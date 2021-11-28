В аеропорту німецького Любека лікар вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу

У Німеччині місцевий лікар та підприємець, професор медицини Вінфрід Штьоккер, якому належить аеропорт Любека, вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу.

Якщо підозри поліції виправдаються, його вчинок буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"27 листопада в аеропорту Любека, що належить Штьоккеру, де й проходила акція вакцинації, зібралися близько 230 осіб. Понад 50 добровольців встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоров'я. ІНФОГРАФІКА

Штьоккер ще в квітні минулого року повідомив, що самостійно у власній лабораторії розробив препарат та провів випробування, які показали 97% ефективність. Тести він проводив на своїх рідних та близьких, а також друзях і знайомих.

Проте, вакцина не пройшла повноцінні клінічні випробування й не отримала відгуків у жодному поважному медичному виданні.

Також дивіться: Бурба приніс мені інформацію "з формулою ковіду та формулою вакцини", - Зеленський. ВIДЕО

У 1987 Штьоккер заснував компанію Euroimmun, що займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. Наразі вона має представництва у 17 країнах. У 2017 році Штьоккер продав Euroimmun американського концерну PerkinElmer за 1,2 млрд євро.