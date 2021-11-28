Україна підписала домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ, - Шмигаль
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Україна підписала домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що наступного року в межах програми президента "Велике будівництво" планується почати реалізацію масштабної програми тепломодернізації.
"Це дозволить дійсно підвищити енергонезалежність нашої держави, а також економити близько 1,5 млрд доларів на енергоресурсах щороку. Ми вже підписали домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ", - написав Шмигаль.
Він також додав, що уряд цього тижня погодив залучення коштів від Німеччини в сумі понад 25 млн євро, які будуть спрямовані на впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.
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- У нас є таке повір'я, що якщо в труну покласти гроші, - каже один, - то дорога до раю буде легша. -І з цими словами поклав сотню доларів у труну. Другий наслідував його приклад.
- Ех, - сказав, втираючи сльозу третій, Рабінович. Витяг платіжку, заповнив її на триста доларів і поклав у труну. А дві сотні друзів забрав собі.
все Велике будівництво негайно перейменувати на
Велике Порохівництво -
піплу таке подобається
за кредити **** здійснбвались проєкти ще з Кучми, але нікому в голову не прийшло включати у смєту бронзові таблички "Велике Кучмівництво" чи "Велике Ющівництво"
вопрос в смете и разработке проэкта.
так сложилось, что именно уже на смете и прэкте заложенно, что 50% денег пойдут не на утепление а в карман того кто организовивает эту работу.
навожу приклад з життя.
попросили люди в міськраді виписати 80 м3 щебня на підсипку вулиці і джісібішку, єкскаватор, щоб розрівняв. сказали що все остальне зроблять своїми силами. ціна питання 70000 грн. на що почули відповідь-запитання.
а на проєкт 130000 я де візьму. ти розумієш, що щоб підсипати 300 метрів якоїсь конченої вулиці, людина приближена до мерії отримає 130штук за те що посиде 2 години за компом?
только вот законы физики в эти договорённости не вписываются!
конечно можно из любого дома сделать термос,но это уже будет не дом,а теплица!