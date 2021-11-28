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Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря

Експрезидент України Віктор Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, відповідний позов не надходив до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду", – повідомляє вона.

Крім того, парламентарка вказує на те, що законність рішень Верховної Ради може оскаржуватися тільки у Верховній Раді, а відповідність їх конституції – Конституційний суд. При цьому, за її даними, до КСУ також жодних конституційних подань із цього питання не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір

Також Кодекс адміністративного судочинства забороняє заходи для забезпечення позову в справах про оскарження актів парламенту.

"По-третє, Кодексом передбачено 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону", - підкреслила Совгиря.

Також читайте: Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря 01

Раніше прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасір заявив, що адвокати експрезидента-утікача оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.

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Топ коментарі
+2
."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
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28.11.2021 13:12
+2
Какое отстранение. Он сбежал просто.
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28.11.2021 13:20
+1
-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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28.11.2021 13:04
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-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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28.11.2021 13:04 Відповісти
Ніхто б там таких причин не називав.
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28.11.2021 13:06 Відповісти
да горбатого лепят Зеля Ермак вместе с Х..лостаном.. расчет на отвлекалочку и дымовуху...
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28.11.2021 13:39 Відповісти
А какие причины называли?)))
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28.11.2021 14:57 Відповісти
Хтось бреше🙄🤔
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28.11.2021 13:09 Відповісти
я ще повернуся! Малюська-готуй камеру!
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28.11.2021 13:10 Відповісти
."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
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28.11.2021 13:12 Відповісти
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28.11.2021 13:15 Відповісти
Какое отстранение. Он сбежал просто.
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28.11.2021 13:20 Відповісти
Нехай приїзжає до України і обжалує.Що піс-піс..Може за Небесну сотню відповіси...
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28.11.2021 13:30 Відповісти
оаск = шлак (с. Зє)
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28.11.2021 13:31 Відповісти
Вперше чую щоб Верховна Рада мала повноваження "відсторонити" Президента України. Завтра вони можуть прийняти постанову що 2х2=5, і це також треба буде оскаржувати через суд?
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28.11.2021 13:38 Відповісти
Нажаль так, і таких "актів" сотні(((
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28.11.2021 13:51 Відповісти
А можно подробнее?) Как же ж времена то поменялись))) Каждый козломордый пытается выдать себя за украинца)
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28.11.2021 14:41 Відповісти
Вы может и о существовании Конституции не слышали) И уголовного кодекса) Не знание законов не освобождает от ответственности)))
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28.11.2021 14:31 Відповісти
Хай тоді знавці Конституції наведуть перелік пунктів, за яким можуть бути припинені повноваження Президента України, і побачимо.
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29.11.2021 10:47 Відповісти
А у вас руки в дупе?))) Сами не пробовали прочитать Конституцию?))) Как президент может распустить ВР, так и ВР может отстранить президента от власти))) Учитесь, читайте, это никогда не поздно) Может глупые вопросы перестанете задавать)))
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29.11.2021 23:48 Відповісти
Не знаю з якої дупи у вас ростуть які органи, проте в конституції України є таке:

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1відставки;
2неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3усунення з поста в порядку імпічменту;
4смерті

Можливо перед тим, як радити комусь щось читати, варто самому хоть трохи вміти це робити.
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30.11.2021 00:01 Відповісти
Да неужели?))) Вы еще и читать умеете? А строили из себя))) Так что вы подразумевали под выражением ""відсторонити" Президента України"?))) Все ваши вышеперечисленные пункты, из Конституции, не подходят под ваше "определение"?))) Если СНАЧАЛА начали рукожопить, то поздно петлять)))
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30.11.2021 00:21 Відповісти
Представители бассейнов "Донбасс - Кривбасс" перемешались с овощами.
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28.11.2021 14:10 Відповісти
У кого девичья память - напоминаю.
Янукович согласился на досрочные выборы себя и парламента.
Временным премьером предлагал стать яйценюку.
Это было выгодно всем, кроме бени и юли, которая оставалась в тюрьме, где ей и место.
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28.11.2021 14:26 Відповісти
Юрій, тьі дурак?
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28.11.2021 15:05 Відповісти
Не поймёшь вас, Ивановых, жена говорит - хорошо, муж говорит - нехорошо.
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28.11.2021 15:51 Відповісти
Ти диви! Вона до сих пір Сов. Гиря. Має нарешті бути Укр. Гиря.
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28.11.2021 16:49 Відповісти
 
 