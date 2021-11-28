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Гідрометцентр (156) погода (757) штормове попередження (42)

Дощі, мокрий сніг та вітер 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено 29 листопада в Україні. КАРТА

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Дощі, мокрий сніг та вітер 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено 29 листопада в Україні. КАРТА

29 листопада по всій території України оголошено штормове попередження, українців очікують дощі, мокрий сніг та сильний вітер до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Так, 29 листопада у східній частині України, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ. Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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На решті території дощі. Вночі у східній частині, вдень і у центральних областях значні дощі, на півдні та сході окремі грози, лише вночі у північних областях без істотних опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на півдні до 16°; у північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.

У місті Києві та Києвській області 29 листопада вдень пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпеки). Хмарна погода; вночі без істотних опадів, вдень дощ.

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Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°, по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Дощі, мокрий сніг та вітер 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено 29 листопада в Україні 01
Дощі, мокрий сніг та вітер 15-20 м/с, - штормове попередження оголошено 29 листопада в Україні 02
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По барабану. Резина сменена, сейчас напьюсь пива и завтра никуда не поеду.
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28.11.2021 16:11 Відповісти
Хорошо тебе. А мне на подстанции завтра на сутки заступать. Веселая смена будет...
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28.11.2021 16:20 Відповісти
Пока температура плюсовая, аварий не будет.
По причине гололёда, в смысле.
По причине муддачества - будут.
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28.11.2021 16:26 Відповісти
 
 