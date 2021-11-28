Заява Зеленського про держпереворот зі слів "трьох відставних ментів у Криму" відкинула Україну до рівня країн Африки, - Фурса
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Слова президента Володимира Зеленського про державний переворот, що нібито готується, ґрунтуються, як виявилося, на розмовах "відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ" завдали серйозної шкоди інвестиційній привабливості України і зробили біднішим кожного платника податків.
Про це пише інвестаналітик Сергій Фурса у блозі на сайті "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.
"Вже надвечір стало відомо, що заява президента базувалася на розмовах трьох відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ, які говорили у тому числі про те, що коли ця страшна команда захопить владу в Україні, їм доведеться домовитися з Ахметовим. Хоча й із самого початку ця інформація звучала як фантастика. І серйозно в Україні її ніхто не сприймав. Але це сказав президент, це потрапило до заголовків, це мало наслідки. Чому те, що сталося, неприпустимо? Чому це робить нас усіх біднішими? Не Ахметова, а платників податків України", – пише Фурса.
Він наголосив, що сучасна економіка будується на довірі і якщо до країни немає довіри – то гроші оминають її.
"Інвестори хочуть верховенства права, надійності та передбачуваності. Просто правил гри. Чи входить у це визначення ситуація, коли президент прив'язує прізвище найбільшого бізнесмена країни до перевороту. Чи захочуть вони інвестувати ще в Україну, якщо можливі такі заяви з такими наслідками? Хіба це про передбачуваність? Хіба це про правила гри?", - наголосив Фурса.
Подібні безвідповідальні заяви відкидають Україну до рівня країн Африки, вважає Фурса.
"Рейтинг України на рівні середньої країни в Африці. Вас би не здивувало, якби десь у Гані місцевий диктатор заявив щось подібне? Ні. От і людей із Лондона може не здивувати чергова подібна новина з України. І питання лише в тому, чи ми хочемо залишатися на рівні Африки…", - зазначив Фурса.
Він додав, що інвестори та кредитори чекають від України боротьби з олігархами, але тільки не в такій "сюрреалістичній формі".
"Крім того, Захід прямо показує, які олігархи є токсичними. Але Коломойський та Фірташ почуваються чудово. І так, якщо ДТЕК монополіст і з ним треба боротися, то інвестиційний клімат не страждав би, якби боротьба велася за допомогою інституту незалежного антимонопольного комітету", - підсумував Сергій Фурса.
Будь ласка, зачекайте...
- Мы не можем выбирать Хаима! У него дочка - б.. на вокзале!
Хаим, с обидой в голосе:
- Изя! Как вы можете?! У меня же никогда не было дочек! У меня три сына!
Изя, садясь:
- Не знаю, но мое дело - сказать, а вы думайте!
(фейк от фейкометов)
- В бордель, на переворот!
- В шесть утра?!
- Ой, хочу поскорее отделаться.
Бараны его выбрали, это его аудитория и он с ней общается.
Естественно, на их языке.
- Софа, не ходи там, где тебя знают!
Только марафон посмотрел и все, вполне достаточно.
Но я так думаю, что за два года это чучело такого успело нагородить, что всякие там Бокассы, Чомбе, Мобуту, Мбасого, выглядят не такими уже и полудурками.
- И шо, не помогло?!
- Я вас умоляю! Зато шо такое «просрать деньги» - я теперь знаю натурально.
- ХужЕе. - Прекрасно! Давай превосходную степень.
- ХужЕе всех.
- Отлично! Ну, и последняя степень?
- Шоб ви так жили.
- А куда деваться?
а зе є звичайний тупий покидьок, похідний від 13,5 млн!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU
Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд долларов США...
А виявилося що він нічогого не грає, бо таким народився.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Если он так глуп, что не понимает,что говорит - это плохо.
А если он умён и прекрасно понимает, что говорит, то это пи-- ец
успешно обеспечат инвест-няни в стрингах ...
Конченные наркоманы, дебилы, дауны, дегенераты всех мастей, во главе с непревзойдённым
(в самом худшем смысле этого слова)🤡 Зеленским,- это просто позорище на весь мир!
Украина дискредитирована этими уродами до последней возможности!