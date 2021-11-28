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Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль

Україна зміцнює кордон на тлі міграційної кризи. Цього тижня Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через гібридні загрози, спричинені за посередництва Росії на білорусько-польському кордоні, маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Тому Державна прикордонна служба отримає понад 66 млн грн для зміцнення вразливих ділянок кордону. Ще більш ніж 108 млн грн будуть спрямовані до Національної гвардії для забезпечення додаткових сил захисту", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, станом на пятницю, 26 листопада, за даними Державної прикордонної служби України, на українсько-білоруському кордоні ситуація залишалася контрольованою, скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігалося. Але силові підрозділи готові до будь-якої ситуації, для цього в прикордонних районах проводяться спеціалізовані навчання.
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Топ коментарі
+4
Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
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28.11.2021 15:00
+3
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28.11.2021 15:13
+2
Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
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28.11.2021 15:05
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Як охороняти те-чого не існує.Облаштуйте нарешті кордон...
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28.11.2021 14:49 Відповісти
Встречает Абрам Моню, который тащит два телевизора «Сони».
- Моня, зачем тебе два одинаковых телевизора?
- Теща вчера сказала, что за «Сони» отдаст полжизни.
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28.11.2021 14:50 Відповісти
Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
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28.11.2021 15:00 Відповісти
Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
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28.11.2021 15:05 Відповісти
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28.11.2021 15:13 Відповісти
Мойша рассказывает отрывок из «Евгений Онегин» :
- ... Когда б надежду я имел, хоть изредко, хотя б в неделю раз ...
Потом Мойша задумался ...
- И шо? Дальше, таки забыл?
- Нет, Роза Марковна! Я-таки, подумал, какое красивое имя Надежда!
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28.11.2021 16:09 Відповісти
заправить танки на передовой - у зе-сепаров нет денег в бюджете, а выкинуть почти 200 млн на мусоров, которые шашлыки жарить поехали в полеские леса - то на это есть деньги. Кому там не хватало доказательств, что страной управляют сейчас кацапские калоборанты во главе с сепарским клоуном?
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28.11.2021 15:14 Відповісти
зеля миллиардами разбрасывается, откуда у него бабло
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28.11.2021 15:16 Відповісти
Деньги на ветер. Граница - это не укрепления, это полоса и все. Китайская стена не помогла, а тут какие то миллионы. Мы интересны политически, а не территорией, пора понять.
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28.11.2021 15:17 Відповісти
Сейчас начнутся шутки про ров с крокодилами. Но прошу учесть, что крокодилы зимой замерзнут.
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28.11.2021 15:18 Відповісти
Этот транш тоже из многострадального ковидного фонда?
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28.11.2021 15:39 Відповісти
А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.
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28.11.2021 15:45 Відповісти
Так и тебя тоже нет. Ты рашобот на зарплате.
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28.11.2021 15:55 Відповісти
Спасибо.Приятно слышать вопли русофобских ублюдков.Значит я коментирую в правильном направлении.Чем больше ваши дупы рвуться тем мне приятние.
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28.11.2021 16:18 Відповісти
Да всегда пожалуйста, я люблю рашотоллей погонять. Между прочим увеличиваю твое материальное положение.
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28.11.2021 16:23 Відповісти
Может и погасишь мой кредит?А то зарабатываю немеряно только вот руки до кредита не дотягиваются.
Зачем умному человеку писать херню,лучше скажи что-то толковое а не гадость.
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28.11.2021 16:36 Відповісти
Ну вот же мой коммент для увеличения. Еще написать?
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28.11.2021 16:42 Відповісти
Буду рад услышать Ваше дальнейшее мнение...
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28.11.2021 16:45 Відповісти
"А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения."

Вот я тебе твоим же дебильным комментом помогаю. Тружусь как пчелка на твое благо. Ну а мозги ты себе в на ярмарке рашотроллей выберешь.
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28.11.2021 16:45 Відповісти
Ты просто цитируешь,а где твое личное хоть и дебильное мнение по этому вопросу?
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28.11.2021 16:48 Відповісти
Ковид существует, десятки миллионов погибших, сделал две прививки Пфайзером. Еще раз спрашиваю

А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.

Зачем ты тут этот бред пишешь?

Комментами свое материальное положение поднимаешь?

Я тебе написал что на тебе еще мой коммент для твоего материального положения, рашотролль.
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28.11.2021 16:53 Відповісти
А чем Вы кичитесь?Своими прививками?Почему Вы считаете что я не привит?Я тоже привит файзером но меня почему-то это не умиляет и не успокаивает,возможно потому что именно правительство относительно надежности прививок мутит воду и делаэт относительно прививок заявления котрые не соответствуют регламенту применения прививок.Иными словами МОЗ даже не компетентно относительно прививок что приводит к выоду что никто как из МОЗ так и тех кто трындит об прививках еще не вакцинированы.
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28.11.2021 17:04 Відповісти
Переведи свой бред на человеческий язык. Ковид придуман, а ты вакцинировался и теперь ты говоришь что он придуман?
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28.11.2021 17:11 Відповісти
Ты действительно хочешm услышать перевод на человеческий язык?
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28.11.2021 17:16 Відповісти
Таки да. Не хочется недосказанности в вышесказанном. Так ответь, зачем если ковид придуман ты вакцинировался?.
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28.11.2021 17:26 Відповісти
Та до банальности травиально-чтоб впустили меня в туалет а не ссал или срал по углам.
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28.11.2021 17:32 Відповісти
Ну так тебя же теперь пускают в туалет. Зачем ты тут срешь и ссышь?
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28.11.2021 17:38 Відповісти
Я имею уже сертификат и мне по закону уже полагается нассать и насрать такому мудаку как ты в рот.Тем более если из него кроме говна ничего не вылетает.
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28.11.2021 17:42 Відповісти
На тебе еще денежек, рашотроллик. С самочкой своей не забудь поделиться. И ПНХ в свою парашу.
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28.11.2021 17:53 Відповісти
А что,до сих пор кордоны Украины были только на карте?А куда девались миллиарды на создания ,,стены,, которые из 2015-го года выделялись исправно из бюджета Украины?Единую переносную эту стену реально видел при не впускании в Украину Саакашвили.ПЕРЕНОСНУЮ а не стационарную на котрую уже годами выделяют миллиарды из наших налогов.
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28.11.2021 15:40 Відповісти
никаких миллиардов там не было... выделили хорошо, если процентов двадцать от нужной суммы. и это за все время с 2014 года. поэтому более-менее нормально оборудовали только небольшую часть границы с паРашей, в основном в Харьковской и Сумской области.
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29.11.2021 00:13 Відповісти
шо колючий дріт - віддали литовцям - це добре !
а шо у себе за кілька років не спромоглися поставити - це ГАНЬБА !
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28.11.2021 22:38 Відповісти
 
 