока стурбованість від партнерів"?
"Украину бы давно задавили, если бы не америкосы, которые снабжают их оружием и деньгами. Украинцы никакие вояки, просто наши стесняются вводить туда нормальное количество войск. А наши и не хотели больше завоевывать, просто Донбасс освободить, если Украина сунется, мы будем гнать их до Львова. Отключим Украине газ, и они там все вымрут за зиму. На путина давят европейцы и америкосы, поэтому он и не может "освободить" Украину."
Это то, о чем говорят россияне между собой. Война будет. Никто не будет прислушиваться к логике. Россия беременна войной, и она ее родит.
Они нападут. Прошу, готовьтесь!
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"