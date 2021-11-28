За добу від COVID-19 в Києві померла 31 особа, виявлено 549 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 549 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 296 742), зафіксовано 31 летальний випадок (загалом 7 448).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 331 жінка віком від 18 до 96 років, 181 чоловік віком від 18 до 95 років, 17 дівчаток від 18 днів до 16 років і 20 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Зафіксовано 31 летальний випадок від вірусу (загалом 7 448). Серед них: 11 жінок від 58 до 87 років, 20 чоловіків від 52 до 95 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 64 хворих на коронавірус та 170 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 281 особа подолала коронавірус (загалом 253 383)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (114), Дарницькому (98) та в Святошинському (57).

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