Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 140 тис. осіб, - МОЗ
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За добу 27 листопада в Україні 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини. зазначили в профільному міністерстві.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 людини, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей. Загалом проведено 24 194 260 щеплень", - зазначили в профільному міністрестві.
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