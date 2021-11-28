Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"
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Україна працюватиме з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які можуть виникнути через запуск російського проєкта "Північний потік"– 2".
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.
Крім того, він зазначив, що важливим є чіткий посил в коаліційній угоді для Росії: припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та знайти політичне рішення.
Водночас Україна хотіла б побачити "сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі".
Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини "над усуненням загроз, які "Північний потік – 2" створює не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі".
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- А хай не лізуть!
- С чего ты взял?
- Не хотели не побили бы...
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4
опять просрали..... что за правительство такое? - всё просирает.
кто этого придурка зелю выбирал? кому морду бить?
Скажіть, як фахівець: на Цезорі дупи покидьків смачніші ніж десь?
Бо ви її лижите з самого ранку
В ответ Ольга ********* в тот же день в своей говнопрограмме 60 минут ненависти к Украине заявила : воинствующие заявления главы партии Зеленых Германии настораживают РАБссию..
Лавров её переварить и не поперхнётся.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Германия хочет выторговать более выгодные условия
для получения и транзита газа через СП-2
Вот и вся озабоченность Германии
Используя при этом Украину