Глава МОЗ Франції Веран не виключає, що штам "Омікрон" циркулює країною: Підтвердження - питання кількох годин
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у неділю заявив, що новий штам COVID-19 "Омікрон" може вже циркулювати у Франції.
Про це повідомляють європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поки що немає підтвердження, але це питання кількох годин", - заявив він журналістам у центрі вакцинації в Парижі.
За останній час штам COVID-19 "Омікрон" виявили також у кількох європейських країнах - у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах і в Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу та Ізраїлю.
Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "Омікрон", було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і він містить велику кількість мутацій.
Будь ласка, зачекайте...
- Нет.
- А он там есть!»
Опять страшилки и опять колоться
Может хорош сюр разводить?
но судя по всему... эта хрень не собирается покидать Землю..
Найнебезпечніший (с) вірус , а міністЕр тільки робить припущення.
Але знайти треба, бо як інакше. От через кілька хвилин урочисто оголосять.
Вся Франція завмерла в очікуванні після такого анонсу.
Suspense.
ЗАВДАННЯ ВІД ООН І ВООЗ - кожній країні придумати новий штам вірусу