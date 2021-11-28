Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла
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Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України відбудеться в п'ятницю, 3 грудня.
Про це написала в фейсбуці голова Комісії і заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони нардеп Марʼяна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання ТСК — п’ятниця 14:00. Деталі, про брифінг згодом. Працюємо над передачею в міжнародні організації бази російських найманців", - зазначила вона.
Раніше Безугла повідомляла, що на наступному засіданні ТСК також розгляне такі питання:
* опрацьовуємо все, що трапилося та опубліковано щодо вагнерівців після проміжного звіту ТСК, включаючи дезінформаційну активність РФ;
* продовжуємо дослідження Іловайську, формуємо список осіб для виклику, враховуючи дані опрацьованих матеріалів та ТСК ВРУ попереднього скликання;
* ТСК вже отримала дослідження розвідки щодо боїв за Дебальцеве, ознайомлюємося, план дій;
* починаємо роботу щодо Медведчука, зібралося багато матеріалів, не маємо права зволікати.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
Будь ласка, зачекайте...
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
- Але чому не хтось із інших компаньйонів фірми? - Запитує його секретар.
- Ви знаєте, людині, яка зуміла пролізти в ТАКУ тісну компанію довіряю більше.
- Таки да!
- И что бы вы хотели?
- Пока не знаю, но... два!
ОПУ-
1. ГОЛОВА ОФІСУ- неконституційний ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ , виконуючий обов"язки президента - 100 відстоків є куди тікати...
2. офіс, наповнений контролем та керівництвом над силовиками ПРорегіональними та ПРямо ПРоКремлівськими - ЇМ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ВТЕЧА до Кремляндії
3. Поверхом нижче в ієрархії ОПУбордельної влади , представляючі інформаційну політку НЕКОМУНІКАТИВНОЇ ВИЩОЇ ВЛАДИ - ЛЮСІСІРОЖІ й прочіє ПОДОЛЯКИ -----ПОЗАШТАТНІ НІ ЗА ЩО НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ , тобто, можна їм й не обіцяти притулку у рашистляндії.
Є така здогадка ,що оці подоляки вже перевзулися, й топлячи вову стидбною пресухою зі своїми відмазочними текстами для нього ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ НА РАЗУМКОВА!
Тобто , половина вища за рангом ОПУ працює на дестабілізацію з втечею , а нижча , як перевербовані вже, на розвал з майбутнім пристосуванням в Україні .
Й вони усі випустили вову , натаскавши на оце привселюдне самознищення , як кінологи собачку , але точно занючи ЩО ЙОГО ПОНЕСЕ , бо вони ж знають, як ніхто, його хвору психіку
она хочет опубликовать настоящие документы несуществующей спецоперации !
Хоча.... ну не зрозуміє вона нічого
Підписати Бурбі не дали й вже мабуть нічого давати - ЗЕБЕЗМОЗГЛІ ІДІОТИ
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
1) а разве это функция ТСК заниматься передачей каких бы то ни было материалов кому бы то ни было ?
2) зачем об этом обьявлять во всеуслышание ? Ради пиара?
3) не забудьте оставить в Украине копии материалов ....