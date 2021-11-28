Кулеба про використання Bayraktar на Донбасі: Україна не порушувала жодних домовленостей. Щодо російських дронів я щось не чую глибокого занепокоєння
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає використання бойового розвідувально-ударного комплексу Bayraktar українськими військовими в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі виправданим, оскільки безпілотник застосовувався для припинення порушення Мінських домовленостей, здійсненого російськими військами на Донбасі.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російська сторона залучила важку артилерію, 120-мм гаубицю, на лінію розмежування, обстрілювала з неї українські позиції, вбивши одного українського солдата, поранивши ще одного та пошкодивши цивільну інфраструктуру. Саме це - явне порушення Мінських домовленостей", - заявив Кулеба.
Відповідаючи на репліку журналіста видання щодо заяви представника МЗС ФРН про те, що тільки місія ОБСЄ може використовувати дрони на лінії зіткнення на Донбасі, Кулеба зазначив, що Україна "вже висловила незгоду з логікою цієї заяви".
"Насамперед тому, що вона повністю ігнорує справжню причину, чому ми повинні захищати себе. Гаубиця - це важка артилерійська система, заборонена Мінськом. Наш дрон не перетинав лінію розмежування, проте влучив у гаубицю. І по-друге: коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України.
Він додав, що перед використанням Bayraktar українські військові чітко виконали всі процедури ОБСЄ і використовували всі узгоджені механізми деескалації, виконали всі вимоги.
"Тобто не порушували жодних домовленостей. Але коли на нас нападають і вбивають, ми будемо бити у відповідь, тому що це наша країна, і ми будемо її захищати", - зазначив Кулеба.
Міністр також заявив, що Україна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі.
"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати та знищувати все, що хочуть, щоб потім усі починали волати, коли ми це примусово припиняємо", - наголосив глава МЗС.
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Кулеба как раз из власти наиболее адекватный.
"Коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302058
читать умеешь, олигархи поддержали закон клоуна.
кто за кого убивается, хитрозадая?
Кстати про войну в Карабахе новостей в Европе не было совсем. Были конечно немного, но обеспокоенности у европейцев они не вызывали.
Тогда в чём ваши проблемы?
"Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації.
При запуску газопроводу без сертифікації йому загрожує штраф в розмірі близько 1 млн євро. Про це йдеться в статті, опублікованій в німецькій газеті Handelsblatt.
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Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятними"
Мужик приходит домой и видит, что его жену какой-то жлоб трахает.
И он спрашивает:
- Мучжина, а вы после этого будете чай с сахаром, или с лимоном...
Поэтому мочить этими бомбами кацапов не думая, без оглядки, убивать их как они наших ребят убивают снайперы.
Просто убивать планирующими бомбами с купленных за валюту дронов,
видосики можно не публиковать, убивать оккупантов, тем более им нечем ответить на высокотехнологичное оружие
Чтобы цапы при любом свисте с неба обсирались и готовились укладываться в гробы