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Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"

Україна працюватиме з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які можуть виникнути через запуск російського проєкта "Північний потік"– 2".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.

Крім того, він зазначив, що важливим є чіткий посил в коаліційній угоді для Росії: припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та знайти політичне рішення.

Водночас Україна хотіла б побачити "сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі".

Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини "над усуненням загроз, які "Північний потік – 2" створює не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі".

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- Рабиновичу, що це у вас під оком синець?
- А хай не лізуть!
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28.11.2021 13:27 Відповісти
- Кажется меня хотели побить.
- С чего ты взял?
- Не хотели не побили бы...
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28.11.2021 13:34 Відповісти
Не тратьте куме силы, спускайтеся на дно...
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28.11.2021 13:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
Нам бы нам бы нам бы нам бы всем на дно там бы там бы там бы там бы пить вино
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4
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28.11.2021 13:36 Відповісти
Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку - 2" /Кулеба в газовых делах проффесионал. Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба ./ Кулеба не понимает что сделать это в ближайшие 25 лет невозможно. В 2020 г. «Газпром » России поставил Германии 46 млрд куб. м газа.
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28.11.2021 13:39 Відповісти
Будем работать над устранением угроз от "Северного потока-2" подразумевает, что поток то работать будет.

опять просрали..... что за правительство такое? - всё просирает.

кто этого придурка зелю выбирал? кому морду бить?
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28.11.2021 13:45 Відповісти
Щас "чувство глубокого удовлетворения" проявится под мохнатой бровью.
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28.11.2021 13:45 Відповісти
Чому Україна, якийсь кулеба, каже іншим країнам, що їм робити. Збався ВОВА дурнів!!!
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28.11.2021 13:47 Відповісти
виправте помилку! маэ бути: "Збався ВОВА дурень!!!" - неграмотно, але правильно
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28.11.2021 14:04 Відповісти
Кулеба - самый громкий и дурной петух иносраных дел!
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28.11.2021 13:48 Відповісти
Министр єффективно работает , а не только раздает интервью и берет "под козьірек" , усльішав президента , как его папередник . Кулебе респект !
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28.11.2021 14:03 Відповісти
Ивашин 054948b9
Скажіть, як фахівець: на Цезорі дупи покидьків смачніші ніж десь?
Бо ви її лижите з самого ранку
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28.11.2021 14:10 Відповісти
Прости Кулеба, но похоже мы с тобой уже ни кому не нужны, Х.................. е работники. Один только звездешь, тошно слушать. ВСЕ, себя вы показали. Живите, пока есть условия, конечно, такое счастье не всем выпало, этим путем мы шли 30 лет. И вот, что из этого вышло.
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28.11.2021 14:07 Відповісти
В день подписания Коалиционного соглашения трех партии Германии будущий глава МИД Германии Анналена Бербок заявила : я похороню это дерьмо Путлера вместе с трубами...
В ответ Ольга ********* в тот же день в своей говнопрограмме 60 минут ненависти к Украине заявила : воинствующие заявления главы партии Зеленых Германии настораживают РАБссию..
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28.11.2021 14:22 Відповісти
Обычно тебе тролятине не отвечаю, но эта Анналена подобие Зеленского. Выехала на хайпе, а что дальше делать не знает. Тем более на таком высоком посту.
Лавров её переварить и не поперхнётся.
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28.11.2021 15:54 Відповісти
Норвегия утроила добычу газа и в Европу пошло достаточное количество газа 331 миллион кубиков в сутки...РАБссия закрыла вентили... продолжайцте в том же духе бараны Путлерские...
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28.11.2021 14:28 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:01 Відповісти
Неужели не понятно
Германия хочет выторговать более выгодные условия
для получения и транзита газа через СП-2
Вот и вся озабоченность Германии
Используя при этом Украину
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28.11.2021 17:33 Відповісти
 
 