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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 140 тис. осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 140 тис. осіб, - МОЗ

За добу 27 листопада в Україні 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини. зазначили в профільному міністерстві.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 людини, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей. Загалом проведено 24 194 260 щеплень", - зазначили в профільному міністрестві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоров'я. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
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Там Омікрон на горизонті маячить, щоб не домерось знову всім ревакциновуватись
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28.11.2021 11:07 Відповісти
Так буде безкінечно поки не вимруть всі.
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28.11.2021 11:13 Відповісти
не вимруть
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28.11.2021 11:14 Відповісти
чини переводчик) безкінечний ты наш)
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28.11.2021 11:18 Відповісти
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28.11.2021 11:25 Відповісти
Мне,в той дебильной Дии ,никак вторую вакцинацию не регистрируют...видно зекрыса что то подозревает и не хочет мне свою виртуальную тысячонку перечислять
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28.11.2021 11:30 Відповісти
Вечно хорошему танцору что-то мешает
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28.11.2021 11:51 Відповісти
ха ...не успели пипеточники уколоться - а их уже обнулили !? колитесь и дальше неЛохи !!!
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28.11.2021 12:23 Відповісти
Правильно. Пусть ширяются и за меня. Для статистики.
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28.11.2021 13:02 Відповісти
Мою дозу пусть тоже забирают.
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28.11.2021 19:25 Відповісти
Ужаленных кинули - какая боль !
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Щодоби антиваксери несуть важкі втрати . "Зрадники" включають мозок і вакцинуються сотнями тисяч . Упороті антиваксери - гинуть від ковіду сотнями , як мухи . Тупікова гілка розвитку . А значить все в нас буде ОК !
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28.11.2021 18:00 Відповісти
Залишилося тільки зʼясувати з якої альтернативної реальності Ви пости пишете.
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28.11.2021 19:26 Відповісти
 
 