Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря
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Експрезидент України Віктор Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, відповідний позов не надходив до Окружного адміністративного суду Києва.
Про це народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду", – повідомляє вона.
Крім того, парламентарка вказує на те, що законність рішень Верховної Ради може оскаржуватися тільки у Верховній Раді, а відповідність їх конституції – Конституційний суд. При цьому, за її даними, до КСУ також жодних конституційних подань із цього питання не надходило.
Також Кодекс адміністративного судочинства забороняє заходи для забезпечення позову в справах про оскарження актів парламенту.
"По-третє, Кодексом передбачено 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону", - підкреслила Совгиря.
Раніше прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасір заявив, що адвокати експрезидента-утікача оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.
Будь ласка, зачекайте...
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1відставки;
2неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3усунення з поста в порядку імпічменту;
4смерті
Можливо перед тим, як радити комусь щось читати, варто самому хоть трохи вміти це робити.
Янукович согласился на досрочные выборы себя и парламента.
Временным премьером предлагал стать яйценюку.
Это было выгодно всем, кроме бени и юли, которая оставалась в тюрьме, где ей и место.