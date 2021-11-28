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Новини Політика України
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Зеленський (17371) інвестиції (543) переворот (199) Фурса Сергій (24)

Заява Зеленського про держпереворот зі слів "трьох відставних ментів у Криму" відкинула Україну до рівня країн Африки, - Фурса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Зеленського про держпереворот зі слів

Слова президента Володимира Зеленського про державний переворот, що нібито готується, ґрунтуються, як виявилося, на розмовах "відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ" завдали серйозної шкоди інвестиційній привабливості України і зробили біднішим кожного платника податків.

Про це пише інвестаналітик Сергій Фурса у блозі на сайті "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже надвечір стало відомо, що заява президента базувалася на розмовах трьох відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ, які говорили у тому числі про те, що коли ця страшна команда захопить владу в Україні, їм доведеться домовитися з Ахметовим. Хоча й із самого початку ця інформація звучала як фантастика. І серйозно в Україні її ніхто не сприймав. Але це сказав президент, це потрапило до заголовків, це мало наслідки. Чому те, що сталося, неприпустимо? Чому це робить нас усіх біднішими? Не Ахметова, а платників податків України", – пише Фурса.

Він наголосив, що сучасна економіка будується на довірі і якщо до країни немає довіри – то гроші оминають її.

"Інвестори хочуть верховенства права, надійності та передбачуваності. Просто правил гри. Чи входить у це визначення ситуація, коли президент прив'язує прізвище найбільшого бізнесмена країни до перевороту. Чи захочуть вони інвестувати ще в Україну, якщо можливі такі заяви з такими наслідками? Хіба це про передбачуваність? Хіба це про правила гри?", - наголосив Фурса.

Подібні безвідповідальні заяви відкидають Україну до рівня країн Африки, вважає Фурса.

"Рейтинг України на рівні середньої країни в Африці. Вас би не здивувало, якби десь у Гані місцевий диктатор заявив щось подібне? Ні. От і людей із Лондона може не здивувати чергова подібна новина з України. І питання лише в тому, чи ми хочемо залишатися на рівні Африки…", - зазначив Фурса.

Читайте також: Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко

Він додав, що інвестори та кредитори чекають від України боротьби з олігархами, але тільки не в такій "сюрреалістичній формі".

"Крім того, Захід прямо показує, які олігархи є токсичними. Але Коломойський та Фірташ почуваються чудово. І так, якщо ДТЕК монополіст і з ним треба боротися, то інвестиційний клімат не страждав би, якби боротьба велася за допомогою інституту незалежного антимонопольного комітету", - підсумував Сергій Фурса.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Нет у меня большого желания выслушивать заявления зеленского.
Только марафон посмотрел и все, вполне достаточно.
Но я так думаю, что за два года это чучело такого успело нагородить, что всякие там Бокассы, Чомбе, Мобуту, Мбасого, выглядят не такими уже и полудурками.
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28.11.2021 15:23
+28
Зепуасам хуже не будет.
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28.11.2021 15:19
+28
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28.11.2021 15:26
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Зепуасам хуже не будет.
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28.11.2021 15:19 Відповісти
Звісно,якщо Фурса не продажній. Або Рижий настільки збіднів, що не може купити сотню-другу Єкспертів. А Зє і так пролетить на виборах. Замсть Зє оберемо Мє.
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28.11.2021 15:45 Відповісти
Умер раввин. Все собрались в синагоге выбирать нового. Все предлагают старого Хаима. Из последнего ряда встает Изя:
- Мы не можем выбирать Хаима! У него дочка - б.. на вокзале!
Хаим, с обидой в голосе:
- Изя! Как вы можете?! У меня же никогда не было дочек! У меня три сына!
Изя, садясь:
- Не знаю, но мое дело - сказать, а вы думайте!
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28.11.2021 15:56 Відповісти
ВЕЛИКИЕ ПРОСВЕЩЕННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ --- украинцы ( 73 % ) , согласно СВОИХ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ выбрали СЕБЕ президента !!! !!! !!! А теперь обижаются ......... ..... ... .
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28.11.2021 19:14 Відповісти
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28.11.2021 15:22 Відповісти
вот оригинал этого фото...как видите ни тебе *****... ни... вашей гордости от проделки шалуна
(фейк от фейкометов)
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28.11.2021 15:46 Відповісти
))))))а шо вы,зебильо,до сих пор верите в эту фотожабу?капец какой
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28.11.2021 16:07 Відповісти
та шо вы.!.. они с нее утро начинают - давясь гордостью за хероя....(и пока новости не видели)))
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28.11.2021 16:17 Відповісти
- Рабинович! Куда вы так спешите?
- В бордель, на переворот!
- В шесть утра?!
- Ой, хочу поскорее отделаться.
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28.11.2021 15:22 Відповісти
Умный человек сначала думает, потом говорит, а этот сначала ляпает, потом думает.
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28.11.2021 15:22 Відповісти
Не судите его слишком строго.
Бараны его выбрали, это его аудитория и он с ней общается.
Естественно, на их языке.
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28.11.2021 15:24 Відповісти
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28.11.2021 15:26 Відповісти
Выбирали нормальные люди, знаешь прекрасно почему. НЕ БЫЛО АЛЬТЕРНАТИВЫ. Историю нельзя вернуть, никто не узнает, а что бы было, если не он. Ты лучше предложи, КОГО? 30 лет и не те. Кто виноват?
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28.11.2021 15:52 Відповісти
Ті хто обирають? Ні?
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28.11.2021 15:57 Відповісти
Прости, не понял твоей мысли. Я не обырав. Ни Януковыча, ни Пэтра, ни Вовочку, Знаешь, даже из этих трех, не было доверия. Не надо всех ровнять под свою гребенку, большинству не нравилось то что было, вот и проголосовали, а ты уверен, что было бы лучше, я нет.
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28.11.2021 16:09 Відповісти
Раз никого и ни когда и ни чего не знаешь, так чей ты будешь тогда??
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28.11.2021 16:13 Відповісти
Вот тут ты прав, я до х................... знаю, а вот чей не знаю. Но точно знаю, ни Петин, ни Вовочкин, мне ни ху.................. я ни один из них не дал положительного, бывает такое, так что, ты считаешь я должен положить за них жизнь? Я буду того, кто даст, не мне, народу нормальную жизнь. Но пока никто не дал, Тебе может , но не народу. На х............. они мне нужны.
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28.11.2021 16:34 Відповісти
для зе-лохов ты враг потому что против Зе, для шоколадных враг потому что против Пети. Знакомая ситуация
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28.11.2021 18:02 Відповісти
Конечно против, но они не боги, пишу с маленькой буквы, вот и ситуация, но не смертельная, у нас шо? На них свет клином сошелся?
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28.11.2021 18:52 Відповісти
У нас 30 лет выбирают олигархи. А вы думали, что выбирает народ ? Для этого и имущественный ценз создали. Не имеешь 2.5 млн. гривен-не идёшь в президенты. А если олигарх заплатит. то будут годосовать хоть за кота.
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28.11.2021 17:42 Відповісти
З двух жахів треба найменше в даному випадку... і коню зрозуміло. Бараны...... скатились все мы теперь ниже плинтуса из за вашей ... по приколу. Бараны..
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28.11.2021 16:02 Відповісти
Необразованный клован альтернатива? В следующий раз альтернативой будет сантехник Квартала?
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28.11.2021 16:06 Відповісти
Почему,будут другие кандидатуры, народ посмотрит, могу заверить, тебя не послушают.
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28.11.2021 16:36 Відповісти
Безуглая, например.
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28.11.2021 16:46 Відповісти
Ну, для чего этот примитив. Вот тебе хочется, только .................., Да будут и другие. С этими все понятно, как и с другими. Виток прошел и не надейся на прошлое, не получится.
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28.11.2021 16:59 Відповісти
- Фима, меня в соседнем переулке обозвали ********...
- Софа, не ходи там, где тебя знают!
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28.11.2021 16:07 Відповісти
Он ляпает а потом не думает.
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28.11.2021 15:43 Відповісти
да, предположение о думании - "а потом думает" крайне сомнительно.
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28.11.2021 15:48 Відповісти
Ему потом некогда.
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28.11.2021 17:44 Відповісти
Просто ляпає. Думати цей довбойоб не вміє.
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28.11.2021 15:57 Відповісти
Нет у меня большого желания выслушивать заявления зеленского.
Только марафон посмотрел и все, вполне достаточно.
Но я так думаю, что за два года это чучело такого успело нагородить, что всякие там Бокассы, Чомбе, Мобуту, Мбасого, выглядят не такими уже и полудурками.
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28.11.2021 15:23 Відповісти
Не то слово - чучело.. хуже.. чмошник в кепке.
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28.11.2021 16:03 Відповісти
Думати треба головою, любити - серцем, чути - дупою, і найголовніше - нічого не переплутати.
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28.11.2021 15:24 Відповісти
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28.11.2021 15:26 Відповісти
- Розочка, шо я имею по сикрэту вам сказать! На свою голову, послушала совет Зеленского и купила импортное слабительное средство!
- И шо, не помогло?!
- Я вас умоляю! Зато шо такое «просрать деньги» - я теперь знаю натурально.
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28.11.2021 15:27 Відповісти
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28.11.2021 16:18 Відповісти
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28.11.2021 16:21 Відповісти
Нынче нет больше в мире политиков такого класса как Зеленский. Вот раньше был президент ЦАР Бакасса, но он уже ушёл...
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28.11.2021 15:26 Відповісти
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28.11.2021 15:41 Відповісти
Страшно навіть уявити, до якого рівня ця пресконференція сама по собі відкинула б країну, якби її транслювали і дивились як футбол, на весь світ.
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28.11.2021 15:27 Відповісти
Урок русского языка в одесской школе. Учитель: - Сегодня мы изучаем степени сравнения прилагательных. Чтоби било ясно, я сразу приведу примеры. Берем слово "хорошо". Сравнительная степень "лучшЕе", превосходная степень "лучшЕе всех", и степень, которая ни с чем не сравнится - "шоб я так жил!". Поняли? Тогда, возьми, Cема, слово "плохо" и сделай с ним тоже самое.
- ХужЕе. - Прекрасно! Давай превосходную степень.
- ХужЕе всех.
- Отлично! Ну, и последняя степень?
- Шоб ви так жили.
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28.11.2021 15:29 Відповісти
Беня предлагал еще в 2019 устроить Украине дефолт, вот зе-бабуины и воплощают в жизнь заветы "вождя" ..... уничтожают экономику, оборонку, финансовую сферу, а самое главное, уничтожают то доверие мировых держав, которое уже было кропотливо наработано с 2014 по 2019 гг. Но зрителям тупоголовых сериалов этого не понять, им "какаяразница" ...
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28.11.2021 15:27 Відповісти
- Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы?
- А куда деваться?
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28.11.2021 15:30 Відповісти
Надо было дефолт в 2019 г, тогда бы импичмент был в 2020 г. А так дефолт сейчас , а импичмент раньше 2022 г никак не сделать.
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28.11.2021 15:31 Відповісти
Ну да, і 100 тис. москалів тоді не стояло...
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28.11.2021 15:57 Відповісти
Вони там періодично з"являлись ще за часів минулої влади, як тільки підвищувались тарифи та ціни. Доходило навіть до 200 тисяч. Коротка пам"ять у вас, сектантів гетьманових...
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29.11.2021 13:59 Відповісти
Обрання Зеленського президентом відкинуло Україну до рівня країн Африки...
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28.11.2021 15:35 Відповісти
присутність в країні 73 дупоголових істот - це першоджерело проблеми.
а зе є звичайний тупий покидьок, похідний від 13,5 млн!!!
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28.11.2021 16:00 Відповісти
І допоки ця ЗЕлена зараза буде нас ганьбити??? Ні дня без зашквару! Якесь суцільне ДНО!!!
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28.11.2021 15:38 Відповісти
Ой Вы лучше посмотрите на распухшую морду *********** и это токо за 2,5 года и шото оно от работы не седеет
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28.11.2021 15:58 Відповісти
Да нет-до уровня наркологии.
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28.11.2021 15:41 Відповісти
Зеля і інвестори
https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU
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28.11.2021 15:45 Відповісти
А ********* 73% похер на то, что за 2.5 года правления клоуна из страны сделали африку. им главное, чтобы были красивые видосики от бубочки
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28.11.2021 15:47 Відповісти
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28.11.2021 15:47 Відповісти
Сесе Секу Зеленский Куку Нгебенду ва за Ванга!
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28.11.2021 15:47 Відповісти
Богатые инвесторы ,умнейшие люди. И если они поверили, значит все очень серьезно.
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28.11.2021 15:50 Відповісти
Скоро и у вавы будет все за*бца... осталось мальца напрячься( на досрочные).
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28.11.2021 15:54 Відповісти
відкинула Україну до рівня країн Африки Джерело: - Тю, какой Африки, копай глубже, до бабы Марфы с Привоза, торгующей семками на стаканчики...
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28.11.2021 15:52 Відповісти
Ахахаха)))зебильо так смешно описывает,то что зебобу просто словили за его поганый язык и теперь требуют доков...
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28.11.2021 16:20 Відповісти
Это же надо было такое придумать, ну как зеленую власть могут воспринимать серьезно в мире после откровенного бреда про 3 крымских ментов.
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28.11.2021 15:58 Відповісти
Не, ну чему удивляться, слуги далеки от управления, что сказали то и делают. А кому сказать есть, вот тут думать надо, то есть, обдумывать. Но на х.................. думать, катятся по наклонной, так легче.
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28.11.2021 15:58 Відповісти
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28.11.2021 16:01 Відповісти
Вспоминаю фильм Рязанова "Гараж". - Ваш вахтер идиот! - Да. Но он на посту!
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28.11.2021 16:01 Відповісти
Українці умний народ, але після того як вибрали Зелебенського президентом, слабо віриться в мудрість народу!
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28.11.2021 16:10 Відповісти
Его выбрали олигархи. Как и предыдущего.
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28.11.2021 18:20 Відповісти
Гетьманові сектанти цього не розуміють, на жаль.
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29.11.2021 14:04 Відповісти
то что у нас брехун рулит , Африка не виновата , нам до её уровня как до альфа центавра - раком ...

Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд долларов США...
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28.11.2021 16:13 Відповісти
В Африці живуть серйозні відповідальні люди, Украйні до неі далеко...
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28.11.2021 16:40 Відповісти
еще один "эксперт" со своим "ценным" мнением. сегодня бенефис фриков???
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28.11.2021 16:41 Відповісти
Никто никого и что не откидал - Украина как была одной среди стран Африки, так и осталась, так и будет. Бывали в Танзании, Кении, Уганде? Побывайте, как большое число наших и руссиян этим летом - будете приятно удивлены очень похожим на родной вид деревень, хлам, мусор и взяточничество, а также отсутствием цивилизованных отхожих мест.
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28.11.2021 16:46 Відповісти
Та да.Ведущие украинские компании потеряли на Акциях миллиарды долларов,а в средем от 12 до 20 % их стоимости...Голобородьке надо драпать на РАБссиюю...
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28.11.2021 16:52 Відповісти
На РАБссии за бакс уже дают больше 75 ржублей...
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28.11.2021 16:58 Відповісти
Коли обирали - думали що комік.
А виявилося що він нічогого не грає, бо таким народився.
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28.11.2021 16:58 Відповісти
Фурса не владеет информацией спецслужб , но делает оскорбительньіе для Украиньі вьіводьі . Джинсовик...
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28.11.2021 16:59 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:00 Відповісти
Птичка Упала.Гиркин.
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28.11.2021 17:13 Відповісти
А по сути, даже если бы это и было правдой, - после таких сентеций была бы откровенно сорвана очередная спецоперация по пресечению подрыва суверенитета и независимости страны...
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28.11.2021 17:00 Відповісти
Не говорите плохо об Африке.
Если он так глуп, что не понимает,что говорит - это плохо.
А если он умён и прекрасно понимает, что говорит, то это пи-- ец
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28.11.2021 17:03 Відповісти
Зачем мне Фурса или Порошенко с Голобородькой...если я слежу за публикациями агентва Блумберг
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28.11.2021 17:06 Відповісти
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28.11.2021 17:11 Відповісти
Тю, шо она хотела от пальцем деланных...
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28.11.2021 17:31 Відповісти
Неужели теперь Фурса покинет страну?!
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28.11.2021 17:13 Відповісти
Рівень преЗе-ва нижче за ОБЗ,одна бабешка казала...
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28.11.2021 17:36 Відповісти
По планам руководства инвестиционную привлекательность
успешно обеспечат инвест-няни в стрингах ...
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28.11.2021 17:53 Відповісти
зедебилоид
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28.11.2021 18:00 Відповісти
ЗеЧмо, оно и в Африке чмо!
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28.11.2021 19:04 Відповісти
Ця заява Зеленського не гідна посади президента.
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28.11.2021 19:06 Відповісти
Може вже час відправляти цю зелень на мед.огляд?
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28.11.2021 19:14 Відповісти
Он абсолютно прав!
Конченные наркоманы, дебилы, дауны, дегенераты всех мастей, во главе с непревзойдённым
(в самом худшем смысле этого слова)🤡 Зеленским,- это просто позорище на весь мир!
Украина дискредитирована этими уродами до последней возможности!
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29.11.2021 18:10 Відповісти
 
 