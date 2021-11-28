До 2050 року населення України може скоротитись до 35 мільйонів, - звіт ООН
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Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення, яке до 2050 року може зменшитися до 35 мільйонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичній довідці ООН "Демографічні процеси", передає Укрінформ.
"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", - йдеться в документі.
Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, вважають в ООН.
Як зазначається в довідці, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти. За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.
Будь ласка, зачекайте...
а на богатом, зажиточном (заможном) населении.
Леся Украинка тоже как бы из села.
Тем не менее, знала, 14 языков, ездила по Европе - такая вот "селянка"...
выращиваются на небольших фермах.
Они самые приятные на вкус, они дают максимум здоровья.
А "Ламборгини" это 12-цилиндровый Фольксваген для мажоров,
абсолютно бесполезный и пригодный гонять по ночам под наркотой
из клуба в клуб. Глупые пустые понты.
Феррари, там выбор большой. Но не Фольц сделанный из запчастей для Гольфа и Пассата.
Уже не надо базовых - хоть какие-нибудь принципы в наличии есть ?
Вы прокуриваете, пропиваете,тратите на шмотки, машины, телефоны, маникюры минимум эквивалент обеспечения двух детей в год.
навязаны людям искусственно (целенаправленно, спланировано).
Гульки,, отдых, дни рождения и свадьбы, чек в сильпо на 2000 грн раз в три дня.
Красиво жить не запретишь
Хотя это одно и тоже с большой разницей в цене.
При чём тут соль и спички ?
...
> " все хотят ездить на "Кайене", а на "Туареге" - западло."
Это где это ездить на авто стоимостью 70+ k$ (а в Европе и от 90 k$) "западло"? Неплохо эти люди живут, которым бренды навязаны искусственно.
но он решил заплатить в полтора раза дороже за эмблему Порше.
или в недвижимость, а не спалят покупкой такой машины.
А кто натырил через схемы и прочие лазейки для избранных -
те и ездят у нас на Порше.
В Киеве Кайенов точно больше, чем в Берлине.
И что, Украину за это уважают ?
Страна-нахлебник и попрошайка по причине того,
что власть оккупировали воры.
А не на Порш. Или на переезд в Америку.
Посмотрите кто за рулём Кайенов в Киеве. Насосавшие соски и дочки рвачей бюджета. Ну, и сами рвачи бюджета. Им плевать на философию Порше, иначе они купили бы 911.
Чтобы подобное утверждать неплохо было бы сначала хотя бы иметь представление сколько населения в Украине на данный момент. Ибо цифра 41 с лишним миллиона мне кажется сильно оптимистичная.
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Относительно расширения Европейского союза за счёт стран Восточной Европы, представитель Центра европейских реформ Хизер Грейб сказала: «Белоруссия слишком авторитарна, Молдова слишком бедна, Украина слишком велика