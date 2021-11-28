Наше членство в ЄС та НАТО – питання часу. Головна перепона - деякі країни бачать Україну крізь призму відносин з РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Наразі є перепони на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО. Однак завершення цього процесу - питання часу.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
"Членство України в ЄС та НАТО – це лише питання часу. Україна є природною частиною європейської та євроатлантичної спільноти. Ми розуміємо, що є певний скептицизм щодо розширення ЄС. І країна має відповідати всім Копенгагенським критеріям. Але це не головна перешкода для нашого членства в ЄС. Головною перешкодою є те, що деякі країни НАТО та ЄС досі бачать Україну крізь призму відносин з Росією. І тому мій меседж простий: Україна – це країна, яка варта того, щоб її сприймали з її власними чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб нас сприймали як Україну. Одне – стосунки з Росією, інше – стосунки з Україною", - зазначив він.
За його словами, якщо ЄС буде продовжувати свою неоднозначну політику щодо України протягом тривалого часу, це може змусити нашу країну шукати інші моделі співпраці з ЄС.
"Є й інші моделі, наприклад, норвезька модель – повна інтеграція без членства. Але знову хотів би наголосити: ми ще не дійшли до того моменту, коли це рішення має прийматися. У найближчі роки і Європейський Союз, і Україна працюватимуть за логікою конструктивної двозначності", - додав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
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"Мы понимаем, о чем речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас эта истерия со стороны РФ, передвижение взад-вперед войск, учения - это все в контексте того, что они должны договориться", - сказал Данилов.
Он еще раз повторил, что угроза со стороны РФ есть, но фактов, свидетельствующих о подготовке наступательной операции, пока нет."
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
отака фігня малята...
-фєдька,грят ти к моєй женє ходішь..,нєхорошо,брат,нєхорошо..!
-вас, Строгових, нє поймйош : она грит - хорошо,
ти гриш - нє хорошо!!((
Дякую,даже дякую всім мудрим народним президентам,обравшим мавпу з булавой в такий час!
Нато--- Россия
Украина не будет членом НАТО
Украине надо создать Армию
С большой буквы на голову выше НАТО и России
Тогда будет все нормально
Украину видят через призму деяний дегенератов, наркоманов, дебилов и даунов, под предводительством Голохвастова. Вот это реальная преграда