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безпілотник (2071) війна (56107) обстріл (20911) Донбас (21732) Кулеба Дмитро (3151) операція Об'єднаних сил (4158) Bayraktar TB2 (92) Байрактар (157)

Кулеба про використання Bayraktar на Донбасі: Україна не порушувала жодних домовленостей. Щодо російських дронів я щось не чую глибокого занепокоєння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про використання Bayraktar на Донбасі: Україна не порушувала жодних домовленостей. Щодо російських дронів я щось не чую глибокого занепокоєння

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає використання бойового розвідувально-ударного комплексу Bayraktar українськими військовими в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі виправданим, оскільки безпілотник застосовувався для припинення порушення Мінських домовленостей, здійсненого російськими військами на Донбасі.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона залучила важку артилерію, 120-мм гаубицю, на лінію розмежування, обстрілювала з неї українські позиції, вбивши одного українського солдата, поранивши ще одного та пошкодивши цивільну інфраструктуру. Саме це - явне порушення Мінських домовленостей", - заявив Кулеба.

Відповідаючи на репліку журналіста видання щодо заяви представника МЗС ФРН про те, що тільки місія ОБСЄ може використовувати дрони на лінії зіткнення на Донбасі, Кулеба зазначив, що Україна "вже висловила незгоду з логікою цієї заяви".

"Насамперед тому, що вона повністю ігнорує справжню причину, чому ми повинні захищати себе. Гаубиця - це важка артилерійська система, заборонена Мінськом. Наш дрон не перетинав лінію розмежування, проте влучив у гаубицю. І по-друге: коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України.

Також читайте: Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Він додав, що перед використанням Bayraktar українські військові чітко виконали всі процедури ОБСЄ і використовували всі узгоджені механізми деескалації, виконали всі вимоги.

"Тобто не порушували жодних домовленостей. Але коли на нас нападають і вбивають, ми будемо бити у відповідь, тому що це наша країна, і ми будемо її захищати", - зазначив Кулеба.

Міністр також заявив, що Україна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі.

"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати та знищувати все, що хочуть, щоб потім усі починали волати, коли ми це примусово припиняємо", - наголосив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
поешь, как клоун на пресухе
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28.11.2021 14:49
+10
Від однієї бімбочки здійнявся галас на всю Галактику. Далі буде.
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28.11.2021 14:29
+9
Украина ведёт себянеадекватно и непонятно длямирового сообщества. Украина обороняется так воровато, исподтишка, с виноватым видом, оправдываясь после каждого выстрела по кремлёвскому агрессору. Европейские "союзники, типа гитлеровской германии, требуют от нас подчинения прихотям кремлёвской крысы.... Это - неправильно.
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28.11.2021 14:57
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Від однієї бімбочки здійнявся галас на всю Галактику. Далі буде.
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28.11.2021 14:29 Відповісти
Скільки можна Шмеркелям дупіти лизати? Наша земля, наші вороги лежать в нашій землі.
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28.11.2021 14:49 Відповісти
Перестаньте нахер Оправдываться... все все прекрасно понимают и делали бы больше и лучше нас без оглядки на чьей-то мнение.
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28.11.2021 16:06 Відповісти
Лучше б не использовали эту безобидную петарду, а саданули реальным боеприпасом "Байрактара". Или турки не продали вооружение для него?
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28.11.2021 14:29 Відповісти
Брехня.
Кулеба как раз из власти наиболее адекватный.
"Коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302058
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28.11.2021 15:48 Відповісти
поешь, как клоун на пресухе
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28.11.2021 14:49 Відповісти
дуняшечка, пока ты за зе и его хозяев убиваешься, глупышка.
читать умеешь, олигархи поддержали закон клоуна.
кто за кого убивается, хитрозадая?
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28.11.2021 14:58 Відповісти
Не ототожнюй себе з Україною. 😊Ти є малорос. 76 відсотків українців вважають, що Україна рухається не туди, де їм добре. Тому не уподобляйся своєму зеленому кумиру. 😁
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28.11.2021 15:12 Відповісти
Валити вату і сєпарню з Байрактарів - це не просто добре Україні, це ПРЕКРАСНО!
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28.11.2021 16:03 Відповісти
При чем тут журналисты. Байрактары должны использоваться официально, безо всяких оправданий и стеснений. И и не бомбочками а так чтобы орудие террористов разносило в щепки вместе с террористами.
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28.11.2021 15:48 Відповісти
Так їх не використовували з 2018 року.. Може вже пора би?
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28.11.2021 16:02 Відповісти
Возмутительно оправдываться за то, что по нам насыпают артой, а мы молчим. Если Меркель и Макрону , что то не нравится, то пусть сидят на передке и ловят прилёты вражеской арты
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28.11.2021 17:33 Відповісти
Як байрактар у небі блисне-лапатнік у парткі дрисне...
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28.11.2021 14:46 Відповісти
А на х.............. тогда покупать? Джевелины, стрелять нельзя, прошел срок на складах + утилизация. Так же и с остальным. Наверное презерватив купил ,так используй, а то может и не понадобится, УПАДЕТ.
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28.11.2021 14:48 Відповісти
Гаубиц калибра 120 мм. на вооружении ВСУ нет. Есть 122 мм. и 152 мм. и более! "Байрактар" сбрасывал петарду по гаубице калибра 152 мм. Как то так, господин Кулеба!
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28.11.2021 14:50 Відповісти
Да ну ? На видео бьіла 122мм гаубица.
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28.11.2021 14:52 Відповісти
При чем здесь ВСУ? Речь шла о кацапской гаубице.
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28.11.2021 14:57 Відповісти
Хороший ответ министра . Теперь начнется вой Соловьевьх-Скабеевьіх , ожидаемо. И Машка Захарова не промолчит , имхо
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28.11.2021 14:50 Відповісти
дроны не русские, а российские.
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28.11.2021 14:53 Відповісти
что русские, что российские.. все равно названия-фантомы.. выдумка Пэдры Первого
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28.11.2021 15:16 Відповісти
Украина ведёт себянеадекватно и непонятно длямирового сообщества. Украина обороняется так воровато, исподтишка, с виноватым видом, оправдываясь после каждого выстрела по кремлёвскому агрессору. Европейские "союзники, типа гитлеровской германии, требуют от нас подчинения прихотям кремлёвской крысы.... Это - неправильно.
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28.11.2021 14:57 Відповісти
Усіх цих кремлівських посіпак, лобістів, настав час виставити на широкий світовий огляд. А то гавкають з-під дипломатичного прикриття, а відкрито заявити про свою позицію бояться. Чому МЗС України покриває їх боягузливу позицію
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28.11.2021 17:40 Відповісти
За 7 лет быдло Путлера не взяло и пол донбасса...а кто виноват? Порошенко,Госдеп или Ангела Меркель с НАТО?
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28.11.2021 15:05 Відповісти
турецкий боевой дрон "Акынджы" Байрактар с украинскими движками
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28.11.2021 15:10 Відповісти
Наверное потому, что обеспокоившиеся Германия и Франция играют в этой партии на стороне РФ.
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28.11.2021 15:12 Відповісти
Наверно там не дураки и знают, что если полыхнёт, то уже не где-то там в Карабахе, а у границ Европы.
Кстати про войну в Карабахе новостей в Европе не было совсем. Были конечно немного, но обеспокоенности у европейцев они не вызывали.
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28.11.2021 15:41 Відповісти
То есть, чтобы не полыхнуло, нужно ставить в стойло Украину? Ты ничего не путаешь?
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28.11.2021 15:57 Відповісти
Тогда не стоит их слушать. Совсем!
Тогда в чём ваши проблемы?
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28.11.2021 16:00 Відповісти
Ты на вопрос ответь. Что есть первопричина войны?
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28.11.2021 17:14 Відповісти
Национальные интересы РФ.
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28.11.2021 17:50 Відповісти
нахьюююй іди... ванья
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28.11.2021 20:54 Відповісти
Вони в усьому на боці кацапстану, особливо, коли це стосується Південного потоку-2, щоб їхні дупи не замерзли.

"Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації.

При запуску газопроводу без сертифікації йому загрожує штраф в розмірі близько 1 млн євро. Про це йдеться в статті, опублікованій в німецькій газеті Handelsblatt.

Автори заявляють, що в такому разі доведеться виплатити штраф, проте, згідно з підрахунками німецької федеральної мережевої агенції (BNA), його сума становить не більше одного мільйона євро.

Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятними"
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28.11.2021 16:00 Відповісти
украинский боевой тяжелый дрон...
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28.11.2021 15:13 Відповісти
Да хватит оправдываться.В....бали и правильно сделали,мы на своей земле.
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28.11.2021 15:19 Відповісти
Те кто смотрели фильм-расследование Ткача, о днюхе дерьмака в Карпатах, должны помнить момент, как к журналистам подошли мусора и сказали что собьют их дрон, если те не прекратят снимать гос резиденцию. У меня вопрос: если в тылу есть спецсредства для подавления дронов, то почему таких средств нет на передовой?!! Или клоунская сепарня боится о своей безопасности больше чем о безопасности страны?!
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28.11.2021 15:19 Відповісти
У Р.Эрдогана поучитесь,как с РФ-себя вести.Надоело это блеяние...
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28.11.2021 15:21 Відповісти
По мнению некоторых источников, Украина единственная страна Мира которая по факту голыми руками отстояла свою Независимость в борьбе с пропагандонами *********** ...Киселевыми типа радиоактивный пепел и полного идиота Салавьиный помет Пропагадонская машина Мавзолея захлебывается от злости...,типа Украина в НАТО и нам рюсским баранам кранты...,странно почему НАТО через Эстонию до сих пор не напало на быдло КГБшное...от Эстонии до Питера 10 метров,для Томагавка это 3 секунды работы...идиоты...
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28.11.2021 15:21 Відповісти
Потому что Питер не мацква. На него все бьіло насрать в 41м, насрать и сейчас
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28.11.2021 17:41 Відповісти
Коротко о позиции пзезидента Украина об использовании оружия на Донбассе...
Мужик приходит домой и видит, что его жену какой-то жлоб трахает.
И он спрашивает:
- Мучжина, а вы после этого будете чай с сахаром, или с лимоном...
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28.11.2021 15:22 Відповісти
Можно почитать комментарии на немецком сайте. Так так достаётся всем на орехи.
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28.11.2021 15:36 Відповісти
Скільки можна виправдовуватись, збили чи застрелили - так має бути, бо це все на нашій землі, вчіться в Ізраїля -там ніхто і ніколи не виправдовується і за це їх в світі поважають.
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28.11.2021 16:44 Відповісти
Что такое "глубокое беспокойство" как и "глубокая озабоченность" в особом,умном европейском понимании. знают только в СЕ.
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28.11.2021 17:03 Відповісти
Отето Пинг у Кулебы....или это просто зашкваров у нас столько что кажется что история с Байрактаром была так давно)))
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28.11.2021 17:38 Відповісти
якщоб Ізраіль слухав що ******* фашистська Германія коли Моссад ліквідував ворогів,серед яких доречі було багато німців, то не булоб Ізраілю...тож слати ***** меркельских ********* і захищати Україну.
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28.11.2021 20:49 Відповісти
срать на всех. На своей земле можно использовать любое оружие для защиты. Тем более диаметр планирующей бомбы MAM-C (Мам, ти мене вибач що я став дорослим) 7 см, что не противорчит минским угодам.
Поэтому мочить этими бомбами кацапов не думая, без оглядки, убивать их как они наших ребят убивают снайперы.
Просто убивать планирующими бомбами с купленных за валюту дронов,
видосики можно не публиковать, убивать оккупантов, тем более им нечем ответить на высокотехнологичное оружие
Чтобы цапы при любом свисте с неба обсирались и готовились укладываться в гробы
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28.11.2021 22:15 Відповісти
 
 