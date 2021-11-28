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Новини Політика України
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війна (6922) обстріл (4234) Донбас (12898) операція Об'єднаних сил (2938)

Об'єднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Об'єднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС

Об'єднані сили на Донбасі не застосовують забороненого озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ. 

"Попереджаючи можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння, офіційно повідомляємо: Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань. Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців", - зазначають в штабі ООС. 

Обєднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоровю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС 01

Читайте також: Український воїн загинув внаслідок російського обстрілу, - пресцентр ОС

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Топ коментарі
+11
Поречников безславный ублюдок.
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28.11.2021 14:15
+10
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28.11.2021 14:14
+4
Не должен он извиняться. Всё норм было.
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28.11.2021 14:25
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это в ответ на пост Бутусова
- как по мне здесь Юра дал маху..
Про хорошие дела иногда нужно помолчать..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6737664032940502?__cft__[0]=AZVQBUlv-nHwtXR-yIAIvjdOjoJZ75NTW79P5QLBdEvXhB2DPNwqHsM93JAHO-byRyvWKdvB9_HlldMkY-OF_YCOGqI8w0AgpJTQTDC0u5vgO6_W-vQOBxiOL9wYxkkbJ8hci3nDu-Ue8EmDBb1mFirj&__tn__=%2CO%2CP-R

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28.11.2021 14:01 Відповісти
Нехай бандюки не думають що їх не дістануть і нехай баяцца.
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28.11.2021 14:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
Слава Пореченкова не даёт покоя.
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28.11.2021 14:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
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28.11.2021 14:11 Відповісти
Поречников безславный ублюдок.
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28.11.2021 14:15 Відповісти
Согласен. А Бутусов, я лично считаю, герой.
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28.11.2021 14:17 Відповісти
Бутусов может и не плохой человек, но по моему мнению должен извинится перед всей Украиной за свое хамское поведение!!! И на этом вопрос будет закрыт!!!
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28.11.2021 14:24 Відповісти
Не должен он извиняться. Всё норм было.
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28.11.2021 14:25 Відповісти
Если бы это нормально было Соловьев - то нормально!! А если это Бутусов- это мин. хамское поведение и даже не по отношению к Зеленскому!! Зеленский он Президент Украины!!! Избранный народом Украины!!!! И не важно нравится вам он лично или нет!!!! Он ПРЕЗИДЕНТ!!!!!ИЗБРАННЫЙ Украинцами на честных и свободных выборах!!! Лично я голосовал за Петра Порошенко !!!
Но нужно иметь Уважение!!!
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28.11.2021 14:34 Відповісти
Не, не нужно. Надо было ещё встать и по харе с размаха верховному.
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28.11.2021 14:35 Відповісти
Ну брат- это уже ты напиши тем парням которые его охраняют!!! Там тебе пояснят!!!!
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28.11.2021 14:37 Відповісти
такое, как клоун демонстрировал на стадионе?
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28.11.2021 15:07 Відповісти
Я не знаю ,кто такой клоун и ,что он демонстрировал!
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28.11.2021 15:11 Відповісти
тоді, йди звідсі, розбійник
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28.11.2021 15:16 Відповісти
Обосравшийся человек, он и есть обосравшийся - хоть бармен, хоть посетитель...
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28.11.2021 15:24 Відповісти
А фюрер был народно избранным поцем, и шо?
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28.11.2021 18:47 Відповісти
УЙОБОК, обрати внимание! Твой ************ стрелял под прикрытием и был обут в каску "пресса"
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28.11.2021 14:20 Відповісти
Здрысни,троль кремлевский.
Срешь тут сепаскими новостями.
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28.11.2021 14:10 Відповісти
Так, он сам это видео выложил.
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28.11.2021 14:16 Відповісти
Главное перестать стрелять. *****. Так Зебобік?
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28.11.2021 14:15 Відповісти
Стріляти треба, але афішувати це виглядає підозріло: що 152 мм, що й "Байрактари" Більше стріляти, менше висвітлювати.
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28.11.2021 14:18 Відповісти
так и я об этом..
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28.11.2021 14:19 Відповісти
так снято на тренировочном полигоне. какие вжополченцы?
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28.11.2021 14:26 Відповісти
Бутусов красава опустив зелене чмо
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28.11.2021 14:30 Відповісти
Куда и по кому стрелял Бутусов-неизвестно. Но в сети массово пишут,что по обдроченцам. Мало ли кто и что пишет в сети.
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28.11.2021 14:33 Відповісти
Кто хоть чуть-чуть соображает в артиллерии - понимает, что выстрел, произведенный действительно из 152-мм. гаубицы - был холостой!
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28.11.2021 14:42 Відповісти
Брехня.Выстрел был штатный. При холостом выстреле отката не бывает
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28.11.2021 15:22 Відповісти
Лілія Кльонова@lklenova58



Це проти путча Ахметова в Україну зібрались?
І на шо нам чекати - шо 1 грудня з трибуни ВР преЗЕдент виступить із закликом "путін, пАмАгІ!"?

У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії: БДК "Королев" (130) та БДК "Минск" (127).

Про це повідомили Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

"5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів", - йдеться у повідомленні.
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28.11.2021 14:02 Відповісти
І шо? У БДК нема відповідного озброєння для наступу.
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28.11.2021 14:14 Відповісти
Скорее всего в Сирию чего-то везут.
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28.11.2021 14:15 Відповісти
Був я там свого часу. Зараз там така спека, що босою ногою на палубу не станеш.
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28.11.2021 14:19 Відповісти
Що ти несеш? Алжир це північна Африка і зараз там зима. Звісно не українська але не спека про яку ти говориш.
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28.11.2021 14:29 Відповісти
В Тартусе +25. Так что в чём-то он прав.
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28.11.2021 14:33 Відповісти
В середині корабля духота і на юті натягували тент, ставили столи для обіду. Засмагли як негри, а коли прийшли в Миколаїв на ремонт в кінці грудня, там лежав сніг і всі білі, а ми як рубероїди.
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28.11.2021 14:42 Відповісти
Ти був в Середземці неподалік Алжиру в цей час? А я був.
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28.11.2021 14:33 Відповісти
Я був не тільки неподалік, а й в самому Алжирі. Та і в сирійському Тартусі також. Та чого казати, і в Тунісі, і в Египті, і в Лівії. Та й в Лівані і Ізраілі. Звісно і в Туреччині.Та ще й в різні пори року. Тобто маю уяву про температуру в країнах цього моря.
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28.11.2021 15:03 Відповісти
Ти не знаєш як нагрівається залізна палуба від сонця.
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28.11.2021 15:06 Відповісти
Хотів пожартувати та відповісти що моя яхта не залізна але по правді в мене навіть гумового човника не має. А залізний гараж колись був. І криша гріється на сонці. Але це ж не про погоду, а про теплоємність матеріалу.
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28.11.2021 15:16 Відповісти
% Копійок,а просто для загального розвитку,мого...Статут корабельного уставу забороняє поливати палубу,в таких випадках, водою із за борту?
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28.11.2021 20:27 Відповісти
"Баранину" на "шашлики".
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28.11.2021 14:23 Відповісти
Ось коли захоче покликати Путіна чи дати воду в Крим, тоді і підемо на Майдан 3, а так виглядає наче хтось хоче каламутної води заради своїх цілей
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28.11.2021 14:22 Відповісти
Та час по датам підходить, досить якоїсь "іскри запалювання" від дій влади.
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28.11.2021 14:26 Відповісти
А говорят, что кто-то где-то из гаубицы саданул...
Врут люди?
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28.11.2021 14:05 Відповісти
Брешуть.
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28.11.2021 14:15 Відповісти
Это ты про него?
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28.11.2021 14:17 Відповісти
Запам"ятай раз і назавжди. За чужими посиланнями я не ходЮ.
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28.11.2021 14:22 Відповісти
Не сцыте сепарские кацапские мрази,пока ЗЕгавноед у власти,спите спокойно,а еще лучьше,засните и не проснитесь.
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28.11.2021 14:14 Відповісти
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28.11.2021 14:14 Відповісти
Яке говнокомандуюче, такі і накази.
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28.11.2021 14:16 Відповісти
Это позор.Ну а вто вы хотели от наркомана президента.
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28.11.2021 14:17 Відповісти
Невже проти 120-го, 152-го калібру відповіді з "рогатки"? Отож бо і щоденні обстріли з руйнуванням і втратами.
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28.11.2021 14:20 Відповісти
Якась тєрпільська позиція. У відповідь на гармату пострілом з гвинтівки, на скид гранати кинем феєрверк. Убитих українських бійців називаємо пораненими, смертельно пораненими. Так звучить трохи миролюбніше. А де військова тактика на упередження, коли вже відомий намір та дислокація ворога? Щоб смертельно поранених збільшилось у них, а у нас не стало.
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28.11.2021 14:21 Відповісти
Сумнівно що ОРДЛО буде хоч в якомусь статусі в Україні. Там вже діти вбитих і поранених "впопучленців" вступають в ряди НФО і воюють проти України
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28.11.2021 14:30 Відповісти
Каким то образом Абхазия и Приднестровье без признаного юридического статуса на даный момент не имеют активных военных действий с соседями то в чем проблема с лднр? Я, лично, не желаю их видеть в составе Украины ни в каком статусе. Землю да, донбасян нет. Их ждут безлюдные и бескрайние области россии куда они так стремились. И откуда они, в большинстве случаев, приехали много лет назад на земли украинского Донбаса.
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28.11.2021 14:37 Відповісти
Ну, не совсем старушек для нагрузки на пенсионный фонд они пропихнуть хотят, а все же особый район с правом самоуправления и самое главное правом вето на политику Украины.
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28.11.2021 15:22 Відповісти
На неокупированных территориях тех областей тоже живут донбасяне? Ты наверное с запада товарищ, который считает жителей юго-востока вторым сортом?
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28.11.2021 15:48 Відповісти
Не повериш, не со львовщины и прочей хмельнитчины. И имею ватных по самые стельки лаптей двоюродных сестер братьев и прочих родственников что на домбасянщине, что на крымщине. Сам, слава Богу уже не там.
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28.11.2021 15:59 Відповісти
Поэтому в Германии федерализация, иначе бы уже давно воевали между собой.
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28.11.2021 16:05 Відповісти
Федерализация Германии предполагает землям вести обособленную внешнюю политику? Или все же заканчивается различием в налогах на сосиски и кренделя?
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28.11.2021 16:17 Відповісти
Больших предпосылок просто нет. Конечно всё зависит от населения.
Взять тот же регион Югославии, Албании, Сербии и кто там ещё. В принципе тоже один народ, но сколько войн из-за непонятно чего.
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28.11.2021 16:39 Відповісти
Постоянные оправдания. Да уж. Инициатива в этом плане у кацапни.
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28.11.2021 14:28 Відповісти
Это же дикость - на нас напали, нас обстреливают всевозможным оружием.Агрессор не выполняет никаких ограничений в вооружении.... Зато. мы не защищаемся полноценно и ощутимо для кремлёвской нечисти, а блюдём все приличия, условности, обещания и договорённости... Мы и дальше будем так "защищаться"?
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28.11.2021 14:29 Відповісти
Правдивая история дня рождения Андрея Ермака



Оклеветанные, но не сломленные друзья Андрея Ермака, наконец, нашли время для того, чтобы собраться и скромно отметить день рождения юбиляра в квартире непритязательной хрущевки по соседству с домом родителей, подаривших стране такого сына. Все спешили и были трезвы, как стеклышко, - бухать в столь опасное время, как и оставлять работу больше чем на час, было бы преступлением против избирателей. Юзик пил солярку.

- Слышь, Юзик, дай хлебнуть, - попросил Арахамия, жадно глядя на канистру.

- Не дам, - буркнул Юзик. - Ты вообще знаешь, какой сейчас дефицит топлива в армии? Один из батальонов в зоне ООС уже три недели не получает горючего! Другой вопрос, что власть-то тут при чем? Это Зеленский, что ли, всю солярку выпил?!

Все обиженно покачали головами.

- Я вообще не пью, - хрипло сказал Зеленский, сглатывая ком в горле. - И друзей у меня больше нет.

Президент подошел к окну, выходящему на бульвар Дружбы народов. У "Дома мебели" как раз садился кортеж красивых французских вертолетов ГСЧС. К первому из них подошел журналист Ткач в блестящих кожаных штанах и норковой шубе и галантно открыл дверцу. На толстых пальцах знаменитого клеветника блеснули золотые перстни. Из вертолета вышла главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик вся в соболях и картинно закурила дорогую доминиканскую сигару.

Зеленский распахнул окно и, высунувшись из него, закричал:

- Кортежи нах#й! Вертолеты нах#й! Дачи, бл#дь, льготы ваши нах#й! Чтоб простой президент жил как... как… чтоб... Чтоб тебе тот шашлык поперек горла встал, коза порохоботская!

Ермак едва затащил его обратно в комнату.

- Не, ну как же так можно, и это во время войны! Совесть где ваша, упыри холеные?! - кипятился Зеленский. - Может, эти вертолеты прямо сейчас могли спасти чью-то жизнь, а они сраки свои взад-вперед возят, чтобы тупо побухать! Клоуны, бл#дь! Кло-у-ны!

Он в сердцах сорвал с плеч поношенный, но чистый пиджак и швырнул его на стоявшую на тумбочке голову Обмоченного Петуха с инсталляции на Банковой, по некоторым сведениям, зверски отрубленную фюрером "Демсокиры" Гудыменко в ходе последней акции протеста. Ближе к вечеру за ней должна была заехать последняя честная журналистка страны Наталья Мосейчук, чтобы использовать в качестве декорации на ближайшем ток-шоу о злодеяниях Порошенко.

- Вот зачем голову-то было рубить? - горько спросил Зеленский. - Что им этот Петух сделал?

- Подозреваемому Гудыменко уже вручено подозрение за нецензурные матюки поблизости от органов власти, - успокоил его Корниенко. Он сидел, устало положив живот на стол, и пил из стакана белый компот, жадно закусывая майонезом, намазанным на крабовую палочку. - Экстремизм не пройдет.

- Не люблю день рожденья, - меланхолично сказал Ермак. - Разве что в детстве любил. Я тогда мечтал, когда вырасту, стать вертолетчиком, ну, знаете, летать на спасательном вертолете, вывозить раненых с поля боя или там утопающих. Так того вертолета и не увидел ни разу, вся жизнь пошла по пи...

- Да ладно тебе, - с горьком сарказмом перебил его Зеленский. - Если наших горе-расследователей послушать...

Все обиженно рассмеялись. Пользуясь всеобщей меланхолией, Арахамия достал из кармана тонкий шланг, незаметно сунул один его конец в канистру Юзика, а второй слегка отсосал, вставил в свой стакан и набулькал в него до краев.

- Давайте о чем-то приятном, друзья, все же юбилей самого Ермака, - предложил Зеленский. - Готовы ли мы отразить российскую интервенцию с трех направлений сразу?

- Еще бы, - сказал Корниенко. - Есть четкий план.

- Да? - удивился Зеленский. - А что за план?

- Я же говорю, очень четкий план, - объяснил Корниенко. - В случае нападения Верховная Рада готова собраться в течение двух часов, если, конечно, это не будет неделя работы в округах. Для начала нас надо будет накормить и спрятать...

- ...И сгуртуваться вокруг нашего президента! - закончил за него Арахамия, опрокинул в себя стакан солярки, схватился за горло и убежал в туалет, где его мучительно вырвало.

- Салага, - сказал Юзик. - Пороху не нюхал.

Все почему-то посмотрели на Сергея Лещенко. Лещенко быстро отвернулся, посмотрел в окно и представил себе, как где-то там Порошенко платит журналистке Янине Соколовой за публикацию тайных документов с персональными данными спецагентов по делу Вагнера. На лице Лещенко отобразилась сложная гамма чувств.

- Как бы там ни было, а Путин, конечно, очень впечатлен активной ролью, которую играет на международной арене наш президент Владимир Зеленский, - солидно сказал депутат Яременко. - А готовится Россия к новому нападению на Украину или нет, покажет время. Не будем забегать вперед, друзья, кому оно надо.

- И хватит церемониться с журналисткой Соколовой, - с завистью сказал Лещенко. - И Порошенко давно пора арестовать.

- Я вот думаю, что еще надо арестовать Арестовича, - весело сказал Зеленский.

- Почему это? - внезапно севшим голосом спросил Арестович.

- Ну это же лежит на поверхности! - засмеялся Зеленский. - Арестовать Арестовича! Хоть поржем.

Все заржали.

- Пойду посмотрю, не покрали ли велики, - обиженно сказал Арестович, - а то я свой прямо возле подъезда оставил.

Не успел он отпереть входную дверь, как та распахнулась от могучего удара снаружи, и в прихожую неуклюже ввалилась подвыпившая компания в рыцарских доспехах с мечами, топорами и одним щитом на всех.

- Да, это то, что вы подумали! - весело крикнул Аваков с порога. - Сею-вею-посеваю, с днем рожденья поздравляю!

- Гордон, и ты здесь! - не помня себя от возмущения, воскликнул Лещенко. - Да как у тебя только совести хватило прийти сюда, проклятый Геббельс современности на службе олигарха Ахметова!

- Ой, а кто это говорит? - глумливо засмеялся Гордон. - Сторчавшийся наркоман? Много сегодня коксу вынюхал, дорожник несчастный?

- Сам ты наркоман! - возмутился Лещенко. - Все знают, что это был обычный дипфейк.

- Да? - удиви
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28.11.2021 14:32 Відповісти
кому и для чего эти "оправдания"?!
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28.11.2021 14:32 Відповісти
Может кто не согласится со мной, НО, никто не имеет доступу до правды, Если стреляют с той стороны, то чего нам стеснятся, гатить всем, что есть в наличии. Верить власти, сами понимаете, последнее дело. А что там на самом деле, тьма, Мне кажется, не, не так, як мэни здаеться, каждая сторона БРЭШЭ. Те звездят, в ответ, мы тоже в ответ, а точной информации нет. Пора к чему то приходить.
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28.11.2021 14:38 Відповісти
53-я статья Конституции обязывает стрелять. Криминальный минский договорняк запрещает. Хенералы херовы. Про вас потом книги напишут, как с умным видом не стрелять в оккупанта и писать победные реляции.
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28.11.2021 14:39 Відповісти
После разгрома Псковской дивизии РАБссии Путлер немедленно засекретил любые данные о войне в Украине..типа ИХТАМНЕТ и никогда не было... Быдло тупое...ваши сраные рюссишэ зольдаттэн вбрасывали свои фото из Донбасса в инет...вы тупое зачуханное шариковское дерьмо.. Ютьюб вам в помощь...
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28.11.2021 14:40 Відповісти
Як писулька для стурбованих - ок.
Але наші хлопці повинні використовувати ті засоби, які вважають за потрібне, для свого захисту. Без жодних пояснень і дозволів.
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28.11.2021 14:44 Відповісти
За 10 лет в Афгане советских солдат погибло 15 000...,Туфта полная...,если согласно википедии моджагедов погибло 1 млн 500 тысч...это получается каждый совок убил тысчу моджахедов?не смешите мои Стингеры
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28.11.2021 14:51 Відповісти
поступили розвід дані, що аул " сльози алаха", де проживає тисяча афганціф, заняли моджахеди... дають команду авіації, вона вже в повітрі... й несе з собою десятки тон бомб і ракет - подарки від совка для того невинного аула.... авіація після виконання "роботи" полетіла, а замість аула залишилось рівне поле... ні баранів, ні коней, ні людей... даже хоронити нікого. порахуй, скільки таких авіаударів робив фашистський совок.
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28.11.2021 16:19 Відповісти
Пане Сенатор візьміть в руки калькулятор,будь ласка. Поділіть втрати моджахедів на 15 000 наших загиблих,а сред них було багато українців. Якщо раптом одержите цифру 100, не дивуйтесь.Ви і є "туфта",математик...
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28.11.2021 20:38 Відповісти
При широкомасштбаному наступі теж так буде за планом гавнокомандуючого?
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28.11.2021 16:08 Відповісти
читаючи подібну хрінь, завивати хочпеться... як це? окупант на моїй землі а армійці стріляють лише у відповідь, що це? зрада, страх чи заохочення агресора??
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28.11.2021 16:12 Відповісти
Згадуючи хто наразі на посаді президента України, то останнє у вашому дописі.
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28.11.2021 16:20 Відповісти
Ось так: вони нас ломом а ми їх подушкою.
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28.11.2021 16:30 Відповісти
официально сообщаем: Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние. Источник: https://censor.net/ru/n3302055

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Оце так! Знов хтось бреше...Ось недавно Юрко інформував, що він особисто стріляв по ворогу з гаубиці Д 30 (122мм.).
Судячи с того, що Юрко ніколи не бреше - збрехав "прес-центр ООС". Ганьба зеленим брехунам!
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28.11.2021 17:24 Відповісти
"Спасибі" пану Юрію за велике прагнення допомогти пуйлу врегулювати конфлікт на Донбасі війсковою операцією. Я б зрозумів цю браваду біля гаубиці,якби це були постріли окупантів по мирних жителях ОРДЛО.Тоді так,сміливіший із смертних сфотографував ворожу батарею, яка стріляє по селах,порушуючи Мінські,підписані і Україною,і Францією,і Німеччиною, угоди...А Україна зовсім нічого не порушує...
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28.11.2021 20:47 Відповісти
 
 