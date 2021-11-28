В Нідерландах виявили новий штам коронавірусу "Омікрон" у 13 туристів з ПАР

Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів (RIVM) підтвердив зараження новим південноафриканським штамом коронавірусу 13-х пасажирів, які прибули до Амстердама двома рейсами з Південної Африки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це йдеться у повідомленні інституту.

Там нагадали, що рейси голландського національного перевізника KLM прибули до аеропорту Скіпхол 26 листопада. Після тестування на коронавірус позитивний результат здав 61 із 624 прибулих пасажирів. Їх відправили на самоізоляцію в готелі поблизу аеропорту Амстердама. Щоб визначити, про який саме варіант коронавірусу йдеться, тестові зразки відправили до Національного інституту охорони здоров’я для подальшого аналізу.

"У цьому дослідженні секвенування, що триває, варіант "Омікрону" був ідентифікований у 13 позитивних тестах. Розслідування ще триває. Новий варіант можна знайти в інших тестових зразках", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації

Для людей, які прибули з африканських країн (ПАР, Ботсвана, Малаві, Лесото, Свазіленд, Намібія, Мозамбік і Зімбабве), у Нідерландах відкрили спеціальний номер телефону 0800-5005, за яким вони можуть записатися на тестування.

"Важливо, щоб особи, які нещодавно приїхали до Нідерландів з однієї з перерахованих вище країн ризику, пішли на карантин і залишилися вдома. Навіть якщо немає скарг, а також якщо були вакциновані або раніше надали позитивний результат на COVID-19", - закликали в RIVM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МОЗ Франції Веран не виключає, що штам "Омікрон" циркулює країною: Підтвердження - питання кількох годин