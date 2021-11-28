Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль
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Україна зміцнює кордон на тлі міграційної кризи. Цього тижня Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Через гібридні загрози, спричинені за посередництва Росії на білорусько-польському кордоні, маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Тому Державна прикордонна служба отримає понад 66 млн грн для зміцнення вразливих ділянок кордону. Ще більш ніж 108 млн грн будуть спрямовані до Національної гвардії для забезпечення додаткових сил захисту", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, станом на пятницю, 26 листопада, за даними Державної прикордонної служби України, на українсько-білоруському кордоні ситуація залишалася контрольованою, скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігалося. Але силові підрозділи готові до будь-якої ситуації, для цього в прикордонних районах проводяться спеціалізовані навчання.
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- Моня, зачем тебе два одинаковых телевизора?
- Теща вчера сказала, что за «Сони» отдаст полжизни.
- ... Когда б надежду я имел, хоть изредко, хотя б в неделю раз ...
Потом Мойша задумался ...
- И шо? Дальше, таки забыл?
- Нет, Роза Марковна! Я-таки, подумал, какое красивое имя Надежда!
Зачем умному человеку писать херню,лучше скажи что-то толковое а не гадость.
Вот я тебе твоим же дебильным комментом помогаю. Тружусь как пчелка на твое благо. Ну а мозги ты себе в на ярмарке рашотроллей выберешь.
А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.
Зачем ты тут этот бред пишешь?
Комментами свое материальное положение поднимаешь?
Я тебе написал что на тебе еще мой коммент для твоего материального положения, рашотролль.
а шо у себе за кілька років не спромоглися поставити - це ГАНЬБА !