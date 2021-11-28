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Одеса (4013) літак (1979) туман (28)

Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі через туман і повернувся у Бориспіль

Новини Цензор.НЕТ Події

Літак, який виконував рейс із Києва до Одеси, не зміг приземлитися через густий туман і повернувся до столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думская".

Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів із Києва о 5.44, на 20 хвилин пізніше за розклад, і прибув до Одеси о 6.56, проте через туман не пішов на приземлення і зробив кілька кіл над містом, а потім подався назад до столиці.

О 8.25 літак приземлився у "Борисполі".

Водночас, як зазначає "Думская", одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8.36 – із Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильний туман на кілька годин "паралізував" аеропорт Одеси

Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі через туман і повернувся у Бориспіль 01
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Топ коментарі
+8
Лучше приземлиться не там где надо, чем потерпеть аварию.
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28.11.2021 16:46
+5
какое дремучее дилетантство в комменте)))
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28.11.2021 17:19
+4
А кто мне компенсирует что выбрали президентом тупого заднеприводного клоуна-наркомана?
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28.11.2021 17:31
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нормально політали
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28.11.2021 16:37 Відповісти
пілоти якісь тупенькі
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28.11.2021 16:38 Відповісти
не можна так казати, командир судна приймає рішення на підставі багатьох факторів. 5 листопада два рейси райанов не сіли в Одесі хоч туман менше був
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28.11.2021 17:22 Відповісти
ну якщо ILS так і не запустили, тоді ясно
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28.11.2021 17:31 Відповісти
Аэропорт Одесса станет практически всепогодным - запустит в работу инструментальную систему посадки (ILS) по III-A категории ICAO ориентировочно 10-20 ноября, рассказал гендиректор воздушных ворот Владимир Семенченко.
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28.11.2021 16:43 Відповісти
по информации www.avianews.com в первой декаде декабря
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28.11.2021 17:18 Відповісти
Осінній туман вночі і вранці найсильніший - через годину видимість могла суттєво поліпшитися, ні, і крім того - 7.00 - темно (привід по приладах і вогнях смуги), а 8.36 - вже білий день!
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28.11.2021 16:43 Відповісти
Если хорошенько поискать, то можно обвинить Порошенка. А завтра уже и повестку в суд.
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28.11.2021 16:46 Відповісти
Лучше приземлиться не там где надо, чем потерпеть аварию.
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28.11.2021 16:46 Відповісти
украинский Байрактар сядет везде
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28.11.2021 16:46 Відповісти
этот вечный одесский цырк
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28.11.2021 16:53 Відповісти
Гарна екскурсія
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28.11.2021 17:04 Відповісти
Прокричал он, "Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в "
А так да. Из Киева в Одессу, Одесса закрыта, сели на ближайшем, в Киеве.
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Это что, в Одессе нет прожекторов, чтобы обозначить полосу ?
Или все они на объектах застройщиков, которые не прекращают работу ?
Какое дремучее жлобство.
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28.11.2021 17:07 Відповісти
какое дремучее дилетантство в комменте)))
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28.11.2021 17:19 Відповісти
А чё? Сигнальными кострами подсветили глиссаду и пожалте.
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28.11.2021 17:29 Відповісти
Спробуйте включити дальне світло на машині в туман.
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28.11.2021 17:22 Відповісти
Ну давным-давно запущены системы "Глиссада", ещё куча наворотов -
почему в Одессе - городе доблестных контрабандистов этого всего нет ?
Потому, что контрабандисты - тупое жлобьё.
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28.11.2021 17:45 Відповісти
Примерно такой же бред ты несёшь про вакцины и ковид.
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28.11.2021 18:37 Відповісти
Ещё скажи и радиомаяки тоже бред.
Не посадить современный самолёт из-за тумана в 21 веке - это позор.
Позволять колоть непроверенный состав всем без разбору -
это ещё хуже - это преступление.
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28.11.2021 19:05 Відповісти
Поляки уже пытались сесть по радиомаякам, угробили преза и часть правительства. Поэтому пассажирские борта уходят в запасные аэропорты, если погода ниже минимума. Ты несёшь доморощенный бред, что про радимаяки, что про вакцины.
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28.11.2021 20:16 Відповісти
Поляки заходили на посадку трижды,
а погибли - в результате ВЗРЫВА внутри самолёта.
Учи матчасть.
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28.11.2021 21:41 Відповісти
С поляками история очень мутная, но факт в том, что они с упорством идиотов заходили на посадку в плохую видимость на неподготовленном аэродроме. Не нравится пример с поляками - есть масса других примеров из истории авиации, когда экипаж с неумеренным чсв отказывался лететь на запасной аэродром и отправлял кормить червей всех на борту.
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28.11.2021 22:20 Відповісти
Поляки заходили на трижды потому что были передвижные радиомаяки.
А самолёт ьак или иначе был взован - заряд в районе центроплана.
Незадолго перед этим - регламентная "профилактика" в России.
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29.11.2021 13:06 Відповісти
Ты ставишь лайк бреду про "свет машины в тумане".
Свет фар отражается от частичек тумана и вдобавок рассеивается.
А свет костра или прожекторов на земле будет пробиваться СКВОЗЬ туман.
Разницу понять способен ?
Про бред он рассуждает ...
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28.11.2021 21:53 Відповісти
Пойти расскажи службам в авиации, а то пацаны-то не знают! Нигде ни костров в туман не разжигают, ни прожекторами в небо светят. Тупые, что с них взять.
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28.11.2021 22:21 Відповісти
Конечно, костры не разжигают.
Они сажают самолёты в туман без костров.
Не то, что Одесса, где воруется 3 миллиарда долларов в год.
Но одесский аэропорт - как в Крыжополе, не способен принять самолёт
при тумане.
Жлобство и поззорище.
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29.11.2021 13:03 Відповісти
И кто будет компенсировать пассажирам?
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28.11.2021 17:11 Відповісти
А кто мне компенсирует что выбрали президентом тупого заднеприводного клоуна-наркомана?
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28.11.2021 17:31 Відповісти
КГС(ILS) - новейшая разработка 1930 года Германии.Скоро будет и в Одессе.
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28.11.2021 17:21 Відповісти
За то время, когда боинг развернулся и полетел в Киев, а потом аирбас приземлился прошло время, а следовательно могло поменяться направление ветра, усилился туман, дождь и т.п. Часто смотрю расследование авиакастроф по national geographic.
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28.11.2021 17:35 Відповісти
А ещё сегодня утром на Воробьёва пациент укусил санитара за ухо.
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28.11.2021 17:46 Відповісти
А шо ж ему делал санитар ?
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28.11.2021 17:54 Відповісти
Заставлял веником туман над Одессой разгонять.
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28.11.2021 18:10 Відповісти
Там в ухе был брильянтик, не иначе.
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28.11.2021 19:08 Відповісти
может хватит летать учитывая ситуацию в мире?
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28.11.2021 17:58 Відповісти
До Одессы час лёта - шо прогноз нах и полетели..
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28.11.2021 21:37 Відповісти
А що, між аеропортами немає зв*язку?
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28.11.2021 21:41 Відповісти
Вандалы привели в телеграфные линии в негодность

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28.11.2021 22:51 Відповісти
Столько керосина спалили тупо ,за подобную халатность кого то надо на нары ,прогноз же погоды знали
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28.11.2021 22:40 Відповісти
А шо до сих пор нет аппаратуры садится в туман...???
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28.11.2021 22:43 Відповісти
В Одессе - нет. Провинция.
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29.11.2021 17:44 Відповісти
 
 