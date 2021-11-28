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Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.

"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

Читайте також: Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
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28.11.2021 11:15
+9
Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
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28.11.2021 11:09
+9
ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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28.11.2021 11:22
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Шерлок Холмс сказал бы: "Очевидно, Ватсон!"

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28.11.2021 11:18 Відповісти
Да, если в Украине олигархи начнут стравлять людей между собой, это может спровоцировать их. Будут воспринимать как сигнал к действию. Лучшего времени для врага не придумаешь.
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28.11.2021 11:20 Відповісти
І не тільки олігархічні ботоферми, а й рашисти, один тут мені писав про голосування "Верховного Совета" маючи на увазі Верховну Раду. Йде масована атака для дестабілізації ситуації перед нападом рашистів та захопленням ще декількох областей: Херсонської, Запорізької, Одеської, Харківської....
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28.11.2021 11:41 Відповісти
А о чем думали 73%, когда голосовали по приколу и "хуже не будет" ? Видимо о том же, о чем жители Донбасса, голосовавшие за дважды несидевшего в 2010-м. Но все эти люди ипродолжают искренне считать, что источником всех их проблем был Майдан.
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28.11.2021 11:25 Відповісти
А це вже питання до зебілів, які привели недолугого до влади Раніше треба було думати, коли піпл його вибирав. І кого вибере плебс зараз, якщо уявити гіпотетично, що Зеленський зникне, а його виборці розтікуться по іншим кандидатам? Чи ви думаєте зебіли проголосують за Порошенка ? Ось останні соц опитування із посиланням на ббс

Володимир Зеленський - 26%
Петро Порошенко - 14%
Юрій Бойко - 12%.
Юлія Тимошенко - 10%
Дмитро Разумков - 9%
Євгеній Мураєв - 6%
Ігор Смешко - 5%
Володимир Гройсман - 3,5%
Анатолій Гриценко - 3%
Олег Ляшко - 2%
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28.11.2021 11:49 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59048955
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28.11.2021 11:49 Відповісти
Блинкэн и Кулеба 10 ноября в Вашингтоне подписали Хартию стратегического сотрудничества в военной сфере...,глава Пентагона Ллойд Остин прилетал в Киев 20 октября...,привез много конфет "Рошен" для Мавзолейных агрессоров... Просто так Главы Пентагона не летают и не на экскурсии.... выводы сами сможете без меня зделать? Я ответ нашел ....причем аж в 73% ....Голобородьки...случайность исключена,не верите,спросите у моего Джавелина или Байрактара...
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28.11.2021 11:03 Відповісти
На экране будет плясать Верка Смердючка а в это время рашисту будут обстреливать наши села. Отсутствие самоуважения у украинцев привело к власти циничных беспринципных воров.
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28.11.2021 11:05 Відповісти
Ви трохи перебільшуєте гідності земерзоти:
- це тупі покидьки, а не цинічні злодії.
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28.11.2021 11:11 Відповісти
Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
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28.11.2021 11:09 Відповісти
Что́ это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
‎Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.(с)
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28.11.2021 11:22 Відповісти
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28.11.2021 11:47 Відповісти
Було б смішно, якби це на сцені 95 квартала.
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28.11.2021 11:42 Відповісти
Сутки назад Украина тремя залпами ракет "Ольха" проверили готовность украинских ракетчиков...генералы Наев и Залужный остались довольны результатами запусков...Wellcome бідло Путлерское...
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28.11.2021 11:11 Відповісти
Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
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28.11.2021 11:15 Відповісти
Так вроде 8й год готовы.
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28.11.2021 11:20 Відповісти
але з іншого боку - в Україні нікчемне політичне керівництво, яке зводить на нівець міць української армії та зусилля міжнародного товариства
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28.11.2021 11:18 Відповісти
Чтобы начать наступление тем более полномасштабное надо миним 3 вещи...,наличие достаточного количества полевых госпиталей...наличие большого количества ремонтных мастерских для бронетехники,галичие огромного количества цистерн с горючкой,наличие большого количества медиков и санитарок,наличие достаточного боезапаса для арты,танков и БТРов,наличие 90 000 личного состава крыс Путлера вдоль границы это кот наплакал...
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28.11.2021 11:18 Відповісти
Кулєба нічого не сказав про головний еле ент стримування, а можливо і єдиний - готовність ЗСУ чинити збройний опір і готовність самх зеленої влади цей опір очолити і забезпечити.
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28.11.2021 11:19 Відповісти
ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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28.11.2021 11:22 Відповісти
Абсолютно верно. Только готовность умереть за свободу, свою семью и страну - но уничтожить максимум зеленых человечков - может остановить путлера от вторжения. Вряд ли он станет заниматься ковропыми бомбардировками городов, где живут русскоязычные симпатики русского мира вперемешку с украинскими патриотами. А значит наша цель - остановить зачистку украинских городов путем уничтожения максимального количества боевых кацапов, бурятов, кадыровцев и прочих орков, когда они придут к нам.
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28.11.2021 11:29 Відповісти
Простой пример...величайшая танковая битва 2 Мировой с 22 по 28 июня 1941 года в районе Броды-Луцк-Ровно...которую начисто просрал маршал Жюков имея 3 кратное преимущество в танках и т.д.,а все потому что горючка кончилась и танки были просто брошены на поле боя...
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28.11.2021 11:29 Відповісти
Одне уточнення. Не вказано основне місце цієї битви - Броди. І м'ясника жбкова там не було. Командувачі з боку РККА - Кирпонос, Пуркаєв, Потапов, Музиченко.
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28.11.2021 11:43 Відповісти
А кто вам сказал что генералы Наев и Залужный будут ждать приказ Голобородьки?
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28.11.2021 11:32 Відповісти
кулеба...хватит пафоса и самоуспокоения...
во-первых: рашка никогда не думает, а тем более два раза об одном и то же...
во-вторых: бла-бла-бла сукирашкиных ихтамнетов не остановит... только отпор...по зубам...
в-третьих: пока очередные санкции начнут действовать и не первый сигнал четкий дойдет до *****....его военщину может сдержать только боеспособная, мотивированная и не преданная наша Армия (если не будет мешать дебилсбулавой и паркетные да штабные) плюс добровольцы, ветераны, волонтеры и украинцы, которым здесь жить...
в четвертых: при такой власти (абышо украсти) и таких казнокрадах, звидунах и брехунах закордонье скоро перестанет слышать ваши бравурные речи и неприкрытые требования денег и помощи...
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28.11.2021 11:32 Відповісти
якщо переосмислити ваш пост - то виходить що при недієздатності центральної влади в країні утвориться щось на зразок ісламської держави, що через мережу розрізнених і непов'язаних підрозділів воює з арміями.
ви бачили на що перетворилися Ірак з Сирією при такій війні?
моя думка, треба докінця триматися купи і воювати централізовано по європейськи
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28.11.2021 12:56 Відповісти
думаю перед загрозою повномаштабного наступу згуртуються всі перраховані мною сили ...тому що ті хто мав би цей супротив очолити - очолять перші номери списків у чергах на виліт персональних літаків...
Ви знаєте, що ветерани АТО вже обзвонюють друг друга і домовляються про пункти сбору якщо щось завариься? (і це не пафос - це життя)
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28.11.2021 13:14 Відповісти
Після пресухи нашого верховного всі ці слова нічого не значать. Влада нулів і зрадників
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28.11.2021 11:36 Відповісти
Для кого ці байки? Забудьте про Вагнергей, про отсутствие угля,про повышение тарифов, про агента РФ в ОП, про вертолёты и госдачу, скоро война с РФ. Вопрос: нафига РФ та война, если во всех ветках власти свои люди, их большинство и они контролируемые?
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28.11.2021 11:39 Відповісти
Росія тричі подумає і заплатить. Якщо дуже треба буде. Европа тоді дорожще газ купуватиме. Делов то...
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28.11.2021 11:40 Відповісти
Первым огонь по врагу открывает рядовой пограничник и без приказа командира взвода...или верховного Наполеона...Азбуку учите чуваки... Кстати генерал Павлов в Белорусии звонил Сралину и Жюкову утром 22 июня 1941 года Огонь не открывать была команда Жюкова...Западный фронт генерала Павлова был разромлен ПОЛНОСТЬЮ и 350 000 попали в плен в районе Белосток-Минск... Классика жанра...
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28.11.2021 11:40 Відповісти
Кулеба, твои пламенные речи гроша ломаного не стоят. Это все воинственные танцы под барабаны вокруг костра.

23/07/2007
«Мы покупаем лучшее оружие для вас и в будущем продолжим модернизацию наших Вооруженных сил… Сфера обороны Грузии получает серьезное финансирование», - подчеркнул Саакашвили.
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28.11.2021 11:42 Відповісти
Да срать хотел Порошенко на вашу Новороссию от Харькова до Одессы...,7 лет строите..рюссишэ швайны...строители НовоБелоруси Лукашеску...пля...рюсский сраный мир...получите по полному тарифу...
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28.11.2021 11:49 Відповісти
Патриотически настроенным генералам пора создавать реальную хунту, чтобы в нужный момент, когда клоуны побегут встречать путлеровские танки хлебом-солью, в Украине развернулось мощное, хорошо обеспеченное технически, партизанское движение. Главная цель - захвухсотить как можно больше орков, это и есть главная цена, за которую может сейчас идти торг между башнями кремля. На всякие озабоченности они срать хотели.
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28.11.2021 11:59 Відповісти
Правоохоронні органи України наприклад не думають про наслідки і маємо те що маємо.
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28.11.2021 12:15 Відповісти
Двічі подумає? А на третій раз, хапне гранчак водки і попре?
І буде нам - чергова "Глибока стурбованість від партнерів"?
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28.11.2021 12:51 Відповісти
Можно и три раза подумать, но, или алэ, если есть мозги и не курьи.
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28.11.2021 13:04 Відповісти
Если путин опирается на реалии, то легко сможет пойти на военные действия на всей територии Украины. Ибо за предыдущие развязанные им войны Москва получила от коллективного Запада исключительно словесные упреки. Срал он на них, как мы видим сейчас.
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28.11.2021 13:10 Відповісти
А знаете, что говорит "глубинный российский народ"? Я год, как оттуда сбежал. Так вот, разговоры мужиков в гаражах.

"Украину бы давно задавили, если бы не америкосы, которые снабжают их оружием и деньгами. Украинцы никакие вояки, просто наши стесняются вводить туда нормальное количество войск. А наши и не хотели больше завоевывать, просто Донбасс освободить, если Украина сунется, мы будем гнать их до Львова. Отключим Украине газ, и они там все вымрут за зиму. На путина давят европейцы и америкосы, поэтому он и не может "освободить" Украину."

Это то, о чем говорят россияне между собой. Война будет. Никто не будет прислушиваться к логике. Россия беременна войной, и она ее родит.

Они нападут. Прошу, готовьтесь!
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28.11.2021 15:57 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:05 Відповісти
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