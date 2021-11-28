Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі через туман і повернувся у Бориспіль
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Літак, який виконував рейс із Києва до Одеси, не зміг приземлитися через густий туман і повернувся до столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думская".
Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів із Києва о 5.44, на 20 хвилин пізніше за розклад, і прибув до Одеси о 6.56, проте через туман не пішов на приземлення і зробив кілька кіл над містом, а потім подався назад до столиці.
О 8.25 літак приземлився у "Борисполі".
Водночас, як зазначає "Думская", одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8.36 – із Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".
Топ коментарі
+8 mrSmith
показати весь коментар28.11.2021 16:46
+5 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар28.11.2021 17:19
+4 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар28.11.2021 17:31
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Будь ласка, зачекайте...
А так да. Из Киева в Одессу, Одесса закрыта, сели на ближайшем, в Киеве.
Или все они на объектах застройщиков, которые не прекращают работу ?
Какое дремучее жлобство.
почему в Одессе - городе доблестных контрабандистов этого всего нет ?
Потому, что контрабандисты - тупое жлобьё.
Не посадить современный самолёт из-за тумана в 21 веке - это позор.
Позволять колоть непроверенный состав всем без разбору -
это ещё хуже - это преступление.
а погибли - в результате ВЗРЫВА внутри самолёта.
Учи матчасть.
А самолёт ьак или иначе был взован - заряд в районе центроплана.
Незадолго перед этим - регламентная "профилактика" в России.
Свет фар отражается от частичек тумана и вдобавок рассеивается.
А свет костра или прожекторов на земле будет пробиваться СКВОЗЬ туман.
Разницу понять способен ?
Про бред он рассуждает ...
Они сажают самолёты в туман без костров.
Не то, что Одесса, где воруется 3 миллиарда долларов в год.
Но одесский аэропорт - как в Крыжополе, не способен принять самолёт
при тумане.
Жлобство и поззорище.