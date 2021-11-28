"Ми дуже уважно стежитимемо за тим, що відбувається з нашими грошима", - представник Європейського інвестбанку Загон про кредити Україні
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В Україні фіксується прогрес у питанні освоєння позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) як з боку уряду, так і регіонів. Однак на рівні муніципалітетів є певні проблеми з реалізацією проєктів, що пов'язано з нестачею професійних кадрів у цьому напрямі.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів голова Представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, крім отримання кредиту Європейського інвестиційного банку, найскладніше - це використання наданих коштів.
"Якщо говорити про муніципалітети, то в регіонах буває складніше. Але й там бачимо прогрес. Я думаю, що сьогодні серйознішою проблемою є нарощування потенціалу в країні - вам потрібні люди на муніципальному рівні, на регіональному рівні, які можуть використовувати кредити, що надаються", - сказав Загон.
За його словами, Європейський інвестиційний банк має дуже суворі стандарти.
"ЄІБ дуже суворо ставиться до всіх процесів, я не кажу, що з нами найлегше. Ми вимагаємо стовідсоткової зрозумілості та прозорості у закупівлях. Але ми також хочемо побачити проєкт та вплив проєкту на довкілля. Ми хочемо побачити соціальний вплив проєкту, який ми підтримуємо. Й іноді муніципалітетам буває важко впоратися із цим", - додав глава Представництва ЄІБ в Україні.
"Ми не відпускаємо процеси на самоплив. Ми дуже уважно стежитимемо за тим, що відбувається з нашими грошима", — наголосив Загон.
Після виділення кредиту розпочинається підготовчий етап щодо реалізації проєкту, "на якому ми хочемо подивитися, що Україна збирається робити з нашими грошима".
"І тут, вочевидь, дуже важливою є фаза закупівель. Ми погоджуємося лише тоді, коли процедури закупівлі відповідають міжнародним стандартам", — уточнив представник ЄІБ.
Банк уважно стежить за процесом реалізації проєктів та фіналізує їх.
"Банк слідкує за тим, що відбувається із грошима. Чи збудовано дороги, чи збудовано лікарні, чи є обладнання — ми стежимо за всім цим… Ми можемо надати довгострокові гроші на дуже конкурентоспроможному рівні. Але обов'язкова умова, пов'язана з таким кредитом, полягає у тому, що гроші мають використовувати для громадян. Для блага громадян України ", - резюмував Загон.
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і ти будеш казати що щось контролюєш??? міст Кличко виріс в ціні втроє. І ШОООООО???? як казав беня коломойша. короче. жар рибу або сиди і не ....зди.
а адекдоти, кінцівка одного в верху а другого в низу можу розповісти, якщо комусь інтересно
- Що з Вами сталося?
Жінка відповіла:
- У мене вкрали гаманець із грошима. Іноземець пошкодував її та дав їй гроші. Жінка почала йому дякувати, а потім запитала:
- Може, ви й гаманець віддасте?
- Діду, ти купив шоколадку? Мойша:
- Ні, онуче, сьогодні ніколи не було. На другий день приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Ні, онучечку, магазин був закритий. Наступного дня приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Не було шоколаду. Лише чупа-чупси.
- Так хоча б чупа-чупс купив би.
- Запам'ятай, онучку, поки дідусь Мойша живий, ти будеш їсти тільки шоколад.
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- Так, все правильно: у нього є гроші, зате у мене є досвід.
- Сьома, я тебе благаю: скоро в тебе будуть гроші, а в нього - досвід.