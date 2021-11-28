УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3849 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
4 015 16
інвестиції (543) кредит (587) ЄІБанк (32)

"Ми дуже уважно стежитимемо за тим, що відбувається з нашими грошима", - представник Європейського інвестбанку Загон про кредити Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україні фіксується прогрес у питанні освоєння позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) як з боку уряду, так і регіонів. Однак на рівні муніципалітетів є певні проблеми з реалізацією проєктів, що пов'язано з нестачею професійних кадрів у цьому напрямі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів голова Представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, крім отримання кредиту Європейського інвестиційного банку, найскладніше - це використання наданих коштів.

"Якщо говорити про муніципалітети, то в регіонах буває складніше. Але й там бачимо прогрес. Я думаю, що сьогодні серйознішою проблемою є нарощування потенціалу в країні - вам потрібні люди на муніципальному рівні, на регіональному рівні, які можуть використовувати кредити, що надаються", - сказав Загон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський інвестиційний банк допомагатиме тепломодернізувати лікарні в Україні, - Шмигаль

За його словами, Європейський інвестиційний банк має дуже суворі стандарти.

"ЄІБ дуже суворо ставиться до всіх процесів, я не кажу, що з нами найлегше. Ми вимагаємо стовідсоткової зрозумілості та прозорості у закупівлях. Але ми також хочемо побачити проєкт та вплив проєкту на довкілля. Ми хочемо побачити соціальний вплив проєкту, який ми підтримуємо. Й іноді муніципалітетам буває важко впоратися із цим", - додав глава Представництва ЄІБ в Україні.

"Ми не відпускаємо процеси на самоплив. Ми дуже уважно стежитимемо за тим, що відбувається з нашими грошима", — наголосив Загон.

Також дивіться: Рада ратифікувала фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо енергоефективності громадських будівель. ВIДЕО

Після виділення кредиту розпочинається підготовчий етап щодо реалізації проєкту, "на якому ми хочемо подивитися, що Україна збирається робити з нашими грошима".

"І тут, вочевидь, дуже важливою є фаза закупівель. Ми погоджуємося лише тоді, коли процедури закупівлі відповідають міжнародним стандартам", — уточнив представник ЄІБ.

Банк уважно стежить за процесом реалізації проєктів та фіналізує їх.

"Банк слідкує за тим, що відбувається із грошима. Чи збудовано дороги, чи збудовано лікарні, чи є обладнання — ми стежимо за всім цим… Ми можемо надати довгострокові гроші на дуже конкурентоспроможному рівні. Але обов'язкова умова, пов'язана з таким кредитом, полягає у тому, що гроші мають використовувати для громадян. Для блага громадян України ", - резюмував Загон.

Також читайте: Рада ратифікувала Фінансову угоду з ЄІБ - 340 млн євро спрямують на відновлення України, - Кабмін
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як казала мавпа: Ой Іване пи.....диш. в 2019му заклали ціну на дорогу на 94% більшу ніж було раніше. в 2021 ціна на бітум впала . ціна за роботу залишилась яку затвердили на 2020.
і ти будеш казати що щось контролюєш??? міст Кличко виріс в ціні втроє. І ШОООООО???? як казав беня коломойша. короче. жар рибу або сиди і не ....зди.
а адекдоти, кінцівка одного в верху а другого в низу можу розповісти, якщо комусь інтересно
показати весь коментар
28.11.2021 14:25 Відповісти
На одній із одеських вулиць, а саме на Дерибасівській, стояла заплакана жінка. Іноземець, який проходив повз, поцікавився у неї:
- Що з Вами сталося?
Жінка відповіла:
- У мене вкрали гаманець із грошима. Іноземець пошкодував її та дав їй гроші. Жінка почала йому дякувати, а потім запитала:
- Може, ви й гаманець віддасте?
показати весь коментар
28.11.2021 14:52 Відповісти
Немає професіоналів в муніпаліцетах? Та там такі профі,що підметки з чобіт на ходу вкрадуть.
показати весь коментар
28.11.2021 14:54 Відповісти
точно что загон
показати весь коментар
28.11.2021 14:27 Відповісти
За деньгами всегда нужно следить- даже если ты их даешь своим родственникам!!! Деньги - это такое!!!!
показати весь коментар
28.11.2021 14:35 Відповісти
Пообіцяв дідусь Мойша купити онуку шоколадку. Приходить додому. Онук:
- Діду, ти купив шоколадку? Мойша:
- Ні, онуче, сьогодні ніколи не було. На другий день приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Ні, онучечку, магазин був закритий. Наступного дня приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Не було шоколаду. Лише чупа-чупси.
- Так хоча б чупа-чупс купив би.
- Запам'ятай, онучку, поки дідусь Мойша живий, ти будеш їсти тільки шоколад.
.
показати весь коментар
28.11.2021 14:53 Відповісти
Читай статью полностью ,зебил)
показати весь коментар
28.11.2021 15:18 Відповісти
Ну й правильно робите, що слідкуйте. Бо зеля незабаром скаже: "Я- нє я й крадіжка нє моя!"

показати весь коментар
28.11.2021 14:39 Відповісти
Даже и об........................ ть не будут, просто спустят и скажуть, ну, так получилось, не ожидали мы.
показати весь коментар
28.11.2021 14:41 Відповісти
Правильно, следите внимательно. Особенно следите за руками Коломойского. Наблюдайте и учитесь.
показати весь коментар
28.11.2021 14:42 Відповісти
ага - ага ....біли ваши стали их ....- посмотрите тек живут наши "слуги" ...., но вообще то чего вам парится - все оттдадут гои ...свое бедностью....
показати весь коментар
28.11.2021 14:45 Відповісти
- Сьома, як це виходить, що Шлемензон взяв тебе в компаньйони? У тебе ж грошей ні гроша!
- Так, все правильно: у нього є гроші, зате у мене є досвід.
- Сьома, я тебе благаю: скоро в тебе будуть гроші, а в нього - досвід.
показати весь коментар
28.11.2021 14:48 Відповісти
що відбувається з нашими грошима.-Известно, что. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
показати весь коментар
28.11.2021 14:50 Відповісти
Не просто пристально, а через микроскоп следите за вошью КАЛОмойской и его ЗЕлёной гнидой.
показати весь коментар
28.11.2021 15:22 Відповісти
 
 