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Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла

Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України відбудеться в п'ятницю, 3 грудня.

Про це написала в фейсбуці голова Комісії і заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони нардеп Марʼяна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТСК — п’ятниця 14:00. Деталі, про брифінг згодом. Працюємо над передачею в міжнародні організації бази російських найманців", - зазначила вона.

Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла 01

Раніше Безугла повідомляла, що на наступному засіданні ТСК також розгляне такі питання:

* опрацьовуємо все, що трапилося та опубліковано щодо вагнерівців після проміжного звіту ТСК, включаючи дезінформаційну активність РФ;

* продовжуємо дослідження Іловайську, формуємо список осіб для виклику, враховуючи дані опрацьованих матеріалів та ТСК ВРУ попереднього скликання;

* ТСК вже отримала дослідження розвідки щодо боїв за Дебальцеве, ознайомлюємося, план дій;

* починаємо роботу щодо Медведчука, зібралося багато матеріалів, не маємо права зволікати.

Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. ФОТО

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
эта первая либо сядет, либо полетит за чечетовым
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28.11.2021 16:14
+21
- Сема, ты мне приснился в эротическом сне.
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
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28.11.2021 16:19
+20
Очередной выход инфузории в туфельке.
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28.11.2021 16:26
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эта первая либо сядет, либо полетит за чечетовым
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28.11.2021 16:14 Відповісти
- Сема, ты мне приснился в эротическом сне.
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
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28.11.2021 16:19 Відповісти
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28.11.2021 16:20 Відповісти
Приходить мужик до адвокатської контори "Рабінович-Брехер-Вайнштейн-Лідман-Кац і Петренко" і просить, щоб його справи вів Петренко.
- Але чому не хтось із інших компаньйонів фірми? - Запитує його секретар.
- Ви знаєте, людині, яка зуміла пролізти в ТАКУ тісну компанію довіряю більше.
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28.11.2021 16:23 Відповісти
В овальну камеру😂😂😂
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28.11.2021 17:28 Відповісти
П И * Д Е Ц !!! --- Марьяна вышла на работу .......... .... .. .
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28.11.2021 19:03 Відповісти
- Циля, дорогуша, вам купить что-нибудь?
- Таки да!
- И что бы вы хотели?
- Пока не знаю, но... два!
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28.11.2021 16:17 Відповісти
филимонов, перелогиньтесь
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28.11.2021 16:19 Відповісти
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28.11.2021 16:21 Відповісти
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
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28.11.2021 16:22 Відповісти
Ну звичайно папірці кращі, аніж живі вагнерівці...
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28.11.2021 16:21 Відповісти
Бубочка, ти не один!
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28.11.2021 16:22 Відповісти
Подивімося нат хитро вибудовану структуру штату навколо ПРе(ЗЕ)дента :

ОПУ-
1. ГОЛОВА ОФІСУ- неконституційний ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ , виконуючий обов"язки президента - 100 відстоків є куди тікати...
2. офіс, наповнений контролем та керівництвом над силовиками ПРорегіональними та ПРямо ПРоКремлівськими - ЇМ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ВТЕЧА до Кремляндії
3. Поверхом нижче в ієрархії ОПУбордельної влади , представляючі інформаційну політку НЕКОМУНІКАТИВНОЇ ВИЩОЇ ВЛАДИ - ЛЮСІСІРОЖІ й прочіє ПОДОЛЯКИ -----ПОЗАШТАТНІ НІ ЗА ЩО НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ , тобто, можна їм й не обіцяти притулку у рашистляндії.

Є така здогадка ,що оці подоляки вже перевзулися, й топлячи вову стидбною пресухою зі своїми відмазочними текстами для нього ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ НА РАЗУМКОВА!
Тобто , половина вища за рангом ОПУ працює на дестабілізацію з втечею , а нижча , як перевербовані вже, на розвал з майбутнім пристосуванням в Україні .

Й вони усі випустили вову , натаскавши на оце привселюдне самознищення , як кінологи собачку , але точно занючи ЩО ЙОГО ПОНЕСЕ , бо вони ж знають, як ніхто, його хвору психіку
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28.11.2021 18:31 Відповісти
Очередной выход инфузории в туфельке.
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28.11.2021 16:26 Відповісти
Амеба звичайна, зелена.
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28.11.2021 16:40 Відповісти
А як Ви здогадались?
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28.11.2021 17:04 Відповісти
Просто ще шкільні знання біології, ну і життєвий досвід .
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28.11.2021 17:19 Відповісти
Скоріш за все це самка краба.ЇЇ шлюбний танок у Трускавці- неспростовний тому доказ.
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28.11.2021 17:36 Відповісти
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28.11.2021 17:37 Відповісти
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28.11.2021 18:05 Відповісти
А на задньому плані ще один зебіл з Галичини камельчук ніби?
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28.11.2021 18:53 Відповісти
Добро що не шлюбний танець самки скорпіона.
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28.11.2021 19:07 Відповісти
Таки да! 😁То вона офіційно!! заявляла, що це все - туіта, а тепер виявляється, що "афери т" Бурба з підлеглими таки "накопали" матеріал, який не встидно у Гаагу передати! 😊 Феєрія абсурду триває!
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28.11.2021 17:11 Відповісти
Из вашей базы наемников, скорее всего, наемников за деньги исключили, невиновных (неудобных) по политичекской целесообразности вписали
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28.11.2021 16:31 Відповісти
жаль только, что гундосый клоун уволил разведчиков, которые добыли эту информацию
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28.11.2021 16:34 Відповісти
То есть до сих пор зескот ничего не передавал,пока не зачистил данные)
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28.11.2021 16:50 Відповісти
Разведчики всё успели скопировать и передать Турчинову. Так что ничего не пропадёт.
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28.11.2021 17:32 Відповісти
отправьте Марианну Безумную в медицинский санаторий -

она хочет опубликовать настоящие документы несуществующей спецоперации !
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28.11.2021 16:32 Відповісти
С таким типом мышления, когда в одной голове по одному событию мирно уживаются две взаимоисключающих положения, надо не в медицинский санаторий, а в психиатрическую клинику.
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28.11.2021 17:33 Відповісти
А путч не помешает?
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28.11.2021 16:37 Відповісти
Та ну - передадуть міжнародним організаціям дані єрмака і демченка?
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28.11.2021 16:40 Відповісти
треба нагадати, щоб і базу зепокидьків та зедурнів передала.
Хоча.... ну не зрозуміє вона нічого
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28.11.2021 16:41 Відповісти
Вони писали покази розвідників , а саме й Бурби, під протоколювання , потім Безумна втекла й у коридорах його зжувала й проковтнула ...

Підписати Бурбі не дали й вже мабуть нічого давати - ЗЕБЕЗМОЗГЛІ ІДІОТИ
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28.11.2021 17:46 Відповісти
Дерзкая. Не боится совсекретные файлы на загранитчину отправлять.
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28.11.2021 16:42 Відповісти
Это преступление , что не передали год тому назад, после слива операции разведки Украины, список российских бандитов, в международные организации ...
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28.11.2021 16:44 Відповісти
Не перепрацюйтеся, готова база є в "Миротворці", і знайомих там можете побачити.
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28.11.2021 16:44 Відповісти
а якщо уважно посидят, то і себе знайдуть
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28.11.2021 16:48 Відповісти
Порошенка , Бурбу , Бутусова і Лєроса в "базу" включить не забули?!
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28.11.2021 16:47 Відповісти
а еще Ткача, сбитую журналистку Прямого и не сбитый дрон Ткача.....
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28.11.2021 16:49 Відповісти
Да ,,Миротворец,, на 1000% опережает сраное правительство Украины.
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28.11.2021 16:52 Відповісти
база агентів кремля в украіні це банкова. офіс зеленського і його прислуги.
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28.11.2021 16:55 Відповісти
,без мозга
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28.11.2021 16:55 Відповісти
а кто ж нарабатывал эту базу? кто добывал компромат на этих тварей? кто хотел их доставить в Украину ? уж не те ли оболганные и уволенные разведчики? которые не ждали испуга преЗЕнелоха а работали-рисковали на благо страны...
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28.11.2021 16:56 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 16:58 Відповісти
Може Юрія Швеця змусили видалити його пост через слово ЖОПА?! Треба було б 'срака' писати. Тоді б залишили. Там жеж кацаби модерують.
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28.11.2021 18:12 Відповісти
фатіт, Марья, на.
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28.11.2021 17:00 Відповісти
Ну, то, что вы во главе с зеленским передаёте "базы данных" врагу - уже весь мир знает
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28.11.2021 17:00 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D1%8F%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5&oq=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j46i433i512l2j0i131i433j0i512l2j0i271.4821j0j7&client=ms-android-zte&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9fa47989,vid:OyVRRhqlL6A,st:0
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28.11.2021 17:02 Відповісти
К зоне готовься стэрво. Или каштан для тебя с лучшим видом лично выберу.
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28.11.2021 17:04 Відповісти
Такі як Бурба ідуть,на їх місце приходять безуглі,безумні,беззубі і тупі...Інакше не може бути в країні,де на місце президента прийшов зелений паяц з гумором виключно нижче пояса,знаменитий лишень грою членом на роялю...
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28.11.2021 17:04 Відповісти
стесняюсь спросить:
1) а разве это функция ТСК заниматься передачей каких бы то ни было материалов кому бы то ни было ?
2) зачем об этом обьявлять во всеуслышание ? Ради пиара?
3) не забудьте оставить в Украине копии материалов ....
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28.11.2021 17:06 Відповісти
А главное, я тоже стесняюсь спросить, мол, это инфа - от уволенных и объявленных клоуном предателями-торгашами инфой наших разведчиков?
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28.11.2021 17:36 Відповісти
Мета цієї тск, засрати народу мозок.
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28.11.2021 17:28 Відповісти
Истинная харя слуг 73% идиотов
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28.11.2021 17:41 Відповісти
так 1 декабря намечается путч, а вы рада чи не рада?
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28.11.2021 17:55 Відповісти
Вона - зрада.
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28.11.2021 18:18 Відповісти
Ну раз Безугла, тогда точно всем наемникам надо боятся
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28.11.2021 18:41 Відповісти
Безумная, не забудь и себя передать вместе с ермаком-Козырем, прямо в Гаагский Трибунал!
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28.11.2021 18:58 Відповісти
Не. Я чота не понял. Не было ж никакой спецоперации? Какие списки-то? Или спецоперация была, но зермак тут не при чём?
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28.11.2021 21:16 Відповісти
Журналісти, чому ви фото злодійок, яких упіймали і відпустили, ретушуєте, а фото цієї страшної баби з Парламенту - ні. Злодійок треба знати в обличчя щоб уберегтися від крадіжки, а від цього депутатського обличчя у мене нічні кошмари і припиняється ерекція. Не публікуйте, будь ласка, її фото взагалі або хоч зі спини.
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28.11.2021 21:25 Відповісти
 
 