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Новини Політика України
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Наше членство в ЄС та НАТО – питання часу. Головна перепона - деякі країни бачать Україну крізь призму відносин з РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наше членство в ЄС та НАТО – питання часу. Головна перепона - деякі країни бачать Україну крізь призму відносин з РФ, - Кулеба

Наразі є перепони на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО. Однак завершення цього процесу - питання часу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

"Членство України в ЄС та НАТО – це лише питання часу. Україна є природною частиною європейської та євроатлантичної спільноти. Ми розуміємо, що є певний скептицизм щодо розширення ЄС. І країна має відповідати всім Копенгагенським критеріям. Але це не головна перешкода для нашого членства в ЄС. Головною перешкодою є те, що деякі країни НАТО та ЄС досі бачать Україну крізь призму відносин з Росією. І тому мій меседж простий: Україна – це країна, яка варта того, щоб її сприймали з її власними чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб нас сприймали як Україну. Одне – стосунки з Росією, інше – стосунки з Україною", - зазначив він.

За його словами, якщо ЄС буде продовжувати свою неоднозначну політику щодо України протягом тривалого часу, це може змусити нашу країну шукати інші моделі співпраці з ЄС.

"Є й інші моделі, наприклад, норвезька модель – повна інтеграція без членства. Але знову хотів би наголосити: ми ще не дійшли до того моменту, коли це рішення має прийматися. У найближчі роки і Європейський Союз, і Україна працюватимуть за логікою конструктивної двозначності", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Да да, а все протесты против Зели это дело рук ФСБ, конечно, конечно.
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28.11.2021 12:08
+3
Рашка дестабілізує ситуацію, щоб Янелох ввів ЧП і став містечковим диктаромом. Бо парашку абсолютно влаштовує клоун, яким керує регент фуйла.
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 12:21
+2
Кому ты нужен в НАТО с кротами и шпионами абсолютно везде
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28.11.2021 12:08
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Рашка планує дестабілізувати ситуацію всередині України, скинути слабкого Зеленського, спричинити Майдан 3 і атакувати, щоб захопити ще Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську... області. Скоріш за все, з Ахметовим знову домовились та наобіцяли йому царювання на "Юго-Востоке". Українці, як завди в усі часи історії, у самий відповідний момент роз'єднані та пересварені.
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28.11.2021 11:58 Відповісти
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28.11.2021 11:59 Відповісти
Да да, а все протесты против Зели это дело рук ФСБ, конечно, конечно.
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28.11.2021 12:08 Відповісти
Шатун №2? І скільки сотень тисяч виходить на протести? Протестують в соцмережах і Фейсбуці попиваючи на дивані пивасик. На жаль.
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28.11.2021 12:15 Відповісти
Для того, чтобы на протесты вышли сотни тысяч, сначала нужно чтобы вдоль всей границы север-восток-юг окопались более-менее вооруженные миллионы, ну хотя бы один
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28.11.2021 12:48 Відповісти
Причем не мобилизованный, а мотивированный
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28.11.2021 12:49 Відповісти
Зелю так любит население, что если кто против него идёт, то только агент ФСБ.
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28.11.2021 12:58 Відповісти
Рашка дестабілізує ситуацію, щоб Янелох ввів ЧП і став містечковим диктаромом. Бо парашку абсолютно влаштовує клоун, яким керує регент фуйла.
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 12:21 Відповісти
Саме тому наші союзники попереджають, що наразі можливий напад рашки ? Американці та британці підігрують Зеленському ?
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28.11.2021 13:10 Відповісти
Англійці з американцями криком кричали, попереджаючи УКРАЇНУ. Що робив потерпевший ? Заявляв про провокації ... західних союзників.
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28.11.2021 13:15 Відповісти
Спочатку вийшла стаття американців, якій спецслужби США підкинули інформацію. Про зеленського вони згадали пізніше. Потім, коли українці отримали офіційні повідомлення від розвідки - риторика змінилась. Головне, що зараз це не заперечують, як могли б. Але чи достатньо роблять - це інше питання. На мою думку, зараз треба активніше готуватись до війни.
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28.11.2021 13:33 Відповісти
25.11.2021, 22:20 Три дні тому.
"Мы понимаем, о чем речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас эта истерия со стороны РФ, передвижение взад-вперед войск, учения - это все в контексте того, что они должны договориться", - сказал Данилов.

Он еще раз повторил, что угроза со стороны РФ есть, но фактов, свидетельствующих о подготовке наступательной операции, пока нет."
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28.11.2021 13:38 Відповісти
@и договориться о том, что он тут будет властвовать.@ - тобто розуміє, що рашка має намір, не кийком, так дрючком, захопити Україну. Це вже добре. Тому їм так важливо зараз зседедини запустити процеси дестабілізації та безвладдя. Зеленський зробить рівно те, на що вкажуть йому американці - і це дуже добре. Не дай Бог, амери розіграють Україну, наприклад, за рахунок Китая, то тоді так - треба Майдан 3, щоб, тепер з нашого боку, підняти ціну та ставки, а не здатись готовенькими.
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28.11.2021 13:50 Відповісти
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 14:06 Відповісти
Альо, зєпісюни! Замість жувати відому жуйку, ви б краще запропонували допомогу реальному другу - Великобританія потерпає від шторму, є жертви!
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28.11.2021 12:03 Відповісти
І що таке оті жалкі 20-30 років потрібні для початку розмов про члество в порівнянні із вічністю?
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28.11.2021 12:08 Відповісти
"Слабкий" Зеленский еще успеет простудиться на политических похоронах своих врагов , во время второго президентского срока ! Все будет Украина !
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28.11.2021 12:04 Відповісти
Яке відношення істерична, підла, мстива, зеленська вражина має до слави України? Хіба що, зливає славу, разом з Україною, фуйлу з бабломойським.
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28.11.2021 12:24 Відповісти
Ему еще не надоело одно и тоже говорить.
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28.11.2021 12:06 Відповісти
воно працює на підтанцьовці у дєрьмака і мусить щось верзти,інакше в стойлі осла буде прибиральницею.
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28.11.2021 12:11 Відповісти
Зебілоїдів слід час від часу підгодовувати локшиною ,бо вимрут ,як мамонти !!)))
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28.11.2021 12:15 Відповісти
Кому ты нужен в НАТО с кротами и шпионами абсолютно везде
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28.11.2021 12:08 Відповісти
Така в нього робота ,звіздіти !!!)))
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28.11.2021 12:11 Відповісти
Головна проблема України ,це відсутність реальної української державної влади !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))))
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28.11.2021 12:12 Відповісти
Байден каже Порошенко...,НАТО не дам,но Джавелинами завалю все воинские части Украины по самые Байрактары Эрдогана... а Путлер скаже она утонула
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28.11.2021 12:13 Відповісти
Читал, ученые обнаружили что время в квантовом измерении может меняться в обратном направлении.
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28.11.2021 12:15 Відповісти
Основной союзник США , то что торпедировала агентура Ермака.... Этот статус позволяет США напрямую воевать за нас и снабжать техникой. Да, как Афган, который имел такой статус. Членство в ЕС и НАТО не пугает РФ, у них всегда есть пару стран, что нам этого не позволят.
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28.11.2021 12:17 Відповісти
Я помню как Маркарова обοςραλαςь когда речь зашла о союзничестве США. А вы думаете это спроста, что Байден не принимает её верительные грамоты ?
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28.11.2021 12:55 Відповісти
Вчера смотрел 2 часовый фильм в Ютьюбе..почему РАБссия просрала Крымскую войну 1855-56 гг...Ржал капец.... вояки блин...
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28.11.2021 12:18 Відповісти
Всё-таки да. Так оно и есть. Украина в сознании европейцев какая-то там страна "оттуда" со всеми вытекающими. Если Украина хочет восприниматься по-другому, то нужно отдалятся и выпячивать свои культурные особенности и различия. В принципе такая работа ведётся- и результат уже есть, а какой будет после смены поколений! И да, нужно переходить на латиницу. Естественно с большим переходным периодом. Так что всем лентяям и любителям "теплой ванны" можно не переживать- речь идёт о школьниках, которые ещё не успели привыкнуть к кириллицы.
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28.11.2021 12:20 Відповісти
РАБссия по факту воюет со Степаном Бандерой с 23 августа 1939 года с дня подписания братского договора Молотов-Риббентроп...,последний бой бандеровцы дали летом 1962 года...,их было человек 15 в последнем Куріне...,взорвали сами себя гранатами... когда патроны закончились...,о тех событиях не давно рассказал львовский блогер Микола Рушниця в Ютьюбе..
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28.11.2021 12:24 Відповісти
Если у нас будет клоун, то о НАТО и ЕС можно забыть. А вот ТС -это та перспектива которая засияла нам ярко в 2019 году.
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28.11.2021 12:28 Відповісти
Вопрос на засыпку...в ССре дохлом с весны по осень 1961 годы были массовые восстания рабочих по всему Ссср...а не только в Новочеркасске...но вам об этом не расскажут...по ящику Ольги ********** или Димки Радиоактивного пепла
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28.11.2021 12:30 Відповісти
Нужно мутить локальные союзы с полякаи,турками,прибалтами.Пока в НАТО сидят шестерки пуйла типа мадяров или немцев нам туда не попасть.Их может нагнуть только США,но для этого нужен приход во власть там республиканцев,а не ссыкливых тряпок-демократов
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28.11.2021 12:34 Відповісти
Вчера своей жене объявил бессрочный Майдан...приехал с работы...а жрать нечего...кажу Сенаторша... в чем дело?жратвы полный холодильник а борща нету...,каже Дорогенький мій,я була в багатодітній сім*і,там зовсім нема чого їсти,діточок семеро,а їх батько прикований до ліжка після інсульту...,час назад снял 5 000 гривен наличкой,понесла спасать детвору..

отака фігня малята...
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28.11.2021 12:43 Відповісти
посилання на контакти нужденної родини, наприклад, у фейсбук є ?
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28.11.2021 13:51 Відповісти
Хто ж вас візьме в НАТО з випускниками академій КГБ на постах ?!

-фєдька,грят ти к моєй женє ходішь..,нєхорошо,брат,нєхорошо..!
-вас, Строгових, нє поймйош : она грит - хорошо,
ти гриш - нє хорошо!!((
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28.11.2021 12:47 Відповісти
Это вопрос времени, шо б вы сегодня сдохли, а я завтра, так говорят в народе. Хватит навешивать Х.......................... .
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28.11.2021 12:54 Відповісти
нет никакой призмы, есть корупция, воровство
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28.11.2021 13:14 Відповісти
Основная причина - откат от реформ начатых Порошенко!
Дякую,даже дякую всім мудрим народним президентам,обравшим мавпу з булавой в такий час!
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28.11.2021 13:16 Відповісти
Да уж,вопрос времени.Жаль что пуйло не дождется это увидеть.
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28.11.2021 13:38 Відповісти
Вы сперва сделайте Украину нормальной, пригодной для жизни страной, а не 95 кварталом, а потом и о европейских ценностях будете говорить. Власть по хамски относится к собственному народу.
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28.11.2021 14:27 Відповісти
Партія "газованої води" зі своїм Скоморохом буде викинута на смітник історіі.... А в ЄС і НАТО Україна обов'язково буде, але вже без цього зеленого сміття...
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28.11.2021 17:37 Відповісти
Пока будет две стороны военного противостояния
Нато--- Россия
Украина не будет членом НАТО
Украине надо создать Армию
С большой буквы на голову выше НАТО и России
Тогда будет все нормально
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28.11.2021 17:39 Відповісти
Главная преграда - некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба

Украину видят через призму деяний дегенератов, наркоманов, дебилов и даунов, под предводительством Голохвастова. Вот это реальная преграда
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29.11.2021 18:16 Відповісти
 
 