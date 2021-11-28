Наше членство в ЄС та НАТО – питання часу. Головна перепона - деякі країни бачать Україну крізь призму відносин з РФ, - Кулеба

Наразі є перепони на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО. Однак завершення цього процесу - питання часу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

"Членство України в ЄС та НАТО – це лише питання часу. Україна є природною частиною європейської та євроатлантичної спільноти. Ми розуміємо, що є певний скептицизм щодо розширення ЄС. І країна має відповідати всім Копенгагенським критеріям. Але це не головна перешкода для нашого членства в ЄС. Головною перешкодою є те, що деякі країни НАТО та ЄС досі бачать Україну крізь призму відносин з Росією. І тому мій меседж простий: Україна – це країна, яка варта того, щоб її сприймали з її власними чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб нас сприймали як Україну. Одне – стосунки з Росією, інше – стосунки з Україною", - зазначив він.

За його словами, якщо ЄС буде продовжувати свою неоднозначну політику щодо України протягом тривалого часу, це може змусити нашу країну шукати інші моделі співпраці з ЄС.

"Є й інші моделі, наприклад, норвезька модель – повна інтеграція без членства. Але знову хотів би наголосити: ми ще не дійшли до того моменту, коли це рішення має прийматися. У найближчі роки і Європейський Союз, і Україна працюватимуть за логікою конструктивної двозначності", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба