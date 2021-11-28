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Мінцифри 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн у "Дії", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Мінцифри 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн у

Міністерство цифрової трансформації України 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн на порталі "Дія".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо бета-тест декларування місця проживання онлайн 1 грудня на порталі "Дія". Це одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Через бюрократичну складність кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Аби повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив громадянам з паспортами-книжечками змінювати місце проживання онлайн

За його словами, Мінцифри повністю змінює формат послуги, цифровізуючи та спрощуючи її.

"Заповнення короткої заяви онлайн у зручний для вас час замість черг та відвідувань держустанов. Пів року тому на Diia Summit ми запустили послугу для 7 міст, тепер масштабуємо її майже на всю країну. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день. 5 листопада ВРУ підтримала відповідний законопроєкт в цілому", - додав голова Мінцифри.

Реєстрація на бета-тест тут: https://team2.diia.gov.ua/.

Що потрібно для участі в тестуванні:

• податковий номер заявника та власників/співвласників житла

• КЕП заявника та власників/співвласників житла

• право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)

• перевірити це та інформацію про співвласників можна тут: https://bit.ly/3p3xMGh

• заявник має бути старше 14 років.
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Топ коментарі
+8
Иммитация бурной деятельности. В стране создано десятки иммитационных програмулек. А нормально ничего не работает. Попробуйте к бесплатному врачу записаться по Хелси-мест никогда нет и записи тоже. Попробуйте записаться в очередь на оформление загранпаспотрта- мест нет и записи тоже. И так почти во всех дегетализациях, фантик присутствует, содержимого нет.
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28.11.2021 11:49
+6
Іноді я сумую за тим часом, коли були лише мобільні телефони з кнопками...
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28.11.2021 11:39
+5
"Аби повідомити державі, де ви живете зараз" А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
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28.11.2021 13:15
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Іноді я сумую за тим часом, коли були лише мобільні телефони з кнопками...
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28.11.2021 11:39 Відповісти
так ніхто тобі не заважае купити телефон з кнопками!
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28.11.2021 12:02 Відповісти
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28.11.2021 13:35 Відповісти
Где живет Беня? Пропишусь наверное у него Есго скоро арестуют, вот и поделим его недвижку
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28.11.2021 11:43 Відповісти
Иммитация бурной деятельности. В стране создано десятки иммитационных програмулек. А нормально ничего не работает. Попробуйте к бесплатному врачу записаться по Хелси-мест никогда нет и записи тоже. Попробуйте записаться в очередь на оформление загранпаспотрта- мест нет и записи тоже. И так почти во всех дегетализациях, фантик присутствует, содержимого нет.
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28.11.2021 11:49 Відповісти
От і я кажу - запускайте вже одразу дарування нерухомості та авто. Аякарізниця!
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28.11.2021 13:28 Відповісти
Очень странно это читать) Записывал на получение загранпаспорта сестру с мужем в августе - все без проблем) Точно так же с родителями было - все работало. Сам на сайте дия создавал запрос на получение строительного паспорта - первый раз отказ, второй раз исправил все и получил его в течении 10 дней после подачи заявления - сам запрос создавал наверное минут 10. После получения строительного паспорта, нужно подать заявление про начало строительных работ - вот я его подал тоже на сайте дия - в течении 5 минут, и уже ночью в тот же день мне пришло уведомление что оно зарегистрировано и я могу начинать стройку! А теперь посчитайте, сколько бы времени мне потребовалось, чтобы 4 раза ездить подавать на получение строительного паспорта (2 подать + 2 забрать) и 1 раз чтобы уведомить о начале строительства (а у нас еще и село отнесли к другому району - и теперь отдел архитектуры не за 5 км, а за 70 находится). Если вы этим не пользовались - то это не означает, что это больше никому не нужно)
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29.11.2021 12:54 Відповісти
Тролль, даже по стилю написания понятно, что ты засланый козачек и понятия не имеешь, как все эти игрушки от Федорова работают в реальности. То, что ты описал как "получение строительного паспорта по интеренету" звучит как тупой анекдот в исполнении Квартала 95. Ты даже в своих фантазиях не можешь представить, сколько времени, взяток и нервов стоит получить разрешение на строительство. Попробуй в крупном городе получить разрешение на строительство собачей будки. Когда построишь-напиши во что обошлось, тролль.
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29.11.2021 13:19 Відповісти
Ты что дебил?))) Это строительство частных домов с ответственностью СС1 - тебе хоть известно что это? Специально для тебя сделал скриншот с сайта дия))

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29.11.2021 14:32 Відповісти
не грузится картинка, держи ссылку на нее, ущербный))

http://magicvoo.com/12/Screenshot_9.png
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29.11.2021 14:33 Відповісти
В крупном городе я его и не получал)) Это строительство частного дома в селе, в городах, конечно, за взятки все, но я лишь про свой случай написал)
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29.11.2021 14:35 Відповісти
А якщо нерухомість зареєстровано до 2013 року?
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28.11.2021 11:50 Відповісти
уходит в тень..
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28.11.2021 11:51 Відповісти
Скоро буде опція -камера в туалеті!
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28.11.2021 11:54 Відповісти
Блин и нахрена мне такое счастье!? Кстати если выходите на акции протеста против заднеприводного клоуна-наркомана то телефон необходимо оставлять дома! Я если и буду ставить дию тона левый телефон с левой симкой! Гебня лососните тунца
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28.11.2021 11:55 Відповісти
Я вот давеча сказал кому-то про дию, что нахер мне не надо программулек, разработанных роисскими агентами, а мне в ответ, кто роисский? фёдоров? Да его посредством Бубочка хочет облегчить нам жисть и прочая прочая. А я и говорю, а кто у них наверху не завязан роиссей?
И обвинили меня в антивакцинаторстве так как по сути возразить было некак...
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28.11.2021 12:11 Відповісти
а не все хотят державу оповещать
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28.11.2021 11:56 Відповісти
З.Ы. Кстати помните когда Янукович хотел симки по паспорту продавать? Так Дия это теже яйца только в профиль!
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28.11.2021 11:57 Відповісти
то що можливо зарееструватись у Конча Заспі - у Зєлі та Елени ...- ну, ми ж всі тепер "президенти " ...
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28.11.2021 11:57 Відповісти
Всі тілки деякі по презедентішні!
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28.11.2021 12:00 Відповісти
Дия ещё хуже чем Иницыатива Бандюковича по продаже симки по паспорту симку можно было на имя бомжа или алкаша купить я в Лаптестане так и делал!
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28.11.2021 11:59 Відповісти
Перевіримо після 1.12
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28.11.2021 12:52 Відповісти
"Аби повідомити державі, де ви живете зараз" А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
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28.11.2021 13:15 Відповісти
На Вас чекає ще багато відкриттів.
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28.11.2021 14:51 Відповісти
А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
Подготовка к цифровому концлагерю.
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28.11.2021 17:43 Відповісти
Браво ! Цыгане, наперсточники, казино... - отдыхают .
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28.11.2021 19:39 Відповісти
Это вы называете упрощение? Государство что не знает мой ИНН, когда я регистрировал Дию только? Зачем все это? Видимо гнилая фискальная сущность каждого чиновника сидит даже в молодых сотрудниках!

• податковий номер заявника та власників/співвласників житла

• КЕП заявника та власників/співвласників житла

• право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)
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28.11.2021 21:42 Відповісти
 
 