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аеропорт (684) вакцина (3528) Німеччина (4506) коронавірус (16711)

В аеропорту німецького Любека лікар вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В аеропорту німецького Любека лікар вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу

У Німеччині місцевий лікар та підприємець, професор медицини Вінфрід Штьоккер, якому належить аеропорт Любека, вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу.

Якщо підозри поліції виправдаються, його вчинок буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"27 листопада в аеропорту Любека, що належить Штьоккеру, де й проходила акція вакцинації, зібралися близько 230 осіб. Понад 50 добровольців встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку", - наголошується в повідомленні.

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Штьоккер ще в квітні минулого року повідомив, що самостійно у власній лабораторії розробив препарат та провів випробування, які показали 97% ефективність. Тести він проводив на своїх рідних та близьких, а також друзях і знайомих.

Проте, вакцина не пройшла повноцінні клінічні випробування й не отримала відгуків у жодному поважному медичному виданні.

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У 1987 Штьоккер заснував компанію Euroimmun, що займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. Наразі вона має представництва у 17 країнах. У 2017 році Штьоккер продав Euroimmun американського концерну PerkinElmer за 1,2 млрд євро.
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Топ коментарі
+29
Будет весело, если окажется что его вакцина вполне себе рабочая.
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28.11.2021 15:28
+15
На пляже:
- О, молодой человек, да у вас эрекция!
- Отойдите, женщина, это не вам!
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28.11.2021 15:31
+13
И что эффективнее официальных.
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28.11.2021 15:38
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Я в телезоры и новости инета не верю уже лет 40
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28.11.2021 17:34 Відповісти
не, ну молодец. просто я тебе скажу что на себе попробовал что это такое, мама которой 70 переболела, а у друга мама отошла. относительно прививки - мне не холодно ни жарко, никаких ощущений, изменений, ничего. укололся и пошел виски пить в баре, на утро скорее похмелье чем последствия укола.
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28.11.2021 17:48 Відповісти
В Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.

как жеж нехило живут врачи (даже пусть профессор) в Германии ))) делают шо хотят ))))
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28.11.2021 17:21 Відповісти
когда тебе принадлежит аэропорт - можеш хоть срать всем пассажирам врот ))) не нравится - пусть киздуют пешком )))
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28.11.2021 17:23 Відповісти
Дивіться німецький серіал "Біохакери", там ще не таке показують.
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28.11.2021 17:25 Відповісти
смотрел. дичь полная. дерьмомая игра актеров, и совершенно тупой сюжет.
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28.11.2021 17:27 Відповісти
больше шансов что тебе проститутка клофелин подмешает, или таксист пьяного ограбит - намного правдоподобней будет.
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28.11.2021 17:28 Відповісти
Любят немцы испокон веков над разными унтерменшами медицинские опыты проводить.. Но чтобы над родственниками...
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28.11.2021 17:26 Відповісти
Биологический препарат Ковид разработали инопланетяне с остова Гиперборея...
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Будто на кухне приготовил.Заголовок жесть.А можно и по другому.*В аэропорту,разработчик вакцины, лично прививал всех желающих!*
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Пока вакцина не прошла испытания и сертификацию, то нет никакой разницы - на кухне, в подвале или с общественном туалете.
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28.11.2021 21:14 Відповісти
О.Генрі, О.Генрі,...
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28.11.2021 17:32 Відповісти
верить или не верить в дерьмо дело каждого идиота...
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28.11.2021 17:36 Відповісти
Давят конкурентов.
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28.11.2021 17:46 Відповісти
Что интересно сбежалась целая толпа желающих уколоть себе неизвестно что.
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28.11.2021 18:01 Відповісти
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28.11.2021 18:11 Відповісти
Те 50, которые получили вакцину, наверное, получили и документы с обязательством о компенсации ущерба.
Немцам лишь бы что, лишь бы где просто так не вколешь.
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28.11.2021 18:01 Відповісти
Не факт, это же аэропорт, и сколько было в очереде именно немцев еще вопрос.
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28.11.2021 18:04 Відповісти
а прикинь им ВИЧ укололи ? ))) вот это ржач будет
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28.11.2021 18:22 Відповісти
а ВИЧ это такой препарат?
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28.11.2021 21:25 Відповісти
надо его на границу с тараканом, пусть на них тренируется,
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28.11.2021 18:10 Відповісти
Вот так надо) Но МОЗ то ж глава мафии фармацевтической. Только как они сказали, а то ноно сделают.
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28.11.2021 20:11 Відповісти
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